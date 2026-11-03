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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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Çeviri:

Al Ahli Saudi FC'nin 2026/27 sezonu biletleri nasıl alınır? Suudi Pro Ligi bilet fiyatları, yaklaşan maçlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Al Ahli

Suudi Arabistan futbolunun dört büyük takımından birini Cidde’yi coştururken sahada izleme fırsatını kaçırmayın.

Al-Ahli, Matthias Jaissle'nin Newcastle United'ın teknik direktörü olmak üzere ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktör Marino Pusic yönetiminde, üst üste iki kez kazandığı AFC Şampiyonlar Ligi Elite unvanıyla 2026/27 sezonuna giriyor. Krallık genelinde “Al-Malaki” (Kraliyet Takımı) olarak bilinen Al-Ahli, Cidde'deki stadında maç başına seyirci ortalaması son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Suudi futbolunun en büyük ilgi odaklarından biri olmayı sürdürüyor.GOAL, Mayıs 2027'ye kadar biletlerin nasıl satın alınacağından oturma kategorilerine ve fiyatlarına kadar ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri sunuyor.

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Al-Ahli Saudi FC'nin 2026/27 fikstürü

Suudi Pro Ligi (SPL) takvimi, Mayıs 2027 sonuna kadar 34 haftadan oluşuyor. Al-Ahli bu süreçte AFC Şampiyonlar Ligi Elite unvanını korumaya çalışırken Suudi Süper Kupası ve Kral Kupası'nda da mücadele edecek. Al-Ahli'nin 2026/27 sezonu sonuna kadar tüm kulvarlardaki maç programı şöyle:
Tarih ve saatMaçStadyumOrganizasyonBiletler
13 Ağustos 2026 Perşembe, 23.00Al-Diriyah - Al-AhliPrens Faysal bin Fahd Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 1. haftaBiletler
17 Ağustos 2026 Pazartesi, 18.00Al-Anwar - Al-AhliDeplasman (stadyum henüz belli değil)Kral Kupası, son 32 turuBiletler
22 Ağustos 2026 Cumartesi, 23.00Al-Ahli - AbhaKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 2. haftaBiletler
26 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00Al-Ahli - Auckland FCKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)FIFA Kıtalararası Kupa, 1. turBiletler
29 Ağustos 2026 Cumartesi, 21.05Al-Kholood - Al-AhliAl-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 4. haftaBiletler
1 Eylül 2026 Salı, 23.00Al-Hilal - Al-AhliKingdom Arena (deplasman)Suudi Pro Ligi, 3. hafta (Clásico)Biletler
4 Eylül 2026 Cuma, 23.00Al-Ahli - Al-RiyadhKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 5. haftaBiletler
8 Eylül 2026 Salı, 23.00Al-Qadsiah - Al-AhliPrens Muhammed bin Fahd Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 6. haftaBiletler
11 Eylül 2026 Cuma, 21.00Al-Ahli - Al-HazemKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 7. haftaBiletler
14 Eylül 2026 Pazartesi, 21.15Al-Ahli - PakhtakorKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 1. maç günüBiletler
19 Eylül 2026 Cumartesi, 20.00Mamelodi Sundowns - Al-AhliLoftus Versfeld Stadyumu (deplasman)FIFA Kıtalararası Kupa, 2. turBiletler
9 Ekim 2026 Cuma, 20.00Al-Fateh - Al-AhliMaydan Al-Fateh Kulübü Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 8. haftaBiletler
12 Ekim 2026 Pazartesi, 19.00Al-Wasl - Al-AhliZabeel Stadyumu (deplasman)AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 2. maç günüBiletler
19 Ekim 2026 Pazartesi, 20.00Al-Fayha - Al-AhliAl-Majma'ah Spor Şehri (deplasman)Suudi Pro Ligi, 10. haftaBiletler
23 Ekim 2026 Cuma, 20.00Al-Ahli - Al-KhaleejKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 11. haftaBiletler
26 Ekim 2026 Pazartesi, 21.15Al-Ahli - Al-GharafaKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 3. maç günüBiletler
30 Ekim 2026 Cuma, 20.00Al-Shabab - Al-AhliAl-Shabab Kulübü Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 12. haftaBiletler
2 Kasım 2026 Pazartesi, 19.00Al-Sadd - Al-AhliJassim bin Hamad Stadyumu (deplasman)AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 4. maç günüBiletler
7 Kasım 2026 Cumartesi, 20.30Al-Ahli - Al-TaawounKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 13. haftaBiletler
