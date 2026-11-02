Atalanta taraftarları 2023/24 sezonunu hâlâ güzel anılarla hatırlıyor. Bergamo temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi kupasını kaldırarak kulüp tarihinde ilk kez Avrupa'da şampiyonluğa ulaşmanın yanı sıra Coppa Italia'da ikinci oldu ve Serie A'yı 4. sırada tamamladı.

Bugün maç biletlerinizi ayırtarak Atalanta'nın bu sezon yeni anılar biriktirmesine tanıklık edebilirsiniz.

Uzun yıllar görev yapan teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin ayrılığının ardından yakalanan ivme durmuş olabilir. Ancak Juventus ve Chelsea ile kupa kazanmasıyla tanınan Maurizio Sarri'nin artık takımın başında olması, New Balance Arena tribünlerine gelecek için umut veriyor.

Bu sezon Nikola Krstović, Éderson ve Charles De Ketelaere gibi oyuncuları sahada izlemek istiyorsanız GOAL, Atalanta maçlarında nasıl yerinizi alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri sunuyor.

Atalanta'nın yaklaşan maçları

Tarih ve saat (yerel) Maç Biletler Yer 2 Kasım Pazartesi (20.45) Serie A: Atalanta - Parma Biletler New Balance Arena (Bergamo) 5 Kasım Perşembe (18.45) UEFA Konferans Ligi: Atalanta - FC Kairat Biletler New Balance Arena (Bergamo) 8 Kasım Pazar (15.00) Serie A: Monza - Atalanta Biletler Stadio Brianteo (Monza) 22 Kasım Pazar (20.45) Serie A: Atalanta - Inter Biletler New Balance Arena (Bergamo) 26 Kasım Perşembe (21.00) UEFA Konferans Ligi: Borac Banja Luka - Atalanta Biletler Banja Luka City Stadium (Banja Luka) 30 Kasım Pazartesi (18.30) Serie A: Lecce - Atalanta Biletler Stadio Via del mare (Lecce) 6 Aralık Pazar (15.00) Serie A: Lazio - Atalanta Biletler Stadio Olimpico (Roma) 10 Aralık Perşembe (19.45) UEFA Konferans Ligi: Riga - Atalanta Biletler Skonto Stadium (Riga) 14 Aralık Pazartesi (18.30) Serie A: Atalanta - Genoa Biletler New Balance Arena (Bergamo) 17 Aralık Perşembe (21.00) UEFA Konferans Ligi: Atalanta - Mjällby Biletler New Balance Arena (Bergamo) 20 Aralık Pazar (20.45) Serie A: Atalanta - Napoli Biletler New Balance Arena (Bergamo) 3 Ocak Pazar (15.00) Serie A: Udinese - Atalanta Biletler Bluenergy Stadium (Udine) 6 Ocak Çarşamba (18.00) Serie A: Atalanta - Como Biletler New Balance Arena (Bergamo) 10 Ocak Pazar (18.00) Serie A: Torino - Atalanta Biletler Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

Atalanta biletleri nasıl alınır?

Resmî Atalanta maç biletleri, Atalanta'nın Vivaticket Shop'u veya kulübün ana bilet sayfası üzerinden çevrim içi olarak satın alınabilir.

Çoğu normal maçta tek maçlık bilet satın almak için Atalanta üyeliğine (Dea Card) ihtiyacınız yoktur. Ancak Curva Nord Pisani ve Curva Sud Morosini tribünlerinden çevrim içi bilet almak için veya yüksek riskli maçlar ve derbilerde Dea Card gereklidir. Dea Card'ı Atalanta'nın Dea Card sayfasından satın alabilirsiniz.

Normal maç biletleri genellikle karşılaşmadan yaklaşık bir hafta ila 10 gün önce satışa çıkar. Kombine sahipleri (abbonati) ve Dea Card üyeleri, yoğun talep gören veya Avrupa kupası maçlarında genel satış başlamadan önce bazen kısa süreli öncelikli satın alma hakkı elde eder.

Taraftarlar Atalanta maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet almak isteyenler için önde gelen platformlardan biridir ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Atalanta biletleri ne kadar?

New Balance Arena'daki maçlar için resmî Atalanta biletleri, kale arkalarındaki en ucuz tribünlerde genellikle 25-35 avrodan başlayıp uzun kenardaki üst düzey koltuklar ve ağırlama seçeneklerinde 150-195 avro ve üzerine çıkıyor.

2026/2027 sezonu öncesinde tamamlanan kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından tamamen modernize edilen 23.439 kapasiteli New Balance Arena, farklı fiyat kategorilerine ayrılmış dört ana tribünden oluşuyor:

Oturma bölümü Tribün adı Fiyat aralığı Açıklama Kale arkaları (Curva) Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini 25-35 avro En uygun fiyatlı kategori. Ateşli ultras taraftarlarının bulunduğu, ayakta maç izlenen, yoğun ve coşkulu bir atmosfere sahip tribünler. Uzun kenar alt kat yan bölüm Parterre Rinascimento 80-85 avro Taç çizgisi boyunca uzanan alt kat. Sahaya son derece yakın. Ana tribün yan bölüm Tribuna Rinascimento / Rinascimento G 110-130 avro Ana tribünün üst katında, sahayı yüksekten ve geniş açıyla görmeyi sağlayan seçenekler. Üst düzey ana tribün Tribuna Ovest / Tribuna Onore 110-175 avro ve üzeri Merkezden ideal görüş açıları sunan, üst düzey kapalı oturma alanı. VIP ağırlama Pitch View 150-195 avro ve üzeri Yiyecek ve salon erişiminin dâhil olduğu, saha kenarında lüks koltuklar. Deplasman tribünü Settore Ospiti 30-35 avro Yalnızca konuk takım taraftarlarına ayrılmış, kapasitesi sınırlı kale arkası bölümü.

