Arsenal'ın 22 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamladığı geçen sezonun unutulmaz performansının ardından, takımı tribünden izlemeye yönelik talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yine de yaklaşan maçlarda yer bulma umudunuzu kaybetmeyin; bugün hâlâ bilet alabilirsiniz.

Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi Finali'ne uzanan yolda lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını kazandı. Hatta turnuva boyunca normal sürede tek bir maç bile kaybetmedi; Budapeşte'deki finalde şampiyon olan Paris Saint-Germain'e yalnızca penaltılarla yenildi.

Mikel Arteta'nın ekibini önümüzdeki haftalarda ve aylarda Bayern Munich, Borussia Dortmund ve Real Madrid karşılaşmaları da dâhil olmak üzere dikkat çekici Şampiyonlar Ligi maçları bekliyor. Arsenal, Avrupa'da bir kez daha büyük sevinç yaşayacağı bir yolculuğa çıkabilecek mi?

Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü

Tarih (yerel saat) Maç Stadyum Biletler 21 Ekim Çarşamba (21.00) Bayern Munich - Arsenal Allianz Arena (Münih) Biletler 4 Kasım Çarşamba (21.00) Slavia Prag - Arsenal Fortuna Arena (Prag) Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biletler 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Real Betis - Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler 27 Ocak Çarşamba (20.00) Arsenal - Sabah Emirates Stadium (Londra) Biletler

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki turnikelere tamamen dijital erişim nedeniyle Arsenal, biletleri belirli bir sistem üzerinden dağıtıyor:

Kombine bilet sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garanti. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.

Red üyeleri için kura: Ücretli Red üyeleri için geleneksel, ilk gelenin önce bilet aldığı çevrim içi kuyrukların yerini rastgele kuralar aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî bilet takas platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet kazanamayan resmî üyeler, kombine bilet sahiplerinin satışa çıkardığı biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan, ilk satış fiyatından satın alabiliyor.

Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek hizmeti ve özel loca erişimini içeren ayrıcalıklı ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından alınabiliyor.

İkincil bilet platformları: Biletleri tükenen maçlar veya maç günü son dakika bilet arayan taraftarlar, Live Football Tickets.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını biletlerin ilk satış fiyatını belirleyen üç kategoriye (A, B ve C kategorileri) ayırıyor:

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakiplere karşı maçlar ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) daha yüksek fiyatlandırılıyor. Fiyatlar genellikle 65 £ ile 120 £ ve üzeri arasında değişiyor.

B kategorisi maçlar: Orta düzey rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton) için fiyatlar genellikle 45 £ ile 75 £ arasında değişiyor.

C kategorisi maçlar: Biletlere talebin daha düşük olduğu rakiplere karşı maçlarda (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City) ilk satış fiyatları 35 £ ile 55 £ arasında başlıyor.

İndirimli fiyatlar: Belirlenmiş kategorilerde 18 yaş altı Junior Gunners üyeleri, 18–24 yaş arası Young Adult üyeleri ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor.

Resmî üyelik şartı: Taraftarların kura çekilişlerine katılmak veya resmî kanallardan ilk satış fiyatıyla bilet satın almak için aktif, ücretli bir resmî kulüp üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirliği

Çok yüksek talep nedeniyle Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarına resmî bilet almak oldukça zor. Kulüp, bilet kontenjanlarını sıkı ve şeffaf bir öncelik sistemiyle dağıtıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman taraftarları için resmî biletlerin ilk satış fiyatı en fazla 50 € (yaklaşık 40 £ ve üzeri) ile sınırlandırılıyor.

Resmî deplasman biletleri yalnızca Deplasman Kredileri (Öncelik Puanları) sistemi üzerinden satılıyor. Erkek A takımının resmî kanallardan bilet satın alıp katıldığınız her resmî deplasman maçı için 1 Deplasman Kredisi kazanıyorsunuz. Krediler yalnızca içinde bulunulan sezon ve önceki iki sezon boyunca geçerli oluyor.

Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Arsenal, 7 Mayıs 2025'te Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiği maçtan bu yana Avrupa'da normal sürede (90 dakika) maç kaybetmedi. Bu karşılaşma, 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçıydı. Arsenal, toplamda 3-1'lik skorla elendi.

Tarih Tur/Aşama Rakip Skor (sonuç) Stadyum 13 Ekim 2026 Lig aşaması Lille 3-0 (galibiyet) Emirates Stadium (Londra) 9 Eylül 2026 Lig aşaması Napoli 1-0 (galibiyet) Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 30 Mayıs 2026 Final PSG 1-1 (penaltılarla 4-3, mağlubiyet) Puskas Arena (Budapeşte) 5 Mayıs 2026 Yarı final (rövanş) Atlético Madrid 1-0 (galibiyet) Emirates Stadium (Londra) 29 Nisan 2026 Yarı final (ilk maç) Atlético Madrid 1-1 (beraberlik) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş) Sporting CP 0-0 (beraberlik) Emirates Stadium (Londra) 7 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç) Sporting CP 1-0 (galibiyet) Estádio José Alvalade (Lizbon) 17 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş) Bayer Leverkusen 2-0 (galibiyet) Emirates Stadium (Londra) 11 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç) Bayer Leverkusen 1-1 (beraberlik) BayArena (Leverkusen) 28 Ocak 2026 Lig aşaması FC Kairat 3-2 (galibiyet) Emirates Stadium (Londra) 20 Ocak 2026 Lig aşaması Inter Milan 3-1 (galibiyet) San Siro (Milano)







