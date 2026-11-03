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Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
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Al-Ittihad 2026/27 biletleri nasıl alınır? Suudi Pro Ligi bilet fiyatları ve maç takvimi

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Al Ittihad

Suudi Arabistan'ın en eski kulübünün mirasını yerinde deneyimleyin

Al-Ittihad, 2026/27 sezonuna teknik direktör Jens Wissing yönetiminde giriyor. Sergio Conceicao'nun takımın ligi beşinci sırada tamamlamasının ardından ayrılması üzerine Japonya'nın Gamba Osaka kulübünden getirilen Wissing'in göreve atanması sürpriz oldu. Cidde merkezli „Halkın Kulübü”, Suudi Arabistan'ın en eski spor kurumu olmayı sürdürüyor ve Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki (Alinma Stadyumu) „Sarı Duvar” atmosferinin ayrılmaz bir parçası. GOAL, Mayıs 2027'ye kadar sürecek bu sezonda bilet almak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi.

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Al-Ittihad'ın 2026/27 fikstürü

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin (SPL) 34 haftalık takvimi Mayıs 2027'nin sonlarına kadar sürüyor. Al-Ittihad ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi Elit ve Kral Kupası'nda mücadele edecek. Aşağıda Al-Ittihad'ın 2026/27 sezonu sonuna kadar tüm kulvarlardaki maçlarının fikstürü yer alıyor.
Tarih ve saat (GST)MaçStatTurnuvaBiletler
11 Ağustos 2026 Salı, 20.00Al Jazira - Al-IttihadMohammed bin Zayed Stadyumu (deplasman)AFC Şampiyonlar Ligi ElitBiletler
15 Ağustos 2026 Cumartesi, 22.00Al-Ittihad - Al KholoodKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 1. haftaBiletler
18 Ağustos 2026 Salı, 20.15Al Najmah - Al-IttihadDepartment of Education Stadyumu (deplasman)Kral Kupası, son 32 turuBiletler
21 Ağustos 2026 Cuma, 22.00Al Qadsiah - Al-IttihadPrince Mohammed Bin Fahd Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 2. haftaBiletler
24 Ağustos 2026 Pazartesi, 22.00Al-Ittihad - Al HazemPrince Abdullah Al-Faisal Stadyumu (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 3. haftaBiletler
29 Ağustos 2026 Cumartesi, 22.00Al Fateh - Al-IttihadPrince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 4. haftaBiletler
5 Eylül 2026 Cumartesi, 22.00Al-Ittihad - Al NassrKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 5. haftaBiletler
8 Eylül 2026 Salı, 22.00Al-Ittihad - Al FayhaKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 6. haftaBiletler
11 Eylül 2026 Cuma, 19.45Al Faisaly - Al-IttihadMajmaah Spor Şehri Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 7. haftaBiletler
14 Eylül 2026 Pazartesi, 20.00Al Shamal - Al-IttihadAl Bayt Stadyumu (deplasman)AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 1. maç günüBiletler
10 Ekim 2026 Cumartesi, 22.00Al Hilal - Al-IttihadKingdom Arena (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 8. hafta (Clásico)Biletler
13 Ekim 2026 Salı, 22.15Al-Ittihad - Shabab Al AhliKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 2. maç günüBiletler
20 Ekim 2026 Salı, 22.00Al Ettifaq - Al-IttihadAl-Ettifaq Kulübü Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 10. haftaBiletler
23 Ekim 2026 Cuma, 19.30Al-Ittihad - Diriyah ClubKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 11. haftaBiletler
26 Ekim 2026 Pazartesi, 17.45Neftchi Fergana - Al-IttihadIstiqlol Stadyumu (deplasman)AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 3. maç günüBiletler
30 Ekim 2026 Cuma, 16.30Abha - Al-IttihadPrince Sultan bin Abdulaziz Spor Şehri (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 12. haftaBiletler
2 Kasım 2026 Pazartesi, 22.15Al-Ittihad - Al AinKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 4. maç günüBiletler
6 Kasım 2026 Cuma, 21.30Al-Ittihad - NEOM SCKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 13. haftaBiletler
20 Kasım 2026 Cuma, 21.00Al Khaleej - Al-IttihadAl-Khaleej Kulübü Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 14. haftaBiletler
23 Kasım 2026 Pazartesi, 22.15Al-Ittihad - PakhtakorKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 5. maç günüBiletler
26 Kasım 2026 Perşembe, 21.00Al-Ittihad - Al AhliKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 15. hafta (Cidde derbisi)Biletler
30 Kasım 2026 Pazartesi, 17.25Al Jabalain - Al-IttihadPrince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadyumu (deplasman)Kral Kupası, son 16 turuBiletler
3 Aralık 2026 Perşembe, 21.00Al Riyadh - Al-IttihadPrince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 16. haftaBiletler
7 Aralık 2026 Pazartesi, 20.00Al Wasl - Al-IttihadZabeel Stadyumu (deplasman)AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 6. maç günüBiletler
10 Aralık 2026 Perşembe, 21.00Al-Ittihad - Al TaawounKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 17. haftaBiletler
14 Aralık 2026 Pazartesi, 21.00Al Kholood - Al-IttihadAl-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 18. haftaBiletler
19 Aralık 2026 Cumartesi, 21.30Al-Ittihad - Al ShababKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 9. hafta (ertelenen maç)Biletler
8 Şubat 2027 Pazartesi, 22.15Al-Ittihad - Al GharafaKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 7. maç günüBiletler
11 Şubat 2027 Perşembe, 23.00Al-Ittihad - Al QadsiahKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 19. haftaBiletler
15 Şubat 2027 Pazartesi, 22.15Al Sadd - Al-IttihadJassim Bin Hamad Stadyumu (deplasman)AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 8. maç günüBiletler
18 Şubat 2027 Perşembe, 23.00Al Hazem - Al-IttihadAl-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 20. haftaBiletler
25 Şubat 2027 Perşembe, 23.00Al-Ittihad - Al FatehKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 21. haftaBiletler
11 Mart 2027 Perşembe, 22.00Al Nassr - Al-IttihadAlawwal Park (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 22. haftaBiletler
18 Mart 2027 Perşembe, 22.00Al Fayha - Al-IttihadMajmaah Spor Şehri Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 23. haftaBiletler
2 Nisan 2027 Cuma, 22.00Al-Ittihad - Al FaisalyKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 24. haftaBiletler
8 Nisan 2027 Perşembe, 22.00Al-Ittihad - Al HilalKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 25. hafta (Clásico)Biletler
15 Nisan 2027 Perşembe, 22.00Al Shabab - Al-IttihadKing Fahd Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 26. haftaBiletler
18 Nisan 2027 Pazar, 22.00Al-Ittihad - Al EttifaqKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 27. haftaBiletler
22 Nisan 2027 Perşembe, 22.00Diriyah Club - Al-IttihadPrince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 28. haftaBiletler
29 Nisan 2027 Perşembe, 22.00Al-Ittihad - AbhaKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 29. haftaBiletler
6 Mayıs 2027 Perşembe, 22.00NEOM SC - Al-IttihadKing Khalid Spor Şehri Stadyumu (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 30. haftaBiletler
12 Mayıs 2027 Çarşamba, 22.00Al-Ittihad - Al KhaleejKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 31. haftaBiletler
20 Mayıs 2027 Perşembe, 22.00Al Ahli - Al-IttihadKral Abdullah Spor Şehri (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 32. hafta (Cidde derbisi)Biletler
24 Mayıs 2027 Pazartesi, 22.00Al-Ittihad - Al RiyadhKral Abdullah Spor Şehri (iç saha)Suudi Arabistan Pro Ligi, 33. haftaBiletler
29 Mayıs 2027 Cumartesi, 22.00Al Taawoun - Al-IttihadKral Abdullah Spor Şehri Stadyumu, Buraydah (deplasman)Suudi Arabistan Pro Ligi, 34. haftaBiletler