20 Kasım 2026 Cuma, 20.00Al-Ahli - Al-FaisalyKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 14. haftaBiletler
23 Kasım 2026 Pazartesi, 19.00Al-Shamal - Al-AhliAl-Bayt Stadyumu (deplasman)AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 5. maç günüBiletler
26 Kasım 2026 Perşembe, 20.00Al-Ittihad - Al-AhliKral Abdullah Spor Şehri (deplasman)Suudi Pro Ligi, 15. hafta (Cidde derbisi)Biletler
1 Aralık 2026 Salı, 16.40Al-Ula - Al-AhliPrens Muhammed bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman)Kral Kupası, son 16 turuBiletler
3 Aralık 2026 Perşembe, 20.00Al-Ahli - Al-EttifaqKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 16. haftaBiletler
8 Aralık 2026 Salı, 21.15Al-Ahli - Shabab Al-AhliPrens Abdullah Al-Faisal Stadyumu (ev sahibi)AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 6. maç günüBiletler
10 Aralık 2026 Perşembe, 20.00NEOM SC - Al-AhliKral Halid Spor Şehri Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 17. haftaBiletler
14 Aralık 2026 Pazartesi, 20.00Al-Ahli - Al-DiriyahKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 18. haftaBiletler
19 Aralık 2026 Cumartesi, 20.00Al-Qadsiah - Al-AhliTarafsız saha (Suudi Arabistan)Suudi Süper Kupası, yarı finalBiletler
9 Şubat 2027 Salı, 17.45Neftchi Fergana - Al-AhliIstiqlol Stadyumu (deplasman)AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 7. maç günüBiletler
11 Şubat 2027 Perşembe, 22.00Abha - Al-AhliPrens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri (deplasman)Suudi Pro Ligi, 19. haftaBiletler
15 Şubat 2027 Pazartesi, 21.15Al-Ahli - Al-AinKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)AFC Şampiyonlar Ligi Elite, 8. maç günüBiletler
18 Şubat 2027 Perşembe, 22.00Al-Ahli - Al-HilalKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 20. hafta (Clásico)Biletler
25 Şubat 2027 Perşembe, 22.00Al-Ahli - Al-KholoodKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 21. haftaBiletler
6 Mart 2027 Cumartesi, 21.00Al-Ahli - Al-NassrKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 9. hafta (ertelendi)Biletler
11 Mart 2027 Perşembe, 21.00Al-Riyadh - Al-AhliPrens Turki bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 22. haftaBiletler
18 Mart 2027 Perşembe, 21.00Al-Ahli - Al-QadsiahKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 23. haftaBiletler
2 Nisan 2027 Cuma, 21.00Al-Hazem - Al-AhliAl-Hazem Kulübü Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 24. haftaBiletler
8 Nisan 2027 Perşembe, 21.00Al-Ahli - Al-FatehKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 25. haftaBiletler
15 Nisan 2027 Perşembe, 21.00Al-Nassr - Al-AhliAl-Awwal Park (deplasman)Suudi Pro Ligi, 26. haftaBiletler
18 Nisan 2027 Pazar, 21.00Al-Ahli - Al-FayhaKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 27. haftaBiletler
22 Nisan 2027 Perşembe, 21.00Al-Khaleej - Al-AhliPrens Nayef bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 28. haftaBiletler
29 Nisan 2027 Perşembe, 21.00Al-Ahli - Al-ShababKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 29. haftaBiletler
6 Mayıs 2027 Perşembe, 21.00Al-Taawoun - Al-AhliKral Abdullah Spor Şehri Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 30. haftaBiletler
12 Mayıs 2027 Çarşamba, 21.00Al-Faisaly - Al-AhliAl-Majma'ah Spor Şehri (deplasman)Suudi Pro Ligi, 31. haftaBiletler
20 Mayıs 2027 Perşembe, 21.00Al-Ahli - Al-IttihadKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 32. hafta (Cidde derbisi)Biletler
24 Mayıs 2027 Pazartesi, 21.00Al-Ettifaq - Al-AhliPrens Muhammed bin Fahd Stadyumu (deplasman)Suudi Pro Ligi, 33. haftaBiletler
29 Mayıs 2027 Cumartesi, 21.00Al-Ahli - NEOM SCKral Abdullah Spor Şehri (ev sahibi)Suudi Pro Ligi, 34. haftaBiletler
SPL, haftaların kesin başlama saatlerini takvimin belirli dönemlerinde yayımlıyor. Al-Ahli, lig maçlarının yanı sıra 2027 baharı boyunca AFC Şampiyonlar Ligi Elite'in eleme aşamasında ve Kral Kupası'nda yoluna devam etmeye çalışacak. 

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Al-Ahli Saudi FC biletleri nasıl satın alınır?

