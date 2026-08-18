AFC Bournemouth 2026/27 biletleri nasıl alınır: Fikstür, fiyatlar ve daha fazlası

Bournemouth, tarihinin en heyecan verici sezonuna giriyor. Cherries, 2025/26 sezonunu altıncı sırada tamamladı; bu, kulübün ligde bugüne kadar elde ettiği en yüksek derece oldu. Ayrıca sezonun ikinci yarısındaki dikkat çekici yenilmezlik serisinin ardından tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazandı.

Bu başarı değişimi de beraberinde getirdi. Andoni Iraola, güney kıyısında geçirdiği dönüştürücü üç sezonun ardından Liverpool'a ayrıldı; Premier League ve Avrupa Ligi'ni birlikte götürecek kadronun başına ise Marco Rose geldi. Buna Vitality Stadyumu'ndaki devam eden genişleme de eklendiğinde, Dean Court'ta olmak için bundan daha iyi bir zaman hiç olmamıştı.

Talebin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkması ve Vitality'nin hâlâ Premier League'in en küçük statları arasında yer alması nedeniyle, bilet bulmak her zamankinden daha zor. GOAL, bu sezon bir Bournemouth maçına gitme sürecinde size rehberlik ediyor.

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AFC Bournemouth'un sıradaki maçları hangileri?

Aşağıda Bournemouth'un 2026/27 sezonundaki yaklaşan Premier League maçlarını bulabilirsiniz:

Tarih Karşılaşma Stadyum Bilet 23 Ağustos 2026 Pazar Manchester City - AFC Bournemouth Etihad Stadyumu, Manchester Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi AFC Bournemouth - Everton Vitality Stadyumu, Bournemouth Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi Newcastle United - AFC Bournemouth St James' Park, Newcastle Biletler 12 Eylül 2026 Cumartesi AFC Bournemouth - Brentford Vitality Stadyumu, Bournemouth Biletler 20 Eylül 2026 Pazar AFC Bournemouth - Liverpool Vitality Stadyumu, Bournemouth Biletler 10 Ekim 2026 Cumartesi Chelsea - AFC Bournemouth Stamford Bridge, Londra Biletler 21 Kasım 2026 Cumartesi AFC Bournemouth - Nottingham Forest Vitality Stadyumu, Bournemouth Biletler 12 Aralık 2026 Cumartesi Arsenal - AFC Bournemouth Emirates Stadyumu, Londra Biletler 26 Aralık 2026 Cumartesi AFC Bournemouth - Tottenham Hotspur Vitality Stadyumu, Bournemouth Biletler 2 Ocak 2027 Cumartesi AFC Bournemouth - Aston Villa Vitality Stadyumu, Bournemouth Biletler 6 Ocak 2027 Çarşamba Brighton & Hove Albion - AFC Bournemouth Amex Stadyumu, Brighton Biletler

Bournemouth bu sezon ayrıca Avrupa Ligi'nde de mücadele ediyor. Lig aşaması eylülden ocak ayı sonuna kadar sürecek ve böylece fikstüre Vitality Stadyumu'nda bir dizi Avrupa gecesi eklenecek.

AFC Bournemouth 2026/27 biletleri nasıl alınır?

Bournemouth bileti satın almanın en erişilebilir yolu, iç saha ve deplasman maçları için doğrulanmış biletlerin sadakat puanı ya da satın alma geçmişi gerekmeksizin bulunabildiği StubHub üzerinden geçiyor.

Bournemouth, maç günü biletlerini Cherries Points sistemi üzerinden dağıtıyor. Bu sistem, taraftarlara daha önce satın aldıkları maç sayısına göre öncelik veriyor. Puanlar zaman içinde birikiyor; bu da daha yeni taraftarların sıranın en arkasında kaldığı anlamına geliyor. Ayrıca maçların, herkesin satın alabileceği gerçek bir genel satışa çıkması yalnızca sınırlı durumlarda mümkün oluyor.

