Al-Ittihad, 2026/27 sezonuna teknik direktör Jens Wissing yönetiminde giriyor. Sergio Conceicao'nun takımın ligi beşinci sırada tamamlamasının ardından ayrılması üzerine Japonya'nın Gamba Osaka kulübünden getirilen Wissing'in göreve atanması sürpriz oldu. Cidde merkezli „Halkın Kulübü”, Suudi Arabistan'ın en eski spor kurumu olmayı sürdürüyor ve Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki (Alinma Stadyumu) „Sarı Duvar” atmosferinin ayrılmaz bir parçası., Mayıs 2027'ye kadar sürecek bu sezonda bilet almak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi.

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Al-Ittihad'ın 2026/27 fikstürü

Tarih ve saat (GST) Maç Stat Turnuva Biletler 11 Ağustos 2026 Salı, 20.00 Al Jazira - Al-Ittihad Mohammed bin Zayed Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elit Biletler 15 Ağustos 2026 Cumartesi, 22.00 Al-Ittihad - Al Kholood Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 1. hafta Biletler 18 Ağustos 2026 Salı, 20.15 Al Najmah - Al-Ittihad Department of Education Stadyumu (deplasman) Kral Kupası, son 32 turu Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma, 22.00 Al Qadsiah - Al-Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 2. hafta Biletler 24 Ağustos 2026 Pazartesi, 22.00 Al-Ittihad - Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadyumu (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 3. hafta Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 22.00 Al Fateh - Al-Ittihad Prince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 4. hafta Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi, 22.00 Al-Ittihad - Al Nassr Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 5. hafta Biletler 8 Eylül 2026 Salı, 22.00 Al-Ittihad - Al Fayha Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 6. hafta Biletler 11 Eylül 2026 Cuma, 19.45 Al Faisaly - Al-Ittihad Majmaah Spor Şehri Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 7. hafta Biletler 14 Eylül 2026 Pazartesi, 20.00 Al Shamal - Al-Ittihad Al Bayt Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 1. maç günü Biletler 10 Ekim 2026 Cumartesi, 22.00 Al Hilal - Al-Ittihad Kingdom Arena (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 8. hafta (Clásico) Biletler 13 Ekim 2026 Salı, 22.15 Al-Ittihad - Shabab Al Ahli Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 2. maç günü Biletler 20 Ekim 2026 Salı, 22.00 Al Ettifaq - Al-Ittihad Al-Ettifaq Kulübü Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 10. hafta Biletler 23 Ekim 2026 Cuma, 19.30 Al-Ittihad - Diriyah Club Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 11. hafta Biletler 26 Ekim 2026 Pazartesi, 17.45 Neftchi Fergana - Al-Ittihad Istiqlol Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 3. maç günü Biletler 30 Ekim 2026 Cuma, 16.30 Abha - Al-Ittihad Prince Sultan bin Abdulaziz Spor Şehri (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 12. hafta Biletler 2 Kasım 2026 Pazartesi, 22.15 Al-Ittihad - Al Ain Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 4. maç günü Biletler 6 Kasım 2026 Cuma, 21.30 Al-Ittihad - NEOM SC Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 13. hafta Biletler 20 Kasım 2026 Cuma, 21.00 Al Khaleej - Al-Ittihad Al-Khaleej Kulübü Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 14. hafta Biletler 23 Kasım 2026 Pazartesi, 22.15 Al-Ittihad - Pakhtakor Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 5. maç günü Biletler 26 Kasım 2026 Perşembe, 21.00 Al-Ittihad - Al Ahli Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 15. hafta (Cidde derbisi) Biletler 30 Kasım 2026 Pazartesi, 17.25 Al Jabalain - Al-Ittihad Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadyumu (deplasman) Kral Kupası, son 16 turu Biletler 3 Aralık 2026 Perşembe, 21.00 Al Riyadh - Al-Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 16. hafta Biletler 7 Aralık 2026 Pazartesi, 20.00 Al Wasl - Al-Ittihad Zabeel Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 6. maç günü Biletler 10 Aralık 2026 Perşembe, 21.00 Al-Ittihad - Al Taawoun Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 17. hafta Biletler 14 Aralık 2026 Pazartesi, 21.00 Al Kholood - Al-Ittihad Al-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 18. hafta Biletler 19 Aralık 2026 Cumartesi, 21.30 Al-Ittihad - Al Shabab Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 9. hafta (ertelenen maç) Biletler 8 Şubat 2027 Pazartesi, 22.15 Al-Ittihad - Al Gharafa Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 7. maç günü Biletler 11 Şubat 2027 Perşembe, 23.00 Al-Ittihad - Al Qadsiah Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 19. hafta Biletler 15 Şubat 2027 Pazartesi, 22.15 Al Sadd - Al-Ittihad Jassim Bin Hamad Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 8. maç günü Biletler 18 Şubat 2027 Perşembe, 23.00 Al Hazem - Al-Ittihad Al-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 20. hafta Biletler 25 Şubat 2027 Perşembe, 23.00 Al-Ittihad - Al Fateh Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 21. hafta Biletler 11 Mart 2027 Perşembe, 22.00 Al Nassr - Al-Ittihad Alawwal Park (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 22. hafta Biletler 18 Mart 2027 Perşembe, 22.00 Al Fayha - Al-Ittihad Majmaah Spor Şehri Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 23. hafta Biletler 2 Nisan 2027 Cuma, 22.00 Al-Ittihad - Al Faisaly Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 24. hafta Biletler 8 Nisan 2027 Perşembe, 22.00 Al-Ittihad - Al Hilal Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 25. hafta (Clásico) Biletler 15 Nisan 2027 Perşembe, 22.00 Al Shabab - Al-Ittihad King Fahd Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 26. hafta Biletler 18 Nisan 2027 Pazar, 22.00 Al-Ittihad - Al Ettifaq Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 27. hafta Biletler 22 Nisan 2027 Perşembe, 22.00 Diriyah Club - Al-Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 28. hafta Biletler 29 Nisan 2027 Perşembe, 22.00 Al-Ittihad - Abha Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 29. hafta Biletler 6 Mayıs 2027 Perşembe, 22.00 NEOM SC - Al-Ittihad King Khalid Spor Şehri Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 30. hafta Biletler 12 Mayıs 2027 Çarşamba, 22.00 Al-Ittihad - Al Khaleej Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 31. hafta Biletler 20 Mayıs 2027 Perşembe, 22.00 Al Ahli - Al-Ittihad Kral Abdullah Spor Şehri (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 32. hafta (Cidde derbisi) Biletler 24 Mayıs 2027 Pazartesi, 22.00 Al-Ittihad - Al Riyadh Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 33. hafta Biletler 29 Mayıs 2027 Cumartesi, 22.00 Al Taawoun - Al-Ittihad Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu, Buraydah (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 34. hafta Biletler

