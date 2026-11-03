Al-Ahli, Matthias Jaissle'nin Newcastle United'ın teknik direktörü olmak üzere ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Marino Pusic yönetiminde, üst üste iki kez kazandığı AFC Şampiyonlar Ligi Elite unvanıyla 2026/27 sezonuna giriyor. Krallık genelinde “Al-Malaki” (Kraliyet Takımı) olarak bilinen Al-Ahli, Cidde'deki stadında maç başına seyirci ortalaması son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Suudi futbolunun en büyük ilgi odaklarından biri olmayı sürdürüyor.GOAL, Mayıs 2027'ye kadar biletlerin nasıl satın alınacağından oturma kategorilerine ve fiyatlarına kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sunuyor.
Bir Al-Ahli iç saha maçında yerinizi ayırtmak için biletleri, ilk satışa çıktıkları resmî Suudi Pro Ligi (SPL) bilet kanallarından veya WeBook platformundan satın alabilirsiniz.
Al-Ahli maçlarının biletleri genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkar. Al-Ahli, Suudi Arabistan'ın en yüksek seyirci ortalamalarından birine sahip olduğu için özellikle Al-Ittihad ile oynanan Cidde derbisi ile Al-Hilal ve Al-Nassr'ın konuk olduğu önemli maçların biletleri düzenli olarak saatler içinde tükeniyor.
Genel giriş biletleri için kulüp üyeliği zorunlu olmasa da Al-Ahli'nin “Raqi” üyelik kademeleri, Kral Abdullah Spor Şehri'nde sahanın uzun kenarındaki seçkin koltuklar için öncelikli rezervasyon imkânı sunuyor.
İlk satışta bilet bulamayan taraftarlar için Suudi Arabistan'ın ve daha geniş Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesinin önde gelen ikincil bilet platformu GrintaHub, biletleri tükenen maçlar için gerçek ve doğrulanmış biletleri doğrudan cep telefonuna teslim ediyor.
Yaz aylarında kulüp yapısında önemli değişiklikler yaşandı. Matthias Jaissle'nin Newcastle United'a gitmesinin ardından Marino Pusic, Shakhtar Donetsk ve Al-Jazira'daki başarılı dönemlerinden sonra 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve geldi. Riyad Mahrez'in sözleşmesinin Temmuz 2026'da feshedilmesinin ardından Al-Ahli, Ermeni oyun kurucu Eduard Spertsyan'ı Krasnodar'dan kadrosuna katarak ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincão'yu 85 milyon avroya transfer ederek hücum hattını yeniden şekillendirdi.
2025/26 sezonunda Gol Krallığı ödülünü kazanan forvet Ivan Toney hücum hattının merkezinde yer alıyor. Mayıs 2027'ye kadar dört kulvarda mücadele edecek takımın savunmasında ise Roger Ibañez ile kaleci Edouard Mendy öne çıkıyor.
Mayıs 2014'te açılan stadyumun resmî kapasitesi 62.241. Riyad'daki Kral Fahd Spor Şehri'nin ardından Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci spor tesisi konumunda. Al-Ahli, tesisi şehirdeki rakibi Al-Ittihad ile paylaşıyor. Kulüp ve millî takım maçlarının yanı sıra stadyum, WWE'nin Greatest Royal Rumble etkinliği (2018), Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua arasındaki “Rage on the Red Sea” adlı ağır sıklet rövanşı (2022) ve 2026 İspanya Süper Kupası finali gibi uluslararası çapta büyük etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Al-Ahli Saudi FC'nin 2026/27 fikstürüSuudi Pro Ligi (SPL) takvimi, Mayıs 2027 sonuna kadar 34 haftadan oluşuyor. Al-Ahli bu süreçte AFC Şampiyonlar Ligi Elite unvanını korumaya çalışırken Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'nda da mücadele edecek. Al-Ahli'nin 2026/27 sezonu sonuna kadar tüm kulvarlardaki maç programı şöyle:
SPL, haftaların kesin başlama saatlerini takvimin belirli dönemlerinde yayımlıyor. Al-Ahli, lig maçlarının yanı sıra 2027 baharı boyunca AFC Şampiyonlar Ligi Elite'in eleme aşamasında ve Kral Kupası'nda yoluna devam etmeye çalışacak.
