Ajax 2026/27 biletleri nasıl alınır: Yaklaşan maçlar, bilet fiyatları, Eredivisie haberleri ve daha fazlası

Ajax, Hollanda futbolunun zirvesine geri dönmek ve bir kez daha şampiyonluk ipini göğüslemek konusunda kararlı. Geçmişte 36 kez Eredivisie şampiyonluğu yaşamış olsalar da, 2022'den bu yana zirveye çıkamadılar ve son üç sezonun ikisinde ligi 5. sırada tamamladılar.

Eski Girona teknik direktörü Michel, Amsterdam temsilcisinin son derece çalkantılı geçen 12 aylık döneminin ardından Ajax'ın başına getirildi. Bu süreçte kulübe üç teknik direktör geldi ve ayrıldı: John Heitinga, Fred Grim ve Oscar Garcia. Kadrosunda Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt ve Marc-André ter Stegen gibi yıldız isimler bulunan yeni teknik adam, bu sezon olumlu performanslar görmeyi umacaktır.

Son dönemde sonuçlar her zaman Ajax'ın lehine gitmemiş olabilir, ancak 50.000'i aşan büyük kalabalıkların yarattığı tüyler ürpertici atmosfer Johan Cruyff Arena'da her zaman garanti. Ajax'ın sunduğu her şeyi yerinde yaşamak için maç biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Bundan sonraki Ajax maçlarında yerinizi nasıl alabileceğinize, biletleri nereden satın alabileceğinize, ne kadar olduklarına ve daha fazlasına dair en güncel bilgileri GOAL sizin için derledi.

Yaklaşan Ajax maçları

Tarih ve saat (yerel) Karşılaşma Konum Bilet 27 Ağustos Perşembe (20.00) UECL Play-off: Ajax - FC Sion Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Bilet 30 Ağustos Pazar (16.45) Telstar - Ajax BUKO Stadyumu (Velsen-Zuid) Bilet 5 Eylül Cumartesi (20.00) Ajax - PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Bilet 12 Eylül Cumartesi (20.00) Fortuna Sittard - Ajax Fortuna Sittard Stadı (Sittard) Bilet 15 Eylül Salı (20.00) Ajax - Willem II Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Bilet 19 Eylül Cumartesi (20.00) Ajax - Excelsior Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Bilet 10 Ekim Cumartesi (21.00) Ajax - NEC Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Bilet 18 Ekim Pazar (16.45) Groningen - Ajax Euroborg Stadyumu (Groningen) Bilet 25 Ekim Pazar (16.45) Sparta Rotterdam - Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) Bilet

Ajax bileti nasıl alınır?

Resmî Ajax maç biletleri, çevrim içi olarak Resmî Ajax Ticketshop'tan veya kulübün yerleşik Resmî Ajax Yeniden Satış Platformu üzerinden satın alınabilir.

Satın alma işlemi yapmadan önce Resmî Ajax Uygulaması'nı indirmeniz veya kulüp sitesini ziyaret ederek bir 'My Ajax' hesabı oluşturmanız gerekir. Uluslararası taraftarların, geçerli bir pasaport veya kimlik kartını tarayarak uygulama üzerinden otomatik bir sistem (Mitek) aracılığıyla kimliklerini doğrulamaları gerekir.

Yoğun talep gören maçlar nadiren genel satışa çıkar. Biletleri erkenden güvence altına almak için taraftarlar, hesapları üzerinden doğrudan bir Ajax Supporters Association üyeliği veya dijital Club Card satın alabilir.

Ajax, biletleri genellikle öncelik kademesine göre kronolojik olarak kademeli satış pencereleriyle, çoğunlukla ilgili tarihlerde Orta Avrupa Saati ile 10.00'dan başlayarak satışa sunar:

Tipik satış takvimi Öncelik kademesi 1. Gün (en erken öncelik) Kombine bilet sahipleri 2. Gün Supporters Association üyeleri 3. Gün Club Card sahipleri 4. Gün (uygunluk kalırsa) Genel satış (doğrulanmış hesaplar)

Buna ek olarak taraftarlar, Ajax maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden koltuk bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri olup, son dakika bileti almak isteyen taraftarlara güvenilir bir seçenek sunar.

Ajax biletleri ne kadar?

Doğrudan kulüp üzerinden satın alınan resmî Ajax maç biletleri, rakibin profiline ve maç kategorisine bağlı olarak genellikle kısa kenar tribün koltuklarında €25-€35 aralığından başlar ve uzun kenardaki premium bölgelerde €50-€100+ seviyesine kadar çıkar.

