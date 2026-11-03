Al-Nassr, 2026/27 sezonuna son Suudi Arabistan Pro Ligi şampiyonu olarak giriyor. Cristiano Ronaldo ise Riyad'daki Al-Awwal Park'ta takımın hücum hattına liderlik etmeyi sürdürüyor. Al-Nassr'ın 2022 sonlarında Ronaldo'yu tarihi bir transferle kadrosuna katmasından bu yana Suudi Arabistan Pro Ligi'nde maçlara katılım ve dünya genelindeki izleyici sayısı tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı.GOAL, Al-Nassr'ın Mayıs 2027'ye kadarki maçlarına nasıl bilet alabileceğiniz, stat bilgileri ve bilet fiyatları dâhil ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sunuyor.
Maç haftaları, Suudi Arabistan'daki hafta sonuna uygun olarak genellikle perşembeden cumartesiye planlanır. Resmî satışa ayrılan biletler çoğunlukla her maçtan 7 ila 14 gün önce satışa çıkar. Özellikle Al-Hilal'e karşı Riyad derbisi, Al-Shabab ile aynı şehirden iki takımın karşılaşması veya Al-Ittihad maçları gibi büyük müsabakalarda gişe biletleri dakikalar içinde tükenir.
Standart biletler için ücretli kulüp üyeliği gerekmese de Al-Nassr, Diamond ve Seasonal üyelik paketleri sunuyor. Diamond üyeliği, tüm yerel ve kıtasal maçlara erişimi garanti ederken Fan'dan Platinum'a kadar farklı kademeleri bulunan Seasonal paketleri, biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli satın alma imkânı sağlıyor.
Resmî satışta bilet bulamazsanız GrintaHub, Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki önde gelen ikincil bilet satış platformu olarak biletleri tükenen tüm iç saha ve deplasman maçları için doğrudan mobil cihazınıza gönderilen, gerçek ve %100 doğrulanmış biletler sunuyor.
2025/26 Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. yerel şampiyonluğunu elde eden Al-Nassr, 2026/27 sezonuna yenilmesi gereken takım olarak giriyor. Beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, takımın hücumuna liderlik etmeye ve kulübün hedeflerinde kilit rol oynamaya devam ediyor. Riyad ekibi yıllar içinde Hristo Stoichkov ve Denilson'dan Sadio Mané, Aymeric Laporte ve Marcelo Brozović'e kadar birçok unutulmaz yeteneği kadrosunda bulundurdu.
Al-Nassr SC'nin 2026/27 maçları34 haftalık Suudi Arabistan Pro Ligi sezonu, Kral Kupası maçları ve AFC'nin kıta müsabakalarıyla birlikte Mayıs 2027 sonlarına kadar sürecek. Al-Nassr'ın planlanan tüm maçları şöyle:
Not: Suudi Arabistan Pro Ligi, Suudi Arabistan'ın çeşitli şehirlerinde düzenlenecek 2027 AFC Asya Kupası nedeniyle Aralık 2026 sonlarından Şubat 2027 başlarına kadar ara verecek. Ardından Al-Nassr'ın şampiyonluk yarışındaki son maçları Mayıs 2027 sonlarına kadar sürecek. Maç saatleri yerel AST saat dilimine göre verilmiştir ve yayın programı nedeniyle küçük değişiklikler gösterebilir.