Al-Ittihad biletleri nasıl alınır?

Bilet almanın başlıca yolu, resmî Al-Ittihad bilet portalı veya kulübe özel WeBook uygulaması.

Standart lig maçlarının biletleri genellikle başlama vuruşundan 10 ila 14 gün önce satışa çıkıyor.

Al-Ahli'ye karşı Cidde derbisi ve Al-Hilal'e karşı Suudi Clásico'su gibi yoğun talep gören maçlarda kulüp üyelik kademeleri, genel satış başlamadan önce öncelikli erişim sağlıyor.

İlk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarlar, anında dijital teslimatla cep telefonuna gönderilen orijinal ve doğrulanmış biletler sunan, bölgenin başlıca ikinci el bilet platformu GrintaHub'a yöneliyor.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin (SPL) 34 haftalık takvimi Mayıs 2027'nin sonlarına kadar sürüyor. Al-Ittihad ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi Elit ve Kral Kupası'nda mücadele edecek. Aşağıda Al-Ittihad'ın 2026/27 sezonu sonuna kadar tüm kulvarlardaki maçlarının fikstürü yer alıyor.

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Al-Ittihad biletleri ne kadar?

Standart giriş: 50 – 125 SAR

50 – 125 SAR Premium saha kenarı ve Silver kategorileri: 300 – 700 SAR

300 – 700 SAR VIP ve Gold salonları: 1.800 SAR'dan başlayan fiyatlarla. Bu biletler yiyecek-içecek hizmeti, özel ağırlama ve stadyumda ayrıcalıklı görüş açısı içeriyor

1.800 SAR'dan başlayan fiyatlarla. Bu biletler yiyecek-içecek hizmeti, özel ağırlama ve stadyumda ayrıcalıklı görüş açısı içeriyor GrintaHub üzerinden ikinci el biletler: Fiyatlar rakibe ve koltuk kategorisine göre değişiyor; tüm önemli maçlar için bilet bulunabiliyor

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2026/27 sezonunda Al-Ittihad'dan ne beklenmeli?

Kral Abdullah Spor Şehri'nin tarihi

1927'de kurulan Al-Ittihad, Suudi Arabistan'ın en eski spor kulübü ve iki kez AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Kulübün ayrıca ülke içi şampiyonluklarla dolu uzun bir geçmişi var. 2025/26 sezonu ise zorluklarla geçti: Takım SPL'yi beşinci sırada bitirdi, Kral Kupası'nda yarı finalde elendi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e çeyrek finalde veda etti.Kulüp, Gamba Osaka'yı AFC Şampiyonlar Ligi İki şampiyonluğuna taşıdıktan sonra gelen Jens Wissing'i göreve getirerek karşılık verdi. Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić ve Youssef En-Nesyri gibi Avrupa'dan gelen oyuncuların yanı sıra orta sahanın oyun kurucusu Houssem Aouar'a dayanan taktiksel bir yeniden yapılanma sürüyor. Hedef, takımı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ve Asya'da yeniden şampiyonluk yarışına sokmak.„Mücevher” (Al-Jawhara) olarak da bilinen Kral Abdullah Spor Şehri, 62.000 kişilik kapasitesiyle Cidde'nin modern spor ortamının merkezinde yer alan bir stadyum. Şehrin kuzeyinde, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı yakınında inşa edilen stadın çok katmanlı mimarisi, Al-Ittihad taraftarlarının ünlü „Sarı Duvar”ından yükselen sesi güçlendiriyor. Geniş dolaşım alanları, maç günleri taraftar bölgeleri ve resmî kulüp tesisleri bulunan kompleks, hem Al-Ittihad'ın hem de Al-Ahli'nin ortak iç saha stadı olarak hizmet veriyor.