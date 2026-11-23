Arsenal'ın 22 yıl sonra ilk kez Premier League şampiyonluğuna ulaştığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ikinci bitirdiği geçen sezonun unutulmaz performansının ardından, takımı tribünden izlemek isteyenlerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yine de yaklaşan maçlarda yer bulma umudunuzu kaybetmeyin; bugün hâlâ bilet ayırtabilirsiniz.
Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını kazandı. Hatta turnuva boyunca normal sürede tek bir maç bile kaybetmedi; Budapeşte'deki finalde şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'e yalnızca penaltılarla yenildi.
Mikel Arteta'nın ekibini önümüzdeki haftalarda ve aylarda Borussia Dortmund ve Real Madrid karşılaşmaları da dâhil olmak üzere dikkat çekici Şampiyonlar Ligi maçları bekliyor. Arsenal, Avrupa'da bir kez daha coşku dolu bir serüvene imza atabilecek mi?
Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?
Tarih (yerel saat)
Maç
Stadyum
Biletler
24 Kasım Salı (20.00)
Arsenal - Borussia Dortmund
Emirates Stadyumu (Londra)
9 Aralık Çarşamba (20.00)
Arsenal - Real Madrid
Emirates Stadyumu (Londra)
20 Ocak Çarşamba (21.00)
Real Betis - Arsenal
Estadio de La Cartuja (Sevilla)
27 Ocak Çarşamba (20.00)
Arsenal - Sabah
Emirates Stadyumu (Londra)
Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır?
Benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadyumu'nda turnikelere girişin tamamen dijital olması nedeniyle Arsenal, biletleri belirli bir sistem üzerinden dağıtıyor:
- Kombine sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garanti. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.
- Red üyeliği kura çekilişleri: Ücretli Red üyeleri için geleneksel, başvuru sırasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini kura çekilişleri aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.
- Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet alamayan resmî üyeler, kombine sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan ve nominal fiyatından satın alabiliyor.
- Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve özel loca erişimi dâhil ayrıcalıklı ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor.
- İkincil bilet platformları: Taraftarlar, biletleri tükenen maçlar veya maç gününde son anda bilet bulmak için Live Football Tickets.
Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?
Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçlarını, biletlerin nominal fiyatını belirleyen üç kategoriye (A, B ve C kategorileri) ayırıyor:
- A kategorisi maçlar: Üst düzey rakipler ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için yüksek fiyatlandırma uygulanıyor. Fiyatlar genellikle 65 sterlin ile 120 sterlinin üzeri arasında değişiyor.
- B kategorisi maçlar: Orta düzey rakiplerle oynanan maçlarda (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton) fiyatlar genellikle 45 ile 75 sterlin arasında değişiyor.
- C kategorisi maçlar: Daha az talep gören rakiplerle oynanan maçlarda (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City) nominal bilet fiyatları 35 ile 55 sterlin arasında başlıyor.
- İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde 18 yaş altı Junior Gunners üyelerine, 18–24 yaş arası genç yetişkin üyelere ve 66 yaş üstü taraftarlara indirim uygulanıyor.
- Resmî üyelik şartı: Kura çekilişlerine katılmak veya resmî kanallardan nominal fiyatına bilet satın almak isteyen taraftarların, ücreti ödenmiş ve geçerli bir resmî kulüp üyeliğine sahip olması gerekiyor.
Deplasman biletlerinin fiyatları ve bulunabilirliği
Son derece yüksek talep nedeniyle Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarına resmî bilet almak oldukça zor. Kulüp, bilet tahsisini katı ve şeffaf bir öncelik sistemiyle yönetiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman taraftarlarına satılan resmî biletlerin nominal fiyatı en fazla 50 avro (yaklaşık 40 sterlinin üzerinde) olabiliyor.
Resmî deplasman biletleri yalnızca Away Credits (Öncelik Puanları) sistemi üzerinden satılıyor. Erkek A takımının resmî kanallardan biletini alıp tribünden izlediğiniz her resmî deplasman maçı için 1 deplasman puanı kazanıyorsunuz. Puanlar yalnızca içinde bulunulan sezon ve önceki iki sezon boyunca geçerli.
Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları
Arsenal, 7 Mayıs 2025'te Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiği maçtan bu yana Avrupa'da normal sürede (90 dakika) maç kaybetmedi. Bu karşılaşma, 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçıydı. Arsenal, toplamda 3-1'lik skorla elendi.
Tarih
Tur/aşama
Rakip
Skor (sonuç)
Stadyum
4 Kasım 2026
Lig aşaması
Slavia Prag
2-1 (galibiyet)
Fortuna Arena (Prag)
21 Ekim 2026
Lig aşaması
Bayern Münih
2-2 (beraberlik)
Allianz Arena (Münih)
13 Ekim 2026
Lig aşaması
Lille
3-0 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
9 Eylül 2026
Lig aşaması
Napoli
1-0 (galibiyet)
Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)
30 Mayıs 2026
Final
PSG
1-1 (penaltılarda 4-3, mağlubiyet)
Puskas Arena (Budapeşte)
5 Mayıs 2026
Yarı final (rövanş)
Atlético Madrid
1-0 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
29 Nisan 2026
Yarı final (ilk maç)
Atlético Madrid
1-1 (beraberlik)
Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
15 Nisan 2026
Çeyrek final (rövanş)
Sporting CP
0-0 (beraberlik)
Emirates Stadum (Londra)
7 Nisan 2026
Çeyrek final (ilk maç)
Sporting CP
1-0 (galibiyet)
Estádio José Alvalade (Lizbon)
17 Mart 2026
Son 16 turu (rövanş)
Bayer Leverkusen
2-0 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
11 Mart 2026
Son 16 turu (ilk maç)
Bayer Leverkusen
1-1 (beraberlik)
BayArena (Leverkusen)
28 Ocak 2026
Lig aşaması
FC Kairat
3-2 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
20 Ocak 2026
Lig aşaması
Inter Milan
3-1 (galibiyet)
San Siro (Milano)