Atletico Madrid 2026/27 biletleri nasıl alınır: La Liga tarihleri, bilet fiyatları ve daha fazlası

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Atletico Madrid ne zaman oynuyor?

Tarih ve Saat Karşılaşma Konum Biletler 19 Ağustos 2026 Çarşamba, 21:00 CET (kesinleşti) Atletico Madrid - Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 23 Ağustos 2026 Pazar, 17:00 CET (kesinleşti) Atlético Madrid - Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 15-16 Eylül 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 19-20 Eylül 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 24-25 Ekim 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 7-8 Kasım 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atletico Madrid - FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 5-6 Aralık 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atletico Madrid - Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 12-13 Aralık 2026 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 9-10 Ocak 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Real Racing Club (Sezonun ilk yarısının son maçı) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 16-17 Ocak 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 30-31 Ocak 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 20-21 Şubat 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 6-7 Mart 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 20-21 Mart 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 10-11 Nisan 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 17-18 Nisan 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 1-2 Mayıs 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 15-16 Mayıs 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atlético Madrid - Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler 22-23 Mayıs 2027 (kesin gün daha sonra açıklanacak) Atletico Madrid - Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Biletler

Atletico Madrid biletleri nereden alınır?

Atletico Madrid biletlerine ulaşmanın en doğrudan yolu, genel satış halka açılmadan önce üyelere öncelikli ön satış penceresi sunulan kulübün resmi portalıdır. Atletico'nun Socios üyelik programı, LaLiga'daki bazı rakiplerine göre daha erişilebilirdir ve üye olmak, indirimlerin yanı sıra en büyük maçlar için koltuklara daha erken erişim sağlayabilir.

Bununla birlikte, Madrid derbisi, Barcelona'nın deplasman maçı ya da herhangi bir Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesi gibi yüksek talep gören karşılaşmaların resmi genel satışı son derece hızlı ilerleme eğilimindedir ve 70.000'in biraz üzerinde kapasiteye sahip bir stat için 150.000'in çok üzerinde kulüp üyesi yarışırken, çok sayıda taraftar resmi kanallardan bilet bulamıyor.

İkincil bilet piyasası da burada devreye giriyor. StubHub, her fiyat seviyesinde ve stadın her bölümünde bilet bulunabilmesi sayesinde Riyadh Air Metropolitano'da yerinizi garanti altına almanın en basit yollarından biridir.

Atletico Madrid biletleri ne kadar?

Riyadh Air Metropolitano'daki bilet fiyatları rakibe ve stadın hangi bölümünde yer aldığına bağlı olarak büyük ölçüde değişir, ancak gerçekten her bütçeye uygun bir seçenek vardır. Orta sıra rakiplere karşı oynanan standart LaLiga maçları için en ucuz biletler yaklaşık 30 eurodan başlayabilir, bu da Atletico Madrid'i canlı izlemeyi Avrupa'nın diğer bazı süper kulüplerini ziyaret etmeye kıyasla belirgin şekilde daha hesaplı hale getirir.

Öne çıkan maçlarda ise fiyatların ciddi şekilde yükselmesini bekleyin. Real Madrid'e karşı Madrid derbisi ve Barcelona'nın deplasman ziyareti, sezon boyunca sürekli olarak bulunması en zor ve en pahalı iki bilet olurken, üst katman koltukları düzenli olarak yaklaşık 60 ila 90 eurodan başlıyor ve yan tribün ile alt katman bölümlerinde bunun çok üzerine çıkıyor. Bir Avrupa Kupası finaline ev sahipliği yapmış bir stat olan Metropolitano'daki Şampiyonlar Ligi eleme aşaması maçları da benzer fiyat primleri taşıyor.

2026/27 sezon kombine fiyatları en düşük uçta (üst katman) yaklaşık 290 eurodan başlayıp sahanın kenarı boyunca en özel alt katman koltuklarında 2.000 euronun oldukça üzerine çıkıyor. Ancak tek maçlık biletler, deplasmandan gelen taraftarlar ve tüm sezon için taahhütte bulunmak istemeyenler adına en esnek seçenek olmayı sürdürüyor.

