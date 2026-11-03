24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Book Al-Nassr SC Tickets
Çeviri:

Al-Nassr'ın 2026/2027 sezonu biletleri nasıl alınır? Suudi Pro Ligi bilet fiyatları, yaklaşan maçlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Nassr FC
AFC Champions League Two
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo’yu Suudi Arabistan’da sahada canlı izleme fırsatını nasıl yakalayabilirsiniz?

Al-Nassr, 2026/27 sezonuna son Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonu olarak giriyor. Cristiano Ronaldo ise Riyad'daki Al-Awwal Park'ta takımın hücum hattına liderlik etmeyi sürdürüyor. Al-Nassr'ın 2022 sonlarında Ronaldo'yu tarihi bir transferle kadrosuna katmasından bu yana Suudi Arabistan Pro Ligi'nde maçlara katılım ve dünya genelindeki izleyici sayısı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.GOAL, Al-Nassr'ın Mayıs 2027'ye kadarki maçlarına nasıl bilet alabileceğiniz, stat bilgileri ve bilet fiyatları dâhil ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sunuyor.

Al-Nassr biletleri Şimdi satın al

Al-Nassr SC'nin 2026/27 maçları

34 haftalık Suudi Arabistan Pro Ligi sezonu, Kral Kupası maçları ve AFC'nin kıta müsabakalarıyla birlikte Mayıs 2027 sonlarına kadar sürecek. Al-Nassr'ın planlanan tüm maçları şöyle:
Tarih ve saat (AST)MaçStat ve konumOrganizasyonBiletler
15 Ağustos 2026 Cumartesi, 14.00Al-Nassr - Al FatehAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 1. haftaBiletler
18 Ağustos 2026 Salı, 14.00Al Diriyah - Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, RiyadKral Kupası, son 32 turuBiletler
21 Ağustos 2026 Cuma, 12.00Al Riyadh - Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 2. haftaBiletler
25 Ağustos 2026 Salı, 14.00Al-Ettifaq - Al-NassrAl-Ettifaq Kulübü Stadyumu, DammamSuudi Arabistan Pro Ligi, 3. haftaBiletler
28 Ağustos 2026 Cuma, 14.00Al-Nassr - Al-TaawounAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 4. haftaBiletler
5 Eylül 2026 Cumartesi, 14.00Al Ittihad - Al-NassrKing Abdullah Sports City, CiddeSuudi Arabistan Pro Ligi, 5. haftaBiletler
9 Eylül 2026 Çarşamba, 14.00Al-Nassr - AbhaAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 6. haftaBiletler
10 Eylül 2026 Perşembe, 14.00Al Khaleej - Al-NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, DammamSuudi Arabistan Pro Ligi, 7. haftaBiletler
17 Eylül 2026 Perşembe, 14.00Al-Nassr - Al DiriyahAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 8. haftaBiletler
9 Ekim 2026 Cuma, 13.00Al Ahli - Al-NassrKing Abdullah Sports City, CiddeSuudi Arabistan Pro Ligi, 9. haftaBiletler
15 Ekim 2026 Perşembe, 13.00Al-Nassr - NEOM SCAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 10. haftaBiletler
22 Ekim 2026 Perşembe, 13.00Al-Faisaly - Al-NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahSuudi Arabistan Pro Ligi, 11. haftaBiletler
29 Ekim 2026 Perşembe, 13.00Al-Nassr - Al KholoodAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 12. haftaBiletler
5 Kasım 2026 Perşembe, 12.00Al Hazem - Al-NassrAl Hazem Kulübü Stadyumu, Ar RassSuudi Arabistan Pro Ligi, 13. haftaBiletler
20 Kasım 2026 Cuma, 12.00Al-Nassr - Al QadsiahAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 14. haftaBiletler
26 Kasım 2026 Perşembe, 12.00Al-Nassr - Al ShababAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi (Riyad derbisi), 15. haftaBiletler
3 Aralık 2026 Perşembe, 12.00Al-Fayha - Al-NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahSuudi Arabistan Pro Ligi, 16. haftaBiletler
10 Aralık 2026 Perşembe, 12.00Al-Nassr - Al HilalAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi (başkent derbisi), 17. haftaBiletler
14 Aralık 2026 Pazartesi, 12.00Al Fateh - Al-NassrPrince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu, Al-AhsaSuudi Arabistan Pro Ligi, 18. haftaBiletler
