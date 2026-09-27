Athletic Bilbao 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, La Liga haberleri ve daha fazlası

Athletic Bilbao geçen sezon La Liga'yı mütevazı bir 12. sırada tamamlamış olabilir, ancak San Mamés Stadı'nda başlar hâlâ dik. Maçlara düzenli olarak 45.000'den fazla taraftar geldi ve bu sayı mevcut sezonda da bir kez daha görülecek. Siz de biletinizi bugün ayırtarak Bilbao taraftarlarına katılabilirsiniz.

Kulüpteki üç ayrı döneminde Bilbao'nun başında 500'den fazla maça çıkarak adından söz ettiren Ernesto Valverde'nin geçen sezon teknik direktörlük görevini bırakmasının ardından Zuri-Gorriak, teknik direktörlük görevini devralması için Edin Terzic'e yöneldi. Bu, Terzic'in Borussia Dortmund'u unutulmaz şekilde 2024 Şampiyonlar Ligi finaline taşımasından sonraki ilk işi.

Terzic dönemine yavaş bir başlangıç yapılmasına ve Bilbao'nun 2026/27 La Liga sezonundaki ilk iki maçını da kaybetmesine rağmen, sonuçlar sonrasında toparlandı ve takım milli ara öncesine San Mamés'te Atletico Madrid'e karşı alınan 3-0'lık galibiyetin de yer aldığı 4 maçlık yenilmezlik serisiyle girdi.

Bu ivmeyi sürdürebilirler mi? GOAL, Athletic Bilbao maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, biletleri nereden satın alabileceğiniz, ne kadar tuttukları ve daha fazlasını sizler için derledi.

Yaklaşan Athletic Bilbao maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Biletler 10 Ekim Cumartesi (14.00) Rayo Vallecano - Athletic Bilbao Vallecas Stadı (Madrid) Biletler 17 Ekim Cumartesi (21.00) Valencia - Athletic Bilbao Mestalla Stadı (Valencia) Biletler 21 Ekim Çarşamba (20.00) Levante - Athletic Bilbao Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Duyurulacak 25 Ekim Pazar (14.00) Athletic Bilbao - Getafe San Mamés Stadı (Bilbao) Biletler 1 Kasım Pazar (20.00) Athletic Bilbao - Real Sociedad San Mamés Stadı (Bilbao) Biletler 8 Kasım Pazar (20.00) Osasuna - Athletic Bilbao El Sadar Stadı (Pamplona) Biletler 22 Kasım Pazar (20.00) Athletic Bilbao - Espanyol San Mamés Stadı (Bilbao) Biletler 29 Kasım Pazar (20.00) Malaga - Athletic Bilbao Estadio La Rosaleda (Málaga) Biletler 6 Aralık Pazar (20.00) Athletic Bilbao - Real Madrid San Mamés Stadı (Bilbao) Biletler

Athletic Bilbao bileti nasıl alınır?

Resmî Athletic Bilbao maç biletleri doğrudan kulübün bilet portalı üzerinden satın alınabilir. Genel satışlar için üyelik ya da hesap geçmişi gerekmiyor. Çevrim içi satışların ardından elde bilet kalırsa, maç günü bunları doğrudan San Mamés Stadı gişelerinden satın alabilirsiniz.

Athletic Bilbao tüm sezonun biletlerini aynı anda satışa sunmaz. La Liga kesin maç programını yalnızca birkaç hafta önceden doğruladığı için, biletler kademeli olarak ve maç maç satışa çıkar:

Club Athletic ön satışı (ilk pencere): Ücretli 'Club Athletic' üyeleri önce öncelikli erişim hakkı elde eder. Bu ön satış genellikle genel satıştan 3 ila 4 gün önce, yani yaklaşık olarak maç gününden 2 ila 3 hafta önce başlar.

Yoğun talep gören maçlarda, örneğin Real Madrid veya Barcelona'ya karşı oynanan karşılaşmalarda ve Real Sociedad'a karşı oynanan Bask derbisinde, premium üyeler standart üyelerden 24 saat önce ek erişim hakkı elde eder.

Genel satış (ikinci pencere): Kalan biletler maç gününden yaklaşık 2 hafta önce genel satışa açılır. Geleneksel olarak çevrim içi satışlar maçtan önceki haftanın pazartesi günü saat 10.30'da başlar.

Buna ek olarak taraftarlar, Athletic Bilbao maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden yerini garanti altına almak isteyenler için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti bulmayı uman taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Athletic Bilbao biletleri ne kadar?

San Mamés Stadı'ndaki Athletic Bilbao maçları için resmî genel giriş biletleri, kulübün bilet portalı üzerinden genellikle 30 € ile 240 € arasında değişir. Kesin fiyatlar büyük ölçüde rakibe göre belirlenir, Real Madrid, Barcelona veya Real Sociedad'a karşı oynanan Kategori A maçları en yüksek fiyatlara sahiptir ve ayrıca nerede oturduğunuza bağlıdır.

