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Al-Riyadh'ın 2026/27 sezonu biletleri nasıl alınır? Suudi Arabistan Pro Ligi bilet fiyatları, yaklaşan maçlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Riyadh

Al-Riyadh'ı sahada canlı izlemeyi kaçırmayın.

Suudi Arabistan Pro Ligi, dünyanın en iyi futbol yıldızlarından bazılarının Orta Doğu'ya gelmesi sayesinde son sezonlarda küresel ölçekte büyük bir prestij kazandı. Bu üst düzey ligde mücadele eden kulüpler arasında, Suudi futbolunun zirvesinde yarışan başkent Riyad'ın dört takımından biri olan Al-Riyadh da bulunuyor.

Al-Riyadh maçlarının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her konuda GOAL size rehberlik etsin. Böylece tribündeki yerinizi alıp kulübü destekleyebilirsiniz.

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Al-Riyadh'ın yaklaşan 2026/27 maçları

Suudi Arabistan Pro Ligi fikstürü, Kral Kupası maçlarıyla birlikte Mayıs 2027 sonlarına kadar 34 haftaya yayılıyor. Al-Riyadh'ın 2026/27 sezonunun sonuna kadar tüm kulvarlarda oynayacağı maçların takvimi şöyle:

Tarih ve saat (Suudi Arabistan saati)MaçStadyumTurnuvaBiletler
14 Ağustos 2026 Cuma - 23.00Al-Ettifaq - Al-RiyadhPrince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, Dammam (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 1. haftaBiletler
18 Ağustos 2026 Salı - 18.00Al-Batin - Al-RiyadhAl-Batin Club Stadyumu, Hafar Al-Batin (deplasman)Kral Kupası, son 32 turuBiletler
21 Ağustos 2026 Cuma - 12.00Al-Riyadh - Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 2. hafta (Riyad derbisi)Biletler
25 Ağustos 2026 Salı - 21.00Al-Riyadh - Diriyah ClubPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 3. hafta (başkent mücadelesi)Biletler
28 Ağustos 2026 Cuma - 21.00Abha Club - Al-RiyadhPrince Sultan bin Abdulaziz Spor Şehri, Abha (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 4. haftaBiletler
4 Eylül 2026 Cuma - 23.00Al-Ahli - Al-RiyadhKing Abdullah Spor Şehri, Cidde (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 5. haftaBiletler
8 Eylül 2026 Salı - 21.00Al-Riyadh - Al-HazemPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 6. haftaBiletler
11 Eylül 2026 Cuma - 21.00Al-Fateh - Al-RiyadhPrince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu, Al-Ahsa (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 7. haftaBiletler
9 Ekim 2026 Cuma - 20.00Al-Riyadh - Al-TaawounPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 8. haftaBiletler
15 Ekim 2026 Perşembe - 20.00Al-Shabab - Al-RiyadhAl-Shabab Club Stadyumu, Riyad (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 9. hafta (başkent derbisi)Biletler
20 Ekim 2026 Salı - 20.00Al-Riyadh - NEOM SCPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 10. haftaBiletler
23 Ekim 2026 Cuma - 20.00Al-Qadsiah - Al-RiyadhPrince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, Dammam (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 11. haftaBiletler
30 Ekim 2026 Cuma - 20.00Al-Khaleej - Al-RiyadhPrince Nayef bin Abdulaziz Stadyumu, Saihat (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 12. haftaBiletler
6 Kasım 2026 Cuma - 20.00Al-Fayha - Al-RiyadhAl Majma'ah Spor Şehri, Al Majma'ah (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 13. haftaBiletler
20 Kasım 2026 Cuma - 20.00Al-Riyadh - Al-KholoodPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 14. haftaBiletler
26 Kasım 2026 Perşembe - 20.00Al-Hazem - Al-RiyadhAl-Hazem Club Stadyumu, Ar Rass (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 15. haftaBiletler
30 Kasım 2026 Pazartesi - 17.30Al-Riyadh - Al-NajmahPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Kral Kupası, son 16 turuBiletler
3 Aralık 2026 Perşembe - 12.00Al-Riyadh - Al-IttihadPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 16. haftaBiletler
