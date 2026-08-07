Al Ahli Saudi FC 2026/27 biletleri nasıl alınır: Suudi Pro Ligi fiyatları, yaklaşan fikstür ve daha fazlası

Al-Ahli, Matthias Jaissle'ın sürpriz ayrılığının ardından bu hafta Newcastle United'ın teknik direktörü olması sonrasında göreve getirilen yeni teknik direktör Marino Pusic yönetiminde 2026/27 sezonuna üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu olarak giriyor. 'Al-Malaki' (Kraliyet) olarak bilinen Al-Ahli, Cidde'deki evinde son 10 yılın en yüksek ortalama seyirci sayısına ulaşarak Suudi futbolunun en büyük ilgi odağı olmaya devam ediyor. GOAL, biletlerin nasıl alınacağından ne kadar tutacağına kadar ihtiyacınız olan tüm bilet bilgilerini sizler için derledi.

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Al-Ahli Saudi FC 2026/27 fikstürü

Suudi Pro Ligi, 34 haftalık takvimini tek seferde değil, bloklar halinde açıklıyor ve şu anda yalnızca ilk altı maç haftasının tarihleri ile başlama saatleri kesinleşmiş durumda. Aşağıda şu ana kadar kesinleşen tüm Al-Ahli maçları yer alıyor; SPL yeni haftaları açıkladıkça diğer turlar da eklenecek.

Tarih ve saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Biletler 13 Ağustos 2026 Perşembe, 23.00 Al Diriyah - Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (Deplasman) Suudi Pro Ligi Biletler 17 Ağustos 2026 Pazartesi, 18.00 Al Anwar - Al Ahli Deplasman (stadyum daha sonra açıklanacak) Kral Kupası, 1. Tur Biletler 22 Ağustos 2026 Cumartesi, 23.00 Al Ahli - Abha King Abdullah Sports City (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 21.05 Al Kholood - Al Ahli Al Hazem Club Stadium (Deplasman) Suudi Pro Ligi Biletler 1 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al Hilal - Al Ahli (Clásico, 1. maç) Kingdom Arena (Deplasman) Suudi Pro Ligi, 3. Hafta Biletler 4 Eylül 2026 Cuma, 23.00 Al Ahli - Al Riyadh King Abdullah Sports City (İç saha) Suudi Pro Ligi Biletler 8 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al Qadsiah - Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (Deplasman) Suudi Pro Ligi Biletler Netleşecek, 15. Hafta Al Ittihad - Al Ahli (Cidde Derbisi, 1. maç) King Abdullah Sports City / Alinma Stadium (Deplasman) Suudi Pro Ligi, 15. Hafta Biletler Netleşecek, 20. Hafta Al Ahli - Al Hilal (Clásico, 2. maç) King Abdullah Sports City (İç saha) Suudi Pro Ligi, 20. Hafta Biletler Netleşecek, 32. Hafta Al Ahli - Al Ittihad (Cidde Derbisi, 2. maç) King Abdullah Sports City (İç saha) Suudi Pro Ligi, 32. Hafta Biletler

SPL, Al-Ahli'nin tüm sezon boyunca oynayacağı derbi maçlarının hangi haftalara denk geldiğini doğruladı ancak net takvim tarihleri yalnızca birkaç hafta öncesinden bloklar halinde yayımlanıyor; yukarıda netleşecek olarak işaretlenen turların kesin tarihleri ve başlama saatleri maç zamanı yaklaştıkça belli olacak. Al-Ahli ayrıca rekabetçi sezon başlamadan önce sezon öncesi hazırlıklarını yedi hazırlık maçıyla tamamladı. Bu maçlar arasında Avusturya'dan Saalfelden'e karşı farklı bir galibiyet ile Portekiz'den Rio Ave ve İngiltere'den Fulham ile berabere kalınan karşılaşmalar da vardı. Yukarıdaki fikstürlerin ötesinde kulüp, sezonun ilerleyen bölümünde AFC Şampiyonlar Ligi Elite unvan savunmasına ve Suudi Süper Kupa serüvenine de başlayacak. Yarı finallerin kasım sonu için planlandığı ve 2025/26 sezonunun ilk dört sırasında yer alan Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli ve Al-Qadsiah'ın mücadele edeceği bu organizasyonlarda rakipler ve tarihler her tura yaklaştıkça netleşecek.

Al-Ahli Saudi FC biletleri nasıl alınır?

Bir Al Ahli iç saha maçında yerinizi almak için birincil ve en güvenilir yöntem, resmi Suudi Pro Ligi bilet platformu ya da kulübün özel bilet uygulaması WeBook'tur.

Al Ahli maçlarının biletleri genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkar. Al Ahli ligin en yüksek ortalama seyirci sayılarından birine sahip olduğu için özellikle Al-Ittihad'a karşı oynanan Cidde Derbisi ya da Al-Nassr ve Al-Hilal maçları gibi yüksek profilli karşılaşmaların biletleri satışa çıktıktan saatler içinde tükenme eğilimindedir.

