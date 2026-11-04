Arsenal'ın 22 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamladığı unutulmaz geçen sezonun ardından, takımın maçlarını tribünden izlemeye yönelik talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yine de yaklaşan maçlar için yer bulma umudunuzu kaybetmeyin; bugün hâlâ bilet alabilirsiniz.

Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi Finali'ne uzanırken lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını kazandı. Hatta turnuva boyunca normal sürede tek bir maç bile kaybetmedi; Budapeşte'deki finalde şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'e yalnızca penaltılarla yenildi.

Mikel Arteta'nın ekibini önümüzdeki haftalarda ve aylarda Borussia Dortmund ve Real Madrid karşılaşmaları da dâhil olmak üzere dikkat çekici Şampiyonlar Ligi maçları bekliyor. Arsenal, Avrupa'da bir kez daha büyük sevinç yaşayacağı bir yolculuğa çıkacak mı?

Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Tarih (yerel saat) Maç Stadyum Biletler 4 Kasım Çarşamba (21.00) Slavia Prag - Arsenal Fortuna Arena (Prag) Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biletler 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Real Betis - Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler 27 Ocak Çarşamba (20.00) Arsenal - Sabah Emirates Stadium (Londra) Biletler

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi maçları için bilet nasıl alınır?

Arsenal, benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki turnikelerden girişin tamamen dijital olması nedeniyle biletleri belirli bir sistem üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garantili. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa sunulabiliyor.

Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garantili. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa sunulabiliyor. Red Membership kura çekilişleri: Ücretli Red Membership üyeleri için geleneksel çevrim içi ilk gelen alır kuyruğunun yerini kura çekilişleri aldı. Üyelerin, her maçtan haftalar önce açılan belirli başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Ücretli Red Membership üyeleri için geleneksel çevrim içi ilk gelen alır kuyruğunun yerini kura çekilişleri aldı. Üyelerin, her maçtan haftalar önce açılan belirli başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor. Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet alamayan resmî üyeler, kombine sahiplerinin satışa çıkardığı biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan nominal fiyatından satın alabiliyor.

Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet alamayan resmî üyeler, kombine sahiplerinin satışa çıkardığı biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan nominal fiyatından satın alabiliyor. Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, özel yemek hizmeti ve loca erişimini içeren premium ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından temin edilebiliyor.

Club Level koltukları, özel yemek hizmeti ve loca erişimini içeren premium ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından temin edilebiliyor. İkincil bilet platformları: Biletleri tükenen karşılaşmalar veya maç günü son dakika bilet arayışları için taraftarlar, Live Football Tickets gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarından bilet bulabilir.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını biletlerin nominal fiyatını belirleyen üç kategoriye ayırıyor (A, B ve C kategorileri):

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakipler ve derbiler için yüksek fiyatlandırma uygulanıyor (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Fiyatlar genellikle 65 sterlin ile 120 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Üst düzey rakipler ve derbiler için yüksek fiyatlandırma uygulanıyor (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. B kategorisi maçlar: Orta düzeydeki rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle 45 sterlin ile 75 sterlin arasında değişiyor.

Orta düzeydeki rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. C kategorisi maçlar: Talebin daha düşük olduğu rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). Nominal bilet fiyatları 35 sterlin ile 55 sterlinden başlıyor.

Talebin daha düşük olduğu rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). Nominal bilet fiyatları başlıyor. İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18–24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor.

Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18–24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor. Resmî üyelik şartı: Kura çekilişlerine katılmak veya resmî kanallardan nominal fiyatıyla bilet satın almak isteyen taraftarların aktif, ücretli bir Official Club Membership üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Deplasman biletlerinin fiyatları ve bulunabilirliği

Çok yüksek talep nedeniyle Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçları için resmî bilet almak son derece zor. Kulüp, bilet tahsisini katı ve şeffaf bir öncelik sistemiyle yönetiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman taraftarları için resmî biletlerin nominal fiyatı en fazla 50 avro (yaklaşık 40 sterlin ve üzeri) olarak sınırlandırılıyor.

Resmî deplasman biletleri yalnızca Away Credits (Öncelik Puanları) sistemi üzerinden satılıyor. Resmî olarak satın alıp izlediğiniz erkek A takımının her resmî deplasman maçı için 1 Away Credit kazanıyorsunuz. Bu puanlar yalnızca içinde bulunulan sezon ve önceki iki sezon boyunca geçerli.

Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Arsenal, 7 Mayıs 2025'te Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiği maçtan bu yana Avrupa'da normal sürede (90 dakika) maç kaybetmedi. Bu karşılaşma, 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçıydı. Arsenal, toplamda 3-1'lik skorla elendi.