10 Aralık 2026 Perşembe - 12.00Al-Faisaly - Al-RiyadhMajmaah Spor Şehri Stadyumu, Al Majma'ah (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 17. haftaBiletler
14 Aralık 2026 Pazartesi - 12.00Al-Riyadh - Al-EttifaqPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 18. haftaBiletler
19 Aralık 2026 Cumartesi - 17.45Al-Riyadh - Al-HilalPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, ertelenen hafta (başkent derbisi)Biletler
11 Şubat 2027 Perşembe - 15.00Al-Nassr - Al-RiyadhAl-Awwal Park, Riyad (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 19. hafta (Riyad derbisi)Biletler
18 Şubat 2027 Perşembe - 15.00Al-Riyadh - Al-ShababPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 20. hafta (başkent derbisi)Biletler
25 Şubat 2027 Perşembe - 15.00NEOM SC - Al-RiyadhKing Khalid Spor Şehri Stadyumu, Tabuk (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 21. haftaBiletler
11 Mart 2027 Perşembe - 14.00Al-Riyadh - Al-AhliPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 22. haftaBiletler
18 Mart 2027 Perşembe - 15.00Al-Riyadh - Al-KhaleejPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 23. haftaBiletler
2 Nisan 2027 Cuma - 13.00Al-Kholood - Al-RiyadhAl Hazem Club Stadyumu, Ar Rass (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 24. haftaBiletler
8 Nisan 2027 Perşembe - 13.00Al-Riyadh - Al-FayhaPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 25. haftaBiletler
15 Nisan 2027 Perşembe - 21.00Al-Hilal - Al-RiyadhKingdom Arena, Riyad (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 26. hafta (başkent derbisi)Biletler
22 Nisan 2027 Perşembe - 21.00Al-Fateh - Al-RiyadhPrince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu, Al-Ahsa (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 28. haftaBiletler
29 Nisan 2027 Perşembe - 21.00Al-Taawoun - Al-RiyadhKing Abdullah Spor Şehri Stadyumu, Buraydah (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 29. haftaBiletler
6 Mayıs 2027 Perşembe - 21.00Al-Riyadh - Al-QadsiahPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 30. haftaBiletler
12 Mayıs 2027 Çarşamba - 21.00Al-Riyadh - Al-FaisalyPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 31. haftaBiletler
20 Mayıs 2027 Perşembe - 21.00Diriyah Club - Al-RiyadhPrince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu, Riyad (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 32. hafta (başkent mücadelesi)Biletler
24 Mayıs 2027 Pazartesi - 22.00Al-Ittihad - Al-RiyadhKing Abdullah Spor Şehri, Cidde (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 33. haftaBiletler
29 Mayıs 2027 Cumartesi - 21.00Al-Riyadh - Abha ClubPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 34. hafta (sezonun son maçı)Biletler

Not: Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapması nedeniyle Suudi Arabistan Pro Ligi'ne Aralık 2026 sonlarından Şubat 2027 başlarına kadar ara verilecek. Maç saatleri yerel Suudi Arabistan saatine (AST) göredir ve televizyon yayınları nedeniyle küçük değişiklikler gösterebilir.

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Al-Riyadh biletleri Hemen satın al

Al-Riyadh 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Al-Riyadh maç biletlerini satın almanın en güvenilir yolu, resmî Suudi Arabistan Pro Ligi (SPL) sitesindeki «Maçlar» sekmesinin altında yer alan «Fikstür/Biletler» bölümüne gitmektir. Biletler, Al-Riyadh'ın kendi resmî bilet satış kanallarından ve WeBook platformundan da alınabilir.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde maç haftaları genellikle Suudi Arabistan'daki hafta sonuna uygun olarak perşembeden cumartesiye üç güne yayılır. Biletler de çoğunlukla her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Al-Nassr, Al-Hilal ve Al-Shabab'a karşı oynanan başkent derbileri veya Al-Ittihad ve Al-Ahli'ye karşı iç sahada oynanan önemli maçlar gibi yoğun talep gören karşılaşmalarda, en iyi yerleri ayırtmak için biletleri satışa çıkar çıkmaz almak önemle tavsiye edilir.