|Tarih ve saat (AST)
|Maç
|Stat ve konum
|Organizasyon
|Biletler
|15 Ağustos 2026 Cumartesi, 14.00
|Al-Nassr - Al Fateh
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 1. hafta
|Biletler
|18 Ağustos 2026 Salı, 14.00
|Al Diriyah - Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad
|Kral Kupası, son 32 turu
|Biletler
|21 Ağustos 2026 Cuma, 12.00
|Al Riyadh - Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 2. hafta
|Biletler
|25 Ağustos 2026 Salı, 14.00
|Al-Ettifaq - Al-Nassr
|Al-Ettifaq Kulübü Stadyumu, Dammam
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 3. hafta
|Biletler
|28 Ağustos 2026 Cuma, 14.00
|Al-Nassr - Al-Taawoun
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 4. hafta
|Biletler
|5 Eylül 2026 Cumartesi, 14.00
|Al Ittihad - Al-Nassr
|King Abdullah Sports City, Cidde
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 5. hafta
|Biletler
|9 Eylül 2026 Çarşamba, 14.00
|Al-Nassr - Abha
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 6. hafta
|Biletler
|10 Eylül 2026 Perşembe, 14.00
|Al Khaleej - Al-Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, Dammam
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 7. hafta
|Biletler
|17 Eylül 2026 Perşembe, 14.00
|Al-Nassr - Al Diriyah
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 8. hafta
|Biletler
|9 Ekim 2026 Cuma, 13.00
|Al Ahli - Al-Nassr
|King Abdullah Sports City, Cidde
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 9. hafta
|Biletler
|15 Ekim 2026 Perşembe, 13.00
|Al-Nassr - NEOM SC
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 10. hafta
|Biletler
|22 Ekim 2026 Perşembe, 13.00
|Al-Faisaly - Al-Nassr
|Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 11. hafta
|Biletler
|29 Ekim 2026 Perşembe, 13.00
|Al-Nassr - Al Kholood
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 12. hafta
|Biletler
|5 Kasım 2026 Perşembe, 12.00
|Al Hazem - Al-Nassr
|Al Hazem Kulübü Stadyumu, Ar Rass
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 13. hafta
|Biletler
|20 Kasım 2026 Cuma, 12.00
|Al-Nassr - Al Qadsiah
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 14. hafta
|Biletler
|26 Kasım 2026 Perşembe, 12.00
|Al-Nassr - Al Shabab
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi (Riyad derbisi), 15. hafta
|Biletler
|3 Aralık 2026 Perşembe, 12.00
|Al-Fayha - Al-Nassr
|Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 16. hafta
|Biletler
|10 Aralık 2026 Perşembe, 12.00
|Al-Nassr - Al Hilal
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi (başkent derbisi), 17. hafta
|Biletler
|14 Aralık 2026 Pazartesi, 12.00
|Al Fateh - Al-Nassr
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu, Al-Ahsa
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 18. hafta
|Biletler
|11 Şubat 2027 Perşembe, 15.00
|Al-Nassr - Al Riyadh
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 19. hafta
|Biletler
|18 Şubat 2027 Perşembe, 15.00
|Al-Nassr - Al-Ettifaq
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 20. hafta
|Biletler
|25 Şubat 2027 Perşembe, 15.00
|Al-Taawoun - Al-Nassr
|King Abdullah Sport City Stadyumu, Buraydah
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 21. hafta
|Biletler
|11 Mart 2027 Perşembe, 14.00
|Al-Nassr - Al Ittihad
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 22. hafta
|Biletler
|18 Mart 2027 Perşembe, 15.00
|Abha - Al-Nassr
|Prince Sultan bin Abdulaziz Stadyumu, Abha
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 23. hafta
|Biletler
|2 Nisan 2027 Cuma, 13.00
|Al-Nassr - Al Khaleej
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 24. hafta
|Biletler
|8 Nisan 2027 Perşembe, 13.00
|Al Diriyah - Al-Nassr
|Prince Faisal bin Fahd Stadyumu, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 25. hafta
|Biletler
|15 Nisan 2027 Perşembe, 13.00
|Al-Nassr - Al Ahli
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 26. hafta
|Biletler
|18 Nisan 2027 Pazar, 13.00
|NEOM SC - Al-Nassr
|King Khalid Sport City Stadyumu, Tabuk
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 27. hafta
|Biletler
|22 Nisan 2027 Perşembe, 13.00
|Al-Nassr - Al-Faisaly
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 28. hafta
|Biletler
|29 Nisan 2027 Perşembe, 13.00
|Al Kholood - Al-Nassr
|Al-Hazem Kulübü Stadyumu, Ar Rass
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 29. hafta
|Biletler
|6 Mayıs 2027 Perşembe, 13.00
|Al-Nassr - Al Hazem
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 30. hafta
|Biletler
|12 Mayıs 2027 Çarşamba, 13.00
|Al Qadsiah - Al-Nassr
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, Dammam
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 31. hafta
|Biletler
|20 Mayıs 2027 Perşembe, 13.00
|Al Shabab - Al-Nassr
|Al-Shabab Kulübü Stadyumu / SHG Arena, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi (Riyad derbisi), 32. hafta
|Biletler
|24 Mayıs 2027 Pazartesi, 13.00
|Al-Nassr - Al-Fayha
|Al-Awwal Park, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 33. hafta
|Biletler
|28 Mayıs 2027 Cuma, 13.00
|Al Hilal - Al-Nassr
|Kingdom Arena, Riyad
|Suudi Arabistan Pro Ligi (başkent derbisi), 34. hafta
|Biletler
Al-Nassr'ın 2026/27 maçlarına nasıl bilet alınır?Al-Nassr maçlarına bilet almak için başvurulacak başlıca kanallar, ligin (SPL) resmî internet sitesindeki «Fikstür/Biletler» bölümü ve lig ile kulübün iş ortağı olan resmî WeBook bilet uygulamasıdır. Taraftarlar, bilet bulunup bulunmadığını Al-Awwal Park'ın resmî internet portalından da kontrol edebilir.