Bir Al-Ahli iç saha maçında yerinizi ayırtmak için biletleri, ilk satışa çıktıkları resmî Suudi Pro Ligi (SPL) bilet kanallarından veya WeBook platformundan satın alabilirsiniz.
Al-Ahli maçlarının biletleri genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkar. Al-Ahli, Suudi Arabistan'ın en yüksek seyirci ortalamalarından birine sahip olduğu için özellikle Al-Ittihad ile oynanan Cidde derbisi ile Al-Hilal ve Al-Nassr'ın konuk olduğu önemli maçların biletleri düzenli olarak saatler içinde tükeniyor.
Genel giriş biletleri için kulüp üyeliği zorunlu olmasa da Al-Ahli'nin “Raqi” üyelik kademeleri, Kral Abdullah Spor Şehri'nde sahanın uzun kenarındaki seçkin koltuklar için öncelikli rezervasyon imkânı sunuyor.
İlk satışta bilet bulamayan taraftarlar için Suudi Arabistan'ın ve daha geniş Orta Doğu ile Kuzey Afrika bölgesinin önde gelen ikincil bilet platformu GrintaHub, biletleri tükenen maçlar için gerçek ve doğrulanmış biletleri doğrudan cep telefonuna teslim ediyor.

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Al-Ahli Saudi FC biletleri ne kadar?

Al-Ahli bilet fiyatları rakibe, Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki koltuğun konumuna ve maçın önemine göre değişiyor:
  • Genel giriş: Genellikle 30 ila 90 Suudi Arabistan riyali arasında değişiyor.
  • Altın ve gümüş kategoriler: Alt tribündeki seçkin koltuklar ve sahanın uzun kenarının orta bölümündeki koltuklar genellikle 250 ila 600 Suudi Arabistan riyaline mal oluyor.
  • VIP ve VVIP ağırlama: Özel yemek servisi, ayrılmış otopark ve üst düzey oturma seçenekleri sunan seçkin salonların fiyatları 1.500 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.
GrintaHub gibi ikincil bilet pazarlarındaki fiyatlar talebi yansıtıyor. Sezon Mayıs 2027'ye yaklaşırken Al-Ittihad ile derbiler ve şampiyonluk yarışı açısından kritik maçlar daha fazla ilgi görüyor.

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2026/27 sezonunda Al-Ahli Saudi FC'den neler bekleniyor?

Al-Ahli, yerel rakibi Al-Ittihad ile Riyad'ın güçlü takımları Al-Hilal ve Al-Nassr'ın yanında Suudi Pro Ligi'nin geleneksel “Büyük Dörtlüsü” arasında yer alarak 2026/27 sezonuna giriyor. Kulüp, 2022'de en üst lige döndükten sonra 2024/25 ve 2025/26 sezonlarının ikisinde de AFC Şampiyonlar Ligi Elite kupasını kazanarak kıta düzeyinde üst üste iki şampiyonluk elde etti.
Yaz aylarında kulüp yapısında önemli değişiklikler yaşandı. Matthias Jaissle'nin Newcastle United'a gitmesinin ardından Marino Pusic, Shakhtar Donetsk ve Al-Jazira'daki başarılı dönemlerinden sonra 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve geldi. Riyad Mahrez'in sözleşmesinin Temmuz 2026'da feshedilmesinin ardından Al-Ahli, Ermeni oyun kurucu Eduard Spertsyan'ı Krasnodar'dan kadrosuna katarak ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincão'yu 85 milyon avroya transfer ederek hücum hattını yeniden şekillendirdi.
2025/26 sezonunda Gol Krallığı ödülünü kazanan forvet Ivan Toney hücum hattının merkezinde yer alıyor. Mayıs 2027'ye kadar dört kulvarda mücadele edecek takımın savunmasında ise Roger Ibañez ile kaleci Edouard Mendy öne çıkıyor.

Kral Abdullah Spor Şehri'nin tarihi

“Mücevher” (Al-Jawhara) lakaplı Kral Abdullah Spor Şehri, Cidde merkezinin 30 kilometre kuzeyinde, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nın yakınında bulunuyor. Suudi Arabistan'ın batısına birinci sınıf bir spor kompleksi kazandırmak amacıyla inşa edilen tesis, Cidde'deki büyük spor etkinliklerinin başlıca adresi olarak tarihî Prens Abdullah Al-Faisal Stadyumu'nun yerini aldı.
Mayıs 2014'te açılan stadyumun resmî kapasitesi 62.241. Riyad'daki Kral Fahd Spor Şehri'nin ardından Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci spor tesisi konumunda. Al-Ahli, tesisi şehirdeki rakibi Al-Ittihad ile paylaşıyor. Kulüp ve millî takım maçlarının yanı sıra stadyum, WWE'nin Greatest Royal Rumble etkinliği (2018), Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua arasındaki “Rage on the Red Sea” adlı ağır sıklet rövanşı (2022) ve 2026 İspanya Süper Kupası finali gibi uluslararası çapta büyük etkinliklere ev sahipliği yaptı.

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