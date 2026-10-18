Arsenal'ın 22 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamladığı geçen sezonun unutulmaz performansının ardından, takımın maçlarını tribünden izlemeye yönelik talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yine de yaklaşan maçlar için yer bulma umudunuzu kaybetmeyin; bugün hâlâ bilet ayırtabilirsiniz.

Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolda lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını kazandı. Hatta turnuva boyunca normal sürede tek bir maç bile kaybetmedi; Budapeşte'deki finalde, kupayı kazanan Paris Saint-Germain'e yalnızca penaltılar sonucunda yenildi.

Mikel Arteta'nın ekibini önümüzdeki haftalarda ve aylarda Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Real Madrid karşılaşmaları da dâhil olmak üzere dikkat çekici Şampiyonlar Ligi maçları bekliyor. Arsenal, Avrupa'da bir kez daha büyük sevinç yaşayacağı bir yolculuğa çıkabilecek mi?

Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Stadyum Biletler 21 Ekim Çarşamba (21.00) Bayern Münih - Arsenal Allianz Arena (Münih) Biletler 4 Kasım Çarşamba (21.00) Slavia Prag - Arsenal Fortuna Arena (Prag) Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biletler 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Real Betis - Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler 27 Ocak Çarşamba (20.00) Arsenal - Sabah Emirates Stadium (Londra) Biletler

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır?

Benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki turnikelerden girişin tamamen dijital olması nedeniyle Arsenal, biletleri yapılandırılmış bir sistemle dağıtıyor:

Kombine sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamı için yerleri garanti. Kullanmayacakları biletleri kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarabilirler.

Red üyeleri için kura: Ücretli Red üyelerinin bilet alımında, eski ilk gelenin önce hizmet aldığı çevrim içi kuyrukların yerini rastgele kura sistemi aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce açılan belirli başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî bilet takası: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet kazanamayan resmî üyeler, kombine sahiplerinin iade ettiği biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan nominal fiyatından satın alabilir.

Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek hizmeti ve özel loca erişimi dâhil premium ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor.

İkincil bilet platformları: Biletleri tükenen karşılaşmalar veya maç günü son dakika bilet arayışları için taraftarlar, Live Football Tickets gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarından bilet bulabilir.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını biletlerin nominal fiyatını belirleyen üç kategoriye (A, B ve C kategorileri) ayırıyor:

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakiplerle oynanan maçlar ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için yüksek fiyat uygulanıyor. Fiyatlar genellikle 65 sterlinden başlayıp 120 sterlinin üzerine çıkıyor .

B kategorisi maçlar: Orta düzey rakiplerle oynanan maçlar (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle 45 ila 75 sterlin arasında değişiyor.

C kategorisi maçlar: Talebin daha düşük olduğu rakiplerle oynanan maçlar (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). Nominal bilet fiyatları 35 ila 55 sterlin seviyesinden başlıyor.

İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde Junior Gunners üyeleri (18 yaş altı), genç yetişkin üyeler (18–24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor.

Resmî üyelik şartı: Kuralara katılmak veya resmî kanallardan nominal fiyatıyla bilet satın almak isteyen taraftarların geçerli, ücretli bir resmî kulüp üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Deplasman biletlerinin fiyatları ve bulunabilirliği

Çok yüksek talep nedeniyle Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarına resmî bilet bulmak oldukça zor. Kulüp, bilet tahsisini katı ve şeffaf bir öncelik sistemiyle yönetiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman taraftarları için resmî biletlerin nominal fiyatına en fazla 50 euro (yaklaşık 40 sterlinin üzerinde) sınırı uygulanıyor.

Resmî deplasman biletleri yalnızca Deplasman Kredileri (Öncelik Puanları) sistemi üzerinden satılıyor. Erkek A takımının resmî kanallardan bilet satın alıp katıldığınız her resmî deplasman maçı için 1 Deplasman Kredisi kazanıyorsunuz. Krediler yalnızca içinde bulunulan sezon ve önceki iki sezon için geçerli.

Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Arsenal, 7 Mayıs 2025'te Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiğinden bu yana Avrupa'da normal sürede (90 dakika) maç kaybetmedi. Bu karşılaşma, 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçıydı. Arsenal, toplamda 3-1'lik skorla elendi.

Tarih Tur/Aşama Rakip Skor (sonuç) Stadyum 13 Ekim 2026 Lig aşaması Lille 3-0 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 9 Eylül 2026 Lig aşaması Napoli 1-0 (galibiyet) Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 30 Mayıs 2026 Final PSG 1-1 (penaltılarda 4-3, mağlubiyet) Puskas Arena (Budapeşte) 5 Mayıs 2026 Yarı final (rövanş) Atlético Madrid 1-0 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 29 Nisan 2026 Yarı final (ilk maç) Atlético Madrid 1-1 (beraberlik) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş) Sporting CP 0-0 (beraberlik) Emirates Stadum (Londra) 7 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç) Sporting CP 1-0 (galibiyet) Estádio José Alvalade (Lizbon) 17 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş) Bayer Leverkusen 2-0 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 11 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç) Bayer Leverkusen 1-1 (beraberlik) BayArena (Leverkusen) 28 Ocak 2026 Lig aşaması FC Kairat 3-2 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 20 Ocak 2026 Lig aşaması Inter Milan 3-1 (galibiyet) San Siro (Milano)







