Al-Nassr, 2026/27 sezonuna son Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonu olarak giriyor. Cristiano Ronaldo ise Riyad'daki Al-Awwal Park'ta takımın hücum hattına liderlik etmeyi sürdürüyor. Al-Nassr'ın 2022 sonlarında Ronaldo'yu tarihi bir transferle kadrosuna katmasından bu yana Suudi Arabistan Pro Ligi'nde maçlara katılım ve dünya genelindeki izleyici sayısı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı., Al-Nassr'ın Mayıs 2027'ye kadarki maçlarına nasıl bilet alabileceğiniz, stat bilgileri ve bilet fiyatları dâhil ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sunuyor.

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Al-Nassr SC'nin 2026/27 maçları

Tarih ve saat (AST) Maç Stat ve konum Organizasyon Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi, 14.00 Al-Nassr - Al Fateh Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 1. hafta Biletler 18 Ağustos 2026 Salı, 14.00 Al Diriyah - Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad Kral Kupası, son 32 turu Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma, 12.00 Al Riyadh - Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 2. hafta Biletler 25 Ağustos 2026 Salı, 14.00 Al-Ettifaq - Al-Nassr Al-Ettifaq Kulübü Stadyumu, Dammam Suudi Arabistan Pro Ligi, 3. hafta Biletler 28 Ağustos 2026 Cuma, 14.00 Al-Nassr - Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 4. hafta Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi, 14.00 Al Ittihad - Al-Nassr King Abdullah Sports City, Cidde Suudi Arabistan Pro Ligi, 5. hafta Biletler 9 Eylül 2026 Çarşamba, 14.00 Al-Nassr - Abha Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 6. hafta Biletler 10 Eylül 2026 Perşembe, 14.00 Al Khaleej - Al-Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, Dammam Suudi Arabistan Pro Ligi, 7. hafta Biletler 17 Eylül 2026 Perşembe, 14.00 Al-Nassr - Al Diriyah Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 8. hafta Biletler 9 Ekim 2026 Cuma, 13.00 Al Ahli - Al-Nassr King Abdullah Sports City, Cidde Suudi Arabistan Pro Ligi, 9. hafta Biletler 15 Ekim 2026 Perşembe, 13.00 Al-Nassr - NEOM SC Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 10. hafta Biletler 22 Ekim 2026 Perşembe, 13.00 Al-Faisaly - Al-Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Suudi Arabistan Pro Ligi, 11. hafta Biletler 29 Ekim 2026 Perşembe, 13.00 Al-Nassr - Al Kholood Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 12. hafta Biletler 5 Kasım 2026 Perşembe, 12.00 Al Hazem - Al-Nassr Al Hazem Kulübü Stadyumu, Ar Rass Suudi Arabistan Pro Ligi, 13. hafta Biletler 20 Kasım 2026 Cuma, 12.00 Al-Nassr - Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 14. hafta Biletler 26 Kasım 2026 Perşembe, 12.00 Al-Nassr - Al Shabab Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi (Riyad derbisi), 15. hafta Biletler 3 Aralık 2026 Perşembe, 12.00 Al-Fayha - Al-Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Suudi Arabistan Pro Ligi, 16. hafta Biletler 10 Aralık 2026 Perşembe, 12.00 Al-Nassr - Al Hilal Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi (başkent derbisi), 17. hafta Biletler 14 Aralık 2026 Pazartesi, 12.00 Al Fateh - Al-Nassr Prince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu, Al-Ahsa Suudi Arabistan Pro Ligi, 18. hafta Biletler 11 Şubat 2027 Perşembe, 15.00 Al-Nassr - Al Riyadh Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 19. hafta Biletler 18 Şubat 2027 Perşembe, 15.00 Al-Nassr - Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 20. hafta Biletler 25 Şubat 2027 Perşembe, 15.00 Al-Taawoun - Al-Nassr King Abdullah Sport City Stadyumu, Buraydah Suudi Arabistan Pro Ligi, 21. hafta Biletler 11 Mart 2027 Perşembe, 14.00 Al-Nassr - Al Ittihad Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 22. hafta Biletler 18 Mart 2027 Perşembe, 15.00 Abha - Al-Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Stadyumu, Abha Suudi Arabistan Pro Ligi, 23. hafta Biletler 2 Nisan 2027 Cuma, 13.00 Al-Nassr - Al Khaleej Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 24. hafta Biletler 8 Nisan 2027 Perşembe, 13.00 Al Diriyah - Al-Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 25. hafta Biletler 15 Nisan 2027 Perşembe, 13.00 Al-Nassr - Al Ahli Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 26. hafta Biletler 18 Nisan 2027 Pazar, 13.00 NEOM SC - Al-Nassr King Khalid Sport City Stadyumu, Tabuk Suudi Arabistan Pro Ligi, 27. hafta Biletler 22 Nisan 2027 Perşembe, 13.00 Al-Nassr - Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 28. hafta Biletler 29 Nisan 2027 Perşembe, 13.00 Al Kholood - Al-Nassr Al-Hazem Kulübü Stadyumu, Ar Rass Suudi Arabistan Pro Ligi, 29. hafta Biletler 6 Mayıs 2027 Perşembe, 13.00 Al-Nassr - Al Hazem Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 30. hafta Biletler 12 Mayıs 2027 Çarşamba, 13.00 Al Qadsiah - Al-Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, Dammam Suudi Arabistan Pro Ligi, 31. hafta Biletler 20 Mayıs 2027 Perşembe, 13.00 Al Shabab - Al-Nassr Al-Shabab Kulübü Stadyumu / SHG Arena, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi (Riyad derbisi), 32. hafta Biletler 24 Mayıs 2027 Pazartesi, 13.00 Al-Nassr - Al-Fayha Al-Awwal Park, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi, 33. hafta Biletler 28 Mayıs 2027 Cuma, 13.00 Al Hilal - Al-Nassr Kingdom Arena, Riyad Suudi Arabistan Pro Ligi (başkent derbisi), 34. hafta Biletler

