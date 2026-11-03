Suudi Arabistan Pro Ligi, dünyanın en iyi futbol yıldızlarından bazılarının Orta Doğu'ya gelmesi sayesinde son sezonlarda küresel ölçekte büyük bir prestij kazandı. Bu üst düzey ligde mücadele eden kulüpler arasında, Suudi futbolunun zirvesinde yarışan başkent Riyad'ın dört takımından biri olan Al-Riyadh da bulunuyor.

Al-Riyadh maçlarının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her konuda GOAL size rehberlik etsin. Böylece tribündeki yerinizi alıp kulübü destekleyebilirsiniz.

Al-Riyadh biletleri Hemen satın al

Al-Riyadh'ın yaklaşan 2026/27 maçları

Suudi Arabistan Pro Ligi fikstürü, Kral Kupası maçlarıyla birlikte Mayıs 2027 sonlarına kadar 34 haftaya yayılıyor. Al-Riyadh'ın 2026/27 sezonunun sonuna kadar tüm kulvarlarda oynayacağı maçların takvimi şöyle:

Tarih ve saat (Suudi Arabistan saati) Maç Stadyum Turnuva Biletler 14 Ağustos 2026 Cuma - 23.00 Al-Ettifaq - Al-Riyadh Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, Dammam (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 1. hafta Biletler 18 Ağustos 2026 Salı - 18.00 Al-Batin - Al-Riyadh Al-Batin Club Stadyumu, Hafar Al-Batin (deplasman) Kral Kupası, son 32 turu Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma - 12.00 Al-Riyadh - Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 2. hafta (Riyad derbisi) Biletler 25 Ağustos 2026 Salı - 21.00 Al-Riyadh - Diriyah Club Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 3. hafta (başkent mücadelesi) Biletler 28 Ağustos 2026 Cuma - 21.00 Abha Club - Al-Riyadh Prince Sultan bin Abdulaziz Spor Şehri, Abha (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 4. hafta Biletler 4 Eylül 2026 Cuma - 23.00 Al-Ahli - Al-Riyadh King Abdullah Spor Şehri, Cidde (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 5. hafta Biletler 8 Eylül 2026 Salı - 21.00 Al-Riyadh - Al-Hazem Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 6. hafta Biletler 11 Eylül 2026 Cuma - 21.00 Al-Fateh - Al-Riyadh Prince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu, Al-Ahsa (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 7. hafta Biletler 9 Ekim 2026 Cuma - 20.00 Al-Riyadh - Al-Taawoun Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 8. hafta Biletler 15 Ekim 2026 Perşembe - 20.00 Al-Shabab - Al-Riyadh Al-Shabab Club Stadyumu, Riyad (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 9. hafta (başkent derbisi) Biletler 20 Ekim 2026 Salı - 20.00 Al-Riyadh - NEOM SC Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 10. hafta Biletler 23 Ekim 2026 Cuma - 20.00 Al-Qadsiah - Al-Riyadh Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, Dammam (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 11. hafta Biletler 30 Ekim 2026 Cuma - 20.00 Al-Khaleej - Al-Riyadh Prince Nayef bin Abdulaziz Stadyumu, Saihat (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 12. hafta Biletler 6 Kasım 2026 Cuma - 20.00 Al-Fayha - Al-Riyadh Al Majma'ah Spor Şehri, Al Majma'ah (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 13. hafta Biletler 20 Kasım 2026 Cuma - 20.00 Al-Riyadh - Al-Kholood Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 14. hafta Biletler 26 Kasım 2026 Perşembe - 20.00 Al-Hazem - Al-Riyadh Al-Hazem Club Stadyumu, Ar Rass (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 15. hafta Biletler 30 Kasım 2026 Pazartesi - 17.30 Al-Riyadh - Al-Najmah Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Kral Kupası, son 16 turu Biletler 3 Aralık 2026 Perşembe - 12.00 Al-Riyadh - Al-Ittihad Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 16. hafta Biletler 10 Aralık 2026 Perşembe - 12.00 Al-Faisaly - Al-Riyadh Majmaah Spor Şehri Stadyumu, Al Majma'ah (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 17. hafta Biletler 14 Aralık 2026 Pazartesi - 12.00 Al-Riyadh - Al-Ettifaq Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 18. hafta Biletler 19 Aralık 2026 Cumartesi - 17.45 Al-Riyadh - Al-Hilal Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, ertelenen hafta (başkent derbisi) Biletler 11 Şubat 2027 Perşembe - 15.00 Al-Nassr - Al-Riyadh Al-Awwal Park, Riyad (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 19. hafta (Riyad derbisi) Biletler 18 Şubat 2027 Perşembe - 15.00 Al-Riyadh - Al-Shabab Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 20. hafta (başkent derbisi) Biletler 25 Şubat 2027 Perşembe - 15.00 NEOM SC - Al-Riyadh King Khalid Spor Şehri Stadyumu, Tabuk (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 21. hafta Biletler 11 Mart 2027 Perşembe - 14.00 Al-Riyadh - Al-Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 22. hafta Biletler 18 Mart 2027 Perşembe - 15.00 Al-Riyadh - Al-Khaleej Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 23. hafta Biletler 2 Nisan 2027 Cuma - 13.00 Al-Kholood - Al-Riyadh Al Hazem Club Stadyumu, Ar Rass (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 24. hafta Biletler 8 Nisan 2027 Perşembe - 13.00 Al-Riyadh - Al-Fayha Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 25. hafta Biletler 15 Nisan 2027 Perşembe - 21.00 Al-Hilal - Al-Riyadh Kingdom Arena, Riyad (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 26. hafta (başkent derbisi) Biletler 22 Nisan 2027 Perşembe - 21.00 Al-Fateh - Al-Riyadh Prince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu, Al-Ahsa (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 28. hafta Biletler 29 Nisan 2027 Perşembe - 21.00 Al-Taawoun - Al-Riyadh King Abdullah Spor Şehri Stadyumu, Buraydah (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 29. hafta Biletler 6 Mayıs 2027 Perşembe - 21.00 Al-Riyadh - Al-Qadsiah Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 30. hafta Biletler 12 Mayıs 2027 Çarşamba - 21.00 Al-Riyadh - Al-Faisaly Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 31. hafta Biletler 20 Mayıs 2027 Perşembe - 21.00 Diriyah Club - Al-Riyadh Prince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu, Riyad (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 32. hafta (başkent mücadelesi) Biletler 24 Mayıs 2027 Pazartesi - 22.00 Al-Ittihad - Al-Riyadh King Abdullah Spor Şehri, Cidde (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 33. hafta Biletler 29 Mayıs 2027 Cumartesi - 21.00 Al-Riyadh - Abha Club Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 34. hafta (sezonun son maçı) Biletler

