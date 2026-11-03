Al-Ahli, Matthias Jaissle'ın Newcastle United'ın teknik direktörü olmak üzere ayrılmasının ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Marino Pusic yönetiminde, 2026/27 sezonuna üst üste iki kez AFC Şampiyonlar Ligi Elit şampiyonu olarak giriyor. Ülke genelinde 'Al-Malaki' (Kraliyet) adıyla tanınan Al-Ahli, Cidde'deki stadında ortalama seyirci sayısı son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Suudi Arabistan futbolunun en büyük ilgi odaklarından biri olmayı sürdürüyor.GOAL, biletlerin nasıl satın alınacağı, tribün kategorileri ve fiyatları dâhil olmak üzere Mayıs 2027'ye kadar ihtiyaç duyacağınız tüm bilet bilgilerini sunuyor.
Al-Ahli'nin iç saha maçına gitmek için biletler ilk olarak Suudi Arabistan Pro Ligi'nin (SPL) resmî bilet satış kanallarında veya WeBook platformunda satışa sunuluyor.
Al-Ahli maçlarının biletleri genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkıyor. Al-Ahli, Suudi Arabistan genelinde ortalama seyirci sayısı en yüksek takımlardan biri olduğu için özellikle Al-Ittihad'a karşı oynanan Cidde derbisinin ve Al-Hilal ile Al-Nassr'ın konuk olduğu büyük maçların biletleri düzenli olarak birkaç saat içinde tükeniyor.
Genel giriş biletleri için kulüp üyeliği zorunlu olmasa da Al-Ahli, Kral Abdullah Spor Şehri'nde sahanın yan tarafındaki iyi konumlu koltuklara öncelikli rezervasyon imkânı sunan 'Raqi' üyelik kademeleri sağlıyor.
İlk satışta bilet alamayan taraftarlar için Suudi Arabistan ve daha geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin önde gelen ikincil bilet platformu GrintaHub, biletleri tükenen maçlar için gerçek ve doğrulanmış biletleri doğrudan mobil cihazlara iletiyor.
Yaz aylarında kulüpte önemli yapısal değişiklikler yaşandı. Matthias Jaissle'ın Newcastle United'a gitmesinin ardından Marino Pusic, Shakhtar Donetsk ve Al-Jazira'daki başarılı dönemlerini takiben 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve geldi. Riyad Mahrez'in sözleşmesinin Temmuz 2026'da feshedilmesinin ardından Al-Ahli, Ermeni oyun kurucu Eduard Spertsyan'ı Krasnodar'dan kadrosuna kattı ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincão'yu 85 milyon avroya transfer ederek hücum hattını yeniden şekillendirdi.
2025/26 sezonunda gol krallığını kazanan santrfor Ivan Toney hücum hattının temelini oluşturuyor. Savunmada Roger Ibañez ve kaleci Edouard Mendy'nin desteğiyle takım, Mayıs 2027'ye kadar dört kulvarda mücadele edecek.
Mayıs 2014'te açılan stadyumun resmî kapasitesi 62.241. Bu kapasiteyle Riyad'daki Kral Fahd Spor Şehri'nin ardından Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci spor tesisi konumunda. Al-Ahli, tesisi şehirdeki rakibi Al-Ittihad ile paylaşıyor. Stadyum, düzenli olarak oynanan kulüp ve millî takım maçlarının yanı sıra WWE'nin Greatest Royal Rumble etkinliği (2018), Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua arasındaki 'Rage on the Red Sea' adlı ağır sıklet rövanş maçı (2022) ve 2026 İspanya Süper Kupası finali gibi dünya çapında ses getiren etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Al-Ahli Saudi FC'nin 2026/27 fikstürüSuudi Arabistan Pro Ligi (SPL) takvimi, Mayıs 2027 sonuna kadar 34 haftadan oluşuyor. Bu takvim, Al-Ahli'nin AFC Şampiyonlar Ligi Elit'teki unvan savunması, Suudi Arabistan Süper Kupası ve Kral Kupası'yla birlikte yürütülecek. Al-Ahli'nin 2026/27 sezonu sonuna kadar tüm kulvarlardaki maç maç fikstürü şöyle:
SPL, maç haftalarının kesin başlama saatlerini takvimi uygulamaya koyduğu dönemlerde yayımlıyor. Al-Ahli, lig maçlarının yanı sıra 2027 ilkbaharı boyunca AFC Şampiyonlar Ligi Elit'in eleme aşamasında ve Kral Kupası'nda ilerleme mücadelesi verecek.
