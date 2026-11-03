Al-Ittihad, 2026/27 sezonuna teknik direktör Jens Wissing yönetiminde giriyor. Sergio Conceicao'nun takımın ligi beşinci sırada tamamlamasının ardından ayrılması üzerine Japonya'nın Gamba Osaka kulübünden getirilen Wissing'in göreve atanması sürpriz oldu. Cidde merkezli „Halkın Kulübü”, Suudi Arabistan'ın en eski spor kurumu olmayı sürdürüyor ve Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki (Alinma Stadyumu) „Sarı Duvar” atmosferinin ayrılmaz bir parçası. GOAL, Mayıs 2027'ye kadar sürecek bu sezonda bilet almak için ihtiyacınız olan tüm bilgileri derledi.
Kulüp, Gamba Osaka'yı AFC Şampiyonlar Ligi İki şampiyonluğuna taşıdıktan sonra gelen Jens Wissing'i göreve getirerek karşılık verdi. Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić ve Youssef En-Nesyri gibi Avrupa'dan gelen oyuncuların yanı sıra orta sahanın oyun kurucusu Houssem Aouar'a dayanan taktiksel bir yeniden yapılanma sürüyor. Hedef, takımı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ve Asya'da yeniden şampiyonluk yarışına sokmak.
Al-Ittihad'ın 2026/27 fikstürüSuudi Arabistan Pro Ligi'nin (SPL) 34 haftalık takvimi Mayıs 2027'nin sonlarına kadar sürüyor. Al-Ittihad ayrıca AFC Şampiyonlar Ligi Elit ve Kral Kupası'nda mücadele edecek. Aşağıda Al-Ittihad'ın 2026/27 sezonu sonuna kadar tüm kulvarlardaki maçlarının fikstürü yer alıyor.
|Tarih ve saat (GST)
|Maç
|Stat
|Turnuva
|Biletler
|11 Ağustos 2026 Salı, 20.00
|Al Jazira - Al-Ittihad
|Mohammed bin Zayed Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit
|Biletler
|15 Ağustos 2026 Cumartesi, 22.00
|Al-Ittihad - Al Kholood
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 1. hafta
|Biletler
|18 Ağustos 2026 Salı, 20.15
|Al Najmah - Al-Ittihad
|Department of Education Stadyumu (deplasman)
|Kral Kupası, son 32 turu
|Biletler
|21 Ağustos 2026 Cuma, 22.00
|Al Qadsiah - Al-Ittihad
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 2. hafta
|Biletler
|24 Ağustos 2026 Pazartesi, 22.00
|Al-Ittihad - Al Hazem
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadyumu (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 3. hafta
|Biletler
|29 Ağustos 2026 Cumartesi, 22.00
|Al Fateh - Al-Ittihad
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 4. hafta
|Biletler
|5 Eylül 2026 Cumartesi, 22.00
|Al-Ittihad - Al Nassr
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 5. hafta
|Biletler
|8 Eylül 2026 Salı, 22.00
|Al-Ittihad - Al Fayha
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 6. hafta
|Biletler
|11 Eylül 2026 Cuma, 19.45
|Al Faisaly - Al-Ittihad
|Majmaah Spor Şehri Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 7. hafta
|Biletler
|14 Eylül 2026 Pazartesi, 20.00
|Al Shamal - Al-Ittihad
|Al Bayt Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 1. maç günü
|Biletler
|10 Ekim 2026 Cumartesi, 22.00
|Al Hilal - Al-Ittihad
|Kingdom Arena (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 8. hafta (Clásico)
|Biletler
|13 Ekim 2026 Salı, 22.15
|Al-Ittihad - Shabab Al Ahli
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 2. maç günü
|Biletler
|20 Ekim 2026 Salı, 22.00
|Al Ettifaq - Al-Ittihad
|Al-Ettifaq Kulübü Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 10. hafta
|Biletler
|23 Ekim 2026 Cuma, 19.30
|Al-Ittihad - Diriyah Club
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 11. hafta
|Biletler
|26 Ekim 2026 Pazartesi, 17.45
|Neftchi Fergana - Al-Ittihad
|Istiqlol Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 3. maç günü
|Biletler
|30 Ekim 2026 Cuma, 16.30
|Abha - Al-Ittihad
|Prince Sultan bin Abdulaziz Spor Şehri (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 12. hafta
|Biletler
|2 Kasım 2026 Pazartesi, 22.15
|Al-Ittihad - Al Ain
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 4. maç günü
|Biletler
|6 Kasım 2026 Cuma, 21.30
|Al-Ittihad - NEOM SC
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 13. hafta
|Biletler
|20 Kasım 2026 Cuma, 21.00
|Al Khaleej - Al-Ittihad
|Al-Khaleej Kulübü Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 14. hafta
|Biletler
|23 Kasım 2026 Pazartesi, 22.15
|Al-Ittihad - Pakhtakor
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 5. maç günü
|Biletler
|26 Kasım 2026 Perşembe, 21.00
|Al-Ittihad - Al Ahli
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 15. hafta (Cidde derbisi)
|Biletler
|30 Kasım 2026 Pazartesi, 17.25
|Al Jabalain - Al-Ittihad
|Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadyumu (deplasman)
|Kral Kupası, son 16 turu
|Biletler
|3 Aralık 2026 Perşembe, 21.00
|Al Riyadh - Al-Ittihad
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 16. hafta
|Biletler
|7 Aralık 2026 Pazartesi, 20.00
|Al Wasl - Al-Ittihad
|Zabeel Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 6. maç günü
|Biletler