Ek bilgi için kulübün resmî bilet satış sayfasını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

New Balance Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

İtalya'nın Bergamo kentinin merkezinde yer alan New Balance Arena, Serie A kulübü Atalanta'nın simgeleşmiş ve tutkulu taraftarlarıyla tanınan evidir. UEFA müsabakalarında resmî adı Stadio di Bergamo olan bu tarihî stat, modernizasyonun önde gelen örneklerinden biri olarak Avrupa çapında takdir görüyor.

İlk kez 1928'de açılan stat, eski bir hipodromun bulunduğu araziye inşa edildi ve Stadio Mario Brumana adıyla hizmete girdi. Yaklaşık bir asırlık tarihinde adı birkaç kez değişen tesis, büyük bir teknik ortaklığın ardından ancak Ağustos 2025'te New Balance Arena adını aldı.

Atalanta, stadı 2017'de satın aldıktan sonra 2019-2024 arasında aşamalar hâlinde 100 milyon avroyu aşan bir yeniden inşa çalışması gerçekleştirdi. Eski ve yıpranmış kale arkası tribünleri yıktı, koşu pistini kaldırdı ve çimlerin hemen yanı başına dik, sık yerleşimli tribünler inşa etti.

New Balance Arena'da unutulmaz anlar

Seyirci rekoru (1984) : Bugün tamamı koltuklu 23.439 kişilik kapasiteye sahip olan stat, tarihindeki en yüksek seyirci sayısına 1984'te ulaştı. O yıl 43.000 seyirci eski açık tribünleri doldurdu.

: Bugün tamamı koltuklu 23.439 kişilik kapasiteye sahip olan stat, tarihindeki en yüksek seyirci sayısına 1984'te ulaştı. O yıl 43.000 seyirci eski açık tribünleri doldurdu. Avrupa maçlarının Bergamo'ya dönüşü (2020) : Atalanta, kendi stadı UEFA kriterlerini karşılamadığı için Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını yıllarca Milano'daki San Siro'da oynamak zorunda kaldı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından Şampiyonlar Ligi, 2020-21 sezonunda nihayet Bergamo'ya döndü.

: Atalanta, kendi stadı UEFA kriterlerini karşılamadığı için Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarını yıllarca Milano'daki San Siro'da oynamak zorunda kaldı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından Şampiyonlar Ligi, 2020-21 sezonunda nihayet Bergamo'ya döndü. İtalya millî takımının kalesi: Stat, İtalya millî takımına da ev sahipliği yaptı. Unutulmaz millî maçlar arasında Estonya karşısında alınan etkileyici 5-0'lık galibiyet ve Hollanda ile oynanan, büyük çekişmeye sahne olan 1-1'lik UEFA Uluslar Ligi karşılaşması yer alıyor.

Kale arkalarındaki anlamlı anmalar: Stadın iki coşkulu kale arkası tribünü, kulübün duygusal tarihiyle yakından bağlantılı. Kuzey tribünü Curva Nord Pisani, 1997'de bir trafik kazasında hayatını kaybeden Atalanta forveti Federico Pisani'nin adını taşıyor. Güney tribünü Curva Sud Morosini ise 2012'de sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, kulübün sevilen altyapı mezunu Piermario Morosini'yi anıyor.

Atalanta rekorları ve istatistikleri

Atalanta BC (Atalanta Bergamasca Calcio), Lombardiya'nın Bergamo kentinde bulunan profesyonel bir İtalyan futbol kulübüdür. „La Dea“ (Tanrıça) lakabıyla tanınan kulüp, dünya çapındaki altyapısı ve Avrupa'nın mali açıdan en sürdürülebilir, oyuncu gözlemi konusunda en başarılı kulüplerinden biri olmasıyla takdir görüyor.

Kulübün başarıları ve öne çıkan kupaları

UEFA Avrupa Ligi : 1 şampiyonluk (2023-24)

: 1 şampiyonluk (2023-24) Coppa Italia: 1 şampiyonluk (1962-63)

Bireysel oyuncu rekorları

En çok maça çıkanlar: Marten de Roon (445), Gianpaolo Bellini (435)

En çok gol atanlar: Cristiano Doni (112), Duván Zapata (82)

Eyalet kulüpleri arasında zirvede

Atalanta, bir bölgenin başkentinde bulunmayan ve hiç Scudetto (Serie A şampiyonluğu) kazanmamış İtalyan kulüpleri arasında en fazla Serie A sezonu oynama rekorunu elinde tutuyor: 65.

Avrupa Ligi finalinde unutulmaz performans

Atalanta, 2024'te Bayer Leverkusen'in 51 maçlık yenilmezlik serisine son vererek yakın tarihin en iyi Avrupa kupası finali performanslarından birini sergiledi. Ademola Lookman etkileyici bir hat-trick yaptı ve bir Avrupa kupası finalinde bunu başaran yalnızca altıncı oyuncu oldu.

Mali açıdan örnek bir başarı hikâyesi

Atalanta, mali sürdürülebilirlik konusunda örnek gösteriliyor. Üst düzey oyuncu gözlem ağı ve sık sık İtalya'nın en iyisi olarak gösterilen ünlü Zingonia altyapısının katkısıyla kulüp, ligdeki derecesini sürekli iyileştirirken 5 yıllık bir dönemde oyuncu satışlarından yaklaşık 250 milyon avro kâr elde etti.