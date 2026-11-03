Al-Ahli, Matthias Jaissle'ın Newcastle United'ın teknik direktörü olmak üzere ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Marino Pusic yönetiminde, 2026/27 sezonuna üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonu olarak giriyor. Ülke genelinde 'Al-Malaki' (Kraliyet) adıyla tanınan Al-Ahli, Cidde'deki stadında ortalama seyirci sayısı son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Suudi Arabistan futbolunun en büyük ilgi odaklarından biri olmayı sürdürüyor., biletlerin nasıl satın alınacağı, tribün kategorileri ve fiyatları dâhil olmak üzere Mayıs 2027'ye kadar ihtiyaç duyacağınız tüm bilet bilgilerini sunuyor.

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Al-Ahli Saudi FC'nin 2026/27 fikstürü

Tarih ve saat Maç Stadyum Turnuva Biletler 13 Ağustos 2026 Perşembe, 23.00 Al-Diriyah - Al-Ahli Prens Faysal bin Fahd Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 1. hafta Biletler 17 Ağustos 2026 Pazartesi, 18.00 Al-Anwar - Al-Ahli Deplasman (stadyum henüz açıklanmadı) Kral Kupası, son 32 turu Biletler 22 Ağustos 2026 Cumartesi, 23.00 Al-Ahli - Abha Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 2. hafta Biletler 26 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00 Al-Ahli - Auckland FC Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) FIFA Kıtalararası Kupa, 1. tur Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 21.05 Al-Kholood - Al-Ahli Al-Hazem Kulüp Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 4. hafta Biletler 1 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al-Hilal - Al-Ahli Kingdom Arena (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 3. hafta (Clásico) Biletler 4 Eylül 2026 Cuma, 23.00 Al-Ahli - Al-Riyadh Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 5. hafta Biletler 8 Eylül 2026 Salı, 23.00 Al-Qadsiah - Al-Ahli Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 6. hafta Biletler 11 Eylül 2026 Cuma, 21.00 Al-Ahli - Al-Hazem Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 7. hafta Biletler 14 Eylül 2026 Pazartesi, 21.15 Al-Ahli - Pakhtakor Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 1. maç günü Biletler 19 Eylül 2026 Cumartesi, 20.00 Mamelodi Sundowns - Al-Ahli Loftus Versfeld Stadyumu (deplasman) FIFA Kıtalararası Kupa, 2. tur Biletler 9 Ekim 2026 Cuma, 20.00 Al-Fateh - Al-Ahli Maydan Al-Fateh Kulüp Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 8. hafta Biletler 12 Ekim 2026 Pazartesi, 19.00 Al-Wasl - Al-Ahli Zabeel Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 2. maç günü Biletler 19 Ekim 2026 Pazartesi, 20.00 Al-Fayha - Al-Ahli Al-Majma'ah Spor Şehri (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 10. hafta Biletler 23 Ekim 2026 Cuma, 20.00 Al-Ahli - Al-Khaleej Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 11. hafta Biletler 26 Ekim 2026 Pazartesi, 21.15 Al-Ahli - Al-Gharafa Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 3. maç günü Biletler 30 Ekim 2026 Cuma, 20.00 Al-Shabab - Al-Ahli Al-Shabab Kulüp Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 12. hafta Biletler 2 Kasım 2026 Pazartesi, 19.00 Al-Sadd - Al-Ahli Jassim bin Hamad Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 4. maç günü Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi, 20.30 Al-Ahli - Al-Taawoun Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 13. hafta Biletler 20 Kasım 2026 Cuma, 20.00 Al-Ahli - Al-Faisaly Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 14. hafta Biletler 23 Kasım 2026 Pazartesi, 19.00 Al-Shamal - Al-Ahli Al-Bayt Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 5. maç günü Biletler 26 Kasım 2026 Perşembe, 20.00 Al-Ittihad - Al-Ahli Kral Abdullah Spor Şehri (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 15. hafta (Cidde derbisi) Biletler 1 Aralık 2026 Salı, 16.40 Al-Ula - Al-Ahli Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman) Kral Kupası, son 16 turu Biletler 3 Aralık 2026 Perşembe, 20.00 Al-Ahli - Al-Ettifaq Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 16. hafta Biletler 8 Aralık 2026 Salı, 21.15 Al-Ahli - Shabab Al-Ahli Prens Abdullah Al-Faysal Stadyumu (iç saha) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 6. maç günü Biletler 10 Aralık 2026 Perşembe, 20.00 NEOM SC - Al-Ahli Kral Halid Spor Şehri Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 17. hafta Biletler 14 Aralık 2026 Pazartesi, 20.00 Al-Ahli - Al-Diriyah Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 18. hafta Biletler 19 Aralık 2026 Cumartesi, 20.00 Al-Qadsiah - Al-Ahli Tarafsız saha (Suudi Arabistan) Suudi Arabistan Süper Kupası, yarı final Biletler 9 Şubat 2027 Salı, 17.45 Neftchi Fergana - Al-Ahli Istiqlol Stadyumu (deplasman) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 7. maç günü Biletler 11 Şubat 2027 Perşembe, 22.00 Abha - Al-Ahli Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 19. hafta Biletler 15 Şubat 2027 Pazartesi, 21.15 Al-Ahli - Al-Ain Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 8. maç günü Biletler 18 Şubat 2027 Perşembe, 22.00 Al-Ahli - Al-Hilal Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 20. hafta (Clásico) Biletler 25 Şubat 2027 Perşembe, 22.00 Al-Ahli - Al-Kholood Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 21. hafta Biletler 6 Mart 2027 Cumartesi, 21.00 Al-Ahli - Al-Nassr Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 9. hafta (ertelenen maç) Biletler 11 Mart 2027 Perşembe, 21.00 Al-Riyadh - Al-Ahli Prens Turki bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 22. hafta Biletler 18 Mart 2027 Perşembe, 21.00 Al-Ahli - Al-Qadsiah Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 23. hafta Biletler 2 Nisan 2027 Cuma, 21.00 Al-Hazem - Al-Ahli Al-Hazem Kulüp Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 24. hafta Biletler 8 Nisan 2027 Perşembe, 21.00 Al-Ahli - Al-Fateh Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 25. hafta Biletler 15 Nisan 2027 Perşembe, 21.00 Al-Nassr - Al-Ahli Al-Awwal Park (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 26. hafta Biletler 18 Nisan 2027 Pazar, 21.00 Al-Ahli - Al-Fayha Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 27. hafta Biletler 22 Nisan 2027 Perşembe, 21.00 Al-Khaleej - Al-Ahli Prens Nayef bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 28. hafta Biletler 29 Nisan 2027 Perşembe, 21.00 Al-Ahli - Al-Shabab Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 29. hafta Biletler 6 Mayıs 2027 Perşembe, 21.00 Al-Taawoun - Al-Ahli Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 30. hafta Biletler 12 Mayıs 2027 Çarşamba, 21.00 Al-Faisaly - Al-Ahli Al-Majma'ah Spor Şehri (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 31. hafta Biletler 20 Mayıs 2027 Perşembe, 21.00 Al-Ahli - Al-Ittihad Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 32. hafta (Cidde derbisi) Biletler 24 Mayıs 2027 Pazartesi, 21.00 Al-Ettifaq - Al-Ahli Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu (deplasman) Suudi Arabistan Pro Ligi, 33. hafta Biletler 29 Mayıs 2027 Cumartesi, 21.00 Al-Ahli - NEOM SC Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha) Suudi Arabistan Pro Ligi, 34. hafta Biletler

