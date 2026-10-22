Atletico Madrid'in 2026/27 sezonu biletleri nasıl alınır? La Liga maç tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

Atletico Madrid biletleri nereden alınır?

Atletico Madrid biletlerini almanın en doğrudan yolu kulübün resmî satış portalı. Burada üyelere, biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli satın alma imkânı tanınıyor. Atletico'nun Socios üyelik programına katılmak, bazı LaLiga rakiplerinin üyelik programlarına kıyasla daha kolay. Üyelik, indirimlerden yararlanmayı ve büyük maçların biletlerine daha erken erişmeyi sağlayabiliyor.

Ancak Madrid derbisi, Barcelona'nın deplasman maçı veya Şampiyonlar Ligi'ndeki herhangi bir eleme turu karşılaşması gibi yoğun talep gören maçların biletleri genel satışa çıktığında çok hızlı tükeniyor. Kapasitesi 70.000'in biraz üzerinde olan bir stadyum için 150.000'i aşkın kulüp üyesinin bilet almaya çalışması nedeniyle pek çok taraftar resmî kanallardan bilet bulamıyor.

Atletico Madrid biletleri ne kadar?

Riyadh Air Metropolitano'daki bilet fiyatları rakibe ve tribündeki konuma göre büyük farklılık gösteriyor, ancak her bütçeye uygun bir seçenek bulunuyor. Orta sıralardaki rakiplere karşı oynanan standart LaLiga maçlarının en ucuz biletleri yaklaşık 30 avrodan başlayan fiyatlarla alınabiliyor. Bu da Atletico Madrid'i izlemenin, Avrupa'nın diğer bazı büyük kulüplerinin maçlarına gitmekten çok daha hesaplı olduğu anlamına geliyor.

Öne çıkan maçlarda ise fiyatların belirgin biçimde yükselmesini bekleyin. Real Madrid'e karşı oynanan Madrid derbisi ve Barcelona'nın deplasman maçı, sezon boyunca bilet bulunması en zor ve en pahalı iki karşılaşma olmayı sürdürüyor. Üst tribün biletleri genellikle yaklaşık 60 ila 90 avrodan başlıyor; saha kenarındaki tribünlerde ve alt tribünlerde fiyatlar bunun çok üzerine çıkıyor. Bir Avrupa Kupası finaline ev sahipliği yapmış Metropolitano'daki Şampiyonlar Ligi eleme turu maçlarının biletleri de benzer ölçüde pahalı.

2026/27 sezonu kombine fiyatları, en ucuz üst tribün koltukları için yaklaşık 290 avrodan başlayıp sahanın yanındaki en seçkin alt tribün koltukları için 2.000 avronun çok üzerine çıkıyor. Ancak şehri ziyaret eden taraftarlar ve tüm sezon için bilet almak istemeyenler açısından tek maçlık biletler en esnek seçenek olmaya devam ediyor.

Uygun fiyat arayanlar için iyi haber şu: StubHub üzerindeki yeniden satış ilanlarında, özellikle maç gününe daha uzun süre olan karşılaşmalar için, piyasadaki en rekabetçi fiyatlara sık sık rastlanıyor. Tercih ettiğiniz maç için mümkün olan en ucuz Atletico Madrid biletlerini bulmanın en güvenilir yolu, erken davranmak ve güncellenen ilanları takip etmek.

Atletico Madrid hakkında bilmeniz gereken her şey

Kırmızı-Beyazlılar ve Yatakçılar lakaplarıyla anılan Atletico Madrid, 1903'te kuruldu. Kulüp, Real Madrid ve Barcelona ile birlikte bir asrı aşkın süredir İspanyol futbolunun üç büyük gücünden biri. Tarihinin büyük bölümünde ülke içindeki iki büyük rakibinin sahip olduğu mali kaynakların yalnızca küçük bir kısmıyla faaliyet göstermesine rağmen Atletico, dayanıklılık, savunma disiplini ve eşi benzeri olmayan maç atmosferi üzerine kurulu bir kimlik oluşturdu.

Diego Simeone, Aralık 2011'de göreve geldiğinden beri kulübün modern döneminin itici gücü oldu. Atletico, onun yönetiminde iki kez LaLiga şampiyonluğuna ulaştı, Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupası'nı birden fazla kez kazandı ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıktı. Simeone, 2026/27 sezonuna dünya futbolunun en uzun süredir görev yapan teknik direktörlerinden biri olarak başlıyor. Yöntemleri de kulübün sahada yaptıklarının temelini oluşturmaya devam ediyor.

Saha dışında ise sahiplik yapısı önemli ölçüde değişti. Apollo Global Management, Quantum Pacific Group ile birlikte kulüpte artık çoğunluk hissesine sahip. Bu değişim, yeni sezon öncesinde kulübe yeni yatırım ve hedefler getiriyor. Sahada ise son dönemdeki transferler kadroyu daha da güçlendirdi. Atletico, hem ülke içindeki hem de Avrupa'daki tüm kulvarlarda mücadele ederken LaLiga zirvesiyle arasındaki farkı kapatma hedefiyle yeni sezona giriyor.

Şehri ziyaret eden taraftarlar için Atletico'yu izlemek üzere Madrid'e gitmek, 90 dakikalık futboldan çok daha fazlası. Çevredeki taraftar kültürü, stadyumdaki gürültü ve zor yıllarda bile desteğini hiç esirgemeyen taraftarların tutkusu, bu deneyimi dünya futbolunda yaşanması gereken maç günü deneyimlerinden biri hâline getiriyor.

Riyadh Air Metropolitano hakkında bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid'in stadı, mevcut hâliyle ilk kez açıldığı 2017'den bu yana birkaç kez isim değiştirdi. Önce Wanda Metropolitano, ardından Civitas Metropolitano adını taşıyan stat, mevcut isim hakkı anlaşması kapsamında Riyadh Air Metropolitano oldu. Şehrin doğusundaki San Blas Canillejas bölgesinde yer alan stat, kulübün yarım asırdan uzun süre kullandığı ikonik eski evi Vicente Calderón'un yerini aldı.

Yaklaşık 70.000 kişilik kapasitesiyle Riyadh Air Metropolitano, Camp Nou ve Santiago Bernabeu'nun ardından İspanya'nın üçüncü büyük stadı. Dik ve birbirine yakın tribünleri, tezahüratların sesini içeride tutmak ve atmosferi mümkün olduğunca yoğun kılmak için tasarlandı. Stat, bir Şampiyonlar Ligi finali de dâhil olmak üzere Avrupa futbolunun en büyük karşılaşmalarından bazılarına ev sahipliği yaptı. İspanya millî takımının maçları için de düzenli olarak kullanılıyor.

Stadın hemen dışında bulunan Estadio Metropolitano metro istasyonu sayesinde ulaşım kolay. İstasyon, Madrid'in merkezine de rahat bağlantı sağlıyor. Şehir merkezinden gelecek taraftarların hem stat çevresindeki maç öncesi atmosferi yaşamak hem de turnikelerden geçen kalabalığın arasından ilerlemek için başlama vuruşundan önce yeterli zaman ayırması gerekiyor.