11 Şubat 2027 Perşembe, 15.00Al-Nassr - Al RiyadhAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 19. haftaBiletler
18 Şubat 2027 Perşembe, 15.00Al-Nassr - Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 20. haftaBiletler
25 Şubat 2027 Perşembe, 15.00Al-Taawoun - Al-NassrKing Abdullah Sport City Stadyumu, BuraydahSuudi Arabistan Pro Ligi, 21. haftaBiletler
11 Mart 2027 Perşembe, 14.00Al-Nassr - Al IttihadAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 22. haftaBiletler
18 Mart 2027 Perşembe, 15.00Abha - Al-NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Stadyumu, AbhaSuudi Arabistan Pro Ligi, 23. haftaBiletler
2 Nisan 2027 Cuma, 13.00Al-Nassr - Al KhaleejAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 24. haftaBiletler
8 Nisan 2027 Perşembe, 13.00Al Diriyah - Al-NassrPrince Faisal bin Fahd Stadyumu, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 25. haftaBiletler
15 Nisan 2027 Perşembe, 13.00Al-Nassr - Al AhliAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 26. haftaBiletler
18 Nisan 2027 Pazar, 13.00NEOM SC - Al-NassrKing Khalid Sport City Stadyumu, TabukSuudi Arabistan Pro Ligi, 27. haftaBiletler
22 Nisan 2027 Perşembe, 13.00Al-Nassr - Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 28. haftaBiletler
29 Nisan 2027 Perşembe, 13.00Al Kholood - Al-NassrAl-Hazem Kulübü Stadyumu, Ar RassSuudi Arabistan Pro Ligi, 29. haftaBiletler
6 Mayıs 2027 Perşembe, 13.00Al-Nassr - Al HazemAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 30. haftaBiletler
12 Mayıs 2027 Çarşamba, 13.00Al Qadsiah - Al-NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, DammamSuudi Arabistan Pro Ligi, 31. haftaBiletler
20 Mayıs 2027 Perşembe, 13.00Al Shabab - Al-NassrAl-Shabab Kulübü Stadyumu / SHG Arena, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi (Riyad derbisi), 32. haftaBiletler
24 Mayıs 2027 Pazartesi, 13.00Al-Nassr - Al-FayhaAl-Awwal Park, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi, 33. haftaBiletler
28 Mayıs 2027 Cuma, 13.00Al Hilal - Al-NassrKingdom Arena, RiyadSuudi Arabistan Pro Ligi (başkent derbisi), 34. haftaBiletler
Not: Suudi Arabistan Pro Ligi, Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerinde düzenlenecek 2027 AFC Asya Kupası nedeniyle Aralık 2026 sonlarından Şubat 2027 başlarına kadar ara verecek. Ardından Al-Nassr'ın şampiyonluk yarışındaki son maçları Mayıs 2027 sonlarına kadar sürecek. Maç saatleri yerel AST saat dilimine göre verilmiştir ve yayın programı nedeniyle küçük değişiklikler gösterebilir.

Al-Nassr'ın 2026/27 maçlarına nasıl bilet alınır?

Al-Nassr maçlarına bilet almak için başvurulacak başlıca kanallar, ligin (SPL) resmî internet sitesindeki «Fikstür/Biletler» bölümü ve lig ile kulübün iş ortağı olan resmî WeBook bilet uygulamasıdır. Taraftarlar, bilet bulunup bulunmadığını Al-Awwal Park'ın resmî internet portalından da kontrol edebilir.
Maç haftaları, Suudi Arabistan'daki hafta sonuna uygun olarak genellikle perşembeden cumartesiye planlanır. Resmî satışa ayrılan biletler çoğunlukla her maçtan 7 ila 14 gün önce satışa çıkar. Özellikle Al-Hilal'e karşı Riyad derbisi, Al-Shabab ile aynı şehirden iki takımın karşılaşması veya Al-Ittihad maçları gibi büyük müsabakalarda gişe biletleri dakikalar içinde tükenir.
Standart biletler için ücretli kulüp üyeliği gerekmese de Al-Nassr, Diamond ve Seasonal üyelik paketleri sunuyor. Diamond üyeliği, tüm yerel ve kıtasal maçlara erişimi garanti ederken Fan'dan Platinum'a kadar farklı kademeleri bulunan Seasonal paketleri, biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli satın alma imkânı sağlıyor.
Resmî satışta bilet bulamazsanız GrintaHub, Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki önde gelen ikincil bilet satış platformu olarak biletleri tükenen tüm iç saha ve deplasman maçları için doğrudan mobil cihazınıza gönderilen, gerçek ve %100 doğrulanmış biletler sunuyor.

