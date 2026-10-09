Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır: Nereden alınır, bilet fiyatları, lig aşaması fikstürü ve daha fazlası

Geçen sezon Arsenal'ın 22 yıl sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı unutulmaz serinin ardından, taraftarların takımı canlı izleme talebi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yine de yaklaşan maçlar için yer bulma umudunuzu kaybetmeyin; biletleri bugün hâlâ rezerve edebilirsiniz.

Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi Finali'ne uzanan yolda lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını unutulmaz şekilde kazandı. Hatta takım, turnuva boyunca normal sürede tek bir maç bile kaybetmedi ve Budapeşte'deki finalde ancak turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain'e penaltılarla boyun eğdi.

Mikel Arteta'nın ekibini önümüzdeki haftalar/aylar içinde Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Real Madrid'e karşı dikkat çekici Şampiyonlar Ligi maçları bekliyor. Peki takım bir kez daha coşkulu bir Avrupa serisine hazırlanıyor mu?

Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nedir?

Tarih (yerel saat) Maç Stadyum Biletler 13 Ekim Salı (20.00) Arsenal - Lille Emirates Stadium (Londra) Biletler 21 Ekim Çarşamba (21.00) Bayern Münih - Arsenal Allianz Arena (Münih) Biletler 4 Kasım Çarşamba (21.00) Slavia Prag - Arsenal Fortuna Arena (Prag) Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biletler 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Real Betis - Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler 27 Ocak Çarşamba (20.00) Arsenal - Sabah Emirates Stadium (Londra) Biletler

Arsenal Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

Benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki yüzde 100 dijital turnike erişimi nedeniyle Arsenal, biletleri yapılandırılmış bir sistem üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri: Premier League'deki 19 iç saha maçı ile Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 iç saha maçı (lig aşaması) için koltukları garanti altında. Kullanılmayan biletler kulübün resmî yeniden satış platformu üzerinden tekrar satışa çıkarılabiliyor.

Red Membership kura sistemi: Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli Red Members için rastgele kura sistemi aldı. Üyelerin, her maçtan haftalar önce belirlenen başvuru penceresi içinde kayıt yaptırması gerekiyor.

Resmî Bilet Değişim Platformu: Bir maçın biletleri tükenirse, kurada yer bulamayan resmî üyeler, sezonluk bilet sahiplerinin iade ettiği nominal değerli biletleri doğrudan Arsenal Ticket Exchange üzerinden satın alabiliyor.

Hospitality paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve executive box erişimi dahil premium hospitality seçenekleri, hem Premier League hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî hospitality portalı üzerinden sunuluyor.

İkincil bilet platformları: Tükenen maçlar veya son dakika maç günü erişimi için taraftarlar, Live Football Tickets gibi doğrulanmış ikincil bilet platformları üzerinden bilet bulabilir.

Arsenal Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını üç kategoriye ayırıyor (Kategori A, B ve C) ve bu kategoriler nominal bilet fiyatlarını belirliyor:

Kategori A maçları: Üst düzey rakipler ve derbiler için premium fiyatlandırma uygulanır (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Fiyatlar genel olarak £65 ile £120+ arasında değişir.

Kategori B maçları: Orta seviyedeki rakipler (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Fiyatlar genellikle £45 ile £75 arasında değişir.

Kategori C maçları: Talebin daha düşük olduğu rakipler (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City). Nominal fiyatlar £35 ile £55 aralığından başlar.

İndirimli fiyatlar: Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeler (18-24) ve Senior taraftarlar (66 yaş üstü) için belirlenen kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor.

Resmî üyelik zorunluluğu: Kura çekilişlerine katılmak veya resmî kanallar üzerinden nominal değerli bilet satın almak için taraftarların aktif, ücretli bir Resmî Kulüp Üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Deplasman bileti fiyatları ve bulunabilirlik

Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçları için resmî bilet satın almak, son derece yüksek talep nedeniyle herkesçe bilindiği üzere çok zor, ancak kulüp dağıtımı katı ve şeffaf bir öncelik sistemiyle yönetiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman taraftarları için resmî nominal bilet fiyatları en fazla €50 (yaklaşık £40+) ile sınırlandırılmış durumda.

Resmî deplasman biletleri yalnızca Away Credits (Priority Points) sistemi üzerinden satılıyor. Resmî olarak satın alıp katıldığınız her rekabetçi erkek A takım deplasman maçı için 1 Away Credit kazanıyorsunuz. Krediler yalnızca mevcut sezon ile önceki iki sezon boyunca geçerli oluyor.

Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Arsenal, 7 Mayıs 2025'te Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiğinden bu yana Avrupa'da normal sürede (90 dakika) maç kaybetmedi. Bu karşılaşma, 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş ayağında oynandı. Arsenal toplam skorda 3-1 elendi.

Tarih Tur/Aşama Rakip Skor (sonuç) Stadyum 9 Eyl 2026 Lig aşaması Napoli 1-0 (galibiyet) Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 30 Mayıs 2026 Final PSG 1-1 (4-3 pen., mağlubiyet) Puskas Arena (Budapeşte) 5 Mayıs 2026 Yarı final (2. maç) Atlético Madrid 1-0 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 29 Nis 2026 Yarı final (1. maç) Atlético Madrid 1-1 (beraberlik) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 Nis 2026 Çeyrek final (2. maç) Sporting CP 0-0 (beraberlik) Emirates Stadum (Londra) 7 Nis 2026 Çeyrek final (1. maç) Sporting CP 1-0 (galibiyet) Estádio José Alvalade (Lizbon) 17 Mar 2026 Son 16 turu (2. maç) Bayer Leverkusen 2-0 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 11 Mar 2026 Son 16 turu (1. maç) Bayer Leverkusen 1-1 (beraberlik) BayArena (Leverkusen) 28 Oca 2026 Lig aşaması FC Kairat 3-2 (galibiyet) Emirates Stadum (Londra) 20 Oca 2026 Lig aşaması Inter Milan 3-1 (galibiyet) San Siro (Milano)







