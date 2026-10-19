Arsenal'ın 22 yıl sonra ilk kez Premier League şampiyonluğuna ulaştığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ikinci tamamladığı geçen sezonki unutulmaz performansının ardından, takımın maçlarını tribünden izlemeye yönelik talep tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Yine de yaklaşan maçlarda yer bulma umudunuzu kaybetmeyin; bugün hâlâ bilet ayırtabilirsiniz.

Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi Finali'ne giderken lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını kazandı. Hatta turnuva boyunca normal süresi içinde tek bir maç bile kaybetmedi; Budapeşte'deki finalde yalnızca penaltılar sonucunda şampiyon Paris Saint-Germain'e yenildi.

Mikel Arteta'nın ekibini önümüzdeki haftalarda ve aylarda Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Real Madrid karşılaşmaları da dâhil olmak üzere dikkat çekici Şampiyonlar Ligi maçları bekliyor. Arsenal, Avrupa'da bir kez daha coşku dolu bir yolculuğa çıkabilecek mi?

Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Stat Biletler 21 Ekim Çarşamba (21.00) Bayern Münih - Arsenal Allianz Arena (Münih) Biletler 4 Kasım Çarşamba (21.00) Slavia Prag - Arsenal Fortuna Arena (Prag) Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biletler 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Real Betis - Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler 27 Ocak Çarşamba (20.00) Arsenal - Sabah Emirates Stadium (Londra) Biletler

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır?

Benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki turnikelere girişin tamamen dijital olması nedeniyle Arsenal, biletleri yapılandırılmış bir sistem aracılığıyla dağıtıyor:

Kombine sahipleri: Premier League'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garanti. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.

Red üyeliği çekilişleri: Ücretli Red üyeleri için geleneksel, ilk gelene öncelik tanıyan çevrim içi kuyrukların yerini rastgele yapılan çekilişler aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse çekilişte bilet kazanamayan resmî üyeler, kombine sahiplerinin satışa geri sunduğu biletleri Arsenal Ticket Exchange üzerinden doğrudan nominal fiyatından satın alabiliyor.

Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek hizmeti ve özel loca erişimi dâhil üst düzey ağırlama seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalında sunuluyor.

İkincil bilet platformları: Taraftarlar, biletleri tükenen maçlar veya maç günü son anda bilet bulmak için Live Football Tickets. gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarından bilet temin edebilir.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını biletlerin nominal fiyatını belirleyen üç kategoriye (A, B ve C kategorileri) ayırıyor:

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakipler ve derbiler için yüksek fiyatlandırma uygulanıyor (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Fiyatlar genellikle 65 sterlin ile 120 sterlinin üzeri arasında değişiyor.

B kategorisi maçlar: Orta düzey rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle 45 ile 75 sterlin arasında değişiyor.

C kategorisi maçlar: Daha az talep gören rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). Nominal fiyatlar 35 ile 55 sterlin arasından başlıyor.

İndirimli fiyatlar: Belirlenen kategorilerde Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18–24 yaş) ve 66 yaş üstü taraftarlar için indirimli fiyatlar sunuluyor.

Resmî üyelik şartı: Çekilişlere katılmak veya resmî kanallardan nominal fiyatlı bilet satın almak isteyen taraftarların aktif, ücretli bir Resmî Kulüp Üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Deplasman biletlerinin fiyatları ve bulunabilirliği

Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçları için resmî bilet almak, son derece yüksek talep nedeniyle zor olmasıyla biliniyor. Ancak kulüp, bilet kontenjanlarını katı ve şeffaf bir öncelik sistemiyle dağıtıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman taraftarlarına yönelik resmî biletlerin nominal fiyatı en fazla 50 avro (yaklaşık 40 sterlinin üzeri) ile sınırlandırılmış durumda.

Resmî deplasman biletleri yalnızca Away Credits (Öncelik Puanları) sistemi üzerinden satılıyor. Resmî kanallardan satın alıp katıldığınız erkek A takımının her resmî deplasman maçı için 1 Away Credit kazanıyorsunuz. Bu krediler yalnızca mevcut sezon ve önceki iki sezon boyunca geçerli oluyor.

Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Arsenal, 7 Mayıs 2025'te Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiğinden bu yana Avrupa'da normal süresi (90 dakika) içinde maç kaybetmedi. Bu yenilgi, 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında yaşandı. Arsenal, toplamda 3-1'lik skorla elendi.

Tarih Tur/Aşama Rakip Skor (sonuç) Stat 13 Ekim 2026 Lig aşaması Lille 3-0 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 9 Eylül 2026 Lig aşaması Napoli 1-0 (galibiyet) Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 30 Mayıs 2026 Final PSG 1-1 (penaltılar 4-3, mağlubiyet) Puskas Arena (Budapeşte) 5 Mayıs 2026 Yarı final (rövanş) Atlético Madrid 1-0 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 29 Nisan 2026 Yarı final (ilk maç) Atlético Madrid 1-1 (beraberlik) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 Nisan 2026 Çeyrek final (rövanş) Sporting CP 0-0 (beraberlik) Emirates Stadum (Londra) 7 Nisan 2026 Çeyrek final (ilk maç) Sporting CP 1-0 (galibiyet) Estádio José Alvalade (Lizbon) 17 Mart 2026 Son 16 turu (rövanş) Bayer Leverkusen 2-0 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 11 Mart 2026 Son 16 turu (ilk maç) Bayer Leverkusen 1-1 (beraberlik) BayArena (Leverkusen) 28 Ocak 2026 Lig aşaması FC Kairat 3-2 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 20 Ocak 2026 Lig aşaması Inter Milan 3-1 (galibiyet) San Siro (Milano)