Al-Nassr'ın 2026/27 maçlarına nasıl bilet alınır?

34 haftalık Suudi Arabistan Pro Ligi sezonu, Kral Kupası maçları ve AFC'nin kıta müsabakalarıyla birlikte Mayıs 2027 sonlarına kadar sürecek. Al-Nassr'ın planlanan tüm maçları şöyle:Not: Suudi Arabistan Pro Ligi, Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerinde düzenlenecek 2027 AFC Asya Kupası nedeniyle Aralık 2026 sonlarından Şubat 2027 başlarına kadar ara verecek. Ardından Al-Nassr'ın şampiyonluk yarışındaki son maçları Mayıs 2027 sonlarına kadar sürecek. Maç saatleri yerel AST saat dilimine göre verilmiştir ve yayın programı nedeniyle küçük değişiklikler gösterebilir.Al-Nassr maçlarına bilet almak için başvurulacak başlıca kanallar, ligin (SPL) resmî internet sitesindeki «Fikstür/Biletler» bölümü ve lig ile kulübün iş ortağı olan resmî WeBook bilet uygulamasıdır. Taraftarlar, bilet bulunup bulunmadığını Al-Awwal Park'ın resmî internet portalından da kontrol edebilir.Maç haftaları, Suudi Arabistan'daki hafta sonuna uygun olarak genellikle perşembeden cumartesiye planlanır. Resmî satışa ayrılan biletler çoğunlukla her maçtan 7 ila 14 gün önce satışa çıkar. Özellikle Al-Hilal'e karşı Riyad derbisi, Al-Shabab ile aynı şehirden iki takımın karşılaşması veya Al-Ittihad maçları gibi büyük müsabakalarda gişe biletleri dakikalar içinde tükenir.Standart biletler için ücretli kulüp üyeliği gerekmese de Al-Nassr, Diamond ve Seasonal üyelik paketleri sunuyor. Diamond üyeliği, tüm yerel ve kıtasal maçlara erişimi garanti ederken Fan'dan Platinum'a kadar farklı kademeleri bulunan Seasonal paketleri, biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli satın alma imkânı sağlıyor.Resmî satışta bilet bulamazsanız GrintaHub , Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki önde gelen ikincil bilet satış platformu olarak biletleri tükenen tüm iç saha ve deplasman maçları için doğrudan mobil cihazınıza gönderilen, gerçek ve %100 doğrulanmış biletler sunuyor.

