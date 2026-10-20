İspanya ve Avrupa'nın devlerinden Barcelona, Şampiyonlar Ligi kupasını yeniden kaldırmak için can atıyor. Bunu en son 2015'te başarmıştı. Peki bu sezon o sezon olabilir mi? Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Barcelona taraftarı öyle umuyor.

Lamine Yamal ve takım arkadaşlarını sahada izleme fırsatını kaçırmayın. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi maçları için biletinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan kulübünün Avrupa'da bir türlü aşamadığı sorunu çözmeye odaklanacak. La Liga'nın baskın güçlerinden biri olmasına rağmen Barcelona, son yedi sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir kez yarı finale çıkabildi (2024/25).

Barcelona'nın bu sezon Avrupa'ya hızlı başlangıcı taraftarları heyecanlandırıyor. Feyenoord'u evinde 5-1 mağlup ettikten sonra İstanbul'da Galatasaray'ı 4-1 yendi. Lig aşamasında Paris Saint-Germain, Aston Villa ve Manchester City'nin de aralarında bulunduğu rakiplerle oynayacağı maçlar, önümüzdeki birkaç ayın heyecan verici geçeceğini gösteriyor.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi maçlarında nasıl yer bulabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları hakkında en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Barcelona'nın 2026/27 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Tarih (yerel saat) Maç Biletler Stadyum 20 Ekim Salı (21.00) Paris Saint-Germain - Barcelona Biletler Parc des Princes (deplasman) 3 Kasım Salı (21.00) Barcelona - Aston Villa Biletler Camp Nou (iç saha) 25 Kasım Çarşamba (21.45) Sabah - Barcelona Biletler Bakü Olimpiyat Stadyumu (deplasman) 8 Aralık Salı (21.00) Barcelona - Manchester City Biletler Camp Nou (iç saha) 20 Ocak Çarşamba (20.00) Sporting CP - Barcelona Biletler Estádio José Alvalade (deplasman) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Barcelona - Como Biletler Camp Nou (iç saha)

Barcelona Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

Resmî Barcelona Şampiyonlar Ligi biletlerini doğrudan FC Barcelona bilet portalından (web sitesi veya Barça Tickets uygulaması) satın alabilirsiniz.

Biletler önce kulüp üyelerine (socios), ardından premium üyelere (Culé Premium) ve son olarak internet üzerinden genel satışa sunulur.

Maça gidemeyecek kombine sahipleri için kulübün resmî koltukları yeniden satışa çıkarma programı kapsamında biletler genellikle maçın başlamasından 48 ila 72 saat önce resmî sitede görünür.

Şampiyonlar Ligi maçlarının resmî biletleri, rakibin düzeyine ve maç takviminin kesinleşmesine bağlı olarak genellikle maç tarihinden 1 ila 4 hafta önce satışa çıkar.

Barcelona biletlerini satın almak için kulübün resmî portalı taraftarların en güvenli seçeneği olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma şanslarını artırabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Barcelona Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Doğrudan kulüpten alınan resmî Barcelona Şampiyonlar Ligi biletleri genellikle 60 ila 250 avro veya üzerinde. Ancak kesin fiyatlar büyük ölçüde rakibin profiline bağlı ve takım turnuvada ilerledikçe beklendiği gibi artıyor.

Turnuva aşamasına göre bilet fiyatları

Lig aşaması / grup aşaması : Standart maçlar için 60 ila 150 avro. Manchester City'nin ağırlanacağı maç gibi öne çıkan karşılaşmalarda fiyatlar 120 ila 250 avro veya üzerine çıkıyor.

Eleme turları : Rakibin düzeyine bağlı olarak 100 ila 400 avro.

Çeyrek final ve sonrası : Saha kenarındaki ayrıcalıklı bölgeler için 200 ila 800 avro veya üzeri.

Ek bilgiler için Barcelona'nın resmî sitesini, güncel bilet durumu için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Barcelona'nın son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Barcelona, 2026 takvim yılında Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir kez kaybetmiş olabilir ama rakipleri Barcelona savunmasını geçebileceklerine her zaman inanacaktır. Şaşırtıcı biçimde Katalan devi, Nisan 2025'te Camp Nou'da Borussia Dortmund'u 4-0 yendiğinden beri turnuvadaki 17 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stadyum 13 Ekim 2026 Lig aşaması: Galatasaray 4-1 (galibiyet) Rams Park (İstanbul) 9 Eylül 2026 Lig aşaması: Feyenoord 5-1 (galibiyet) Camp Nou (Barcelona) 14 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): Atletico Madrid 2-1 (galibiyet) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 8 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): Atletico Madrid 0-2 (mağlubiyet) Camp Nou (Barcelona) 18 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Newcastle 7-2 (galibiyet) Camp Nou (Barcelona) 10 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Newcastle 1-1 (beraberlik) St James' Park (Newcastle) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Kopenhag 4-1 (galibiyet) Camp Nou (Barcelona) 21 Ocak 2026 Lig aşaması: Slavia Prag 4-2 (galibiyet) Fortuna Arena (Prag)