|Tarih ve saat
|Maç
|Stadyum
|Organizasyon
|Biletler
|13 Ağustos 2026 Perşembe, 23.00
|Al-Diriyah - Al-Ahli
|Prens Faysal bin Fahd Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 1. hafta
|Biletler
|17 Ağustos 2026 Pazartesi, 18.00
|Al-Anwar - Al-Ahli
|Deplasman (stadyum henüz belli değil)
|Kral Kupası, son 32 turu
|Biletler
|22 Ağustos 2026 Cumartesi, 23.00
|Al-Ahli - Abha
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 2. hafta
|Biletler
|26 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00
|Al-Ahli - Auckland FC
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|FIFA Kıtalararası Kupa, 1. tur
|Biletler
|29 Ağustos 2026 Cumartesi, 21.05
|Al-Kholood - Al-Ahli
|Al-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 4. hafta
|Biletler
|1 Eylül 2026 Salı, 23.00
|Al-Hilal - Al-Ahli
|Kingdom Arena (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 3. hafta (Clásico)
|Biletler
|4 Eylül 2026 Cuma, 23.00
|Al-Ahli - Al-Riyadh
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 5. hafta
|Biletler
|8 Eylül 2026 Salı, 23.00
|Al-Qadsiah - Al-Ahli
|Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 6. hafta
|Biletler
|11 Eylül 2026 Cuma, 21.00
|Al-Ahli - Al-Hazem
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 7. hafta
|Biletler
|14 Eylül 2026 Pazartesi, 21.15
|Al-Ahli - Pakhtakor
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 1. maç günü
|Biletler
|19 Eylül 2026 Cumartesi, 20.00
|Mamelodi Sundowns - Al-Ahli
|Loftus Versfeld Stadyumu (deplasman)
|FIFA Kıtalararası Kupa, 2. tur
|Biletler
|9 Ekim 2026 Cuma, 20.00
|Al-Fateh - Al-Ahli
|Maydan Al-Fateh Kulübü Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 8. hafta
|Biletler
|12 Ekim 2026 Pazartesi, 19.00
|Al-Wasl - Al-Ahli
|Zabeel Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 2. maç günü
|Biletler
|19 Ekim 2026 Pazartesi, 20.00
|Al-Fayha - Al-Ahli
|Al-Majma'ah Spor Şehri (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 10. hafta
|Biletler
|23 Ekim 2026 Cuma, 20.00
|Al-Ahli - Al-Khaleej
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 11. hafta
|Biletler
|26 Ekim 2026 Pazartesi, 21.15
|Al-Ahli - Al-Gharafa
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 3. maç günü
|Biletler
|30 Ekim 2026 Cuma, 20.00
|Al-Shabab - Al-Ahli
|Al-Shabab Kulübü Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 12. hafta
|Biletler
|2 Kasım 2026 Pazartesi, 19.00
|Al-Sadd - Al-Ahli
|Jassim bin Hamad Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 4. maç günü
|Biletler
|7 Kasım 2026 Cumartesi, 20.30
|Al-Ahli - Al-Taawoun
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 13. hafta
|Biletler
|20 Kasım 2026 Cuma, 20.00
|Al-Ahli - Al-Faisaly
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 14. hafta
|Biletler
|23 Kasım 2026 Pazartesi, 19.00
|Al-Shamal - Al-Ahli
|Al-Bayt Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 5. maç günü
|Biletler
|26 Kasım 2026 Perşembe, 20.00
|Al-Ittihad - Al-Ahli
|Kral Abdullah Spor Şehri (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 15. hafta (Cidde derbisi)
|Biletler
|1 Aralık 2026 Salı, 16.40
|Al-Ula - Al-Ahli
|Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman)
|Kral Kupası, son 16 turu
|Biletler
|3 Aralık 2026 Perşembe, 20.00
|Al-Ahli - Al-Ettifaq
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 16. hafta
|Biletler
|8 Aralık 2026 Salı, 21.15
|Al-Ahli - Shabab Al-Ahli
|Prens Abdullah Al-Faisal Stadyumu (ev sahibi)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 6. maç günü
|Biletler
|10 Aralık 2026 Perşembe, 20.00
|NEOM SC - Al-Ahli
|Kral Halid Spor Şehri Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 17. hafta
