Arsenal'ın 22 yıl sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ikinci sırada tamamladığı geçen sezonun unutulmaz performansının ardından, takımı tribünden izlemeye yönelik talep tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yine de yaklaşan maçlar için yer bulma umudunuzu kaybetmeyin; bugün hâlâ bilet ayırtabilirsiniz.
Arsenal, 2026 Şampiyonlar Ligi finaline uzanan yolda lig aşamasındaki sekiz maçının tamamını kazandı. Hatta turnuva boyunca normal sürede tek bir maç bile kaybetmedi; Budapeşte'deki finalde kupayı kazanan Paris Saint-Germain'e yalnızca penaltılar sonucunda mağlup oldu.
Mikel Arteta'nın takımını önümüzdeki haftalarda ve aylarda Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Real Madrid karşılaşmalarının da aralarında bulunduğu önemli Şampiyonlar Ligi maçları bekliyor. Arsenal, Avrupa'da bir kez daha büyük sevinç yaşayacağı bir yolculuğa çıkabilecek mi?
Arsenal'ın 2026/27 Şampiyonlar Ligi fikstürü nasıl?
Tarih (yerel saat)
Maç
Stadyum
Biletler
21 Ekim Çarşamba (21.00)
Bayern Münih - Arsenal
Allianz Arena (Münih)
4 Kasım Çarşamba (21.00)
Slavia Prag - Arsenal
Fortuna Arena (Prag)
24 Kasım Salı (20.00)
Arsenal - Borussia Dortmund
Emirates Stadium (Londra)
9 Aralık Çarşamba (20.00)
Arsenal - Real Madrid
Emirates Stadium (Londra)
20 Ocak Çarşamba (21.00)
Real Betis - Arsenal
Estadio de La Cartuja (Sevilla)
27 Ocak Çarşamba (20.00)
Arsenal - Sabah
Emirates Stadium (Londra)
Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi maçlarına bilet nasıl alınır?
Arsenal, benzeri görülmemiş talep ve Emirates Stadium'daki turnikelere girişin tamamen dijital olması nedeniyle biletleri belirli bir sistem üzerinden tahsis ediyor:
- Kombine sahipleri: Premier Lig'deki 19 ve Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki 4 iç saha maçının tamamında yerleri garanti. Kullanılmayan biletler, kulübün resmî yeniden satış platformunda tekrar satışa çıkarılabiliyor.
- Red üyeleri için kura: Ücretli Red üyelerinin bilet alımında, geleneksel ilk gelene ilk hizmet esasına dayalı çevrim içi kuyrukların yerini rastgele kura çekilişleri aldı. Üyelerin her maçtan haftalar önce açılan belirli başvuru döneminde kayıt yaptırması gerekiyor.
- Resmî bilet değişim platformu: Bir maçın biletleri tükenirse kurada bilet alamayan resmî üyeler, Arsenal Ticket Exchange üzerinden kombine sahiplerinin satışa geri sunduğu biletleri doğrudan nominal fiyatından satın alabiliyor.
- Ağırlama paketleri: Club Level koltukları, seçkin yemek seçenekleri ve özel loca erişimini içeren ayrıcalıklı ağırlama seçenekleri, hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi maçları için doğrudan Arsenal'ın resmî ağırlama portalından alınabiliyor.
- İkincil bilet platformları: Biletleri tükenen maçlar veya maç günü son dakika bilet arayışı için taraftarlar, Live Football Tickets. gibi doğrulanmış ikincil bilet platformlarından bilet temin edebilir.
Arsenal'ın Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?
Arsenal, Emirates Stadium'daki iç saha maçlarını biletlerin nominal fiyatını belirleyen üç kategoriye (A, B ve C kategorileri) ayırıyor:
- A kategorisi maçlar: Üst düzey rakiplere karşı maçlar ve derbiler (örneğin Real Madrid, Tottenham, Manchester City) için yüksek fiyatlar uygulanıyor. Fiyatlar genellikle 65 £ ile 120 £ ve üzeri arasında değişiyor.
- B kategorisi maçlar: Orta düzeydeki rakiplere karşı maçlarda (örneğin Borussia Dortmund, Leeds, Everton) fiyatlar genellikle 45 £ ile 75 £ arasında değişiyor.
- C kategorisi maçlar: Talebin daha düşük olduğu rakiplere karşı maçlarda (örneğin Sabah, Coventry City, Hull City) nominal bilet fiyatları 35 £ ile 55 £ arasında başlıyor.
- İndirimli fiyatlar: Junior Gunners (18 yaş altı), Young Adult üyeleri (18–24 yaş) ve ileri yaştaki taraftarlar (66 yaş üstü) için belirlenmiş kategorilerde indirimli fiyatlar sunuluyor.
- Resmî üyelik şartı: Kura çekilişlerine katılmak veya resmî kanallardan nominal fiyatlı bilet satın almak isteyen taraftarların aktif, ücretli bir Resmî Kulüp Üyeliği bulunması gerekiyor.
Deplasman biletlerinin fiyatları ve bulunabilirliği
Talebin son derece yüksek olması nedeniyle Arsenal'ın UEFA Şampiyonlar Ligi deplasman maçlarına resmî bilet almak oldukça zor. Ancak kulüp, bilet tahsisini katı ve şeffaf bir öncelik sistemiyle yönetiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman taraftarlarına yönelik resmî biletlerin nominal fiyatı en fazla 50 € (yaklaşık 40 £ ve üzeri) ile sınırlandırılmış durumda.
Resmî deplasman biletleri yalnızca Away Credits (Öncelik Puanları) sistemi üzerinden satılıyor. Erkek A takımının deplasmanda oynadığı her resmî maç için resmî kanallardan bilet alıp maça katıldığınızda 1 Away Credit kazanıyorsunuz. Puanlar yalnızca mevcut sezon ve önceki iki sezon boyunca geçerli oluyor.
Arsenal'ın son Şampiyonlar Ligi sonuçları
Arsenal, 7 Mayıs 2025'te Parc des Princes'te Paris Saint-Germain'e 2-1 yenildiğinden bu yana Avrupa'da normal sürede (90 dakika) maç kaybetmedi. Bu yenilgi, 2024/25 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında geldi. Arsenal, toplamda 3-1'lik skorla elendi.
Tarih
Tur/Aşama
Rakip
Skor (sonuç)
Stadyum
13 Ekim 2026
Lig aşaması
Lille
3-0 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
9 Eylül 2026
Lig aşaması
Napoli
1-0 (galibiyet)
Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)
30 Mayıs 2026
Final
PSG
1-1 (penaltılarda 4-3, mağlubiyet)
Puskas Arena (Budapeşte)
5 Mayıs 2026
Yarı final (rövanş)
Atlético Madrid
1-0 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
29 Nisan 2026
Yarı final (ilk maç)
Atlético Madrid
1-1 (beraberlik)
Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
15 Nisan 2026
Çeyrek final (rövanş)
Sporting CP
0-0 (beraberlik)
Emirates Stadum (Londra)
7 Nisan 2026
Çeyrek final (ilk maç)
Sporting CP
1-0 (galibiyet)
Estádio José Alvalade (Lizbon)
17 Mart 2026
Son 16 turu (rövanş)
Bayer Leverkusen
2-0 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
11 Mart 2026
Son 16 turu (ilk maç)
Bayer Leverkusen
1-1 (beraberlik)
BayArena (Leverkusen)
28 Ocak 2026
Lig aşaması
FC Kairat
3-2 (galibiyet)
Emirates Stadum (Londra)
20 Ocak 2026
Lig aşaması
Inter Milan
3-1 (galibiyet)
San Siro (Milano)