Not: Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapması nedeniyle Suudi Arabistan Pro Ligi'ne Aralık 2026 sonlarından Şubat 2027 başlarına kadar ara verilecek. Maç saatleri yerel Suudi Arabistan saatine (AST) göredir ve televizyon yayınları nedeniyle küçük değişiklikler gösterebilir.

Gelecek maçlar ALF Premier Lig 09:30 ALR

Al-Riyadh biletleri Hemen satın al

Al-Riyadh 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Al-Riyadh maç biletlerini satın almanın en güvenilir yolu, resmî Suudi Arabistan Pro Ligi (SPL) sitesindeki «Maçlar» sekmesinin altında yer alan «Fikstür/Biletler» bölümüne gitmektir. Biletler, Al-Riyadh'ın kendi resmî bilet satış kanallarından ve WeBook platformundan da alınabilir.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde maç haftaları genellikle Suudi Arabistan'daki hafta sonuna uygun olarak perşembeden cumartesiye üç güne yayılır. Biletler de çoğunlukla her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Al-Nassr, Al-Hilal ve Al-Shabab'a karşı oynanan başkent derbileri veya Al-Ittihad ve Al-Ahli'ye karşı iç sahada oynanan önemli maçlar gibi yoğun talep gören karşılaşmalarda, en iyi yerleri ayırtmak için biletleri satışa çıkar çıkmaz almak önemle tavsiye edilir.