|Biletler
|14 Aralık 2026 Pazartesi, 20.00
|Al-Ahli - Al-Diriyah
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 18. hafta
|Biletler
|19 Aralık 2026 Cumartesi, 20.00
|Al-Qadsiah - Al-Ahli
|Tarafsız saha (Suudi Arabistan)
|Suudi Süper Kupası, yarı final
|Biletler
|9 Şubat 2027 Salı, 17.45
|Neftchi Fergana - Al-Ahli
|Istiqlol Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 7. maç günü
|Biletler
|11 Şubat 2027 Perşembe, 22.00
|Abha - Al-Ahli
|Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 19. hafta
|Biletler
|15 Şubat 2027 Pazartesi, 21.15
|Al-Ahli - Al-Ain
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 8. maç günü
|Biletler
|18 Şubat 2027 Perşembe, 22.00
|Al-Ahli - Al-Hilal
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 20. hafta (Clásico)
|Biletler
|25 Şubat 2027 Perşembe, 22.00
|Al-Ahli - Al-Kholood
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 21. hafta
|Biletler
|6 Mart 2027 Cumartesi, 21.00
|Al-Ahli - Al-Nassr
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 9. hafta (ertelendi)
|Biletler
|11 Mart 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Riyadh - Al-Ahli
|Prens Turki bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 22. hafta
|Biletler
|18 Mart 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Ahli - Al-Qadsiah
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 23. hafta
|Biletler
|2 Nisan 2027 Cuma, 21.00
|Al-Hazem - Al-Ahli
|Al-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 24. hafta
|Biletler
|8 Nisan 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Ahli - Al-Fateh
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 25. hafta
|Biletler
|15 Nisan 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Nassr - Al-Ahli
|Al-Awwal Park (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 26. hafta
|Biletler
|18 Nisan 2027 Pazar, 21.00
|Al-Ahli - Al-Fayha
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 27. hafta
|Biletler
|22 Nisan 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Khaleej - Al-Ahli
|Prens Nayef bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 28. hafta
|Biletler
|29 Nisan 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Ahli - Al-Shabab
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 29. hafta
|Biletler
|6 Mayıs 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Taawoun - Al-Ahli
|Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 30. hafta
|Biletler
|12 Mayıs 2027 Çarşamba, 21.00
|Al-Faisaly - Al-Ahli
|Al-Majma'ah Spor Şehri (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 31. hafta
|Biletler
|20 Mayıs 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Ahli - Al-Ittihad
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 32. hafta (Cidde derbisi)
|Biletler
|24 Mayıs 2027 Pazartesi, 21.00
|Al-Ettifaq - Al-Ahli
|Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu (deplasman)
|Suudi Pro Ligi, 33. hafta
|Biletler
|29 Mayıs 2027 Cumartesi, 21.00
|Al-Ahli - NEOM SC
|Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)
|Suudi Pro Ligi, 34. hafta
|Biletler
Bir Al-Ahli iç saha maçında yerinizi ayırtmak için biletleri, ilk satışa çıktıkları resmî Suudi Pro Ligi (SPL) bilet kanallarından veya WeBook platformundan satın alabilirsiniz.
Al-Ahli Saudi FC biletleri nasıl satın alınır?
Al-Ahli maçlarının biletleri genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkar. Al-Ahli, Suudi Arabistan'ın en yüksek seyirci ortalamalarından birine sahip olduğu için özellikle Al-Ittihad ile oynanan Cidde derbisi ile Al-Hilal ve Al-Nassr'ın konuk olduğu önemli maçların biletleri düzenli olarak saatler içinde tükeniyor.