Suudi Arabistan Pro Ligi (SPL) takvimi, Mayıs 2027 sonuna kadar 34 haftadan oluşuyor. Bu takvim, Al-Ahli'nin AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki unvan savunması, Suudi Arabistan Süper Kupası ve Kral Kupası'yla birlikte yürütülecek. Al-Ahli'nin 2026/27 sezonu sonuna kadar tüm kulvarlardaki maç maç fikstürü şöyle:SPL, maç haftalarının kesin başlama saatlerini takvimi uygulamaya koyduğu dönemlerde yayımlıyor. Al-Ahli, lig maçlarının yanı sıra 2027 ilkbaharı boyunca AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in eleme aşamasında ve Kral Kupası'nda ilerleme mücadelesi verecek.

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Al-Ahli Saudi FC biletleri nasıl alınır?

Al-Ahli'nin iç saha maçına gitmek için biletler ilk olarak Suudi Arabistan Pro Ligi'nin (SPL) resmî bilet satış kanallarında veya WeBook platformunda satışa sunuluyor.Al-Ahli maçlarının biletleri genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkıyor. Al-Ahli, Suudi Arabistan genelinde ortalama seyirci sayısı en yüksek takımlardan biri olduğu için özellikle Al-Ittihad'a karşı oynanan Cidde derbisinin ve Al-Hilal ile Al-Nassr'ın konuk olduğu büyük maçların biletleri düzenli olarak birkaç saat içinde tükeniyor.Genel giriş biletleri için kulüp üyeliği zorunlu olmasa da Al-Ahli, Kral Abdullah Spor Şehri'nde sahanın yan tarafındaki iyi konumlu koltuklara öncelikli rezervasyon imkânı sunan 'Raqi' üyelik kademeleri sağlıyor.İlk satışta bilet alamayan taraftarlar için Suudi Arabistan ve daha geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin önde gelen ikincil bilet platformu GrintaHub , biletleri tükenen maçlar için gerçek ve doğrulanmış biletleri doğrudan mobil cihazlara iletiyor.