Oturma bölümleri ve resmî fiyat aralıkları:

Fondo Upper / Alta - Kalelerin arkasında, üst kat. Aksiyona en uzak bölüm olabilir, ancak kuş bakışı bir görüş sunar. (Fiyat aralığı: 30 €-50 €)

Fondo Lower / Baja - Kalelerin arkasında, alt kat. Sahaya daha yakındır ve aktif tezahürat/vokal bölümlerini içerir. (Fiyat aralığı: 45 €-75 €)

Lateral / Tribuna Upper - Sahanın uzun kenarları boyunca, üst kat. Tüm saha için mükemmel taktik görüş sunar. (Fiyat aralığı: 60 €-100 €)

Lateral / Tribuna Lower - Sahanın uzun kenarları boyunca, alt kat. Oyunculara yakın, premium televizyon açısını andıran bir görüş sağlar. (Fiyat aralığı: 100 €-160 €+)

San Mamés VIP Area - Orta kat halkasında yer alır. Merkezi koltuklar, ikram ve lounge erişimi dahildir. (Fiyat aralığı: 180 €–350 €+)

Ek bilgiler için kulübün resmî bilet portalını ya da güncel müsaitlik durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

San Mamés Stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Sevgiyle 'La Catedral' (Katedral) lakabıyla anılan San Mamés Stadı, dünyanın en saygı duyulan ve en ikonik futbol sahalarından biridir. İspanya'nın Bilbao kentinde yer alan stat, Athletic Club'ın gürültülü evine ev sahipliği yapar. Stadyum, yüz yılı aşan futbol mirasını en ileri mimariyle kusursuz biçimde buluşturdu.

Eski San Mamés 1913'te açıldı ve Saint Mammes'e adanmış bir kilisenin yanına inşa edildiği için efsanevi statüsünü kazandı. 100 yıllık tarihinde 3.695 maça ev sahipliği yaptı. Onu tanımlayan mimari özellik, 1952'de ana tribünün üzerine inşa edilen devasa çelik kemerdi ve 'La Catedral' için modern bir hale görevi görüyordu.

21. yüzyıla uyum sağlamak için 53.331 koltuk kapasiteli yepyeni seçkin bir tesis inşa edildi ve 2013'te açıldı. Kulübün şehir merkezindeki varlığını korumak adına yeni arena, eski stadın kısmen üzerine taşan bitişik bir arsa üzerine yapıldı. Geçiş aşamalı şekilde planlandı, böylece Athletic Club hiçbir zaman iç saha maçlarını başka yerde oynamak zorunda kalmadı.

San Mamés'teki unutulmaz maçlar

1977 UEFA Kupası finali (ikinci ayak) : Athletic Club, San Mamés'te Juventus'u 2-1 mağlup etti. Juventus kupayı deplasman golleriyle kazanmış olsa da, atmosfer stadın Avrupa'daki gizemli havasını pekiştirdi.

1982 FIFA Dünya Kupası : Eski stat, 4. Grup maçlarına ev sahipliği yapmak için tamamen yenilendi ve İngiltere, Fransa ile Kuveyt takımlarını ağırladı..

İspanya Süper Kupası hakimiyeti (2015) : Athletic Club, ilk maçta Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek yeni stadın çatısını uçurdu ve böylece onlarca yıl sonraki ilk büyük kupasının yolunu açtı.

'Aslanlar'ın Efsanesi: Romalı tarihçilere göre Saint Mammes (San Mamés), vahşi aslanlarla birlikte bir stadyuma atılan genç bir Hristiyandı. Hayvanlar ona saldırmak yerine usulca ayaklarının dibine uzandı. Stadyum ona adanmış bir arazi üzerine inşa edildiği için Athletic Club oyuncularına gururla Los Leones (Aslanlar) deniyor.

Athletic Bilbao rekorları ve istatistikleri

Genellikle Athletic Bilbao olarak bilinen Athletic Club, dünyanın en tarihi ve geleneklerine en sıkı bağlı futbol kulüplerinden biridir. İspanya'nın Bask bölgesinde 1898'de kurulan kulüp, yalnızca Bask bölgesinde doğan oyuncuları ya da futbol eğitimini bir Bask kulübünün altyapısında alan oyuncuları oynatan katı cantera politikasıyla dünya çapında tanınır..

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

La Liga (Birinci Lig) : 8 şampiyonluk (1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984)

Copa del Rey (İspanya Kupası) : 25 şampiyonluk

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: José Ángel Iribar (614), Óscar de Marcos (573)

En fazla gol atanlar: Telmo Zarra (335), Dani (199)

İspanya'nın soyluları

Real Madrid ve Barcelona ile birlikte Athletic Bilbao, 1929'daki kuruluşundan bu yana La Liga'dan hiç düşmeyen yalnızca üç kulüpten biridir.

La Liga tarihinin en farklı galibiyeti

Athletic Bilbao, 1930-31 sezonunda Barcelona'yı 12-1 yenerek La Liga tarihindeki en farklı galibiyet rekorunu elinde bulunduruyor.

La Gabarra'nın ilk yolculuğu

Javier Clemente, genç bir takımı 1983'te La Liga şampiyonluğuna taşıdığında kulüp, La Gabarra adlı ağır bir yük mavnasıyla Nervión Nehri boyunca ilerleyerek kutlama yaptı. Nehir kıyılarını bir milyondan fazla coşkulu taraftar doldurdu. Bu gelenek, 1984'te lig ve kupa dublesi kazanıldığında, ardından da 2024'te Copa del Rey zaferinden sonra yeniden yaşatıldı.



