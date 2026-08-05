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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Çeviri:

Al-Nassr 2026/2027 biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, yaklaşan fikstür ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Al Nassr FC
AFC Champions League Two
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo'yu Suudi Arabistan'da canlı izleme fırsatını yakalamanın yolu şöyle

Al-Nassr, 2026/27 sezonuna son Suudi Pro Lig şampiyonu olarak giriyor ve Cristiano Ronaldo hâlâ Al-Awwal Park'ta hücum hattının lideri konumunda. İşte biletlerin nasıl alınacağı, fiyatları ve sezonun tam fikstür listesi.

Al-Nassr, 2022'de Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak hepsinin içindeki en büyük hamleyi yaptı ve o günden bu yana Suudi Pro Lig'de seyirci sayıları artış gösteriyor. GOAL, Al-Nassr maç biletlerinin nasıl satın alınacağı ve ne kadara mal olacağı da dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm bilet bilgilerini sizin için derledi.

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Al-Nassr SC 2026/27 maçları

Tarih ve saatMaçStadyumBiletler
15 Ağu 2026, 14:00Al Nassr - Al FatehAl-Awwal Park, RiyadBiletler
18 Ağu 2026, 14:00 (King Cup)Al Diriyah - Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadBiletler
21 Ağu 2026, 12:00Al Riyadh - Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadBiletler
25 Ağu 2026, 14:00Al-Ettifaq - Al NassrAl Ettifaq Club Stadium, DammamBiletler
28 Ağu 2026, 14:00Al Nassr - Al-TaawounAl-Awwal Park, RiyadBiletler
5 Eyl 2026, 14:00Al Ittihad - Al NassrAlinma Stadium, CiddeBiletler
9 Eyl 2026, 14:00Al Nassr - AbhaAl-Awwal Park, RiyadBiletler
10 Eyl 2026, 14:00Al Khaleej - Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamBiletler
17 Eyl 2026, 14:00Al Nassr - Al DiriyahAl-Awwal Park, RiyadBiletler
9 Eki 2026, 13:00Al Ahli - Al NassrAlinma Stadium, CiddeBiletler
15 Eki 2026, 13:00Al Nassr - Neom SCAl-Awwal Park, RiyadBiletler
22 Eki 2026, 13:00Al-Faisaly - Al NassrAl-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ahBiletler
29 Eki 2026, 13:00Al Nassr - Al KholoodAl-Awwal Park, RiyadBiletler
5 Kas 2026, 12:00Al Hazem - Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassBiletler
20 Kas 2026, 12:00Al Nassr - Al QadsiahAl-Awwal Park, RiyadBiletler
26 Kas 2026, 12:00Al Nassr - Al ShababAl-Awwal Park, RiyadBiletler
3 Ara 2026, 12:00Al-Fayha - Al NassrAl Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ahBiletler
10 Ara 2026, 12:00Al Nassr - Al HilalAl-Awwal Park, RiyadBiletler
14 Ara 2026, 12:00Al Fateh - Al NassrMaydan Tamweel Al Oula, Al-AhsaBiletler
11 Şub 2027, 15:00Al Nassr - Al RiyadhAl-Awwal Park, RiyadBiletler
18 Şub 2027, 15:00Al Nassr - Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiyadBiletler
25 Şub 2027, 15:00Al-Taawoun - Al NassrAl Taawoun Club Stadium, BuraydahBiletler
11 Mar 2027, 14:00Al Nassr - Al IttihadAl-Awwal Park, RiyadBiletler
18 Mar 2027, 15:00Abha - Al NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, AbhaBiletler
2 Nis 2027, 13:00Al Nassr - Al KhaleejAl-Awwal Park, RiyadBiletler
8 Nis 2027, 13:00Al Diriyah - Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadBiletler
15 Nis 2027, 13:00Al Nassr - Al AhliAl-Awwal Park, RiyadBiletler
18 Nis 2027, 13:00Neom SC - Al NassrKing Khalid Sports City, TabukBiletler
22 Nis 2027, 13:00Al Nassr - Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiyadBiletler
29 Nis 2027, 13:00Al Kholood - Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassBiletler
6 May 2027, 13:00Al Nassr - Al HazemAl-Awwal Park, RiyadBiletler
12 May 2027, 13:00Al Qadsiah - Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamBiletler
20 May 2027, 13:00Al Shabab - Al NassrSHG Arena, RiyadBiletler
24 May 2027, 13:00Al Nassr - Al-FayhaAl-Awwal Park, RiyadBiletler
28 May 2027, 13:00Al Hilal - Al NassrKingdom Arena, RiyadBiletler

Not: Suudi Pro Lig, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2027 AFC Asya Kupası'na yer açmak için 24 Aralık 2026'dan 7 Şubat 2027'ye kadar duraklayacak, ardından Al-Nassr'ın sezonu şubatta yeniden başlayacak. Başlama saatleri yayımlandığı şekliyle listelenmiştir ve maç gününe yaklaşıldıkça değişebilir.

