Barcelona'nın 2026/27 Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır: Lig aşaması fikstürü, bilet fiyatları ve daha fazlası

İspanya ve Avrupa futbolunun devlerinden Barcelona, Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha kaldırmak için sabırsızlanıyor. Bunu en son 2015'te başardı. Peki bu sezon o sezon olabilir mi? Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Barcelona taraftarı öyle umuyor.

Lamine Yamal ve takım arkadaşlarını sahada izleme fırsatını kaçırmayın. Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi maçları için biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Katalan kulübünün Avrupa'da bir türlü aşamadığı sorunu çözmeye odaklanacak. La Liga'da baskın bir güç olmasına rağmen Barcelona, son yedi sezonda Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir kez (2024/25) yarı finale ulaşabildi.

Barcelona'nın bu sezon Avrupa'ya yaptığı hızlı başlangıç, taraftarlarını heyecanlandırıyor. Feyenoord karşısında evinde alınan 5-1'lik farklı galibiyeti, İstanbul'da Galatasaray'a karşı kazanılan 4-1'lik maç izledi. Paris Saint-Germain, Aston Villa ve Manchester City ile oynanacak lig aşaması karşılaşmalarının da aralarında bulunduğu önümüzdeki birkaç ay, heyecan verici maçlara sahne olacak.

GOAL, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi maçlarında yerinizi nasıl ayırtabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, biletleri nereden satın alabileceğinizi, fiyatlarını ve daha fazlasını sizin için derledi.

Barcelona'nın 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Karşılaşma Biletler Stadyum 20 Ekim Salı (21.00) Paris Saint-Germain - Barcelona Biletler Parc des Princes (deplasman) 3 Kasım Salı (21.00) Barcelona - Aston Villa Biletler Camp Nou (iç saha) 25 Kasım Çarşamba (21.45) Sabah - Barcelona Biletler Bakü Olimpiyat Stadyumu (deplasman) 8 Aralık Salı (21.00) Barcelona - Manchester City Biletler Camp Nou (iç saha) 20 Ocak Çarşamba (20.00) Sporting CP - Barcelona Biletler Estádio José Alvalade (deplasman) 27 Ocak Çarşamba (20.00) Barcelona - Como Biletler Camp Nou (iç saha)

Barcelona Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

Barcelona'nın resmî Şampiyonlar Ligi biletlerini doğrudan FC Barcelona bilet portalından (internet sitesi veya Barça Tickets uygulaması) satın alabilirsiniz.

Biletler önce kulüp üyelerine (socios), ardından premium üyelere (Culé Premium), son olarak da internet üzerinden genel satışa sunuluyor.

Maça katılamayacak kombine sahiplerinin koltuklarını satışa çıkarmasına imkân tanıyan kulübün resmî programı kapsamında biletler genellikle başlama vuruşundan 48 ila 72 saat önce resmî sitede beliriyor.

Şampiyonlar Ligi maçlarının resmî biletleri, rakibin profiline ve maç programının kesinleşmesine bağlı olarak genellikle maç tarihinden 1-4 hafta önce satışa çıkıyor.

Barcelona biletlerini satın almak için taraftarların en güvenli seçeneği kulübün resmî portalı olsa da Şampiyonlar Ligi maçına gitmek isteyenler, bilet bulma konusunda kendilerine en iyi fırsatı sunabilecek StubHub ve Ticombo gibi ikincil bilet satış sitelerini de değerlendirebilir.

Barcelona Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Doğrudan kulüpten satın alınan resmî Barcelona Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı genellikle 60 avro ile 250 avro ve üzeri arasında değişiyor. Ancak kesin fiyatlar büyük ölçüde rakibin profiline bağlı ve takım turnuvada ilerledikçe beklendiği üzere artıyor.

Turnuva aşamasına göre bilet fiyatları

Lig aşaması / grup aşaması : Standart karşılaşmalar için 60-150 avro. Manchester City'nin konuk edilmesi gibi öne çıkan maçlarda fiyatlar 120 avro ile 250 avro ve üzerine çıkıyor.

Eleme turları : Rakibin düzeyine bağlı olarak 100-400 avro.

Çeyrek final ve sonrası : Saha kenarındaki ayrıcalıklı bölgeler için 200 avro ile 800 avro ve üzeri.

Ek bilgiler için Barcelona'nın resmî sitesini, güncel bilet durumunu öğrenmek için de StubHub ve Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Barcelona'nın son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Barcelona, 2026 takvim yılında Şampiyonlar Ligi'nde yalnızca bir kez kaybetmiş olabilir ancak rakipleri, Barcelona savunmasını geçebileceklerine her zaman inanacaktır. Şaşırtıcı biçimde Katalan devi, Nisan 2025'te Camp Nou'da Borussia Dortmund'u 4-0 yendiğinden bu yana turnuvada oynadığı 17 maçın hiçbirinde kalesini gole kapatamadı.

Tarih Tur ve rakip Skor (sonuç) Stadyum 13 Ekim 2026 Lig aşaması: Galatasaray 4-1 (galibiyet) Rams Park (İstanbul) 9 Eylül 2026 Lig aşaması: Feyenoord 5-1 (galibiyet) Camp Nou (Barselona) 14 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş): Atletico Madrid 2-1 (galibiyet) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 8 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç): Atletico Madrid 0-2 (mağlubiyet) Camp Nou (Barselona) 18 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş): Newcastle 7-2 (galibiyet) Camp Nou (Barselona) 10 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç): Newcastle 1-1 (beraberlik) St James' Park (Newcastle) 28 Ocak 2026 Lig aşaması: Copenhagen 4-1 (galibiyet) Camp Nou (Barselona) 21 Ocak 2026 Lig aşaması: Slavia Prague 4-2 (galibiyet) Fortuna Arena (Prag)



