Al-Hilal, geçen sezon 24 maçlık yenilmezlik serisi bile Al-Nassr'ı yakalamaya yetmedikten sonra 2026/27 sezonuna Suudi Pro League şampiyonluğunu geri alma hedefiyle giriyor. Simone Inzaghi teknik direktör olarak görevine devam ederken, yazın öne çıkan transferi Crysencio Summerville oldu. 1962'den bu yana 21 lig şampiyonluğu ile Asya'nın en çok kupa kazanan kulübü olan Al-Hilal, Suudi futbolunda hâlâ bilet bulması en zor takımlardan biri olmayı sürdürüyor. İşte GOAL'ın yeni sezon için bilet satın alma konusunda derlediği her şey.

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Al-Hilal'in 2026/27 Suudi Pro League fikstürü

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Turnuva Bilet 14 Ağustos 2026 Cuma, 23.00 Al Hilal - Al-Faisaly Kingdom Arena (İç saha) Suudi Pro League Biletler 20 Ağustos 2026 Perşembe, 23.00 Al Fayha - Al Hilal Al Majma'a Sport City Stadium (Deplasman) Suudi Pro League Biletler 28 Ağustos 2026 Cuma, 23.00 Al Khaleej - Al Hilal Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Deplasman) Suudi Pro League Biletler 1 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al Hilal - Al Ahli (Clásico, 1. maç) Kingdom Arena (İç saha) Suudi Pro League, 3. hafta Biletler 4 Eylül 2026 Cuma, 23.00 Al Shabab - Al Hilal SHG Arena (Deplasman) Suudi Pro League Biletler 7 Eylül 2026 Pazartesi, 23.00 Al Hilal - Neom SC Kingdom Arena (İç saha) Suudi Pro League Biletler TBC — 8. hafta Al Hilal - Al Ittihad (Clásico, 1. maç) Kingdom Arena (İç saha) Suudi Pro League, 8. hafta Biletler TBC — 17. hafta Al Nassr - Al Hilal (Riyad Derbisi, 1. maç) Al-Awwal Park (Deplasman) Suudi Pro League, 17. hafta Biletler TBC — 20. hafta Al Ahli - Al Hilal (Clásico, 2. maç) King Abdullah Sports City (Deplasman) Suudi Pro League, 20. hafta Biletler TBC — 25. hafta Al Ittihad - Al Hilal (Clásico, 2. maç) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Deplasman) Suudi Pro League, 25. hafta Biletler TBC — 34. hafta (Son hafta) Al Hilal - Al Nassr (Riyad Derbisi, 2. maç) Kingdom Arena (İç saha) Suudi Pro League, 34. hafta Biletler

Al-Hilal ayrıca Kral Kupası ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te de mücadele edecek. Bu turnuvaların fikstürleri, ilgili kuraların çekilmesinin ardından netleşecek.

Al-Hilal bileti nasıl alınır?

En güvenilir yol, resmi SPL sitesindeki 'Fixture/Tickets' bölümü ya da doğrudan Kingdom Arena sitesi üzerinden işlem yapmak.

Maç haftaları, Suudi hafta sonuna uygun olacak şekilde genellikle perşembeden cumartesiye kadar sürüyor ve biletler çoğunlukla her karşılaşmadan birkaç hafta önce satışa çıkıyor.

Riyad Derbisi ve diğer öne çıkan maçlar için, biletler satışa çıkar çıkmaz satın alın.

Tek maçlık biletler için üyelik gerekmiyor, ancak Al-Hilal, Basic (SAR115) ile Platinum arasında değişen ve tamamı öncelikli bilet satın alma hakkı içeren sekiz üyelik seviyesi sunuyor.

ile Platinum arasında değişen ve tamamı öncelikli bilet satın alma hakkı içeren sekiz üyelik seviyesi sunuyor. Resmi kanallarda biletler tükenirse, Ticombo gibi ikincil sitelerde SAR49'dan başlayan biletler bulunuyor.

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Al-Hilal biletleri ne kadar?

Genel giriş ve standart koltuklar: rakibe ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle SAR50-SAR1,500+ .

rakibe ve koltuk kategorisine bağlı olarak genellikle . VIP localar ve executive suiteler , özellikle Riyad Derbisi ve Clásico maçlarında en yüksek fiyatlara sahip oluyor.

, özellikle Riyad Derbisi ve Clásico maçlarında en yüksek fiyatlara sahip oluyor. İkincil piyasa biletleri , Ticombo üzerinden SAR49 'dan başlıyor, ancak fiyatlar talebe göre değişiklik gösteriyor.

, üzerinden 'dan başlıyor, ancak fiyatlar talebe göre değişiklik gösteriyor. En güncel müsaitlik durumu için SPL'nin resmi sitesini veya Kingdom Arena sitesini kontrol edin.

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2026/27'de Al-Hilal'den ne beklenmeli?

1957'de kurulan Al-Hilal, Suudi Pro League'in başlangıcından bu yana her sezonunda yer alan yalnızca üç kulüpten biri ve toplam 70 kupayla Asya'nın en çok kupa kazanan kulübü olmayı sürdürüyor. Aleksandar Mitrovic'in 40 gollük sezonunda yenilgisiz şekilde kazanılan 2023/24 şampiyonluğu hâlâ zirve noktalarından biri olarak öne çıkıyor, ancak geçen sezon hayal kırıklığıyla sona erdi: 24 maçlık yenilmezlik serisi Al-Nassr'ı geçmeye yetmedi ve Al-Hilal sezonu ikinci sırada tamamladı.

Haziran 2025'te göreve getirilen Simone Inzaghi, 2026/27'de de teknik direktör olarak devam ediyor. Kadro uluslararası yeteneklerle dolu kalmayı sürdürürken, bu yaz bildirildiğine göre West Ham'dan £64,5 milyon karşılığında gelen Crysencio Summerville; Darwin Nunez, Theo Hernandez ve Joao Cancelo'nun da bulunduğu kadroya katıldı. Al-Hilal'in bu sezon da her kulvarda yarışması bekleniyor.

Kingdom Arena'nın tarihi

Al-Hilal, iç saha maçlarını Şubat 2024'ten bu yana Kingdom Arena'da oynuyor. Stadyum, futbol düzeninde 30.000'e kadar seyirci kapasitesine sahip. Riyad'ın kuzeybatısındaki Boulevard City'de yer alan tesisin inşasına 2023 ortasında başlandı. Kingdom Holding Company (KHC), isim hakkı karşılığında o yılın eylül ayında tesise yatırım yaptı ve Al-Hilal de burayı kalıcı evi yapmayı kabul etti. Stadyumda açılır kapanır bir çatı ve orta noktanın üzerine asılı dört taraflı bir video ekranı bulunuyor. Ayrıca kış aylarındaki Riyadh Season eğlence takvimine bağlı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.