|Tarih ve saat
|Maç
|Stadyum
|Turnuva
|Biletler
|13 Ağustos 2026 Perşembe, 23.00
|Al-Diriyah - Al-Ahli
|Prens Faysal bin Fahd Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 1. hafta
|Biletler
|17 Ağustos 2026 Pazartesi, 18.00
|Al-Anwar - Al-Ahli
|Deplasman (stadyum henüz açıklanmadı)
|Kral Kupası, son 32 turu
|Biletler
|22 Ağustos 2026 Cumartesi, 23.00
|Al-Ahli - Abha
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 2. hafta
|Biletler
|26 Ağustos 2026 Çarşamba, 21.00
|Al-Ahli - Auckland FC
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|FIFA Kıtalararası Kupa, 1. tur
|Biletler
|29 Ağustos 2026 Cumartesi, 21.05
|Al-Kholood - Al-Ahli
|Al-Hazem Kulüp Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 4. hafta
|Biletler
|1 Eylül 2026 Salı, 23.00
|Al-Hilal - Al-Ahli
|Kingdom Arena (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 3. hafta (Clásico)
|Biletler
|4 Eylül 2026 Cuma, 23.00
|Al-Ahli - Al-Riyadh
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 5. hafta
|Biletler
|8 Eylül 2026 Salı, 23.00
|Al-Qadsiah - Al-Ahli
|Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 6. hafta
|Biletler
|11 Eylül 2026 Cuma, 21.00
|Al-Ahli - Al-Hazem
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 7. hafta
|Biletler
|14 Eylül 2026 Pazartesi, 21.15
|Al-Ahli - Pakhtakor
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 1. maç günü
|Biletler
|19 Eylül 2026 Cumartesi, 20.00
|Mamelodi Sundowns - Al-Ahli
|Loftus Versfeld Stadyumu (deplasman)
|FIFA Kıtalararası Kupa, 2. tur
|Biletler
|9 Ekim 2026 Cuma, 20.00
|Al-Fateh - Al-Ahli
|Maydan Al-Fateh Kulüp Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 8. hafta
|Biletler
|12 Ekim 2026 Pazartesi, 19.00
|Al-Wasl - Al-Ahli
|Zabeel Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 2. maç günü
|Biletler
|19 Ekim 2026 Pazartesi, 20.00
|Al-Fayha - Al-Ahli
|Al-Majma'ah Spor Şehri (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 10. hafta
|Biletler
|23 Ekim 2026 Cuma, 20.00
|Al-Ahli - Al-Khaleej
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 11. hafta
|Biletler
|26 Ekim 2026 Pazartesi, 21.15
|Al-Ahli - Al-Gharafa
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 3. maç günü
|Biletler
|30 Ekim 2026 Cuma, 20.00
|Al-Shabab - Al-Ahli
|Al-Shabab Kulüp Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 12. hafta
|Biletler
|2 Kasım 2026 Pazartesi, 19.00
|Al-Sadd - Al-Ahli
|Jassim bin Hamad Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 4. maç günü
|Biletler
|7 Kasım 2026 Cumartesi, 20.30
|Al-Ahli - Al-Taawoun
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 13. hafta
|Biletler
|20 Kasım 2026 Cuma, 20.00
|Al-Ahli - Al-Faisaly
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 14. hafta
|Biletler
|23 Kasım 2026 Pazartesi, 19.00
|Al-Shamal - Al-Ahli
|Al-Bayt Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 5. maç günü
|Biletler
|26 Kasım 2026 Perşembe, 20.00
|Al-Ittihad - Al-Ahli
|Kral Abdullah Spor Şehri (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 15. hafta (Cidde derbisi)
|Biletler
|1 Aralık 2026 Salı, 16.40
|Al-Ula - Al-Ahli
|Prens Muhammed bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman)
|Kral Kupası, son 16 turu
|Biletler
|3 Aralık 2026 Perşembe, 20.00
|Al-Ahli - Al-Ettifaq
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 16. hafta
|Biletler
|8 Aralık 2026 Salı, 21.15
|Al-Ahli - Shabab Al-Ahli
|Prens Abdullah Al-Faysal Stadyumu (iç saha)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 6. maç günü
|Biletler
|10 Aralık 2026 Perşembe, 20.00
|NEOM SC - Al-Ahli
|Kral Halid Spor Şehri Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 17. hafta
|Biletler
|14 Aralık 2026 Pazartesi, 20.00
