Suudi Arabistan futbolunda spot ışıkları çoğu zaman büyük dörtlünün, yani Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Ahli'nin üzerinde olsa da, Asya'nın en büyük liginin sunduklarını tam anlamıyla deneyimlemek ve takdir etmek için Suudi Pro Ligi'ndeki tüm kulüplere göz atmakta fayda var.

Ağırlığının üzerinde yumruk atmaya devam eden kulüplerden biri de Al-Khaleej. Takım, Doğu Eyaleti'ndeki Saihat şehrinden geliyor, ancak iç saha maçlarını komşu şehir Dammam'daki Prince Mohammed bin Fahd Stadyumu'nda oynuyor.

GOAL, 'Al-Danah'ı (İnciler) nasıl izleyebileceğinizi, biletleri nasıl satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil tüm bilet bilgileriyle birlikte anlatıyor.

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Al-Khaleej ne zaman oynuyor?

Tarih ve Saat Karşılaşma Turnuva Biletler 15 Ağu 2026 - 12:15 Al-Taawoun - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 18 Ağu 2026 - 12:05 Al Akhdoud - Al Khaleej Kral Kupası Biletler 22 Ağu 2026 - 14:00 Al Khaleej - Al Shabab Suudi Pro Ligi Biletler 25 Ağu 2026 - 12:05 Abha - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 28 Ağu 2026 - 14:00 Al Khaleej - Al Hilal Suudi Pro Ligi Biletler 3 Eyl 2026 - 12:30 Neom SC - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 7 Eyl 2026 - 11:30 Al Khaleej - Al Riyadh Suudi Pro Ligi Biletler 10 Eyl 2026 - 14:00 Al Khaleej - Al Nassr Suudi Pro Ligi Biletler 17 Eyl 2026 - 14:00 Al-Ettifaq - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 9 Eki 2026 - 13:00 Al Khaleej - Al-Fayha Suudi Pro Ligi Biletler 15 Eki 2026 - 13:00 Al Fateh - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 22 Eki 2026 - 13:00 Al Ahli - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 29 Eki 2026 - 13:00 Al Khaleej - Al Hazem Suudi Pro Ligi Biletler 5 Kas 2026 - 12:00 Al Kholood - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 20 Kas 2026 - 12:00 Al Khaleej - Al Ittihad Suudi Pro Ligi Biletler 26 Kas 2026 - 12:00 Al-Faisaly - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 3 Ara 2026 - 12:00 Al Khaleej - Al Diriyah Suudi Pro Ligi Biletler 10 Ara 2026 - 12:00 Al Qadsiah - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 14 Ara 2026 - 12:00 Al Khaleej - Al-Taawoun Suudi Pro Ligi Biletler 11 Şub 2027 - 15:00 Al Shabab - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 18 Şub 2027 - 15:00 Al Khaleej - Abha Suudi Pro Ligi Biletler 25 Şub 2027 - 15:00 Al Hilal - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 11 Mar 2027 - 14:00 Al Khaleej - Neom SC Suudi Pro Ligi Biletler 18 Mar 2027 - 15:00 Al Riyadh - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 2 Nis 2027 - 13:00 Al Nassr - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 8 Nis 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al-Ettifaq Suudi Pro Ligi Biletler 15 Nis 2027 - 13:00 Al-Fayha - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 18 Nis 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al Fateh Suudi Pro Ligi Biletler 22 Nis 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al Ahli Suudi Pro Ligi Biletler 29 Nis 2027 - 13:00 Al Hazem - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 6 May 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al Kholood Suudi Pro Ligi Biletler 12 May 2027 - 13:00 Al Ittihad - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 20 May 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al-Faisaly Suudi Pro Ligi Biletler 24 May 2027 - 13:00 Al Diriyah - Al Khaleej Suudi Pro Ligi Biletler 28 May 2027 - 13:00 Al Khaleej - Al Qadsiah Suudi Pro Ligi Biletler

Al-Khaleej'in 2026/27 sezonu 15 Ağustos'tan 28 Mayıs'a kadar sürüyor. Suudi Arabistan'ın 2027 AFC Asya Kupası'na ev sahipliği yapacak olması nedeniyle aralık ile şubat arasında sezon ortası arası bulunuyor. Başlama saatleri, yayın gerekçeleri nedeniyle maç gününe yaklaştıkça değişebilir.

Al-Khaleej 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Al-Khaleej maç biletlerini satın almak için en güvenilir yöntem, resmi lig sitesi olan SPL'ye gitmek. Burada 'Matches' sekmesi altında yer alan 'Fixture/Tickets' bölümüne ilerleyebilirsiniz.