Premier League'in en düşük kapasiteli stadı ve Avrupa kupalarının talebi her zamankinden daha da yukarı çekmesiyle birlikte bu sistem, taraftarların büyük bölümünü dışarıda bırakıyor. StubHub ise bu engeli tamamen ortadan kaldırıyor. Kazanılması gereken puan ve beklenmesi gereken bir uygunluk süresi yok; bu sayede herhangi bir maç için ilanlara göz atabilir, stat genelindeki koltukları karşılaştırabilir ve dakikalar içinde satın alma işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu da platformu son dakika biletleri ve belirli bir maç için Dorset'e seyahat eden ziyaretçiler açısından başvurulacak seçenek hâline getiriyor.

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AFC Bournemouth biletleri ne kadar?

Bournemouth'un fiyatları, en büyük maçlar için Kategori A'dan Kategori C'ye kadar üç kategori üzerinden talebe göre belirleniyor. Yetişkinler için resmi bilet fiyatları da yakın dönemde tribüne bağlı olarak yaklaşık £42 ile £59 arasında değişti.

Kategori A maçlarında en ucuz yetişkin koltukları yaklaşık £42 ile Family Stand'da yer alırken, fiyatlar sırasıyla North ve South Stands'ta yaklaşık £45, East Outer'da £46, Main Outer'da £51, East Centre'da £52 ve Main Centre'da £59'a kadar çıkıyor. İndirimli biletler ise genellikle her bölgede birkaç sterlin daha ucuz oluyor; junior bilet fiyatları da yaklaşık £11'den başlıyor.

StubHub üzerinde fiyatlar sabit kategoriler yerine anlık talebi takip ediyor. Liverpool, Tottenham ve Aston Villa'nın deplasmanları bu sezon üst fiyat bandında yer alacakken, daha düşük kategorideki maçlar en iyi değeri sunuyor. Bu kadar küçük bir statta tablo hep aynı: en ucuz koltuklar önce tükeniyor, dolayısıyla erken davranan alıcılar daha avantajlı oluyor.

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2026/27'de AFC Bournemouth'tan ne beklenmeli?

Bournemouth, tarihinin en iyi sezonunu temsil eden altıncılığın ardından 2026/27'ye ilk kez gerçek bir Avrupa kulübü olarak giriyor.

Marco Rose, Iraola'nın ligin en agresif ve izlemesi en keyifli takımlarından birine dönüştürdüğü bir kadroyu devralıyor. Şimdi asıl meydan okuma ise bunu dar bir kadro ve daha da küçük bir statla iki kulvarda sürdürmek. Son sezonlarda Arsenal, Manchester City ve Tottenham'a karşı alınan iç saha galibiyetleri, Vitality'nin boyutuna rağmen İngiltere'deki en zorlu deplasmanlardan biri olmayı sürdürdüğünün kanıtı.

İç saha fikstürü fazlasıyla dikkat çekici. Liverpool, Iraola'nın güney kıyısına ilk dönüşünde eylülde konuk olacak; Tottenham, Boxing Day'de gelecek; Avrupa geceleri ise tarihte ilk kez Dean Court'a taşınacak. Cherries'i en iyi hâliyle izlemek isteyen taraftarlar için bu, kaçırılmaması gereken sezon.

Vitality Stadyumu'nun tarihi nedir?

Eskiden Dean Court olarak bilinen Vitality Stadyumu, Bournemouth'un dış kesimlerindeki Boscombe'da yer alan bir futbol stadıdır ve 1910'dan bu yana AFC Bournemouth'un evidir.

2001'de sahanın orijinal konumundan doksan derece döndürülmesiyle tamamen yeniden inşa edilmesinin ardından yaklaşık 11.300 kişilik kapasitesiyle uzun süredir Premier League'in en küçük stadı konumunda. İlk olarak 9.600 seyirci kapasiteli, üç tarafı tribünlü bir stat olarak yeniden geliştirilen yapıya, 2005'te geliştirilmemiş güney ucuna da oturma alanı eklendi.

Bu durum artık değişiyor. Kulüp, tamamen yeni bir stat inşa etmek yerine Vitality'yi aşamalar hâlinde yeniden geliştirmeyi taahhüt etti. Bu kapsamda geçici yapının yerine yeni bir güney tribünü yapılacak; uzun vadeli hedef ise stadı kapatmadan kapasiteyi 20.000'e ve potansiyel olarak bunun da ötesine çıkarmak. Stat ayrıca İngiltere 21 Yaş Altı takımının birçok maçına ve İngiltere kadın milli takımının karşılaşmalarına da ev sahipliği yaptı.