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Al-Nassr'ın 2026/27 maç biletleri ne kadar?

Genel giriş (kalelerin arkası / köşeler): Genellikle 185 ila 350 Suudi Arabistan riyali.

Genellikle 185 ila 350 Suudi Arabistan riyali. 1. kategori ve premium yan tribün (alt tribün): Genellikle 450 ila 950 Suudi Arabistan riyali.

Genellikle 450 ila 950 Suudi Arabistan riyali. VIP ağırlama ve özel localar: Özel salonda yiyecek-içecek hizmeti, özel koltuklar ve ayrılmış otopark dâhil olmak üzere, büyük derbiler için 1.875 Suudi Arabistan riyalinden başlayıp 5.000 Suudi Arabistan riyalinin üzerine çıkıyor.

Al-Nassr maçlarının bilet fiyatları organizasyona, Al-Awwal Park'taki koltuğun konumuna ve rakibin prestijine göre değişiyor: GrintaHub gibi ikincil satış platformlarında bilet fiyatları maç günü talebine göre değişiyor ve taraftarlara başlama düdüğüne kadar koltuk bulma fırsatı sunuyor.

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Al-Nassr hakkında bilmeniz gerekenler

Al-Awwal Park'ın tarihi

Kapasite: 25.000 ila 26.000 seyirci. Avrupa tarzı, sahayı sıkı biçimde çevreleyen tribün tasarımı, taraftarları taç çizgisinin hemen yanına yaklaştırıyor.

25.000 ila 26.000 seyirci. Avrupa tarzı, sahayı sıkı biçimde çevreleyen tribün tasarımı, taraftarları taç çizgisinin hemen yanına yaklaştırıyor. Konum: Riyad'ın batısındaki King Saud University kampüsünde, King Abdullah Financial District'e (KAFD) yalnızca birkaç dakika uzaklıkta.

Riyad'ın batısındaki King Saud University kampüsünde, King Abdullah Financial District'e (KAFD) yalnızca birkaç dakika uzaklıkta. Maç günü ulaşımı: Riyad'ın ana yolları olan King Khalid Road ve Northern Ring Road üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Riyad Metro ağı ile Careem/Uber yolcu alma noktaları da ulaşım sağlıyor.

Riyad'ın ana yolları olan King Khalid Road ve Northern Ring Road üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Riyad Metro ağı ile Careem/Uber yolcu alma noktaları da ulaşım sağlıyor. Futbol dışında: Stat, Suudi Arabistan Pro Ligi ve AFC maçlarının yanı sıra WWE Crown Jewel etkinlikleri ve şampiyonluk unvanı maçlarının yer aldığı uluslararası boks organizasyonları dâhil büyük eğlence etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.

1955'te kurulan Al-Nassr FC, Suudi Arabistan futbolunun temel taşlarından biri. Başkent Riyad'da bulunan kulüp, komşusu Al-Hilal ile Suudi futbolunun kıyasıya rekabetinin iki tarafından birini oluşturuyor.2025/26 Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. yerel şampiyonluğunu elde eden Al-Nassr, 2026/27 sezonuna yenilmesi gereken takım olarak giriyor. Beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, takımın hücumuna liderlik etmeye ve kulübün hedeflerinde kilit rol oynamaya devam ediyor. Riyad ekibi yıllar içinde Hristo Stoichkov ve Denilson'dan Sadio Mané, Aymeric Laporte ve Marcelo Brozović'e kadar birçok unutulmaz yeteneği kadrosunda bulundurdu.Önce King Saud University Stadyumu, daha sonra Mrsool Park adıyla bilinen Al-Awwal Park, Saudi Media Company (SMC) ile yapılan anlaşmanın ardından Eylül 2020'den bu yana yalnızca Al-Nassr'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stat, Saudi Awwal Bank (SAB) ile yapılan uzun vadeli isim hakkı anlaşması kapsamında Nisan 2023'te Al-Awwal Park adını aldı.