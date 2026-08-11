Aston Villa'nın 2026/27 sezonunda Villa Park'ta bir kez daha ortalığı kızıştırması bekleniyor.

42.000'den fazla taraftarın Villa Park turnikelerinden geçmesiyle, bordo-mavili efsanevi duvar takımını UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ve Premier League sıralamasında ileri taşımaya hazırlanıyor.

Peki Aston Villa'yı canlı izlemek için nasıl bilet alabilirsiniz? GOAL, 2026-27 döneminde takımı izlemek için seçeneklerinizi, biletleri nerede bulabileceğinizi, sezonluk bilet yenilemelerini, üyelik fiyatlarını ve şu anda sunulan premium paketleri sizin için açıklıyor.

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Yaklaşan Aston Villa 2026/27 Premier League maçları ve biletleri

Aston Villa Premier League biletleri nasıl alınır?

Yüksek talep nedeniyle standart genel satış koltukları hızla tükendiğinden ve biletler Aston Villa Uygulaması üzerinden dijital olarak teslim edildiğinden, Villa Park'ta Aston Villa bileti almak belirli resmi kanallar üzerinden ilerlemeyi gerektiriyor.

İşte bunları satın almanın en hızlı yolu:

Resmi Üyelik ve Kuralar : İlk erişim için Resmi Üyelik kademelerinden birine katılmak şart. Bu, üye kuralarına giriş hakkı sağlar ve santra vuruşundan 3-4 hafta önce öncelikli satış pencereleri sunar.

: İlk erişim için Resmi Üyelik kademelerinden birine katılmak şart. Bu, üye kuralarına giriş hakkı sağlar ve santra vuruşundan 3-4 hafta önce öncelikli satış pencereleri sunar. Resmi Bilet Değişim Platformu: Üyeler, maçlara katılamayan sezonluk bilet sahiplerinin doğrudan listelediği nominal değerli biletleri kulübün resmi yeniden satış portalı üzerinden satın alabilir.

Üyeler, maçlara katılamayan sezonluk bilet sahiplerinin doğrudan listelediği nominal değerli biletleri kulübün resmi yeniden satış portalı üzerinden satın alabilir. Resmi Hospitality Paketleri: Maç günü hospitality deneyimi rezervasyonu yapmak, üyelik gerekmeksizin veya kuraya girmeden giriş garantisi sağlar.

Maç günü hospitality deneyimi rezervasyonu yapmak, üyelik gerekmeksizin veya kuraya girmeden giriş garantisi sağlar. İkincil Pazar Yerleri: Tükenen Premier League veya Avrupa maçları için taraftarlar, taraftardan taraftara alternatif yeniden satış seçenekleri sunan ikincil platformlara yönelebilir. Satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Aston Villa Biletlerini Rezervasyon YapBilet Al

Aston Villa sezonluk biletleri nasıl alınır?

Villa Park'taki her iç saha Premier League maçında yer garantilemenin tek yolu Aston Villa sezonluk bileti sahibi olmaktır.

Sezonluk bilet, kulübün ev sahipliği yaptığı 19 lig maçının tamamına giriş hakkı verir ve eleme usulü kupa karşılaşmaları için öncelikli rezervasyon pencereleri sunar.

2026-27 sezonu sezonluk biletleri tükendi, en ucuz yetişkin sezonluk biletleri £703'ten başlıyor.

Mevcut sahipler her yeni sezon öncesinde öncelikli yenileme pencerelerinden yararlanırken, potansiyel alıcılar resmi sezonluk bilet bekleme listesine kayıt yaptırabilir.

Aston Villa biletleri ne kadar?

Sezonluk biletler mevcut olmadığından, bu sezon Villa Park'ta Aston Villa maçlarına katılan taraftarların büyük bölümü tercih ettikleri karşılaşma için tek maçlık bilet satın alacak.

Bunlar maç bazında satışa sunulur ve sezon boyunca koltuk konumu, karşılaşma ve rakip gibi faktörlere bağlı olarak farklı fiyat aralıklarında teklif edilir.

