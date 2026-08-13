Suudi Profesyonel Ligi küresel bir futbol gücüne dönüştü ve Al-Shabab FC de bu hikâyenin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor. Sık sık "Beyaz Aslanlar" olarak anılan Riyad merkezli bu dev kulüp, başkentin en eski spor kurumu olma özelliğini taşıyor ve profesyonel oyunda önemli bir etki yaratmaya devam ediyor.

SHG Arena'da bir iç saha maçını izlemek, samimi ve dünya standartlarında bir atmosfer sunuyor. Stadyumun tasarımı, her koltuğun sanki ön sıradaymış hissi vermesini sağlayarak sizi aksiyonun tam merkezine yerleştiriyor. İster Büyük Dörtlü'den biriyle oynanan yüksek tansiyonlu bir karşılaşma ister sıradan bir lig maçı olsun, siyah-beyazlı taraftarların enerjisi eşsizdir.

GOAL, 2026/27 sezonunda zorlu bulunan biletleri takip etmekten oturma kategorilerini anlamaya kadar size taktik rehberiniz olsun; böylece Beyaz İn'deki yerinizi alabilirsiniz.

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Yaklaşan Al-Shabab 2026/27 maçları

Al-Shabab'ın 2026/27 sezonu 13 Ağustos'ta sahasında Al Qadsiah karşısında başlıyor ve 28 Mayıs 2027'ye kadar sürüyor. Aşağıda, Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle Suudi Profesyonel Ligi'nin aralık ortası ile şubat ortası arasında ara vereceği dönemi de kapsayan, Kral Kupası dahil kulübün tam fikstürü yer alıyor.

Tarih ve Saat (KSA) Maç Organizasyon Biletler 13 Ağu 2026 - 14:00 Al Shabab - Al Qadsiah Suudi Profesyonel Ligi Biletler 16 Ağu 2026 - 14:00 Al-Wehda - Al Shabab Kral Kupası Biletler 22 Ağu 2026 - 14:00 Al Khaleej - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 25 Ağu 2026 - 14:00 Al Shabab - Al Riyadh Suudi Profesyonel Ligi Biletler 30 Ağu 2026 - 12:05 Al Hazem - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 4 Eyl 2026 - 14:00 Al Shabab - Al Hilal Suudi Profesyonel Ligi Biletler 9 Eyl 2026 - 11:55 Al Kholood - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 10 Eyl 2026 - 14:00 Al Shabab - Al-Fayha Suudi Profesyonel Ligi Biletler 17 Eyl 2026 - 14:00 Al Shabab - Al-Taawoun Suudi Profesyonel Ligi Biletler 9 Eki 2026 - 13:00 Al Ittihad - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 15 Eki 2026 - 13:00 Al Shabab - Al-Faisaly Suudi Profesyonel Ligi Biletler 22 Eki 2026 - 13:00 Al Fateh - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 29 Eki 2026 - 13:00 Al Shabab - Al Ahli Suudi Profesyonel Ligi Biletler 5 Kas 2026 - 12:00 Abha - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 20 Kas 2026 - 12:00 Al Shabab - Al-Ettifaq Suudi Profesyonel Ligi Biletler 26 Kas 2026 - 12:00 Al Nassr - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 3 Ara 2026 - 12:00 Al Shabab - Neom SC Suudi Profesyonel Ligi Biletler 10 Ara 2026 - 12:00 Al Diriyah - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 14 Ara 2026 - 12:00 Al Qadsiah - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 11 Şub 2027 - 15:00 Al Shabab - Al Khaleej Suudi Profesyonel Ligi Biletler 18 Şub 2027 - 15:00 Al Riyadh - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 25 Şub 2027 - 15:00 Al Shabab - Al Hazem Suudi Profesyonel Ligi Biletler 11 Mar 2027 - 14:00 Al Hilal - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 18 Mar 2027 - 15:00 Al Shabab - Al Kholood Suudi Profesyonel Ligi Biletler 2 Nis 2027 - 13:00 Al-Fayha - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 8 Nis 2027 - 13:00 Al-Taawoun - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 15 Nis 2027 - 13:00 Al Shabab - Al Ittihad Suudi Profesyonel Ligi Biletler 18 Nis 2027 - 13:00 Al-Faisaly - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 22 Nis 2027 - 13:00 Al Shabab - Al Fateh Suudi Profesyonel Ligi Biletler 29 Nis 2027 - 13:00 Al Ahli - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 6 May 2027 - 13:00 Al Shabab - Abha Suudi Profesyonel Ligi Biletler 12 May 2027 - 13:00 Al-Ettifaq - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 20 May 2027 - 13:00 Al Shabab - Al Nassr Suudi Profesyonel Ligi Biletler 24 May 2027 - 13:00 Neom SC - Al Shabab Suudi Profesyonel Ligi Biletler 28 May 2027 - 13:00 Al Shabab - Al Diriyah Suudi Profesyonel Ligi Biletler

Suudi Profesyonel Ligi, 34 haftalık tam takvimini aşamalı olarak açıklıyor, bu nedenle sezon ilerledikçe yeni maçlar eklenecek. Yayın gerekçeleri nedeniyle maç başlangıç saatleri karşılaşma gününe yakın bir tarihte hâlâ değiştirilebilir.