Suudi Pro Ligi haftaları genellikle üç güne yayılarak oynanır. Çoğu, Suudi hafta sonuna (cuma ve cumartesi) denk gelecek şekilde perşembeden cumartesiye kadar sürer ve biletler genellikle her maçtan birkaç hafta önce satışa çıkar.

Al-Khaleej'in Al-Hilal veya Al-Nassr ile oynadığı ya da Al-Qadsiah veya Al-Ettifaq gibi yerel rakiplerle karşılaştığı popüler maçlarda, istediğiniz koltukları kaçırmamak için biletleri satışa çıkar çıkmaz almanız tavsiye edilir.

Resmi lig veya stadyum portalları, taraftarların Al-Khaleej maçlarında yer bulması için en güvenli yol olsa da, bir karşılaşmayı tribünden izlemek isteyenler bilet için Ticombo gibi ikincil platformları da değerlendirebilir.

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Al-Khaleej 2026/27 biletleri ne kadar?

Al-Khaleej bilet fiyatları maça, oturma kategorisine ve talebe göre değişiklik gösterir.

Premium oturma seçenekleri daha yüksek fiyatlara sahipken, genel giriş biletleri daha uygun fiyatlı seçenekler sunar. Fiyatlar genellikle 25 SAR'dan başlar ve yüksek profilli maçlarda 500 SAR veya üzerine çıkabilir.

Uygunluk ve fiyatlar dahil ek bilet bilgileri için ligin resmi sitesini takip edin.

Ticombo gibi ikincil sitelerdeki biletler, resmi kanalların tükenmesi durumunda güvenilir bir alternatif sunar.

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2026/27'de Al-Khaleej'den ne beklenmeli?

Al-Khaleej, Suudi Pro Ligi'nde birkaç farklı dönem geçirdi, ancak 2021/22 Suudi First Division League sezonunun sonunda yükselmesinden bu yana üst ligde sürekli yer alıyor.

Tarihsel olarak daha çok başarılı bir hentbol kulübü olarak tanınmasına rağmen Al-Khaleej, geçen sezon Suudi Arabistan'ın en üst futbol ligindeki en uzun kesintisiz serisini sürdürdü ve Georgios Donis yönetiminde 8. sırada bitirerek üst ligdeki en iyi istikrarlı dönemini yaşadı. Son yıllardaki dikkat çekici sonuçlarından biri Aralık 2025'te geldi. Takım, son şampiyon Al-Hilal karşısında 3-0 geriden gelerek 3-2 berabere kaldı ve sezonun son bölümündeki inanılmaz geri dönüşü uzatarak Al-Hilal'in dikkat çekici yenilmezlik serisini kısa süreliğine tehdit etti.

Son sezonlarda Suudi Arabistan'a akın eden küresel futbol yıldızlarının büyük bölümü, daha köklü ve başarılı takımları tercih etme eğiliminde oldu. Ancak Al-Khaleej de kendi cevherlerini getirdi. Norveçli Joshua King, geçen sezon 20 golle kulübün açık ara en golcü oyuncusu olarak tamamladı. Yunanistan'dan Konstantinos Fortounis ile vatandaşı Georgios Masouras da yeni sezon öncesinde önemli yaratıcı ve hücum seçenekleri olmaya devam ediyor.

Georgios Donis'in 2025 yazından bu yana teknik direktörlük görevini yürütmesiyle, Al-Khaleej'in güçlü bir Yunan grubuna sahip olması sürpriz değil. Donis, 1990'larda İngiltere Premier League'de forma giyen ilk Yunan oyuncu olarak adından söz ettirmişti ve Saihat merkezli kulüpte ilk sezonunda atılan sağlam temellerin üzerine koymayı sürdürüyor.

Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu'nun tarihi

Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu, Suudi Arabistan'ın beşinci büyük şehri olan ve Basra Körfezi kıyısında yer alan Dammam'da bulunan çok amaçlı bir spor tesisidir. 1973'te açıldığından bu yana Suudi futbol kulüpleri Al-Ettifaq ve Al-Qadsiah'ın iç saha stadı oldu, ancak Al-Ettifaq yeni stadının (EGO Stadium) inşasının ardından 2023'te buradan ayrıldı. Al-Khaleej ve Al-Qadsiah ise iç saha maçları için stadı kullanmayı sürdürüyor. Stadyumun kapasitesi 26.000.

Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu'nun çevresinde alternatif bir antrenman sahası, atletizm yarışmaları için bir pist, VIP binası ve ek yapıları, bir cami, ayrıca bahçeler, açık alanlar ve otoparklar dahil çeşitli tesisler ve olanaklar bulunuyor.