Al-Nassr 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Al-Nassr maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig (SPL) sitesine gitmek ve burada 'Matches' sekmesinin altındaki 'Fixture/Tickets' bölümüne yönelmektir. Ayrıca Al-Awwal Park sitesi veya WeBook.com üzerinden de bilet bulabilirsiniz.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR

Suudi Pro Lig Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Ağu 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC

Maç haftaları genellikle üç güne yayılarak düzenlenir ve bunların büyük bölümü Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye oynanır. Biletler de genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Riyad Derbisi (Al-Hilal - Al-Nassr) gibi popüler maçlar için, istediğiniz koltukları kaçırmamak adına biletleri satışa çıkar çıkmaz satın almanız tavsiye edilir.

Tek maçlık bilet satın almak için kulüp üyeliğine ihtiyacınız yoktur, ancak Al-Nassr Diamond ve Seasonal Membership paketleri de sunuyor. Diamond Membership, tüm turnuvalar için bilet garantisi verirken, Fan Tier'dan Platinum Tier'a kadar çeşitli kademeleri bulunan Seasonal Membership paketlerinde, kademe seviyesi yükseldikçe değeri artan avantajlar ve biletler yer alır.

Webook ve Suudi Pro Lig sitesi gibi resmi platformlarda yüksek talep gören maçların biletleri sık sık dakikalar içinde tükendiği için, Ticombo gibi güvenilir ikincil pazar yerleri, doğrulanmış maç biletlerini güvence altına almak için en iyi seçeneği sunuyor.

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Al-Nassr 2026/27 biletleri ne kadar?

Al-Nassr bilet fiyatları maça, oturma kategorisine ve talebe göre değişiklik gösterir. VIP locası ve executive suite gibi premium oturma seçenekleri daha yüksek fiyatlara sahipken, genel giriş biletleri daha uygun fiyatlı seçenekler sunar.

Fiyatlar genellikle 185 SAR ile 1.875 SAR arasında değişir, yüksek profilli maçlarda ise bunun da üzerine çıkabilir.

Müsaitlik durumu ve fiyatlar dahil ek bilet bilgileri için ligin resmi sitesini veya Al-Awwal Park sitesini takip edin.

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Al-Nassr hakkında bilmeniz gereken her şey

1955'te kurulan Al-Nassr, başkent Riyad merkezli ve Suudi Pro Lig'in geleneksel güçlerinden biri. Al Hilal ile Al-Nassr, Suudi futbolunda her zaman en baskın iki güçten biri oldu ve 2007'de Suudi Pro Lig'in ortaya çıkışından bu yana bu ivmeyi korudular.

Al-Nassr, Ange Postecoglou yönetiminde 2025/26 sezonunda 11. Suudi lig şampiyonluğunu kazanarak uzun bekleyişi sona erdirdi ve Nassrawis'e sonunda yeniden kupayı getirdi. Cristiano Ronaldo hâlâ hücum hattının lideriyken, takım 2026/27 sezonuna şampiyon ve unvanını korumanın güçlü favorisi olarak giriyor.

Ronaldo son dönemde Al-Nassr forması giyen en ünlü yabancı yıldız olmayı sürdürse de, yıllar boyunca Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar ve David Ospina gibi birçok önemli dünya yıldızı da sarı-mavili formayı giydi. Suudi futbolunun küresel profili büyümeyi sürdürdükçe kulüp de kadrosunu yıldan yıla güçlendirmeye devam etti. Suudi Arabistan da tam bu sezon içinde 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Al-Awwal Park'ın tarihi

Eskiden King Saud University Stadium ve Mrsool Park olarak bilinen Al-Awwal Park, 2020'den bu yana Al-Nassr'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. O yılın eylül ayında Saudi Media Company (SMC), stadın işletme yönetim haklarını aldı ve Al-Nassr ile kiracı olması için anlaşma imzaladı. Nisan 2023'te ise Saudi Awwal Bank'ın 15 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzalamasının ardından stadın adı Al-Awwal Park olarak değiştirildi.

Al-Awwal Park, batı Riyad'da King Saud University Stadium kompleksinin içinde, King Abdullah Financial District'in hemen güneyinde yer alıyor ve maç günlerinde 26.000 taraftar kapasitesine sahip. Stadyum ayrıca WWE'nin Crown Jewel organizasyonu (iki kez) ve PFL Championship dövüş kartları da dahil olmak üzere başka eğlence ve spor etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.

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