Suudi Profesyonel Ligi küresel bir futbol gücüne dönüştü ve Al-Shabab FC de bu hikâyenin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Sık sık "Beyaz Aslanlar" olarak anılan Riyad merkezli bu dev kulüp, başkentin en eski spor kurumu olma özelliğini taşıyor ve profesyonel oyunda önemli bir etki yaratmaya devam ediyor.
SHG Arena'da bir iç saha maçını izlemek, samimi ve dünya standartlarında bir atmosfer sunuyor. Stadyumun tasarımı, her koltuğun sanki ön sıradaymış hissi vermesini sağlayarak sizi aksiyonun tam merkezine yerleştiriyor. İster Büyük Dörtlü'den biriyle oynanan yüksek tansiyonlu bir karşılaşma ister sıradan bir lig maçı olsun, siyah-beyazlı taraftarların enerjisi eşsizdir.
GOAL, 2026/27 sezonunda zorlu bulunan biletleri takip etmekten oturma kategorilerini anlamaya kadar size taktik rehberiniz olsun; böylece Beyaz İn'deki yerinizi alabilirsiniz.
Yaklaşan Al-Shabab 2026/27 maçları
Al-Shabab'ın 2026/27 sezonu 13 Ağustos'ta sahasında Al Qadsiah karşısında başlıyor ve 28 Mayıs 2027'ye kadar sürüyor. Aşağıda, Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Suudi Profesyonel Ligi'nin aralık ortası ile şubat ortası arasında ara vereceği dönemi de kapsayan, Kral Kupası dahil kulübün tam fikstürü yer alıyor.
|Tarih ve Saat (KSA)
|Maç
|Organizasyon
|Biletler
|13 Ağu 2026 - 14:00
|Al Shabab - Al Qadsiah
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|16 Ağu 2026 - 14:00
|Al-Wehda - Al Shabab
|Kral Kupası
|Biletler
|22 Ağu 2026 - 14:00
|Al Khaleej - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|25 Ağu 2026 - 14:00
|Al Shabab - Al Riyadh
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|30 Ağu 2026 - 12:05
|Al Hazem - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|4 Eyl 2026 - 14:00
|Al Shabab - Al Hilal
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|9 Eyl 2026 - 11:55
|Al Kholood - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|10 Eyl 2026 - 14:00
|Al Shabab - Al-Fayha
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|17 Eyl 2026 - 14:00
|Al Shabab - Al-Taawoun
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|9 Eki 2026 - 13:00
|Al Ittihad - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|15 Eki 2026 - 13:00
|Al Shabab - Al-Faisaly
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|22 Eki 2026 - 13:00
|Al Fateh - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|29 Eki 2026 - 13:00
|Al Shabab - Al Ahli
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|5 Kas 2026 - 12:00
|Abha - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|20 Kas 2026 - 12:00
|Al Shabab - Al-Ettifaq
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|26 Kas 2026 - 12:00
|Al Nassr - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|3 Ara 2026 - 12:00
|Al Shabab - Neom SC
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|10 Ara 2026 - 12:00
|Al Diriyah - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|14 Ara 2026 - 12:00
|Al Qadsiah - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|11 Şub 2027 - 15:00
|Al Shabab - Al Khaleej
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|18 Şub 2027 - 15:00
|Al Riyadh - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|25 Şub 2027 - 15:00
|Al Shabab - Al Hazem
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|11 Mar 2027 - 14:00
|Al Hilal - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|18 Mar 2027 - 15:00
|Al Shabab - Al Kholood
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|2 Nis 2027 - 13:00
|Al-Fayha - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|8 Nis 2027 - 13:00
|Al-Taawoun - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|15 Nis 2027 - 13:00
|Al Shabab - Al Ittihad
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|18 Nis 2027 - 13:00
|Al-Faisaly - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|22 Nis 2027 - 13:00
|Al Shabab - Al Fateh
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|29 Nis 2027 - 13:00
|Al Ahli - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|6 May 2027 - 13:00
|Al Shabab - Abha
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|12 May 2027 - 13:00
|Al-Ettifaq - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|20 May 2027 - 13:00
|Al Shabab - Al Nassr
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|24 May 2027 - 13:00
|Neom SC - Al Shabab
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
|28 May 2027 - 13:00
|Al Shabab - Al Diriyah
|Suudi Profesyonel Ligi
|Biletler
Suudi Profesyonel Ligi, 34 haftalık tam takvimini aşamalı olarak açıklıyor, bu nedenle sezon ilerledikçe yeni maçlar eklenecek. Yayın gerekçeleri nedeniyle maç başlangıç saatleri karşılaşma gününe yakın bir tarihte hâlâ değiştirilebilir.
