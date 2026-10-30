Arsenal'ın 22 yıl sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamladığı geçen sezonun unutulmaz performansının ardından, takımı tribünden izlemeye yönelik talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yine de yaklaşan maçlar için yer bulma umudunuzu kaybetmeyin; bugün hâlâ bilet ayırtabilirsiniz.

Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolda lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını kazandı. Hatta turnuva boyunca normal sürede tek bir maç bile kaybetmedi; Budapeşte'deki finalde kupayı kazanan Paris Saint-Germain'e yalnızca penaltılar sonucunda mağlup oldu.

Mikel Arteta'nın takımını önümüzdeki haftalarda ve aylarda Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Real Madrid karşılaşmalarının da aralarında bulunduğu önemli Şampiyonlar Ligi maçları bekliyor. Arsenal, Avrupa'da bir kez daha büyük sevinç yaşayacağı bir yolculuğa çıkabilecek mi?

Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?

Tarih (yerel saat) Maç Stadyum Biletler 21 Ekim Çarşamba (21.00) Bayern Münih - Arsenal Allianz Arena (Münih) Biletler 4 Kasım Çarşamba (21.00) Slavia Prag - Arsenal Fortuna Arena (Prag) Biletler 24 Kasım Salı (20.00) Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biletler 9 Aralık Çarşamba (20.00) Arsenal - Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biletler 20 Ocak Çarşamba (21.00) Real Betis - Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Biletler 27 Ocak Çarşamba (20.00) Arsenal - Sabah Emirates Stadium (Londra) Biletler

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır?

Arsenal, benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki turnikelere girişin tamamen dijital olması nedeniyle biletleri belirli bir sistem üzerinden tahsis ediyor:

Kombine sahipleri: Premier Lig'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garanti. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.

Premier Lig'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garanti. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor. Red üyeleri için kura: Ücretli Red üyelerinin bilet alımında, geleneksel ilk gelene ilk hizmet esasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini rastgele kura çekilişleri aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce açılan belirli başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.

Ücretli Red üyelerinin bilet alımında, geleneksel ilk gelene ilk hizmet esasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini rastgele kura çekilişleri aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce açılan belirli başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor. Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet alamayan resmî üyeler, Arsenal Ticket Exchange üzerinden kombine sahiplerinin satışa geri sunduğu biletleri doğrudan nominal fiyatından satın alabiliyor.

Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet alamayan resmî üyeler, Arsenal Ticket Exchange üzerinden kombine sahiplerinin satışa geri sunduğu biletleri doğrudan nominal fiyatından satın alabiliyor. Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve özel loca erişimini içeren ayrıcalıklı ağırlama seçenekleri, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından alınabiliyor.

Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve özel loca erişimini içeren ayrıcalıklı ağırlama seçenekleri, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından alınabiliyor. İkincil bilet platformları: Biletleri tükenen maçlar veya maç günü son dakika bilet arayışı için taraftarlar, Live Football Tickets. gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarından bilet temin edebilir.

Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını biletlerin nominal fiyatını belirleyen üç kategoriye (A, B ve C kategorileri) ayırıyor:

A kategorisi maçlar: Üst düzey rakiplere karşı maçlar ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için yüksek fiyatlar uygulanıyor. Fiyatlar genellikle 65 £ ile 120 £ ve üzeri arasında değişiyor.

Üst düzey rakiplere karşı maçlar ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için yüksek fiyatlar uygulanıyor. Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. B kategorisi maçlar: Orta düzeydeki rakiplere karşı maçlarda (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton) fiyatlar genellikle 45 £ ile 75 £ arasında değişiyor.

Orta düzeydeki rakiplere karşı maçlarda (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton) fiyatlar genellikle arasında değişiyor. C kategorisi maçlar: Talebin daha düşük olduğu rakiplere karşı maçlarda (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City) nominal bilet fiyatları 35 £ ile 55 £ arasında başlıyor.

Talebin daha düşük olduğu rakiplere karşı maçlarda (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City) nominal bilet fiyatları arasında başlıyor. İndirimli fiyatlar: Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18–24 yaş) ve ileri yaştaki taraftarlar (66 yaş üstü) için belirlenmiş kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor.

Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18–24 yaş) ve ileri yaştaki taraftarlar (66 yaş üstü) için belirlenmiş kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor. Resmî üyelik şartı: Kura çekilişlerine katılmak veya resmî kanallardan nominal fiyatlı bilet satın almak isteyen taraftarların aktif, ücretli bir Resmî Kulüp Üyeliği bulunması gerekiyor.

Deplasman biletlerinin fiyatları ve bulunabilirliği

Talebin son derece yüksek olması nedeniyle Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarına resmî bilet almak oldukça zor. Ancak kulüp, bilet tahsisini katı ve şeffaf bir öncelik sistemiyle yönetiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman taraftarlarına yönelik resmî biletlerin nominal fiyatı en fazla 50 € (yaklaşık 40 £ ve üzeri) ile sınırlandırılmış durumda.

Resmî deplasman biletleri yalnızca Away Credits (Öncelik Puanları) sistemi üzerinden satılıyor. Erkek A takımının deplasmanda oynadığı her resmî maç için resmî kanallardan bilet alıp maça katıldığınızda 1 Away Credit kazanıyorsunuz. Puanlar yalnızca mevcut sezon ve önceki iki sezon boyunca geçerli oluyor.

Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları

Arsenal, 7 Mayıs 2025'te Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiğinden bu yana Avrupa'da normal sürede (90 dakika) maç kaybetmedi. Bu yenilgi, 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında geldi. Arsenal, toplamda 3-1'lik skorla elendi.