Johan Cruijff ArenA'daki bilet düzeni, dört coğrafi tribün etrafında yapılandırılmış üç ana fiyat kategorisine ayrılır:

Bilet kategorisi Stadyumdaki konum Resmî başlangıç fiyat aralığı Kategori 1 Uzun kenar alt kat (Doğu ve Batı tribünleri) €50-€100+ Kategori 2 Uzun kenar üst kat (Doğu ve Batı tribünleri) €40-€75 Kategori 3 Kısa kenar alt ve üst (Kuzey ve Güney tribünleri) €25–€35

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını veya güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Johan Cruijff Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

Amsterdam'ın Zuidoost bölgesinde yer alan Johan Cruijff ArenA, 55.865 kişilik kapasitesiyle dünya standartlarında bir spor ve eğlence mekânı ve Ajax ile Hollanda Millî Futbol Takımı'nın ikonik evidir.

1980'lerin ortasında Amsterdam, 1992 Yaz Olimpiyatları adaylığını öne çıkarmak için yeni bir stadyum tasarladı. Barcelona ihaleyi kazanınca şehir, planları son derece modern çok amaçlı bir tesise dönüştürdü.

Ajax'ın da acilen yeni bir yuvaya ihtiyacı vardı. Sevilen ancak küçük kapasiteli stadyumu De Meer, en fazla 19.000 koltuğa sahipti ve bu da kulübü büyük Avrupa maçlarını eski Olimpiyat Stadı'nda oynamaya zorluyordu.

1996'da Kraliçe Beatrix, yeni stadyumu Amsterdam ArenA adıyla resmen açtı. Açılış maçında Ajax, İtalyan devi AC Milan ile karşılaştı. 2018'de stadyumun adı, 2016'da hayatını kaybeden efsanevi Ajax ve Hollandalı futbolcuyu onurlandırmak amacıyla resmen Johan Cruijff ArenA olarak değiştirildi.

Johan Cruijff ArenA'da düzenlenen tarihi etkinlikler:

Futbol şölenleri: Amsterdam'daki tesis, 1998 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline (Real Madrid 1-0 Juventus) ve 2013 UEFA Avrupa Ligi finaline (Chelsea 2-1 Benfica) ev sahipliği yaptı. Ayrıca UEFA Euro 2000 ve Euro 2020 sırasında da birçok maça sahne oldu.

Tina Turner'ın vaftizi: Ajax henüz yepyeni stadyumunda bir lig maçına bile çıkmadan önce, pop ikonu Tina Turner burada arka arkaya kapalı gişe üç konser vermiş ve 150.000'den fazla taraftarı çekmişti.

Küresel mega yıldızlar: Stadyum, Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift ve Coldplay'in efsanevi şovlarına ev sahipliği yaparak Avrupa'nın önde gelen konser duraklarından biri olarak öne çıkıyor.

Amerikan futbolu ve dövüş sporları: 1997-2007 yılları arasında stadyum, NFL Europe ekibi Amsterdam Admirals'ın iç saha sahasıydı ve ayrıca sık sık büyük uluslararası kickboks organizasyonlarına ev sahipliği yapacak şekilde dönüştürülüyor.

Dik tribünler: Tribünler, Avrupa futbolunun en dikleri arasında yer alıyor; ikinci kat, taraftarları sahaya mümkün olduğunca yakın tutmak için baş döndürücü 37 derecelik bir açıyla konumlanıyor.

Ajax rekorları ve istatistikleri

Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax), tarihsel olarak Hollanda'nın en başarılı futbol kulübüdür ve dünya futbolu tarihinin kültürel açıdan en etkili takımlarından biri olarak öne çıkar.

1900 yılında kurulan kulüp, devrim niteliğindeki 'Total Football' felsefesinin öncülüğünü yaptı ve dünya çapında tanınan bir altyapı akademisi oluşturdu.

Kulüp başarıları ve öne çıkan kupalar

Eredivisie (Hollanda Şampiyonluğu) : 36 şampiyonluk

KNVB Cup (Hollanda Kupası) : 20 şampiyonluk

UEFA Şampiyonlar Ligi / Avrupa Kupası : 4 şampiyonluk (1971, 1972, 1973 ve 1995)

UEFA Avrupa Ligi / UEFA Kupası : 1 şampiyonluk (1992)

Avrupa Kupa Galipleri Kupası : 1 şampiyonluk (1987)

Bireysel oyuncu rekorları

En fazla maça çıkanlar: Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

En fazla gol atanlar: Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

Grand Slam

Ajax, üç büyük tarihî UEFA kulüp organizasyonunun tamamını kazanan yalnızca beş kulüpten biridir. Diğerleri Juventus, Bayern Münih, Manchester United ve Chelsea'dir. Söz konusu organizasyonlar Şampiyonlar Ligi, Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası'dır.

Savunma duvarı

Martin Jol yönetimindeki 2009-10 sezonunda Ajax, sezon boyunca iç sahada yalnızca 4 gol yiyerek Eredivisie rekoru kırdı; toplamda ise ligde 106 gol attı.

14 numaranın emekliliği

Ajax, Johan Cruyff'un yeri doldurulamaz mirasını onurlandırmak için 14 numaralı formayı 2007'de kalıcı olarak emekliye ayırdı.