Genel satış için kulüp üyeliği kesin olarak gerekli olmasa da Al Ahli, taraftarlara öncelikli rezervasyon pencereleri sunan 'Raqi' üyelik kademeleri sunuyor. Bu da taraftarların King Abdullah Sports City'deki en iyi koltukları ilk seçme hakkını elde etmesini sağlıyor.

İlk satış dönemini kaçıranlar için Ticombo gibi ikincil pazar yerlerinde çoğu zaman tükenen maçlar için bilet bulunabiliyor. Fiyatlar standart lig maçları için SAR 200 gibi düşük bir seviyeden başlayabiliyor.

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Al-Ahli Saudi FC biletleri ne kadar?

Al-Ahli bilet fiyatları maça, oturma kategorisine ve talebe göre değişir. Premium oturma seçenekleri daha yüksek fiyatlara sahipken, genel giriş biletleri daha uygun fiyatlıdır.

Genel giriş: genellikle SAR 30 ile SAR 90 arasında değişir.

genellikle arasında değişir. Gold ve Silver kategorileri: saha kenarına premium görüş sunan bu kategoriler genellikle SAR 250 ile SAR 600 arasında fiyatlandırılır.

saha kenarına premium görüş sunan bu kategoriler genellikle arasında fiyatlandırılır. VIP ve VVIP hospitality: lounge erişimi ve ikram dahil üst düzey deneyimler için fiyatlar SAR 1.500'ü aşabilir.

Bilet bulunabilirliği ve fiyatlar dahil ek bilet bilgileri için ligin resmi sitesini takip edin. Özellikle sezonun kritik son haftalarında talebe bağlı olarak Ticombo gibi ikincil pazarlarda fiyatlar dalgalanabilir.

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2026/27'de Al-Ahli Saudi FC'den ne beklenmeli?

Al-Ahli, yeni sezona Suudi Pro Ligi'nin gerçek "Büyük Dörtlü" güçlerinden biri olarak giriyor. Cidde'deki rakibi Al-Ittihad ile Riyad devleri Al-Hilal ve Al-Nassr da bu grubun içinde yer alıyor. Kulüp, 2022'de küme düşmenin ardından doğrudan geri döndüğünden bu yana iddialı atamalarla birlikte güç kazanmaya devam etti ve şimdi 2024/25'te Kawasaki Frontale'yi yenip, 2025/26'da da unvanını başarıyla koruyarak üst üste AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu unvanını taşıyor.

Yaz dönemi büyük değişiklikler getirdi. İki kıtasal zaferin de mimarı olan Matthias Jaissle, Newcastle United'ın teknik direktörü olmak için ayrıldı ve kulüp hızlı davranarak daha önce Shakhtar Donetsk ile BAE ekibi Al Jazira'da görev yapan Marino Pusic'i 2028'e kadar sözleşmeyle göreve getirdi. Kadroda da önemli bir değişim yaşandı: Riyad Mahrez, Cezayir milli takımından emekli olduğunu açıklamasının ardından Temmuz 2026'da sözleşmesi feshedilerek takımdan ayrıldı. Al-Ahli buna Krasnodar oyun kurucusu Eduard Spertsyan için transfer rekorunu kırarak ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincão'yu 85 milyon €'luk anlaşmayla kadroya katarak yanıt verdi.

Ivan Toney, 2025/26 Gol Krallığı'nı kazanmasının ardından hücum hattının odak noktası olmaya devam ediyor. Roger Ibañez ve kaleci Edouard Mendy'nin de yer aldığı omurga ise Pusic'in üzerine inşa edebileceği sağlam bir savunma temeli sağlıyor.

King Abdullah Sports City'nin tarihi

'The Jewel' olarak bilinen King Abdullah Sports City, Cidde'nin 30 km kuzeyinde yer alan çok amaçlı bir stadyum ve spor şehridir. Cidde kulüplerinin daha önce kullandığı daha küçük ve büyük bölümü kapalı olmayan Prince Abdullah Al Faisal Stadium'un yerine, kıyı şehrine dünya standartlarında bir futbol sahası kazandırmak için inşa edildi.

Stadyum 2014'te açıldı ve 60.000'i aşan kapasitesiyle Riyad'daki King Fahd Stadium'un ardından Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci stadyumu konumunda. Al-Ahli, stadı yine Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al-Ittihad ile paylaşıyor.

Futbolun yanı sıra bu tesis, 2018'de WWE'nin Greatest Royal Rumble organizasyonuna, Ağustos 2022'de Usyk ile Joshua arasındaki rövanş karşılaşması olan 'Rage on the Red Sea'e ve daha yakın zamanda da 11 Ocak'ta Barcelona ile Real Madrid arasında oynanan 2026 İspanya Süper Kupası Finali'ne ev sahipliği yaptı.