Al-Nassr, 2026/27 sezonuna son Suudi Pro Lig şampiyonu olarak giriyor ve Cristiano Ronaldo hâlâ Al-Awwal Park'ta hücum hattının lideri konumunda. İşte biletlerin nasıl alınacağı, fiyatları ve sezonun tam fikstür listesi.

Al-Nassr, 2022'de Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak hepsinin içindeki en büyük hamleyi yaptı ve o günden bu yana Suudi Pro Lig'de seyirci sayıları artış gösteriyor. GOAL, Al-Nassr maç biletlerinin nasıl satın alınacağı ve ne kadara mal olacağı da dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm bilet bilgilerini sizin için derledi.

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Al-Nassr SC 2026/27 maçları

Tarih ve saat Maç Stadyum Biletler 15 Ağu 2026, 14:00 Al Nassr - Al Fateh Al-Awwal Park, Riyad Biletler 18 Ağu 2026, 14:00 (King Cup) Al Diriyah - Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Biletler 21 Ağu 2026, 12:00 Al Riyadh - Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Biletler 25 Ağu 2026, 14:00 Al-Ettifaq - Al Nassr Al Ettifaq Club Stadium, Dammam Biletler 28 Ağu 2026, 14:00 Al Nassr - Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riyad Biletler 5 Eyl 2026, 14:00 Al Ittihad - Al Nassr Alinma Stadium, Cidde Biletler 9 Eyl 2026, 14:00 Al Nassr - Abha Al-Awwal Park, Riyad Biletler 10 Eyl 2026, 14:00 Al Khaleej - Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Biletler 17 Eyl 2026, 14:00 Al Nassr - Al Diriyah Al-Awwal Park, Riyad Biletler 9 Eki 2026, 13:00 Al Ahli - Al Nassr Alinma Stadium, Cidde Biletler 15 Eki 2026, 13:00 Al Nassr - Neom SC Al-Awwal Park, Riyad Biletler 22 Eki 2026, 13:00 Al-Faisaly - Al Nassr Al-Majma'ah Sport City Stadium, Al-Majma'ah Biletler 29 Eki 2026, 13:00 Al Nassr - Al Kholood Al-Awwal Park, Riyad Biletler 5 Kas 2026, 12:00 Al Hazem - Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Biletler 20 Kas 2026, 12:00 Al Nassr - Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riyad Biletler 26 Kas 2026, 12:00 Al Nassr - Al Shabab Al-Awwal Park, Riyad Biletler 3 Ara 2026, 12:00 Al-Fayha - Al Nassr Al Majma'a Sport City Stadium, Al-Majma'ah Biletler 10 Ara 2026, 12:00 Al Nassr - Al Hilal Al-Awwal Park, Riyad Biletler 14 Ara 2026, 12:00 Al Fateh - Al Nassr Maydan Tamweel Al Oula, Al-Ahsa Biletler 11 Şub 2027, 15:00 Al Nassr - Al Riyadh Al-Awwal Park, Riyad Biletler 18 Şub 2027, 15:00 Al Nassr - Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riyad Biletler 25 Şub 2027, 15:00 Al-Taawoun - Al Nassr Al Taawoun Club Stadium, Buraydah Biletler 11 Mar 2027, 14:00 Al Nassr - Al Ittihad Al-Awwal Park, Riyad Biletler 18 Mar 2027, 15:00 Abha - Al Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium, Abha Biletler 2 Nis 2027, 13:00 Al Nassr - Al Khaleej Al-Awwal Park, Riyad Biletler 8 Nis 2027, 13:00 Al Diriyah - Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyad Biletler 15 Nis 2027, 13:00 Al Nassr - Al Ahli Al-Awwal Park, Riyad Biletler 18 Nis 2027, 13:00 Neom SC - Al Nassr King Khalid Sports City, Tabuk Biletler 22 Nis 2027, 13:00 Al Nassr - Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riyad Biletler 29 Nis 2027, 13:00 Al Kholood - Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Biletler 6 May 2027, 13:00 Al Nassr - Al Hazem Al-Awwal Park, Riyad Biletler 12 May 2027, 13:00 Al Qadsiah - Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Biletler 20 May 2027, 13:00 Al Shabab - Al Nassr SHG Arena, Riyad Biletler 24 May 2027, 13:00 Al Nassr - Al-Fayha Al-Awwal Park, Riyad Biletler 28 May 2027, 13:00 Al Hilal - Al Nassr Kingdom Arena, Riyad Biletler

Not: Suudi Pro Lig, Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yapacağı 2027 AFC Asya Kupası'na yer açmak için 24 Aralık 2026'dan 7 Şubat 2027'ye kadar duraklayacak, ardından Al-Nassr'ın sezonu şubatta yeniden başlayacak. Başlama saatleri yayımlandığı şekliyle listelenmiştir ve maç gününe yaklaşıldıkça değişebilir.

