Al-Ahli, Matthias Jaissle'nin Newcastle United'ın teknik direktörü olmak üzere ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Marino Pusic yönetiminde, üst üste iki kez kazandığı AFC Şampiyonlar Ligi Elite unvanıyla 2026/27 sezonuna giriyor. Krallık genelinde “Al-Malaki” (Kraliyet Takımı) olarak bilinen Al-Ahli, Cidde'deki stadında maç başına seyirci ortalaması son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Suudi futbolunun en büyük ilgi odaklarından biri olmayı sürdürüyor., Mayıs 2027'ye kadar biletlerin nasıl satın alınacağından oturma kategorilerine ve fiyatlarına kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sunuyor.

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Al-Ahli Saudi FC'nin 2026/27 fikstürü

Tarih ve saat Maç Stadyum Organizasyon Biletler 13 Ağustos 2026 Perşembe, 23.00 Al-Diriyah - Al-Ahli Prens Faysal bin Fahd Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 1. hafta Biletler 17 Ağustos 2026 Pazartesi, 18.00 Al-Anwar - Al-Ahli Deplasman (stadyum henüz belli değil) Kral Kupası, son 32 turu Biletler 22 Ağustos 2026 Cumartesi, 23.00 Al-Ahli - Abha Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 2. hafta Biletler 26 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00 Al-Ahli - Auckland FC Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) FIFA Kıtalararası Kupa, 1. tur Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 21.05 Al-Kholood - Al-Ahli Al-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 4. hafta Biletler 1 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al-Hilal - Al-Ahli Kingdom Arena (deplasman) Suudi Pro Ligi, 3. hafta (Clásico) Biletler 4 Eylül 2026 Cuma, 23.00 Al-Ahli - Al-Riyadh Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 5. hafta Biletler 8 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al-Qadsiah - Al-Ahli Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 6. hafta Biletler 11 Eylül 2026 Cuma, 21.00 Al-Ahli - Al-Hazem Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 7. hafta Biletler 14 Eylül 2026 Pazartesi, 21.15 Al-Ahli - Pakhtakor Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 1. maç günü Biletler 19 Eylül 2026 Cumartesi, 20.00 Mamelodi Sundowns - Al-Ahli Loftus Versfeld Stadyumu (deplasman) FIFA Kıtalararası Kupa, 2. tur Biletler 9 Ekim 2026 Cuma, 20.00 Al-Fateh - Al-Ahli Maydan Al-Fateh Kulübü Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 8. hafta Biletler 12 Ekim 2026 Pazartesi, 19.00 Al-Wasl - Al-Ahli Zabeel Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 2. maç günü Biletler 19 Ekim 2026 Pazartesi, 20.00 Al-Fayha - Al-Ahli Al-Majma'ah Spor Şehri (deplasman) Suudi Pro Ligi, 10. hafta Biletler 23 Ekim 2026 Cuma, 20.00 Al-Ahli - Al-Khaleej Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 11. hafta Biletler 26 Ekim 2026 Pazartesi, 21.15 Al-Ahli - Al-Gharafa Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 3. maç günü Biletler 30 Ekim 2026 Cuma, 20.00 Al-Shabab - Al-Ahli Al-Shabab Kulübü Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 12. hafta Biletler 2 Kasım 2026 Pazartesi, 19.00 Al-Sadd - Al-Ahli Jassim bin Hamad Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 4. maç günü Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi, 20.30 Al-Ahli - Al-Taawoun Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 13. hafta Biletler 20 Kasım 2026 Cuma, 20.00 Al-Ahli - Al-Faisaly Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 14. hafta Biletler 23 Kasım 2026 Pazartesi, 19.00 Al-Shamal - Al-Ahli Al-Bayt Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 5. maç günü Biletler 26 Kasım 2026 Perşembe, 20.00 Al-Ittihad - Al-Ahli Kral Abdullah Spor Şehri (deplasman) Suudi Pro Ligi, 15. hafta (Cidde derbisi) Biletler 1 Aralık 2026 Salı, 16.40 Al-Ula - Al-Ahli Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman) Kral Kupası, son 16 turu Biletler 3 Aralık 2026 Perşembe, 20.00 Al-Ahli - Al-Ettifaq Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 16. hafta Biletler 8 Aralık 2026 Salı, 21.15 Al-Ahli - Shabab Al-Ahli Prens Abdullah Al-Faisal Stadyumu (ev sahibi) AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 6. maç günü Biletler 10 Aralık 2026 Perşembe, 20.00 NEOM SC - Al-Ahli Kral Halid Spor Şehri Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 17. hafta Biletler 14 Aralık 2026 Pazartesi, 20.00 Al-Ahli - Al-Diriyah Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 18. hafta Biletler 19 Aralık 2026 Cumartesi, 20.00 Al-Qadsiah - Al-Ahli Tarafsız saha (Suudi Arabistan) Suudi Süper Kupası, yarı final Biletler 9 Şubat 2027 Salı, 17.45 Neftchi Fergana - Al-Ahli Istiqlol Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 7. maç günü Biletler 11 Şubat 2027 Perşembe, 22.00 Abha - Al-Ahli Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri (deplasman) Suudi Pro Ligi, 19. hafta Biletler 15 Şubat 2027 Pazartesi, 21.15 Al-Ahli - Al-Ain Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 8. maç günü Biletler 18 Şubat 2027 Perşembe, 22.00 Al-Ahli - Al-Hilal Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 20. hafta (Clásico) Biletler 25 Şubat 2027 Perşembe, 22.00 Al-Ahli - Al-Kholood Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 21. hafta Biletler 6 Mart 2027 Cumartesi, 21.00 Al-Ahli - Al-Nassr Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 9. hafta (ertelendi) Biletler 11 Mart 2027 Perşembe, 21.00 Al-Riyadh - Al-Ahli Prens Turki bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 22. hafta Biletler 18 Mart 2027 Perşembe, 21.00 Al-Ahli - Al-Qadsiah Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 23. hafta Biletler 2 Nisan 2027 Cuma, 21.00 Al-Hazem - Al-Ahli Al-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 24. hafta Biletler 8 Nisan 2027 Perşembe, 21.00 Al-Ahli - Al-Fateh Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 25. hafta Biletler 15 Nisan 2027 Perşembe, 21.00 Al-Nassr - Al-Ahli Al-Awwal Park (deplasman) Suudi Pro Ligi, 26. hafta Biletler 18 Nisan 2027 Pazar, 21.00 Al-Ahli - Al-Fayha Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 27. hafta Biletler 22 Nisan 2027 Perşembe, 21.00 Al-Khaleej - Al-Ahli Prens Nayef bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 28. hafta Biletler 29 Nisan 2027 Perşembe, 21.00 Al-Ahli - Al-Shabab Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 29. hafta Biletler 6 Mayıs 2027 Perşembe, 21.00 Al-Taawoun - Al-Ahli Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 30. hafta Biletler 12 Mayıs 2027 Çarşamba, 21.00 Al-Faisaly - Al-Ahli Al-Majma'ah Spor Şehri (deplasman) Suudi Pro Ligi, 31. hafta Biletler 20 Mayıs 2027 Perşembe, 21.00 Al-Ahli - Al-Ittihad Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 32. hafta (Cidde derbisi) Biletler 24 Mayıs 2027 Pazartesi, 21.00 Al-Ettifaq - Al-Ahli Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu (deplasman) Suudi Pro Ligi, 33. hafta Biletler 29 Mayıs 2027 Cumartesi, 21.00 Al-Ahli - NEOM SC Kral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi) Suudi Pro Ligi, 34. hafta Biletler

