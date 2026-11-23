Arsenal'ın 22 yıl sonra ilk kez Premier League şampiyonluğuna ulaştığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ikinci bitirdiği geçen sezonun unutulmaz performansının ardından, takımı tribünden izlemek isteyenlerin sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yine de yaklaşan maçlarda yer bulma umudunuzu kaybetmeyin; bugün hâlâ bilet ayırtabilirsiniz.

Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi finaline giden yolda lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını kazandı. Hatta turnuva boyunca normal sürede tek bir maç bile kaybetmedi; Budapeşte'deki finalde şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'e yalnızca penaltılarla yenildi.

Mikel Arteta'nın ekibini önümüzdeki haftalarda ve aylarda Borussia Dortmund ve Real Madrid karşılaşmaları da dâhil olmak üzere dikkat çekici Şampiyonlar Ligi maçları bekliyor. Arsenal, Avrupa'da bir kez daha coşku dolu bir serüvene imza atabilecek mi?

Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Stadyum Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Stadyumu (Londra) Biletler 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Emirates Stadyumu (Londra) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Real Betis - Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler 27 Ocak Çarşamba (20.00) Arsenal - Sabah Emirates Stadyumu (Londra) Biletler

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır?

Benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadyumu'nda turnikelere girişin tamamen dijital olması nedeniyle Arsenal, biletleri belirli bir sistem üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garanti. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.

Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garanti. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor. Red üyeliği kura çekilişleri: Ücretli Red üyeleri için geleneksel, başvuru sırasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini kura çekilişleri aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Ücretli Red üyeleri için geleneksel, başvuru sırasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini kura çekilişleri aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor. Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet alamayan resmî üyeler, kombine sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan ve nominal fiyatından satın alabiliyor.

Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet alamayan resmî üyeler, kombine sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan ve nominal fiyatından satın alabiliyor. Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve özel loca erişimi dâhil ayrıcalıklı ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor.

Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve özel loca erişimi dâhil ayrıcalıklı ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor. İkincil bilet platformları: Taraftarlar, biletleri tükenen maçlar veya maç gününde son anda bilet bulmak için Live Football Tickets.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadyumu'ndaki iç saha maçlarını, biletlerin nominal fiyatını belirleyen üç kategoriye (A, B ve C kategorileri) ayırıyor:

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakipler ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için yüksek fiyatlandırma uygulanıyor. Fiyatlar genellikle 65 sterlin ile 120 sterlinin üzeri arasında değişiyor.

Üst düzey rakipler ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için yüksek fiyatlandırma uygulanıyor. Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. B kategorisi maçlar: Orta düzey rakiplerle oynanan maçlarda (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton) fiyatlar genellikle 45 ile 75 sterlin arasında değişiyor.

Orta düzey rakiplerle oynanan maçlarda (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton) fiyatlar genellikle arasında değişiyor. C kategorisi maçlar: Daha az talep gören rakiplerle oynanan maçlarda (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City) nominal bilet fiyatları 35 ile 55 sterlin arasında başlıyor.

Daha az talep gören rakiplerle oynanan maçlarda (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City) nominal bilet fiyatları arasında başlıyor. İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde 18 yaş altı Junior Gunners üyelerine, 18–24 yaş arası genç yetişkin üyelere ve 66 yaş üstü taraftarlara indirim uygulanıyor.

Belirlenen kategorilerde 18 yaş altı Junior Gunners üyelerine, 18–24 yaş arası genç yetişkin üyelere ve 66 yaş üstü taraftarlara indirim uygulanıyor. Resmî üyelik şartı: Kura çekilişlerine katılmak veya resmî kanallardan nominal fiyatına bilet satın almak isteyen taraftarların, ücreti ödenmiş ve geçerli bir resmî kulüp üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Deplasman biletlerinin fiyatları ve bulunabilirliği

Son derece yüksek talep nedeniyle Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarına resmî bilet almak oldukça zor. Kulüp, bilet tahsisini katı ve şeffaf bir öncelik sistemiyle yönetiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman taraftarlarına satılan resmî biletlerin nominal fiyatı en fazla 50 avro (yaklaşık 40 sterlinin üzerinde) olabiliyor.

Resmî deplasman biletleri yalnızca Away Credits (Öncelik Puanları) sistemi üzerinden satılıyor. Erkek A takımının resmî kanallardan biletini alıp tribünden izlediğiniz her resmî deplasman maçı için 1 deplasman puanı kazanıyorsunuz. Puanlar yalnızca içinde bulunulan sezon ve önceki iki sezon boyunca geçerli.

Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Arsenal, 7 Mayıs 2025'te Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiği maçtan bu yana Avrupa'da normal sürede (90 dakika) maç kaybetmedi. Bu karşılaşma, 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçıydı. Arsenal, toplamda 3-1'lik skorla elendi.