Al-Shabab 2026/27 biletleri nasıl alınır?

SHG Arena'da Beyaz Aslanlar'ı izlemek için girişinizi güvence altına almak, ağırlıklı olarak Resmî Al-Shabab Bilet Portalı üzerinden yönetilen, sadeleştirilmiş dijital bir süreçtir.

Standart lig biletleri genellikle maçın başlama saatinden 10 ila 14 gün önce satışa çıksa da Büyük Dörtlü'ye karşı oynanan karşılaşmalar gibi yüksek önem taşıyan etkinlikler, hızlı tükenen biletleri kaçırmamak için çoğu zaman erken planlama ve satın alma gerektirir.

Al-Hilal gibi rakiplere karşı yüksek talep gören mücadeleler de dahil olmak üzere maç biletlerini, resmi kontenjanlar tükendiğinde yerinizi almanın güvenilir bir yolu olarak Ticombo gibi ikincil platformlarda da bulabilirsiniz.

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Al-Shabab biletleri ne kadar?

Fiyatlandırma her taraftara hitap edecek şekilde tasarlanmıştır; SHG Arena'da Standart Giriş biletleri 30 SAR ile 100 SAR arasında değişirken Premium Oturma alanları genellikle 250 SAR ile 500 SAR arasında konumlanır. Gurme ikramlar ve stadyumun en iyi manzaralarını arayanlar için elit VIP & Silver Lounges fiyatları 1.200 SAR'dan başlar.

Webook üzerindeki resmi kontenjanlar tükenirse, Ticombo gibi doğrulanmış ikincil platformlar büyük maç günleri için bilet bulmak isteyen taraftarlar açısından güvenilir bir alternatif görevi görür.

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2026/27'de Al-Shabab'dan ne beklenmeli?

1947'de kurulan Al-Shabab FC, Riyad'ın en eski spor kulübü ve ülkenin futbol tarihinin devasa bir sütunudur. Suudi Profesyonel Ligi'ni altı kez kazanan kulüp ve üst üste üç lig şampiyonluğu elde eden ilk takım olarak "Beyaz Aslanlar", başkentin dirençli ve rekabetçi ruhunu temsil ediyor ve uzun süredir Suudi futbolunun en üst seviyesinin değişmez bir parçası olarak kabul ediliyor.

Real Sociedad'ın eski teknik direktörü ve yüksek takdir gören Imanol Alguacil yönetimindeki 2025/26 sezonu, zıtlıkların sezonu oldu. İç sahnede Al-Shabab, Suudi Profesyonel Ligi'ni 12. sırada tamamladı ve Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi; bu sonuçlar kulübün hedeflerinin gerisinde kaldı. Ancak kıtasal sahnede Al-Shabab çok daha güçlü bir kampanya geçirdi ve Gulf Club Champions League finaline çıkarak ikinci oldu. Alguacil 2026/27'de de kulübenin başında kalıyor; kulüp de bu kıtasal vaadi istikrarlı iç saha formuna dönüştürmeyi ve bir kez daha Büyük Dörtlü'ye yaklaşmayı hedefliyor.

SHG Arena'nın tarihi

Daha önce Prince Khalid bin Sultan Stadium olarak bilinen SHG Arena, modern bir futbol sahasından çok daha fazlasıdır; Al-Shabab'ın dönüşümünün ve Suudi Arabistan'daki "boutique" stadyumların geleceğinin bir simgesidir.

15.000 kapasiteli bu "boutique" stadyum, Riyad'ın spor manzarasının taktik kalbidir. Dikdörtgen, futbola özel tasarımı atletizm pistini ortadan kaldırmak ve taraftarları oyuna daha da yaklaştırmak için planlandı; böylece "White Den"den yükselen her tezahürat doğrudan sahada yankılanıyor. Dr. Sulaiman Al-Habib Metro istasyonunun yakınındaki kuzey Al-Sahafa bölgesinde elverişli bir konuma sahip olan arena, modernize edilmiş VIP locaları, konfor için ortak membran çatısı ve kulübün resmî merkez binasının tesis içinde yer almasıyla premium bir maç günü deneyimi sunuyor. Al-Shabab şu anda iç saha maçlarında mekânı Riyad'ın bir diğer kulübü Al-Riyadh ile paylaşıyor.