Maç haftaları, Suudi Arabistan'daki hafta sonuna uygun olarak genellikle perşembeden cumartesiye planlanır. Resmî satışa ayrılan biletler çoğunlukla her maçtan 7 ila 14 gün önce satışa çıkar. Özellikle Al-Hilal'e karşı Riyad derbisi, Al-Shabab ile aynı şehirden iki takımın karşılaşması veya Al-Ittihad maçları gibi büyük müsabakalarda gişe biletleri dakikalar içinde tükenir.
Standart biletler için ücretli kulüp üyeliği gerekmese de Al-Nassr, Diamond ve Seasonal üyelik paketleri sunuyor. Diamond üyeliği, tüm yerel ve kıtasal maçlara erişimi garanti ederken Fan'dan Platinum'a kadar farklı kademeleri bulunan Seasonal paketleri, biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli satın alma imkânı sağlıyor.
Resmî satışta bilet bulamazsanız GrintaHub, Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerindeki önde gelen ikincil bilet satış platformu olarak biletleri tükenen tüm iç saha ve deplasman maçları için doğrudan mobil cihazınıza gönderilen, gerçek ve %100 doğrulanmış biletler sunuyor.
Al-Nassr'ın 2026/27 maç biletleri ne kadar?Al-Nassr maçlarının bilet fiyatları organizasyona, Al-Awwal Park'taki koltuğun konumuna ve rakibin prestijine göre değişiyor:
- Genel giriş (kalelerin arkası / köşeler): Genellikle 185 ila 350 Suudi Arabistan riyali.
- 1. kategori ve premium yan tribün (alt tribün): Genellikle 450 ila 950 Suudi Arabistan riyali.
- VIP ağırlama ve özel localar: Özel salonda yiyecek-içecek hizmeti, özel koltuklar ve ayrılmış otopark dâhil olmak üzere, büyük derbiler için 1.875 Suudi Arabistan riyalinden başlayıp 5.000 Suudi Arabistan riyalinin üzerine çıkıyor.
Al-Nassr hakkında bilmeniz gerekenler1955'te kurulan Al-Nassr FC, Suudi Arabistan futbolunun temel taşlarından biri. Başkent Riyad'da bulunan kulüp, komşusu Al-Hilal ile Suudi futbolunun kıyasıya rekabetinin iki tarafından birini oluşturuyor.
2025/26 Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 11. yerel şampiyonluğunu elde eden Al-Nassr, 2026/27 sezonuna yenilmesi gereken takım olarak giriyor. Beş kez Ballon d'Or kazanan Cristiano Ronaldo, takımın hücumuna liderlik etmeye ve kulübün hedeflerinde kilit rol oynamaya devam ediyor. Riyad ekibi yıllar içinde Hristo Stoichkov ve Denilson'dan Sadio Mané, Aymeric Laporte ve Marcelo Brozović'e kadar birçok unutulmaz yeteneği kadrosunda bulundurdu.
Al-Awwal Park'ın tarihiÖnce King Saud University Stadyumu, daha sonra Mrsool Park adıyla bilinen Al-Awwal Park, Saudi Media Company (SMC) ile yapılan anlaşmanın ardından Eylül 2020'den bu yana yalnızca Al-Nassr'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. Stat, Saudi Awwal Bank (SAB) ile yapılan uzun vadeli isim hakkı anlaşması kapsamında Nisan 2023'te Al-Awwal Park adını aldı.
- Kapasite: 25.000 ila 26.000 seyirci. Avrupa tarzı, sahayı sıkı biçimde çevreleyen tribün tasarımı, taraftarları taç çizgisinin hemen yanına yaklaştırıyor.
- Konum: Riyad'ın batısındaki King Saud University kampüsünde, King Abdullah Financial District'e (KAFD) yalnızca birkaç dakika uzaklıkta.
- Maç günü ulaşımı: Riyad'ın ana yolları olan King Khalid Road ve Northern Ring Road üzerinden kolayca ulaşılabiliyor. Riyad Metro ağı ile Careem/Uber yolcu alma noktaları da ulaşım sağlıyor.
- Futbol dışında: Stat, Suudi Arabistan Pro Ligi ve AFC maçlarının yanı sıra WWE Crown Jewel etkinlikleri ve şampiyonluk unvanı maçlarının yer aldığı uluslararası boks organizasyonları dâhil büyük eğlence etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.