Suudi Pro Ligi (SPL) takvimi, Mayıs 2027 sonuna kadar 34 haftadan oluşuyor. Al-Ahli bu süreçte AFC Şampiyonlar Ligi Elite unvanını korumaya çalışırken Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'nda da mücadele edecek. Al-Ahli'nin 2026/27 sezonu sonuna kadar tüm kulvarlardaki maç programı şöyle:SPL, haftaların kesin başlama saatlerini takvimin belirli dönemlerinde yayımlıyor. Al-Ahli, lig maçlarının yanı sıra 2027 baharı boyunca AFC Şampiyonlar Ligi Elite'in eleme aşamasında ve Kral Kupası'nda yoluna devam etmeye çalışacak.

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Al-Ahli Saudi FC biletleri nasıl satın alınır?

Bir Al-Ahli iç saha maçında yerinizi ayırtmak için biletleri, ilk satışa çıktıkları resmî Suudi Pro Ligi (SPL) bilet kanallarından veya WeBook platformundan satın alabilirsiniz.Al-Ahli maçlarının biletleri genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkar. Al-Ahli, Suudi Arabistan'ın en yüksek seyirci ortalamalarından birine sahip olduğu için özellikle Al-Ittihad ile oynanan Cidde derbisi ile Al-Hilal ve Al-Nassr'ın konuk olduğu önemli maçların biletleri düzenli olarak saatler içinde tükeniyor.Genel giriş biletleri için kulüp üyeliği zorunlu olmasa da Al-Ahli'nin “Raqi” üyelik kademeleri, Kral Abdullah Spor Şehri'nde sahanın uzun kenarındaki seçkin koltuklar için öncelikli rezervasyon imkânı sunuyor.İlk satışta bilet bulamayan taraftarlar için Suudi Arabistan'ın ve daha geniş Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesinin önde gelen ikincil bilet platformu GrintaHub , biletleri tükenen maçlar için gerçek ve doğrulanmış biletleri doğrudan cep telefonuna teslim ediyor.