Uygun fiyat arayanlar için iyi haber şu ki, StubHub üzerindeki ikinci el bilet piyasası, özellikle maç gününden daha uzak fikstürlerde, düzenli olarak piyasadaki en rekabetçi fiyatları sunuyor. Erken satın almak ve ilanlar güncellendikçe onları takip etmek, tercih ettiğiniz karşılaşma için mümkün olan en ucuz Atletico Madrid biletlerini bulmanın istikrarlı biçimde en iyi yoludur.

Atletico Madrid hakkında bilmeniz gereken her şey

Los Rojiblancos ve Los Colchoneros lakaplarıyla bilinen Atletico Madrid, 1903'te kuruldu ve Real Madrid ile Barcelona'nın yanında bir asırdan çok daha uzun süredir İspanyol futbolunun üç büyük gücünden biri olarak yer aldı. Tarihinin büyük bölümünde iki büyük yerel rakibinin mali kaynaklarının yalnızca bir kısmıyla faaliyet göstermesine rağmen Atletico, dayanıklılık, savunma disiplini ve eşsiz maç günü atmosferi etrafında bir kimlik inşa etti.

Diego Simeone, Aralık 2011'de göreve gelmesinden bu yana kulübün modern döneminin itici gücü oldu. Onun yönetiminde Atletico, LaLiga'yı iki kez kazandı, birden fazla kez Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa'yı kaldırdı ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı. Simeone, 2026/27 sezonuna dünya futbolunun en uzun süre görev yapan teknik direktörlerinden biri olarak giriyor ve yöntemleri kulübün sahada yaptığı her şeyin omurgası olmayı sürdürüyor.

Saha dışında ise sahiplik tablosu önemli ölçüde değişti. Apollo Global Management artık Quantum Pacific Group ile birlikte çoğunluk hisselerini elinde bulunduruyor ve bu sezona girerken kulübe yeni yatırım ile yeni bir hırs getiriyor. Sahada ise son transfer hamleleri kadroyu daha da güçlendirdi ve Atletico yeni sezona, LaLiga zirvesiyle arasındaki farkı kapatmayı hedefleyerek, hem yurt içinde hem Avrupa'da tüm kulvarlarda rekabet etme amacıyla giriyor.

Deplasmandan gelen taraftarlar için Madrid'e gidip Atletico'yu izlemek, 90 dakikalık futboldan çok daha fazlası anlamına geliyor. Çevredeki taraftar kültürü, stadın içindeki gürültü ve daha zorlu yıllarda bile hiç sarsılmayan bir taraftar kitlesinin tutkusu, bunu dünya futbolundaki temel maç günü deneyimlerinden biri haline getiriyor.

Riyadh Air Metropolitano hakkında bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid'in iç saha stadı, 2017'de bugünkü haliyle ilk kez açılmasından bu yana birkaç isim değişikliğinden geçti; Wanda Metropolitano'dan Civitas Metropolitano'ya, oradan da mevcut isim hakkı ortaklığı kapsamında Riyadh Air Metropolitano'ya dönüştü. Stat, şehrin doğusundaki San Blas Canillejas bölgesinde yer alıyor ve kulübün yarım yüzyıldan uzun süre kullandığı ikonik eski evi Vicente Calderón'un yerini aldı.

Yaklaşık 70.000 kapasitesiyle Riyadh Air Metropolitano, yalnızca Camp Nou ve Santiago Bernabeu'nun arkasında kalarak İspanya'nın en büyük üçüncü stadı konumunda. Dik ve birbirine yakın tribünleri, sesin içeride kalmasını ve atmosferin mümkün olduğunca yoğun olmasını sağlamak için tasarlandı. Stat, bir Şampiyonlar Ligi finali de dahil olmak üzere Avrupa futbolunun en büyük organizasyonlarından bazılarına şimdiden ev sahipliği yaptı ve düzenli olarak İspanya milli takımı maçlarında da kullanılıyor.

Stada ulaşım, stadın hemen dışında yer alan ve Madrid merkezine kolay bağlantı sağlayan özel Estadio Metropolitano metro istasyonu sayesinde oldukça kolaydır. Şehir merkezinden gelecek taraftarların, hem stat çevresindeki maç öncesi atmosferi yaşamak hem de turnikelerden geçen kalabalıklar arasında yol bulabilmek için santra öncesinde bolca zaman ayırması gerekir.