Aşağıda, geçen sezonki Kategori A maliyet tablosuna göre Aston Villa maçlarının bu sezonki fiyatlarını bulabilirsiniz:

Fiyat Bölgesi Yetişkin 66 yaş üstü / 21 yaş altı Silahlı Kuvvetler 18 yaş altı 14 yaş altı Bölge 1 £82,00 £61,50 £65,50 £42,00 £25,00 Bölge 2 £76,00 £57,00 £61,00 £39,00 £23,00 Bölge 3 £71,00 £53,00 £56,50 £35,50 £21,00 Bölge 4 £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50 Tekerlekli sandalye alanları £58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50

Aston Villa biletleri ne zaman satışa çıkıyor?

2026-27 sezonu için genel biletler ve premium hospitality paketleri, kulübün resmi biletleme platformu üzerinden sorgulanabilir ve satın alınabilir durumdadır.

Maç günü biletleri genellikle santra vuruşundan 4 ila 5 hafta önce satışa sunulur ve genel satışa çıkmadan önce resmi üyelere özel öncelik pencereleriyle başlar.

Aston Villa bilet uygunluğunu nasıl kontrol edebilirim?

Unai Emery'nin takımı hem yurt içinde hem de Avrupa'da en üst seviyede mücadele etmeyi sürdürdükçe Aston Villa biletlerine olan talep tarihî zirvede kalmaya devam ediyor.

Yaklaşan maçlar için gerçek zamanlı uygunluğu kontrol etmenin en güvenilir yeri avfc.co.uk adresindeki resmi kulüp portalıdır.

Aston Villa üyeliği ne kadar?

Resmi bir Aston Villa üyeliği, iç saha maç bileti satışlarına öncelikli erişim, özel perakende indirimleri ve dijital içerik sağlar.

2026-27 sezonu için mevcut üyelik kademeleri:

Yetişkin : £50

: £50 Kadın Takımı : £30

: £30 Video Üyeliği : £35

: £35 Video Lite : £15

: £15 Genç (3-11 ve 12-17 yaş) : £30

: £30 Genç (0-2 yaş): Ücretsiz

Aston Villa premium deneyimleri nereden satın alabilirim?

Satın alınabilecek üç Aston Villa premium deneyimi bulunuyor:

Lower Grounds Premium: Özel salona erişim, Trinity Stand koltukları, maç öncesi ve sonrası olanaklar, dev ekranlar, eski oyuncularla soru-cevap etkinlikleri, ücretsiz yiyecek ve bar ile resmi maç günü programı.

Özel salona erişim, Trinity Stand koltukları, maç öncesi ve sonrası olanaklar, dev ekranlar, eski oyuncularla soru-cevap etkinlikleri, ücretsiz yiyecek ve bar ile resmi maç günü programı. 150 Club: Doug Ellis Stand'da orta çizgi hizasında dolgulu koltuklar, karşılama içecekleri, masaya servis yemek, devre arasında şef spesiyalleri, Villa efsanelerinin ziyaretleri ve maç günü hediyeleri.

Doug Ellis Stand'da orta çizgi hizasında dolgulu koltuklar, karşılama içecekleri, masaya servis yemek, devre arasında şef spesiyalleri, Villa efsanelerinin ziyaretleri ve maç günü hediyeleri. 82 Champions Club: Trinity Road Stand'da merkezi konumda dolgulu koltuklar, iki servislik yemek deneyimi, ücretsiz bar ve efsane isimlerin katılımı.

Tüm premium paketler hakkında bilgi alınabilir veya doğrudan resmi Aston Villa internet sitesinden rezervasyon yapılabilir.

Yüksek önem taşıyan Premier League maçları için bilet satın alma planı yapmak, üyelik kademelerine ve resmi satış tarihlerine dikkat etmeyi gerektirir. Aksiyon gelişirken gerçek zamanlı tahminleri sabitlemeyi planlıyorsanız, mobil yazılımda gezinme hızı her şeydir. Maç günü rutininizi melbet promo code ile yükseltmek için hazırladığımız rehbere daha yakından göz atın.