Al-Ittihad 2026/27 biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları ve fikstürü

Al-Ittihad, 2026/27 sezonuna yeni teknik direktör Jens Wissing yönetiminde giriyor. Sergio Conceicao'nun hayal kırıklığı yaratan beşinciliğin ardından ayrılması sonrası Japonya'nın Gamba Osaka takımından getirilen Wissing, sürpriz bir tercih oldu. Cidde merkezli "Halkın Kulübü", Suudi Arabistan'ın en eski spor kurumu olmayı sürdürürken King Abdullah Sports City'deki "Sarı Duvar" atmosferinin de değişmez bir parçası. GOAL, bu sezon bilet almanız için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

Al Ittihad Biletlerini Ayırt Şimdi satın al

Al-Ittihad'ın 2026/27 Suudi Pro Ligi fikstürü

SPL, 34 haftalık takvimini bloklar hâlinde açıkladığı için şu ana kadar yalnızca ilk altı maç haftasının tarihleri kesinleşti. Al-Ittihad'ın öne çıkan derbilerinin hafta numaraları ise, kesin tarihler henüz belli olmasa da, şimdiden doğrulandı.

Tarih ve Saat Karşılaşma Stat Organizasyon Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi, 23:00 Al Ittihad - Al Kholood Alinma Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma, 23:00 Al Qadsiah - Al Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Deplasman) Suudi Pro Ligi Biletler 24 Ağustos 2026 Pazartesi, 23:00 Al Ittihad - Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 23:00 Al Fateh - Al Ittihad Maydan Tamweel Al Oula (Deplasman) Suudi Pro Ligi Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi, 23:00 Al Ittihad - Al Nassr Alinma Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler 8 Eylül 2026 Salı, 23:00 Al Ittihad - Al Fayha Alinma Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler TBC — 8. Hafta Al Hilal - Al Ittihad (Clásico, 1. maç) Kingdom Arena (Deplasman) Suudi Pro Ligi, 8. Hafta Biletler TBC — 15. Hafta Al Ittihad - Al Ahli (Cidde Derbisi, 1. maç) King Abdullah Sports City / Alinma Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi, 15. Hafta Biletler TBC — 25. Hafta Al Ittihad - Al Hilal (Clásico, 2. maç) King Abdullah Sports City / Alinma Stadyumu (İç saha) Suudi Pro Ligi, 25. Hafta Biletler TBC — 32. Hafta Al Ahli - Al Ittihad (Cidde Derbisi, 2. maç) King Abdullah Sports City (Deplasman) Suudi Pro Ligi, 32. Hafta Biletler

Al-Ittihad biletleri nasıl alınır?

Ana yol, resmi Al-Ittihad Bilet Portalı veya kulübün özel uygulamasıdır.

Standart lig biletleri genellikle santra vuruşundan 10-14 gün önce satışa çıkar.

Cidde Derbisi gibi yoğun talep gören maçlarda Üyelik Katmanları, genel satış öncesinde erken erişim sağlar.

Resmi kontenjanlar tükenirse Ticombo gibi ikincil platformlarda 75 SAR'dan başlayan seçenekler bulunur.

Al-Ittihad biletleri ne kadar?

Standart giriş: 50 SAR - 125 SAR

50 SAR - 125 SAR Premium koltuklar: 300 SAR - 700 SAR

300 SAR - 700 SAR VIP ve Gold Lounge'lar: gurme ağırlama ve stadyumun en iyi manzaraları dâhil, 1.800 SAR'dan başlayan fiyatlarla

gurme ağırlama ve stadyumun en iyi manzaraları dâhil, 1.800 SAR'dan başlayan fiyatlarla Ticombo üzerinden ikincil piyasa: genellikle yaklaşık 75 SAR'dan başlar, talebe göre değişir

Al Ittihad Biletlerini Ayırt Şimdi satın al

2026/27'de Al-Ittihad'dan ne beklenmeli?

1927'de kurulan Al-Ittihad, Suudi Arabistan'ın en eski spor kulübü ve çok sayıda yerel şampiyonluğun yanı sıra iki kez AFC Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış bir ekip. Ancak 2025/26 sezonu hayal kırıklığıydı: Sergio Conceicao'nun takımı, şampiyon Al-Nassr'ın 31 puan gerisinde beşinci sırada kaldı, Kral Kupası yarı finallerinde elendi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te çeyrek final aşamasında turnuvaya veda etti. Conceicao, kupa getiremeyince Haziran 2026'da karşılıklı anlaşmayla ayrıldı.

Kulüp buna, yalnızca yedi aylık üst düzey teknik direktörlük deneyimine sahip 38 yaşındaki Alman çalıştırıcı Jens Wissing'e yönelerek karşılık verdi. Wissing, Gamba Osaka'yı AFC Şampiyonlar Ligi Two şampiyonluğuna taşımasının hemen ardından göreve geliyor ve bu süreçte finalde Al-Nassr'ı da mağlup etti. Bu tercih, Al-Ittihad'ın yıldız isimlerin peşine düşmeye dayalı alışılmış yaklaşımından bir sapma niteliği taşıyor; kulüp itibardan çok taktiksel yeniden yapılanmaya öncelik veriyor. Karim Benzema ile N'Golo Kante, Wissing Al-Ittihad'ı yeniden Suudi futbolunun zirvesine taşımaya çalışırken kadronun merkezinde kalmayı sürdürüyor.

Al Ittihad Biletlerini Ayırt Şimdi satın al

King Abdullah Sports City'nin tarihi

Yaygın olarak "The Jewel" olarak bilinen King Abdullah Sports City, yaklaşık 62.000 seyirci kapasiteli bir stadyum ve Cidde'nin spor altyapısının taçtaki mücevheri konumunda. Mimarisi, tribün gürültüsünü artıracak şekilde tasarlandığı için her tezahürat sahaya taşınıyor. Cidde'nin kuzey kıyısından kısa bir sürüş mesafesinde bulunan tesiste geniş taraftar alanları ve kulübün resmi megastore'u yer alıyor; ayrıca Cidde'nin bir diğer kulübü Al-Ahli ile paylaşılıyor.