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Al-Ahli Saudi FC biletleri ne kadar?

Genel giriş: Genellikle 30 ila 90 Suudi Arabistan riyali arasında değişiyor.

Genellikle 30 ila 90 Suudi Arabistan riyali arasında değişiyor. Altın ve gümüş kategoriler: Alt tribündeki seçkin koltuklar ve sahanın uzun kenarının orta bölümündeki koltuklar genellikle 250 ila 600 Suudi Arabistan riyaline mal oluyor.

Alt tribündeki seçkin koltuklar ve sahanın uzun kenarının orta bölümündeki koltuklar genellikle 250 ila 600 Suudi Arabistan riyaline mal oluyor. VIP ve VVIP ağırlama: Özel yemek servisi, ayrılmış otopark ve üst düzey oturma seçenekleri sunan seçkin salonların fiyatları 1.500 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.

Al-Ahli bilet fiyatları rakibe, Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki koltuğun konumuna ve maçın önemine göre değişiyor: GrintaHub gibi ikincil bilet pazarlarındaki fiyatlar talebi yansıtıyor. Sezon Mayıs 2027'ye yaklaşırken Al-Ittihad ile derbiler ve şampiyonluk yarışı açısından kritik maçlar daha fazla ilgi görüyor.

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2026/27 sezonunda Al-Ahli Saudi FC'den neler bekleniyor?

Kral Abdullah Spor Şehri'nin tarihi

Al-Ahli, yerel rakibi Al-Ittihad ile Riyad'ın güçlü takımları Al-Hilal ve Al-Nassr'ın yanında Suudi Pro Ligi'nin geleneksel “Büyük Dörtlüsü” arasında yer alarak 2026/27 sezonuna giriyor. Kulüp, 2022'de en üst lige döndükten sonra 2024/25 ve 2025/26 sezonlarının ikisinde de AFC Şampiyonlar Ligi Elite kupasını kazanarak kıta düzeyinde üst üste iki şampiyonluk elde etti.Yaz aylarında kulüp yapısında önemli değişiklikler yaşandı. Matthias Jaissle'nin Newcastle United'a gitmesinin ardından Marino Pusic, Shakhtar Donetsk ve Al-Jazira'daki başarılı dönemlerinden sonra 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve geldi. Riyad Mahrez'in sözleşmesinin Temmuz 2026'da feshedilmesinin ardından Al-Ahli, Ermeni oyun kurucu Eduard Spertsyan'ı Krasnodar'dan kadrosuna katarak ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincão'yu 85 milyon avroya transfer ederek hücum hattını yeniden şekillendirdi.2025/26 sezonunda Gol Krallığı ödülünü kazanan forvet Ivan Toney hücum hattının merkezinde yer alıyor. Mayıs 2027'ye kadar dört kulvarda mücadele edecek takımın savunmasında ise Roger Ibañez ile kaleci Edouard Mendy öne çıkıyor.“Mücevher” (Al-Jawhara) lakaplı Kral Abdullah Spor Şehri, Cidde merkezinin 30 kilometre kuzeyinde, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nın yakınında bulunuyor. Suudi Arabistan'ın batısına birinci sınıf bir spor kompleksi kazandırmak amacıyla inşa edilen tesis, Cidde'deki büyük spor etkinliklerinin başlıca adresi olarak tarihî Prens Abdullah Al-Faisal Stadyumu'nun yerini aldı.Mayıs 2014'te açılan stadyumun resmî kapasitesi 62.241. Riyad'daki Kral Fahd Spor Şehri'nin ardından Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci spor tesisi konumunda. Al-Ahli, tesisi şehirdeki rakibi Al-Ittihad ile paylaşıyor. Kulüp ve millî takım maçlarının yanı sıra stadyum, WWE'nin Greatest Royal Rumble etkinliği (2018), Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua arasındaki “Rage on the Red Sea” adlı ağır sıklet rövanşı (2022) ve 2026 İspanya Süper Kupası finali gibi uluslararası çapta büyük etkinliklere ev sahipliği yaptı.