Her futbol tutkunu, Spotify Camp Nou'da Lamine Yamal'ın kanatta akıllara durgunluk veren slalomunu izlemeyi, Raphinha'nın rakip savunmaları darmadağın edişini görmeyi ya da Pedri'nin iğne deliğinden geçer gibi imkânsız bir pas atışına tanıklık etmeyi hayal eder.

FC Barcelona, Hansi Flick yönetiminde Şampiyonlar Ligi zaferinin peşindeyken, Avrupa'nın bir numaralı kulüp organizasyonunda Barça'yı tribünden izlemek için bilet bulmak dünya futbolundaki en çok arzulanan deneyimlerden biri olmaya devam ediyor.

GOAL, Barcelona Şampiyonlar Ligi biletlerini nereden bulabileceğinizi ve ne kadar tutacağını sizin için anlatıyor.

Barcelona 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih ve başlama saati Karşılaşma Maç günü Biletler 9 Eylül Çarşamba, 18.45 Barcelona - Feyenoord 1. maç günü Biletler 13 Ekim Salı Galatasaray - Barcelona 2. maç günü Biletler 20 Ekim Salı Paris Saint-Germain - Barcelona 3. maç günü Biletler 3 Kasım Salı Barcelona - Aston Villa 4. maç günü Biletler 25 Kasım Çarşamba, 18.45 Sabah - Barcelona 5. maç günü Biletler 8 Aralık Salı Barcelona - Manchester City 6. maç günü Biletler 20 Ocak Çarşamba Sporting CP - Barcelona 7. maç günü Biletler 27 Ocak Çarşamba Barcelona - Como 8. maç günü Biletler

Barcelona Şampiyonlar Ligi bileti nasıl alınır?

FC Barcelona'nın Avrupa geceleri için bilet satışlarını takip etmek, kulübün kademeli kontenjan modelini anlamayı gerektiriyor:

Socios (kulüp üyeleri) önceliği: Resmi kulüp üyeleri, genel satış açılmadan önce tek maçlık bilet satın alma konusunda öncelikli erişim elde eder ve bu durum Camp Nou'daki Şampiyonlar Ligi maçları için de, La Liga'da olduğu gibi, geçerlidir.

Culés Premium üyeleri: Resmi taraftar üyeliği sahipleri ikinci bir öncelik penceresi elde eder; bu da genellikle maçın başlama saatinden 5 ila 7 gün önce olur. Şampiyonlar Ligi gecesi için nominal fiyattan bilet hedefleyen şehir dışındaki taraftarların bu programa kaydolması şiddetle tavsiye edilir.

Genel satışlar: Kalan genel giriş biletleri, maç gününden yaklaşık 3 ila 5 gün önce FC Barcelona'nın resmi bilet portalı üzerinden çevrim içi olarak satışa çıkarılır. Sezonluk bilet sahipleri, Seient Lliure programı aracılığıyla koltuklarını yeniden sisteme bırakabildiği için, özellikle en büyük Avrupa maçlarında, maç gününe kadar küçük partiler halinde ek biletler sık sık ortaya çıkar.

İkincil pazar yerleri: Manchester City'nin ziyareti ya da Paris Saint-Germain deplasmanı gibi talebin en yüksek olduğu Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde, resmi satışlar dakikalar içinde tükenebilir. LiveFootballTickets gibi doğrulanmış yeniden satış platformları, koltuklarını çok daha önceden garanti altına almak isteyen yurt dışından gelen taraftarlar için garantili mobil bilet transferi sunar.

Barcelona Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Camp Nou'da maç maç Barcelona Şampiyonlar Ligi bileti satın almak isteyenler için yetişkin fiyatları, biletler doğrudan kulüp üzerinden alındığında genellikle yaklaşık 50 €-120 €'dan başlıyor. Ancak Manchester City gibi rakiplere karşı oynanan öne çıkan Avrupa geceleri, tipik olarak bu aralığın üst bölümünde yer alıyor.

Müsaitlik ve fiyatlarla ilgili ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını takip edin. Resmi kontenjanların tükendiği maçlar için LiveFootballTickets gibi ikincil yeniden satış sitelerinde de bilet bulunuyor.

Avrupa kupalarında yer alan çoğu kulüp gibi Barcelona da yetişkin, genç ve yaşlı kategorileri dahil olmak üzere yaş gruplarına göre kademeli fiyatlandırma uygular. Ancak bu aralıklar kulüpten kulübe değişir.

Bunlara ek olarak, stadyum içindeki koltuğun konumu da bilet fiyatını önemli ölçüde etkiler; premium merkezi görüşe sahip koltuklar en yüksek ücreti gerektirir. Manchester City ile lig aşamasında oynanacak karşılaşma gibi sezonun en büyük Avrupa geceleri en üst fiyat kategorisine girer ve fiyatlar da buna göre yükselir.

Camp Nou'nun tarihi

Camp Nou Stadı, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için artık çok küçük kalan eski Les Corts Stadı'nın yerine 1957'de inşa edildi. 93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadı oldu.

İki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapan Camp Nou'da ayrıca U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi önde gelen sanatçıların konserleri de düzenlendi.

Yakın zamanda yapılan yenilemenin ardından oturma kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Bu da stadı bir kez daha oturma kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyüğü ve dünyanın üçüncü büyük futbol stadyumu yapacak.

Barcelona Şampiyonlar Ligi bileti almak, taraftarlara Avrupa'nın sunabileceği en iyi takımlardan bazılarına karşı, karmaşık pas organizasyonlarını ve yıldızlarla dolu yeteneği statta canlı izlemek için unutulmaz bir fırsat sunuyor.