Al-Nassr biletleri Şimdi satın al

Al-Nassr'ın 2026/27 maç biletleri ne kadar?

Al-Nassr maçlarının bilet fiyatları organizasyona, Al-Awwal Park'taki koltuğun konumuna ve rakibin prestijine göre değişiyor:
  • Genel giriş (kalelerin arkası / köşeler): Genellikle 185 ila 350 Suudi Arabistan riyali.
  • 1. kategori ve premium yan tribün (alt tribün): Genellikle 450 ila 950 Suudi Arabistan riyali.
  • VIP ağırlama ve özel localar: Özel salonda yiyecek-içecek hizmeti, özel koltuklar ve ayrılmış otopark dâhil olmak üzere, büyük derbiler için 1.875 Suudi Arabistan riyalinden başlayıp 5.000 Suudi Arabistan riyalinin üzerine çıkıyor.
GrintaHub gibi ikincil satış platformlarında bilet fiyatları maç günü talebine göre değişiyor ve taraftarlara başlama düdüğüne kadar koltuk bulma fırsatı sunuyor.

Al-Nassr biletleri Şimdi satın al

Al-Nassr hakkında bilmeniz gerekenler

1955'te kurulan Al-Nassr FC, Suudi Arabistan futbolunun temel taşlarından biri. Başkent Riyad'da bulunan kulüp, komşusu Al-Hilal ile Suudi futbolunun kıyasıya rekabetinin iki tarafından birini oluşturuyor.
2025/26 Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. yerel şampiyonluğunu elde eden Al-Nassr, 2026/27 sezonuna yenilmesi gereken takım olarak giriyor. Beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, takımın hücumuna liderlik etmeye ve kulübün hedeflerinde kilit rol oynamaya devam ediyor. Riyad ekibi yıllar içinde Hristo Stoichkov ve Denilson'dan Sadio Mané, Aymeric Laporte ve Marcelo Brozović'e kadar birçok unutulmaz yeteneği kadrosunda bulundurdu.

Al-Awwal Park'ın tarihi

Önce King Saud University Stadyumu, daha sonra Mrsool Park adıyla bilinen Al-Awwal Park, Saudi Media Company (SMC) ile yapılan anlaşmanın ardından Eylül 2020'den bu yana yalnızca Al-Nassr'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stat, Saudi Awwal Bank (SAB) ile yapılan uzun vadeli isim hakkı anlaşması kapsamında Nisan 2023'te Al-Awwal Park adını aldı.
  • Kapasite: 25.000 ila 26.000 seyirci. Avrupa tarzı, sahayı sıkı biçimde çevreleyen tribün tasarımı, taraftarları taç çizgisinin hemen yanına yaklaştırıyor.
  • Konum: Riyad'ın batısındaki King Saud University kampüsünde, King Abdullah Financial District'e (KAFD) yalnızca birkaç dakika uzaklıkta.
  • Maç günü ulaşımı: Riyad'ın ana yolları olan King Khalid Road ve Northern Ring Road üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Riyad Metro ağı ile Careem/Uber yolcu alma noktaları da ulaşım sağlıyor.
  • Futbol dışında: Stat, Suudi Arabistan Pro Ligi ve AFC maçlarının yanı sıra WWE Crown Jewel etkinlikleri ve şampiyonluk unvanı maçlarının yer aldığı uluslararası boks organizasyonları dâhil büyük eğlence etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin