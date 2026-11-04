Arsenal'ın 22 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamladığı unutulmaz geçen sezonun ardından, takımın maçlarını tribünden izlemeye yönelik talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yine de yaklaşan maçlar için yer bulma umudunuzu kaybetmeyin; bugün hâlâ bilet alabilirsiniz.
Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi Finali'ne uzanırken lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını kazandı. Hatta turnuva boyunca normal sürede tek bir maç bile kaybetmedi; Budapeşte'deki finalde şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'e yalnızca penaltılarla yenildi.
Mikel Arteta'nın ekibini önümüzdeki haftalarda ve aylarda Borussia Dortmund ve Real Madrid karşılaşmaları da dâhil olmak üzere dikkat çekici Şampiyonlar Ligi maçları bekliyor. Arsenal, Avrupa'da bir kez daha büyük sevinç yaşayacağı bir yolculuğa çıkacak mı?
Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?
Tarih (yerel saat)
Maç
Stadyum
Biletler
4 Kasım Çarşamba (21.00)
Slavia Prag - Arsenal
Fortuna Arena (Prag)
24 Kasım Salı (20.00)
Arsenal - Borussia Dortmund
Emirates Stadium (Londra)
9 Aralık Çarşamba (20.00)
Arsenal - Real Madrid
Emirates Stadium (Londra)
20 Ocak Çarşamba (21.00)
Real Betis - Arsenal
Estadio de La Cartuja (Sevilla)
27 Ocak Çarşamba (20.00)
Arsenal - Sabah
Emirates Stadium (Londra)
Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi maçları için bilet nasıl alınır?
Arsenal, benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki turnikelerden girişin tamamen dijital olması nedeniyle biletleri belirli bir sistem üzerinden dağıtıyor:
- Kombine sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garantili. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa sunulabiliyor.
- Red Membership kura çekilişleri: Ücretli Red Membership üyeleri için geleneksel çevrim içi ilk gelen alır kuyruğunun yerini kura çekilişleri aldı. Üyelerin, her maçtan haftalar önce açılan belirli başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.
- Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet alamayan resmî üyeler, kombine sahiplerinin satışa çıkardığı biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan nominal fiyatından satın alabiliyor.
- Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, özel yemek hizmeti ve loca erişimini içeren premium ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından temin edilebiliyor.
- İkincil bilet platformları: Biletleri tükenen karşılaşmalar veya maç günü son dakika bilet arayışları için taraftarlar, Live Football Tickets gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarından bilet bulabilir.
Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?
Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını biletlerin nominal fiyatını belirleyen üç kategoriye ayırıyor (A, B ve C kategorileri):
- A kategorisi maçlar: Üst düzey rakipler ve derbiler için yüksek fiyatlandırma uygulanıyor (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Fiyatlar genellikle 65 sterlin ile 120 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.
- B kategorisi maçlar: Orta düzeydeki rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle 45 sterlin ile 75 sterlin arasında değişiyor.
- C kategorisi maçlar: Talebin daha düşük olduğu rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). Nominal bilet fiyatları 35 sterlin ile 55 sterlinden başlıyor.
- İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18–24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor.
- Resmî üyelik şartı: Kura çekilişlerine katılmak veya resmî kanallardan nominal fiyatıyla bilet satın almak isteyen taraftarların aktif, ücretli bir Official Club Membership üyeliğine sahip olması gerekiyor.
Deplasman biletlerinin fiyatları ve bulunabilirliği
Çok yüksek talep nedeniyle Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçları için resmî bilet almak son derece zor. Kulüp, bilet tahsisini katı ve şeffaf bir öncelik sistemiyle yönetiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman taraftarları için resmî biletlerin nominal fiyatı en fazla 50 avro (yaklaşık 40 sterlin ve üzeri) olarak sınırlandırılıyor.
Resmî deplasman biletleri yalnızca Away Credits (Öncelik Puanları) sistemi üzerinden satılıyor. Resmî olarak satın alıp izlediğiniz erkek A takımının her resmî deplasman maçı için 1 Away Credit kazanıyorsunuz. Bu puanlar yalnızca içinde bulunulan sezon ve önceki iki sezon boyunca geçerli.
Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları
Arsenal, 7 Mayıs 2025'te Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiği maçtan bu yana Avrupa'da normal sürede (90 dakika) maç kaybetmedi. Bu karşılaşma, 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçıydı. Arsenal, toplamda 3-1'lik skorla elendi.
Tarih
Tur/Aşama
Rakip
Skor (sonuç)
Stadyum
21 Ekim 2026
Lig aşaması
Bayern Münih
2-2 (beraberlik)
Allianz Arena (Münih)
13 Ekim 2026
Lig aşaması
Lille
3-0 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
9 Eylül 2026
Lig aşaması
Napoli
1-0 (galibiyet)
Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)
30 Mayıs 2026
Final
PSG
1-1 (penaltılar 4-3, mağlubiyet)
Puskas Arena (Budapeşte)
5 Mayıs 2026
Yarı final (rövanş)
Atlético Madrid
1-0 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
29 Nisan 2026
Yarı final (ilk maç)
Atlético Madrid
1-1 (beraberlik)
Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
15 Nisan 2026
Çeyrek final (rövanş)
Sporting CP
0-0 (beraberlik)
Emirates Stadum (Londra)
7 Nisan 2026
Çeyrek final (ilk maç)
Sporting CP
1-0 (galibiyet)
Estádio José Alvalade (Lizbon)
17 Mart 2026
Son 16 turu (rövanş)
Bayer Leverkusen
2-0 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
11 Mart 2026
Son 16 turu (ilk maç)
Bayer Leverkusen
1-1 (beraberlik)
BayArena (Leverkusen)
28 Ocak 2026
Lig aşaması
FC Kairat
3-2 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
20 Ocak 2026
Lig aşaması
Inter Milan
3-1 (galibiyet)
San Siro (Milano)