Tek maçlık bilet almak için kulüp üyeliği gerekmiyor. Ancak Al-Riyadh, her biri bilet alımında öncelik, özel içerikler ve stadyumda çeşitli avantajlar sunan farklı üyelik paketlerine de sahip.

Bilet temininde ilk seçenek resmî lig ve kulüp portalları olsa da önemli maçların biletleri hızla tükenebilir. Taraftarlar, Suudi Arabistan genelinde orijinal maç biletleri için önde gelen bir pazar yeri sunan GrintaHub gibi güvenilir ikincil platformları kontrol edebilir.

Al-Riyadh biletleri Hemen satın al

Al-Riyadh 2026/27 biletleri ne kadar?

Al-Riyadh bilet fiyatları maça, tribün kategorisine ve talep düzeyine göre değişiyor:

Genel giriş (üst tribün / kale arkaları):

Premium ve saha kenarı koltukları (alt tribünler):

VIP localar ve ağırlama salonları:

Taraftarlar, ilk elden bilet satışları için SPL'nin resmî sitesini veya Al-Riyadh'ın kendi kanallarını takip etmeli. Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'ndaki yerini garantilemek isteyen taraftarlar, doğrulanmış ikinci el biletler sunan GrintaHub gibi güvenilir ikincil platformlardan da bilet alabilir.

2026/27 sezonunda Al-Riyadh'dan neler bekleniyor?

1953'te kurulan Al-Riyadh SC, Suudi futbolunun köklü kulüplerinden biri. Ancak geçen sezon saha dışında hiç de istikrarlı geçmedi. Kulübün başına getirilen eski Villarreal teknik direktörü Javier Calleja, kötü bir başlangıcın ardından Kasım 2025'te görevden alındı. Yerine gelen Daniel Carreño'nun da yerini Şubat 2026'da Mauricio Dulac aldı. Bu çalkantıların ortasında Al-Riyadh, son haftalarda gerçek bir kümede kalma mücadelesi verdi ve sonunda ligi 15. sırada tamamlayarak ligde kaldı.

Kulüp, geçen sezonun karmaşasını geride bırakıp forvet Mamadou Sylla etrafında şekillenen oturmuş kadrosuyla bu kez çok daha fazla istikrar yakalamayı ve en üst ligde daha rahat bir konuma yerleşmeyi umuyor.

Al-Riyadh'ı sahada izlemek isteyen taraftarlar, yaklaşan maçlar için biletlerini önceden alarak başkentin en heyecan verici karşılaşmalarından bazılarına tanıklık etme fırsatını kaçırmayabilir.

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nun tarihi

Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Al-Malaz semtinde bulunan Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Al-Riyadh SC'nin tarihî iç saha stadı. Temellerinin atıldığı 1971'den bu yana kentin spor yaşamında önemli bir yere sahip olan stadyum, Al-Nassr, Al-Hilal ve Al-Shabab'ın daha yeni, kendileri için inşa edilmiş statlara taşınmasından önceki dönemlerde bu kulüplere de ev sahipliği yaptı.

Şu anda yaklaşık 22.000 seyirci kapasitesine sahip stadyum, ülkedeki bazı yeni arenalara kıyasla taraftarları sahaya daha yakın bir ortamda ağırlıyor. Kompakt tasarımı, özellikle önemli Pro Lig maçlarında ve derbilerde coşkulu bir atmosfer yaratılmasına yardımcı oluyor.

Salah Ad Din Al Ayyubi Yolu üzerinde bulunan stadyuma yerel taraftarlar Riyad Metrosu ve merkezî ulaşım güzergâhlarıyla kolayca ulaşabiliyor. Stadyum, kulübün kimliğinde de önemli bir rol oynuyor. Ayrıca Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hazırlıkları kapsamında stadyumun önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde genişletilmesi ve kapasitesinin yaklaşık 45.000'e çıkarılması planlanıyor.