|10 Aralık 2026 Perşembe, 21.00
|Al-Ittihad - Al Taawoun
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 17. hafta
|Biletler
|14 Aralık 2026 Pazartesi, 21.00
|Al Kholood - Al-Ittihad
|Al-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 18. hafta
|Biletler
|19 Aralık 2026 Cumartesi, 21.30
|Al-Ittihad - Al Shabab
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 9. hafta (ertelenen maç)
|Biletler
|8 Şubat 2027 Pazartesi, 22.15
|Al-Ittihad - Al Gharafa
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 7. maç günü
|Biletler
|11 Şubat 2027 Perşembe, 23.00
|Al-Ittihad - Al Qadsiah
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 19. hafta
|Biletler
|15 Şubat 2027 Pazartesi, 22.15
|Al Sadd - Al-Ittihad
|Jassim Bin Hamad Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 8. maç günü
|Biletler
|18 Şubat 2027 Perşembe, 23.00
|Al Hazem - Al-Ittihad
|Al-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 20. hafta
|Biletler
|25 Şubat 2027 Perşembe, 23.00
|Al-Ittihad - Al Fateh
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 21. hafta
|Biletler
|11 Mart 2027 Perşembe, 22.00
|Al Nassr - Al-Ittihad
|Alawwal Park (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 22. hafta
|Biletler
|18 Mart 2027 Perşembe, 22.00
|Al Fayha - Al-Ittihad
|Majmaah Spor Şehri Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 23. hafta
|Biletler
|2 Nisan 2027 Cuma, 22.00
|Al-Ittihad - Al Faisaly
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 24. hafta
|Biletler
|8 Nisan 2027 Perşembe, 22.00
|Al-Ittihad - Al Hilal
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 25. hafta (Clásico)
|Biletler
|15 Nisan 2027 Perşembe, 22.00
|Al Shabab - Al-Ittihad
|King Fahd Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 26. hafta
|Biletler
|18 Nisan 2027 Pazar, 22.00
|Al-Ittihad - Al Ettifaq
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 27. hafta
|Biletler
|22 Nisan 2027 Perşembe, 22.00
|Diriyah Club - Al-Ittihad
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 28. hafta
|Biletler
|29 Nisan 2027 Perşembe, 22.00
|Al-Ittihad - Abha
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 29. hafta
|Biletler
|6 Mayıs 2027 Perşembe, 22.00
|NEOM SC - Al-Ittihad
|King Khalid Spor Şehri Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 30. hafta
|Biletler
|12 Mayıs 2027 Çarşamba, 22.00
|Al-Ittihad - Al Khaleej
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 31. hafta
|Biletler
|20 Mayıs 2027 Perşembe, 22.00
|Al Ahli - Al-Ittihad
|Kral Abdullah Spor Şehri (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 32. hafta (Cidde derbisi)
|Biletler
|24 Mayıs 2027 Pazartesi, 22.00
|Al-Ittihad - Al Riyadh
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 33. hafta
|Biletler
|29 Mayıs 2027 Cumartesi, 22.00
|Al Taawoun - Al-Ittihad
|Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu, Buraydah (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 34. hafta
|Biletler
Al-Ittihad biletleri nasıl alınır?
- Bilet almanın başlıca yolu, resmî Al-Ittihad bilet portalı veya kulübe özel WeBook uygulaması.
- Standart lig maçlarının biletleri genellikle başlama vuruşundan 10 ila 14 gün önce satışa çıkıyor.
- Al-Ahli'ye karşı Cidde derbisi ve Al-Hilal'e karşı Suudi Clásico'su gibi yoğun talep gören maçlarda kulüp üyelik kademeleri, genel satış başlamadan önce öncelikli erişim sağlıyor.
- İlk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarlar, anında dijital teslimatla cep telefonuna gönderilen orijinal ve doğrulanmış biletler sunan, bölgenin başlıca ikinci el bilet platformu GrintaHub'a yöneliyor.
Al-Ittihad biletleri ne kadar?
- Standart giriş: 50 – 125 SAR
- Premium saha kenarı ve Silver kategorileri: 300 – 700 SAR
- VIP ve Gold salonları: 1.800 SAR'dan başlayan fiyatlarla. Bu biletler yiyecek-içecek hizmeti, özel ağırlama ve stadyumda ayrıcalıklı görüş açısı içeriyor
- GrintaHub üzerinden ikinci el biletler: Fiyatlar rakibe ve koltuk kategorisine göre değişiyor; tüm önemli maçlar için bilet bulunabiliyor
2026/27 sezonunda Al-Ittihad'dan ne beklenmeli?1927'de kurulan Al-Ittihad, Suudi Arabistan'ın en eski spor kulübü ve iki kez AFC Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Kulübün ayrıca ülke içi şampiyonluklarla dolu uzun bir geçmişi var. 2025/26 sezonu ise zorluklarla geçti: Takım SPL'yi beşinci sırada bitirdi, Kral Kupası'nda yarı finalde elendi ve AFC Şampiyonlar Ligi Elit'e çeyrek finalde veda etti.
Kulüp, Gamba Osaka'yı AFC Şampiyonlar Ligi İki şampiyonluğuna taşıdıktan sonra gelen Jens Wissing'i göreve getirerek karşılık verdi. Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić ve Youssef En-Nesyri gibi Avrupa'dan gelen oyuncuların yanı sıra orta sahanın oyun kurucusu Houssem Aouar'a dayanan taktiksel bir yeniden yapılanma sürüyor. Hedef, takımı Suudi Arabistan Pro Ligi'nde ve Asya'da yeniden şampiyonluk yarışına sokmak.