Al-Shabab 2026/27 biletleri nasıl alınır?
SHG Arena'da Beyaz Aslanlar'ı izlemek için girişinizi güvence altına almak, ağırlıklı olarak Resmî Al-Shabab Bilet Portalı üzerinden yönetilen, sadeleştirilmiş dijital bir süreçtir.
Standart lig biletleri genellikle maçın başlama saatinden 10 ila 14 gün önce satışa çıksa da Büyük Dörtlü'ye karşı oynanan karşılaşmalar gibi yüksek önem taşıyan etkinlikler, hızlı tükenen biletleri kaçırmamak için çoğu zaman erken planlama ve satın alma gerektirir.
Al-Hilal gibi rakiplere karşı yüksek talep gören mücadeleler de dahil olmak üzere maç biletlerini, resmi kontenjanlar tükendiğinde yerinizi almanın güvenilir bir yolu olarak Ticombo gibi ikincil platformlarda da bulabilirsiniz.
Al-Shabab biletleri ne kadar?
Fiyatlandırma her taraftara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır; SHG Arena'da Standart Giriş biletleri 30 SAR ile 100 SAR arasında değişirken Premium Oturma alanları genellikle 250 SAR ile 500 SAR arasında konumlanır. Gurme ikramlar ve stadyumun en iyi manzaralarını arayanlar için elit VIP & Silver Lounges fiyatları 1.200 SAR'dan başlar.
Webook üzerindeki resmi kontenjanlar tükenirse, Ticombo gibi doğrulanmış ikincil platformlar büyük maç günleri için bilet bulmak isteyen taraftarlar açısından güvenilir bir alternatif görevi görür.
2026/27'de Al-Shabab'dan ne beklenmeli?
1947'de kurulan Al-Shabab FC, Riyad'ın en eski spor kulübü ve ülkenin futbol tarihinin devasa bir sütunudur. Suudi Profesyonel Ligi'ni altı kez kazanan kulüp ve üst üste üç lig şampiyonluğu elde eden ilk takım olarak "Beyaz Aslanlar", başkentin dirençli ve rekabetçi ruhunu temsil ediyor ve uzun süredir Suudi futbolunun en üst seviyesinin değişmez bir parçası olarak kabul ediliyor.
Real Sociedad'ın eski teknik direktörü ve yüksek takdir gören Imanol Alguacil yönetimindeki 2025/26 sezonu, zıtlıkların sezonu oldu. İç sahnede Al-Shabab, Suudi Profesyonel Ligi'ni 12. sırada tamamladı ve Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi; bu sonuçlar kulübün hedeflerinin gerisinde kaldı. Ancak kıtasal sahnede Al-Shabab çok daha güçlü bir kampanya geçirdi ve Gulf Club Champions League finaline çıkarak ikinci oldu. Alguacil 2026/27'de de kulübenin başında kalıyor; kulüp de bu kıtasal vaadi istikrarlı iç saha formuna dönüştürmeyi ve bir kez daha Büyük Dörtlü'ye yaklaşmayı hedefliyor.
SHG Arena'nın tarihi
Daha önce Prince Khalid bin Sultan Stadium olarak bilinen SHG Arena, modern bir futbol sahasından çok daha fazlasıdır; Al-Shabab'ın dönüşümünün ve Suudi Arabistan'daki "boutique" stadyumların geleceğinin bir simgesidir.
15.000 kapasiteli bu "boutique" stadyum, Riyad'ın spor manzarasının taktik kalbidir. Dikdörtgen, futbola özel tasarımı atletizm pistini ortadan kaldırmak ve taraftarları oyuna daha da yaklaştırmak için planlandı; böylece "White Den"den yükselen her tezahürat doğrudan sahada yankılanıyor. Dr. Sulaiman Al-Habib Metro istasyonunun yakınındaki kuzey Al-Sahafa bölgesinde elverişli bir konuma sahip olan arena, modernize edilmiş VIP locaları, konfor için ortak membran çatısı ve kulübün resmî merkez binasının tesis içinde yer almasıyla premium bir maç günü deneyimi sunuyor. Al-Shabab şu anda iç saha maçlarında mekânı Riyad'ın bir diğer kulübü Al-Riyadh ile paylaşıyor.