|Al-Ahli - Al-Diriyah
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 18. hafta
|Biletler
|19 Aralık 2026 Cumartesi, 20.00
|Al-Qadsiah - Al-Ahli
|Tarafsız saha (Suudi Arabistan)
|Suudi Arabistan Süper Kupası, yarı final
|Biletler
|9 Şubat 2027 Salı, 17.45
|Neftchi Fergana - Al-Ahli
|Istiqlol Stadyumu (deplasman)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 7. maç günü
|Biletler
|11 Şubat 2027 Perşembe, 22.00
|Abha - Al-Ahli
|Prens Sultan bin Abdülaziz Spor Şehri (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 19. hafta
|Biletler
|15 Şubat 2027 Pazartesi, 21.15
|Al-Ahli - Al-Ain
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|AFC Şampiyonlar Ligi Elit, 8. maç günü
|Biletler
|18 Şubat 2027 Perşembe, 22.00
|Al-Ahli - Al-Hilal
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 20. hafta (Clásico)
|Biletler
|25 Şubat 2027 Perşembe, 22.00
|Al-Ahli - Al-Kholood
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 21. hafta
|Biletler
|6 Mart 2027 Cumartesi, 21.00
|Al-Ahli - Al-Nassr
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 9. hafta (ertelenen maç)
|Biletler
|11 Mart 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Riyadh - Al-Ahli
|Prens Turki bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 22. hafta
|Biletler
|18 Mart 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Ahli - Al-Qadsiah
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 23. hafta
|Biletler
|2 Nisan 2027 Cuma, 21.00
|Al-Hazem - Al-Ahli
|Al-Hazem Kulüp Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 24. hafta
|Biletler
|8 Nisan 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Ahli - Al-Fateh
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 25. hafta
|Biletler
|15 Nisan 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Nassr - Al-Ahli
|Al-Awwal Park (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 26. hafta
|Biletler
|18 Nisan 2027 Pazar, 21.00
|Al-Ahli - Al-Fayha
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 27. hafta
|Biletler
|22 Nisan 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Khaleej - Al-Ahli
|Prens Nayef bin Abdülaziz Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 28. hafta
|Biletler
|29 Nisan 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Ahli - Al-Shabab
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 29. hafta
|Biletler
|6 Mayıs 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Taawoun - Al-Ahli
|Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 30. hafta
|Biletler
|12 Mayıs 2027 Çarşamba, 21.00
|Al-Faisaly - Al-Ahli
|Al-Majma'ah Spor Şehri (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 31. hafta
|Biletler
|20 Mayıs 2027 Perşembe, 21.00
|Al-Ahli - Al-Ittihad
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 32. hafta (Cidde derbisi)
|Biletler
|24 Mayıs 2027 Pazartesi, 21.00
|Al-Ettifaq - Al-Ahli
|Prens Muhammed bin Fahd Stadyumu (deplasman)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 33. hafta
|Biletler
|29 Mayıs 2027 Cumartesi, 21.00
|Al-Ahli - NEOM SC
|Kral Abdullah Spor Şehri (iç saha)
|Suudi Arabistan Pro Ligi, 34. hafta
|Biletler
Al-Ahli'nin iç saha maçına gitmek için biletler ilk olarak Suudi Arabistan Pro Ligi'nin (SPL) resmî bilet satış kanallarında veya WeBook platformunda satışa sunuluyor.
Al-Ahli Saudi FC biletleri nasıl alınır?
Al-Ahli maçlarının biletleri genellikle maç gününden 7 ila 10 gün önce satışa çıkıyor. Al-Ahli, Suudi Arabistan genelinde ortalama seyirci sayısı en yüksek takımlardan biri olduğu için özellikle Al-Ittihad'a karşı oynanan Cidde derbisinin ve Al-Hilal ile Al-Nassr'ın konuk olduğu büyük maçların biletleri düzenli olarak birkaç saat içinde tükeniyor.
