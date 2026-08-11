BayArena’nın turnikeleri düzenli olarak kapalı gişe dolsa da, 2026/27 sezonunda Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Bayer Leverkusen’i canlı izlemek isteyen bilinçli taraftarlar biletleri yine de istikrarlı şekilde kapıyor.

Bilet mi arıyorsunuz? GOAL, fiyatlarından nereden satın alabileceğinize kadar bilmeniz gereken tüm önemli Bayer Leverkusen bilet bilgilerini sizin için derledi.

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Yaklaşan Bayer Leverkusen 2026/27 maçları

Bayer Leverkusen biletleri nasıl alınır?

Bütçenize ve planlama sürenize bağlı olarak BayArena’da yerinizi almak için birden fazla bilet satın alma yolu bulunuyor:

Resmi Kulüp Bilet Portalı : bayer04.de üzerinden doğrudan satın almak, liste fiyatı üzerinden bilet almanın temel yöntemidir. Biletler genellikle her maçtan 4 ila 6 hafta önce çevrimiçi olarak satışa çıkarılır.

: bayer04.de üzerinden doğrudan satın almak, liste fiyatı üzerinden bilet almanın temel yöntemidir. Biletler genellikle her maçtan 4 ila 6 hafta önce çevrimiçi olarak satışa çıkarılır. Bayer 04 kulüp üyeliği : Resmi kulüp üyeleri, kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce erken öncelikli erişim hakkı elde eder. Talebin yüksek olduğu maçlarda, örneğin Bayern Münih veya Avrupa eleme turlarında, birincil satışlarda üyelik neredeyse zorunludur.

: Resmi kulüp üyeleri, kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce erken öncelikli erişim hakkı elde eder. Talebin yüksek olduğu maçlarda, örneğin Bayern Münih veya Avrupa eleme turlarında, birincil satışlarda üyelik neredeyse zorunludur. İkincil yeniden satış platformları: Resmi kanallarda biletler tükenirse, ikincil bilet pazarları alternatif dijital yeniden satış seçenekleri sunar. Bilet güvenliğini sağlamak için satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

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Bayer Leverkusen biletleri ne kadar?

Bayer 04 üzerinden tek maçlık olarak doğrudan satın almak, Avrupa futbolundaki en erişilebilir bilet fiyatlarından bazılarını sunuyor:

Doğrudan liste fiyatları: Yetişkin tek maç biletleri, tribün bölümü ve rakip kategorisine bağlı olarak genel olarak 15 € ile 55 € arasında değişir.

Yetişkin tek maç biletleri, tribün bölümü ve rakip kategorisine bağlı olarak genel olarak 15 € ile 55 € arasında değişir. Tribün konumları: En ucuz koltuklar ve ayakta izleme alanları, kalelerin arkasındaki kuzey (Nordkurve) ve güney tribünlerinde bulunur. Merkezi yan tribünler olan Westtribüne ve Osttribüne ise en yüksek liste fiyatlarına sahiptir.

En ucuz koltuklar ve ayakta izleme alanları, kalelerin arkasındaki kuzey (Nordkurve) ve güney tribünlerinde bulunur. Merkezi yan tribünler olan Westtribüne ve Osttribüne ise en yüksek liste fiyatlarına sahiptir. İkincil yeniden satış fiyatları: StubHub gibi ikincil pazarlarda, standart Bundesliga maçları için giriş seviyesi fiyatlar yaklaşık 25 € ile 35 €’dan başlar. Bayern Münih veya Rheinderby rakibi 1. FC Köln ile oynanan öne çıkan maçlarda ise piyasa koşullarına bağlı olarak daha yüksek fiyatlar görülür.

StubHub gibi ikincil pazarlarda, standart Bundesliga maçları için giriş seviyesi fiyatlar yaklaşık 25 € ile 35 €’dan başlar. Bayern Münih veya Rheinderby rakibi 1. FC Köln ile oynanan öne çıkan maçlarda ise piyasa koşullarına bağlı olarak daha yüksek fiyatlar görülür. İndirimli kategori grupları: Bayer Leverkusen, çoğu Bundesliga ekibi gibi, belirli birincil bilet satışlarında gençler, öğrenciler ve yaşlılar için kademeli fiyatlandırma sunar.

BayArena’nın tarihi

30.000’den fazla kapasiteye sahip BayArena, 1958’de ilk kez açıldığından bu yana Bayer Leverkusen’in evi konumunda.

Başlangıçta Bayer şirketi çalışanlarına spor tesisi sağlamak için inşa edildi. Stadyum zaman içinde birkaç büyük yenilemeden geçti ve modern Alman futbolunun simgelerinden biri olan dünya standartlarında bir arenaya dönüştü.

Bay Arena, 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda kullanılacak dokuz stattan biri olarak seçildi ve burada üç grup maçı ile bir çeyrek final karşılaşması oynandı.

Almanya’nın en üst düzey ligindeki maçlar için bilet bulunabilirliği, tutkulu taraftar kültürü ve yüksek stadyum dolulukları nedeniyle olağanüstü derecede sınırlı kalmaya devam ediyor. Sezon öncesi gözlemlerinizi düşük riskli bahislerle desteklemeyi planlıyorsanız, promosyon amaçlı site kredisiyle başlamak büyük bir avantajdır. megapari promo code’un sağladığı avantajlara ilişkin kapsamlı rehberimize göz atmak için bir dakikanızı ayırın.