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Al-Ahli Saudi FC biletleri ne kadar?

Genel giriş: Genellikle 30 ila 90 Suudi Arabistan riyali arasında.

Genellikle 30 ila 90 Suudi Arabistan riyali arasında. Altın ve gümüş kategorileri: Alt tribünde ve sahanın yan tarafında orta çizgiye yakın, iyi görüş açısı sunan koltuklar genellikle 250 ila 600 Suudi Arabistan riyali arasında.

Alt tribünde ve sahanın yan tarafında orta çizgiye yakın, iyi görüş açısı sunan koltuklar genellikle 250 ila 600 Suudi Arabistan riyali arasında. VIP ve VVIP ağırlama: Özel ikramlar, ayrılmış otopark ve üst düzey koltuk seçenekleri sunan seçkin salonların fiyatları 1.500 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.

Al-Ahli biletlerinin fiyatları rakibe, Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki koltuğun konumuna ve maçın önemine göre değişiyor: GrintaHub gibi ikincil bilet pazarlarındaki fiyatlar talebi yansıtıyor. Mayıs 2027 yaklaşırken Al-Ittihad'a karşı oynanacak derbiler ve şampiyonluk yarışındaki kritik maçlar daha fazla ilgi görüyor.

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2026/27 sezonunda Al-Ahli Saudi FC'den neler bekleniyor?

Kral Abdullah Spor Şehri'nin tarihi

Al-Ahli, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin geleneksel "Büyük Dörtlü"sü arasında yer alarak 2026/27 sezonuna giriyor. Şehirdeki rakibi Al-Ittihad'ın yanı sıra Riyad'ın güçlü takımları Al-Hilal ve Al-Nassr ile mücadele ediyor. 2022'de en üst lige dönmesinin ardından kulüp, hem 2024/25 hem de 2025/26 sezonunda AFC Şampiyonlar Ligi Elit kupasını kazanarak kıta düzeyinde üst üste iki şampiyonluk elde etti.Yaz aylarında kulüpte önemli yapısal değişiklikler yaşandı. Matthias Jaissle'ın Newcastle United'a gitmesinin ardından Marino Pusic, Shakhtar Donetsk ve Al-Jazira'daki başarılı dönemlerini takiben 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve geldi. Riyad Mahrez'in sözleşmesinin Temmuz 2026'da feshedilmesinin ardından Al-Ahli, Ermeni oyun kurucu Eduard Spertsyan'ı Krasnodar'dan kadrosuna kattı ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincão'yu 85 milyon avroya transfer ederek hücum hattını yeniden şekillendirdi.2025/26 sezonunda gol krallığını kazanan santrfor Ivan Toney hücum hattının temelini oluşturuyor. Savunmada Roger Ibañez ve kaleci Edouard Mendy'nin desteğiyle takım, Mayıs 2027'ye kadar dört kulvarda mücadele edecek.'Al-Jawhara' (Mücevher) lakaplı Kral Abdullah Spor Şehri, Cidde merkezinin 30 kilometre kuzeyinde, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nın yakınında yer alıyor. Suudi Arabistan'ın batısına üst düzey bir spor kompleksi kazandırmak için inşa edilen tesis, Cidde'deki büyük spor etkinliklerinin başlıca adresi olarak tarihî Prens Abdullah Al-Faysal Stadyumu'nun yerini aldı.Mayıs 2014'te açılan stadyumun resmî kapasitesi 62.241. Bu kapasiteyle Riyad'daki Kral Fahd Spor Şehri'nin ardından Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci spor tesisi konumunda. Al-Ahli, tesisi şehirdeki rakibi Al-Ittihad ile paylaşıyor. Stadyum, düzenli olarak oynanan kulüp ve millî takım maçlarının yanı sıra WWE'nin Greatest Royal Rumble etkinliği (2018), Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua arasındaki 'Rage on the Red Sea' adlı ağır sıklet rövanş maçı (2022) ve 2026 İspanya Süper Kupası finali gibi dünya çapında ses getiren etkinliklere ev sahipliği yaptı.