Genel giriş biletleri için kulüp üyeliği zorunlu olmasa da Al-Ahli, Kral Abdullah Spor Şehri'nde sahanın yan tarafındaki iyi konumlu koltuklara öncelikli rezervasyon imkânı sunan 'Raqi' üyelik kademeleri sağlıyor.
İlk satışta bilet alamayan taraftarlar için Suudi Arabistan ve daha geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin önde gelen ikincil bilet platformu GrintaHub, biletleri tükenen maçlar için gerçek ve doğrulanmış biletleri doğrudan mobil cihazlara iletiyor.
Al-Ahli Saudi FC biletleri ne kadar?Al-Ahli biletlerinin fiyatları rakibe, Kral Abdullah Spor Şehri'ndeki koltuğun konumuna ve maçın önemine göre değişiyor:
- Genel giriş: Genellikle 30 ila 90 Suudi Arabistan riyali arasında.
- Altın ve gümüş kategorileri: Alt tribünde ve sahanın yan tarafında orta çizgiye yakın, iyi görüş açısı sunan koltuklar genellikle 250 ila 600 Suudi Arabistan riyali arasında.
- VIP ve VVIP ağırlama: Özel ikramlar, ayrılmış otopark ve üst düzey koltuk seçenekleri sunan seçkin salonların fiyatları 1.500 Suudi Arabistan riyalinden başlıyor.
2026/27 sezonunda Al-Ahli Saudi FC'den neler bekleniyor?Al-Ahli, Suudi Arabistan Pro Ligi'nin geleneksel "Büyük Dörtlü"sü arasında yer alarak 2026/27 sezonuna giriyor. Şehirdeki rakibi Al-Ittihad'ın yanı sıra Riyad'ın güçlü takımları Al-Hilal ve Al-Nassr ile mücadele ediyor. 2022'de en üst lige dönmesinin ardından kulüp, hem 2024/25 hem de 2025/26 sezonunda AFC Şampiyonlar Ligi Elit kupasını kazanarak kıta düzeyinde üst üste iki şampiyonluk elde etti.
Yaz aylarında kulüpte önemli yapısal değişiklikler yaşandı. Matthias Jaissle'ın Newcastle United'a gitmesinin ardından Marino Pusic, Shakhtar Donetsk ve Al-Jazira'daki başarılı dönemlerini takiben 2028'e kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve geldi. Riyad Mahrez'in sözleşmesinin Temmuz 2026'da feshedilmesinin ardından Al-Ahli, Ermeni oyun kurucu Eduard Spertsyan'ı Krasnodar'dan kadrosuna kattı ve Portekizli kanat oyuncusu Francisco Trincão'yu 85 milyon avroya transfer ederek hücum hattını yeniden şekillendirdi.
2025/26 sezonunda gol krallığını kazanan santrfor Ivan Toney hücum hattının temelini oluşturuyor. Savunmada Roger Ibañez ve kaleci Edouard Mendy'nin desteğiyle takım, Mayıs 2027'ye kadar dört kulvarda mücadele edecek.
Kral Abdullah Spor Şehri'nin tarihi'Al-Jawhara' (Mücevher) lakaplı Kral Abdullah Spor Şehri, Cidde merkezinin 30 kilometre kuzeyinde, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nın yakınında yer alıyor. Suudi Arabistan'ın batısına üst düzey bir spor kompleksi kazandırmak için inşa edilen tesis, Cidde'deki büyük spor etkinliklerinin başlıca adresi olarak tarihî Prens Abdullah Al-Faysal Stadyumu'nun yerini aldı.
Mayıs 2014'te açılan stadyumun resmî kapasitesi 62.241. Bu kapasiteyle Riyad'daki Kral Fahd Spor Şehri'nin ardından Suudi Arabistan'ın en büyük ikinci spor tesisi konumunda. Al-Ahli, tesisi şehirdeki rakibi Al-Ittihad ile paylaşıyor. Stadyum, düzenli olarak oynanan kulüp ve millî takım maçlarının yanı sıra WWE'nin Greatest Royal Rumble etkinliği (2018), Oleksandr Usyk ile Anthony Joshua arasındaki 'Rage on the Red Sea' adlı ağır sıklet rövanş maçı (2022) ve 2026 İspanya Süper Kupası finali gibi dünya çapında ses getiren etkinliklere ev sahipliği yaptı.