Genel giriş biletleri için kulüp üyeliği zorunlu olmasa da Al-Ahli'nin “Raqi” üyelik kademeleri, Kral Abdullah Spor Şehri'nde sahanın uzun kenarındaki seçkin koltuklar için öncelikli rezervasyon imkânı sunuyor.
İlk satışta bilet bulamayan taraftarlar için Suudi Arabistan'ın ve daha geniş Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesinin önde gelen ikincil bilet platformu GrintaHub, biletleri tükenen maçlar için gerçek ve doğrulanmış biletleri doğrudan cep telefonuna teslim ediyor.
Al-Ahli Saudi FC biletleri ne kadar?Al-Ahli bilet fiyatları rakibe, Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki koltuğun konumuna ve maçın önemine göre değişiyor:
- Genel giriş: Genellikle 30 ila 90 Suudi Arabistan riyali arasında değişiyor.
- Altın ve gümüş kategoriler: Alt tribündeki seçkin koltuklar ve sahanın uzun kenarının orta bölümündeki koltuklar genellikle 250 ila 600 Suudi Arabistan riyaline mal oluyor.
- VIP ve VVIP ağırlama: Özel yemek servisi, ayrılmış otopark ve üst düzey oturma seçenekleri sunan seçkin salonların fiyatları 1.500 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.
2026/27 sezonunda Al-Ahli Saudi FC'den neler bekleniyor?Al-Ahli, yerel rakibi Al-Ittihad ile Riyad'ın güçlü takımları Al-Hilal ve Al-Nassr'ın yanında Suudi Pro Ligi'nin geleneksel “Büyük Dörtlüsü” arasında yer alarak 2026/27 sezonuna giriyor. Kulüp, 2022'de en üst lige döndükten sonra 2024/25 ve 2025/26 sezonlarının ikisinde de AFC Şampiyonlar Ligi Elite kupasını kazanarak kıta düzeyinde üst üste iki şampiyonluk elde etti.
Yaz aylarında kulüp yapısında önemli değişiklikler yaşandı. Matthias Jaissle'nin Newcastle United'a gitmesinin ardından Marino Pusic, Shakhtar Donetsk ve Al-Jazira'daki başarılı dönemlerinden sonra 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve geldi. Riyad Mahrez'in sözleşmesinin Temmuz 2026'da feshedilmesinin ardından Al-Ahli, Ermeni oyun kurucu Eduard Spertsyan'ı Krasnodar'dan kadrosuna katarak ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincão'yu 85 milyon avroya transfer ederek hücum hattını yeniden şekillendirdi.
2025/26 sezonunda Gol Krallığı ödülünü kazanan forvet Ivan Toney hücum hattının merkezinde yer alıyor. Mayıs 2027'ye kadar dört kulvarda mücadele edecek takımın savunmasında ise Roger Ibañez ile kaleci Edouard Mendy öne çıkıyor.
Kral Abdullah Spor Şehri'nin tarihi“Mücevher” (Al-Jawhara) lakaplı Kral Abdullah Spor Şehri, Cidde merkezinin 30 kilometre kuzeyinde, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nın yakınında bulunuyor. Suudi Arabistan'ın batısına birinci sınıf bir spor kompleksi kazandırmak amacıyla inşa edilen tesis, Cidde'deki büyük spor etkinliklerinin başlıca adresi olarak tarihî Prens Abdullah Al-Faisal Stadyumu'nun yerini aldı.
Mayıs 2014'te açılan stadyumun resmî kapasitesi 62.241. Riyad'daki Kral Fahd Spor Şehri'nin ardından Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci spor tesisi konumunda. Al-Ahli, tesisi şehirdeki rakibi Al-Ittihad ile paylaşıyor. Kulüp ve millî takım maçlarının yanı sıra stadyum, WWE'nin Greatest Royal Rumble etkinliği (2018), Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua arasındaki “Rage on the Red Sea” adlı ağır sıklet rövanşı (2022) ve 2026 İspanya Süper Kupası finali gibi uluslararası çapta büyük etkinliklere ev sahipliği yaptı.