Tek maçlık bilet almak için kulüp üyeliği gerekmiyor. Ancak Al-Riyadh, her biri bilet alımında öncelik, özel içerikler ve stadyumda çeşitli avantajlar sunan farklı üyelik paketlerine de sahip.

Bilet temininde ilk seçenek resmî lig ve kulüp portalları olsa da önemli maçların biletleri hızla tükenebilir. Taraftarlar, Suudi Arabistan genelinde orijinal maç biletleri için önde gelen bir pazar yeri sunan GrintaHub gibi güvenilir ikincil platformları kontrol edebilir.

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Al-Riyadh 2026/27 biletleri ne kadar?

Al-Riyadh bilet fiyatları maça, tribün kategorisine ve talep düzeyine göre değişiyor:

  • Genel giriş (üst tribün / kale arkaları):
  • Premium ve saha kenarı koltukları (alt tribünler):
  • VIP localar ve ağırlama salonları:

Taraftarlar, ilk elden bilet satışları için SPL'nin resmî sitesini veya Al-Riyadh'ın kendi kanallarını takip etmeli. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'ndaki yerini garantilemek isteyen taraftarlar, doğrulanmış ikinci el biletler sunan GrintaHub gibi güvenilir ikincil platformlardan da bilet alabilir.

2026/27 sezonunda Al-Riyadh'dan neler bekleniyor?

1953'te kurulan Al-Riyadh SC, Suudi futbolunun köklü kulüplerinden biri. Ancak geçen sezon saha dışında hiç de istikrarlı geçmedi. Kulübün başına getirilen eski Villarreal teknik direktörü Javier Calleja, kötü bir başlangıcın ardından Kasım 2025'te görevden alındı. Yerine gelen Daniel Carreño'nun da yerini Şubat 2026'da Mauricio Dulac aldı. Bu çalkantıların ortasında Al-Riyadh, son haftalarda gerçek bir kümede kalma mücadelesi verdi ve sonunda ligi 15. sırada tamamlayarak ligde kaldı.

Kulüp, geçen sezonun karmaşasını geride bırakıp forvet Mamadou Sylla etrafında şekillenen oturmuş kadrosuyla bu kez çok daha fazla istikrar yakalamayı ve en üst ligde daha rahat bir konuma yerleşmeyi umuyor.

Al-Riyadh'ı sahada izlemek isteyen taraftarlar, yaklaşan maçlar için biletlerini önceden alarak başkentin en heyecan verici karşılaşmalarından bazılarına tanıklık etme fırsatını kaçırmayabilir.

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nun tarihi

Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Al-Malaz semtinde bulunan Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Al-Riyadh SC'nin tarihî iç saha stadı. Temellerinin atıldığı 1971'den bu yana kentin spor yaşamında önemli bir yere sahip olan stadyum, Al-Nassr, Al-Hilal ve Al-Shabab'ın daha yeni, kendileri için inşa edilmiş statlara taşınmasından önceki dönemlerde bu kulüplere de ev sahipliği yaptı.

Şu anda yaklaşık 22.000 seyirci kapasitesine sahip stadyum, ülkedeki bazı yeni arenalara kıyasla taraftarları sahaya daha yakın bir ortamda ağırlıyor. Kompakt tasarımı, özellikle önemli Pro Lig maçlarında ve derbilerde coşkulu bir atmosfer yaratılmasına yardımcı oluyor.

Salah Ad Din Al Ayyubi Yolu üzerinde bulunan stadyuma yerel taraftarlar Riyad Metrosu ve merkezî ulaşım güzergâhlarıyla kolayca ulaşabiliyor. Stadyum, kulübün kimliğinde de önemli bir rol oynuyor. Ayrıca Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hazırlıkları kapsamında stadyumun önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde genişletilmesi ve kapasitesinin yaklaşık 45.000'e çıkarılması planlanıyor.

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