Al-Ittihad biletleri nasıl alınır?

  • Bilet almanın başlıca yolu, resmî Al-Ittihad bilet portalı veya kulübe özel WeBook uygulaması.
  • Standart lig maçlarının biletleri genellikle başlama vuruşundan 10 ila 14 gün önce satışa çıkıyor.
  • Al-Ahli'ye karşı Cidde derbisi ve Al-Hilal'e karşı Suudi Clásico'su gibi yoğun talep gören maçlarda kulüp üyelik kademeleri, genel satış başlamadan önce öncelikli erişim sağlıyor.
  • İlk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarlar, anında dijital teslimatla cep telefonuna gönderilen orijinal ve doğrulanmış biletler sunan, bölgenin başlıca ikinci el bilet platformu GrintaHub'a yöneliyor.

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Al-Ittihad biletleri ne kadar?

  • Standart giriş: 50 – 125 SAR
  • Premium saha kenarı ve Silver kategorileri: 300 – 700 SAR
  • VIP ve Gold salonları: 1.800 SAR'dan başlayan fiyatlarla. Bu biletler yiyecek-içecek hizmeti, özel ağırlama ve stadyumda ayrıcalıklı görüş açısı içeriyor
  • GrintaHub üzerinden ikinci el biletler: Fiyatlar rakibe ve koltuk kategorisine göre değişiyor; tüm önemli maçlar için bilet bulunabiliyor

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2026/27 sezonunda Al-Ittihad'dan ne beklenmeli?

1927'de kurulan Al-Ittihad, Suudi Arabistan'ın en eski spor kulübü ve iki kez AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Kulübün ayrıca ülke içi şampiyonluklarla dolu uzun bir geçmişi var. 2025/26 sezonu ise zorluklarla geçti: Takım SPL'yi beşinci sırada bitirdi, Kral Kupası'nda yarı finalde elendi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e çeyrek finalde veda etti.
Kulüp, Gamba Osaka'yı AFC Şampiyonlar Ligi İki şampiyonluğuna taşıdıktan sonra gelen Jens Wissing'i göreve getirerek karşılık verdi. Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić ve Youssef En-Nesyri gibi Avrupa'dan gelen oyuncuların yanı sıra orta sahanın oyun kurucusu Houssem Aouar'a dayanan taktiksel bir yeniden yapılanma sürüyor. Hedef, takımı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ve Asya'da yeniden şampiyonluk yarışına sokmak.

Kral Abdullah Spor Şehri'nin tarihi

„Mücevher” (Al-Jawhara) olarak da bilinen Kral Abdullah Spor Şehri, 62.000 kişilik kapasitesiyle Cidde'nin modern spor ortamının merkezinde yer alan bir stadyum. Şehrin kuzeyinde, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yakınında inşa edilen stadın çok katmanlı mimarisi, Al-Ittihad taraftarlarının ünlü „Sarı Duvar”ından yükselen sesi güçlendiriyor. Geniş dolaşım alanları, maç günleri taraftar bölgeleri ve resmî kulüp tesisleri bulunan kompleks, hem Al-Ittihad'ın hem de Al-Ahli'nin ortak iç saha stadı olarak hizmet veriyor.

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