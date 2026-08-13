Suudi Pro Ligi, son sezonlarda dünyanın en üst düzey futbol yıldızlarından bazılarının Orta Doğu'ya akın etmesi sayesinde küresel ölçekte büyük bir yükseliş yaşadı. Bu seçkin ligde mücadele eden kulüpler arasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan dört takımdan biri olan ve Suudi futbolunun zirvesinde rekabet eden Al-Riyadh da yer alıyor.

Şehirdeki bazı rakipleri kadar çok başarıya sahip olmasa da Al-Riyadh, 1953'teki kuruluşuna uzanan zengin bir tarihe sahip ve 2026/27 sezonuna, geçen sezon üç farklı teknik direktörle Suudi Pro Ligi'nde kalmayı bir şekilde başardıktan sonra çalkantılı kümede kalma mücadelesini geride bırakma hedefiyle giriyor.

GOAL, Al-Riyadh maçları için bilet satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadara mal oldukları da dahil olmak üzere sizin için anlatıyor; böylece kulübü desteklemek için tribünde yerinizi alabilirsiniz.

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Yaklaşan Al-Riyadh 2026/27 maçları

Tarih ve Saat (KSA) Karşılaşma Biletler 14 Ağustos 2026 Cuma - 23.00 Al-Ettifaq - Al Riyadh Biletler 3 Aralık 2026 Perşembe - 12.00 Al Riyadh - Al Ittihad Biletler 10 Aralık 2026 Perşembe - 12.00 Al-Faisaly - Al Riyadh Biletler 14 Aralık 2026 Pazartesi - 12.00 Al Riyadh - Al-Ettifaq Biletler 11 Şubat 2027 Perşembe - 15.00 Al Nassr - Al Riyadh Biletler 18 Şubat 2027 Perşembe - 15.00 Al Riyadh - Al Shabab Biletler 25 Şubat 2027 Perşembe - 15.00 Neom SC - Al Riyadh Biletler 11 Mart 2027 Perşembe - 14.00 Al Riyadh - Al Ahli Biletler 18 Mart 2027 Perşembe - 15.00 Al Riyadh - Al Khaleej Biletler 2 Nisan 2027 Cuma - 13.00 Al Kholood - Al Riyadh Biletler 8 Nisan 2027 Perşembe - 13.00 Al Riyadh - Al-Fayha Biletler

Bu bölüm, şu anda tarihleri netleşen maçları kapsıyor. Suudi Pro Ligi, 34 haftalık tam takvimini aşamalı olarak açıklıyor ve Al-Riyadh'ın kalan maçları, Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapması nedeniyle verilecek sezon ortası ara ile birlikte sezon ilerledikçe eklenecek.

Al-Riyadh 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Al-Riyadh maç biletlerini satın almanın en güvenilir yolu, resmi Suudi Pro Ligi (SPL) internet sitesi üzerinden 'Matches' sekmesi altındaki 'Fixture/Tickets' bölümüne gitmektir. Biletler ayrıca Al-Riyadh'ın kendi resmi bilet satış kanalları üzerinden de satışa sunuluyor.

Suudi Pro Ligi'nde maç haftaları genellikle Suudi hafta sonuna uygun şekilde perşembeden cumartesiye üç gün boyunca oynanır ve biletler çoğunlukla her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad veya Al-Ahli maçları gibi yoğun talep gören karşılaşmalar için en iyi koltukları garantilemek adına biletleri satışa çıkar çıkmaz almak önemle tavsiye edilir.

Tek maçlık bilet satın almak için kulüp üyeliği gerekmiyor, ancak Al-Riyadh aynı zamanda öncelikli bilet erişimi, özel içerikler ve stadyum avantajları gibi ayrıcalıklar sunan çeşitli üyelik paketleri de sunuyor.

Resmi lig ve kulüp portalları bilet almak için en güvenli yöntem olmaya devam etse de taraftarlar, maça gitmek isteyenler için alternatif bir seçenek sunan Ticombo gibi güvenilir ikinci el platformlara da göz atabilir.

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Al-Riyadh 2026/27 biletleri ne kadar?

Al-Riyadh bilet fiyatları, karşılaşmaya, oturma kategorisine ve talep düzeyine göre değişiklik gösterir.

VIP localar ve executive suitler gibi premium seçenekler daha yüksek maliyetliyken, genel giriş biletleri maçı izlemek için daha uygun fiyatlı bir yol sunar. Büyük maçlarda fiyatlar, premium oturma alanları için 50 SAR'dan 1.500 SAR veya daha fazlasına kadar çıkabilir.

Taraftarlar, müsaitlik ve fiyatlandırma dahil en güncel bilet bilgileri için resmi SPL internet sitesini veya Al-Riyadh'ın kendi kanallarını takip etmelidir.

Biletler ayrıca, yerini garantilemek isteyen taraftarlar için alternatif sunan Ticombo gibi güvenilir ikinci el platformlarda da bulunabilir.

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2026/27'de Al-Riyadh'dan ne beklenmeli?

1953'te kurulan Al-Riyadh SC, Suudi futbolunun köklü kulüplerinden biri olsa da geçen sezon saha dışında hiç de istikrarlı değildi. Kulübü yönetmesi için göreve getirilen eski Villarreal teknik direktörü Javier Calleja, kötü başlangıcın ardından Kasım 2025'te görevden alındı. Yerine geçen Daniel Carreño da daha sonra, Şubat 2026'da Mauricio Dulac ile değiştirildi. Bu çalkantının ortasında Al-Riyadh, son haftalarda kendisini gerçek bir küme düşme savaşının içinde buldu ve sonunda 15. sırada kalarak ligde tutundu.

Kulüp, geçen sezonun kaosunu geride bırakıp bu kez çok daha fazla istikrar umacak. Forvet Mamadou Sylla etrafında kurulan ve oturmuş bir kadroya sahip olan takım, Al-Riyadh'ı üst ligde daha rahat bir konuma yerleştirmeyi hedefliyor.

Al-Riyadh'ı sahada izlemek isteyen taraftarlar, yaklaşan karşılaşmalar öncesinde biletlerini alarak ligin en heyecan verici maçlarından bazılarını kaçırmama fırsatını değerlendirebilir.

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu'nun tarihi

Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Al-Malaz bölgesinde bulunan Al-Riyadh SC'nin tarihi iç saha stadıdır. Tesis, temellerinin 1971'de atılmasından bu yana kentin spor yaşamının önemli bir parçası oldu ve daha önce Al-Nassr, Al-Hilal ve Al-Shabab'a da, bu kulüplerin her biri daha yeni ve bu amaçla inşa edilmiş statlara taşınmadan önceki dönemlerde ev sahipliği yaptı.

Stadyum şu anda yaklaşık 22.000 seyirci kapasitesine sahip. Bu da onu Krallık'taki daha yeni arenalara kıyasla daha samimi bir mekân haline getiriyor. Kompakt tasarımı, özellikle önemli Pro Lig maçlarında, maç günlerinde yüksek bir atmosfer oluşmasına yardımcı oluyor.

Salah Ad Din Al Ayyubi Road üzerinde yer alan stadyuma yerel taraftarlar için ulaşım kolay ve tesis, kulübün kimliğinde merkezi bir rol oynuyor. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma hazırlıklarının bir parçası olarak önemli ölçüde genişletilmesi planlanıyor; kapasitenin gelecek yıllarda yaklaşık 45.000'e çıkarılması hedefleniyor.