Al-Nassr 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Al-Nassr maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig (SPL) sitesine gitmek ve burada 'Matches' sekmesinin altındaki 'Fixture/Tickets' bölümüne yönelmektir. Ayrıca Al-Awwal Park sitesi veya WeBook.com üzerinden de bilet bulabilirsiniz.

Suudi Pro Lig Al Nassr FC crest Al Nassr FC 15 Ağu 2026 14:00 Al Fateh FC crest Al Fateh FC

Maç haftaları genellikle üç güne yayılarak düzenlenir ve bunların büyük bölümü Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye oynanır. Biletler de genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Riyad Derbisi (Al-Hilal - Al-Nassr) gibi popüler maçlar için, istediğiniz koltukları kaçırmamak adına biletleri satışa çıkar çıkmaz satın almanız tavsiye edilir.

Tek maçlık bilet satın almak için kulüp üyeliğine ihtiyacınız yoktur, ancak Al-Nassr Diamond ve Seasonal Membership paketleri de sunuyor. Diamond Membership, tüm turnuvalar için bilet garantisi verirken, Fan Tier'dan Platinum Tier'a kadar çeşitli kademeleri bulunan Seasonal Membership paketlerinde, kademe seviyesi yükseldikçe değeri artan avantajlar ve biletler yer alır.

Webook ve Suudi Pro Lig sitesi gibi resmi platformlarda yüksek talep gören maçların biletleri sık sık dakikalar içinde tükendiği için, Ticombo gibi güvenilir ikincil pazar yerleri, doğrulanmış maç biletlerini güvence altına almak için en iyi seçeneği sunuyor.

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Al-Nassr 2026/27 biletleri ne kadar?

Al-Nassr bilet fiyatları maça, oturma kategorisine ve talebe göre değişiklik gösterir. VIP locası ve executive suite gibi premium oturma seçenekleri daha yüksek fiyatlara sahipken, genel giriş biletleri daha uygun fiyatlı seçenekler sunar.

Fiyatlar genellikle 185 SAR ile 1.875 SAR arasında değişir, yüksek profilli maçlarda ise bunun da üzerine çıkabilir.

Müsaitlik durumu ve fiyatlar dahil ek bilet bilgileri için ligin resmi sitesini veya Al-Awwal Park sitesini takip edin.

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Al-Nassr hakkında bilmeniz gereken her şey

1955'te kurulan Al-Nassr, başkent Riyad merkezli ve Suudi Pro Lig'in geleneksel güçlerinden biri. Al Hilal ile Al-Nassr, Suudi futbolunda her zaman en baskın iki güçten biri oldu ve 2007'de Suudi Pro Lig'in ortaya çıkışından bu yana bu ivmeyi korudular.

Al-Nassr, Ange Postecoglou yönetiminde 2025/26 sezonunda 11. Suudi lig şampiyonluğunu kazanarak uzun bekleyişi sona erdirdi ve Nassrawis'e sonunda yeniden kupayı getirdi. Cristiano Ronaldo hâlâ hücum hattının lideriyken, takım 2026/27 sezonuna şampiyon ve unvanını korumanın güçlü favorisi olarak giriyor.

Ronaldo son dönemde Al-Nassr forması giyen en ünlü yabancı yıldız olmayı sürdürse de, yıllar boyunca Hristo Stoichkov, Denilson, Vincent Aboubakar ve David Ospina gibi birçok önemli dünya yıldızı da sarı-mavili formayı giydi. Suudi futbolunun küresel profili büyümeyi sürdürdükçe kulüp de kadrosunu yıldan yıla güçlendirmeye devam etti. Suudi Arabistan da tam bu sezon içinde 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Al-Awwal Park'ın tarihi

Eskiden King Saud University Stadium ve Mrsool Park olarak bilinen Al-Awwal Park, 2020'den bu yana Al-Nassr'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor. O yılın eylül ayında Saudi Media Company (SMC), stadın işletme yönetim haklarını aldı ve Al-Nassr ile kiracı olması için anlaşma imzaladı. Nisan 2023'te ise Saudi Awwal Bank'ın 15 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması imzalamasının ardından stadın adı Al-Awwal Park olarak değiştirildi.

Al-Awwal Park, batı Riyad'da King Saud University Stadium kompleksinin içinde, King Abdullah Financial District'in hemen güneyinde yer alıyor ve maç günlerinde 26.000 taraftar kapasitesine sahip. Stadyum ayrıca WWE'nin Crown Jewel organizasyonu (iki kez) ve PFL Championship dövüş kartları da dahil olmak üzere başka eğlence ve spor etkinliklerine de ev sahipliği yaptı.