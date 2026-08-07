AC Milan 2026/27 biletleri nasıl alınır: Serie A fiyatları, fikstür ve daha fazlası

AC Milan, San Siro'daki kapsamlı değişimin ardından 2026/27 sezonuna yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde giriyor. Geçen sezonun son bölümündeki çöküş, Rossoneri'ye son dönemde Şampiyonlar Ligi biletine mal oldu ve bunun ardından Massimiliano Allegri, sportif direktör ve kulübün CEO'su görevlerinden ayrıldı. Milan, Amorim yönetiminde yeniden yapılanmaya çalışırken bu sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. GOAL, bu sezon AC Milan bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi derledi.

AC Milan'ın 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Bilet 23 Ağu 2026 Torino - Milan Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman) Serie A Bilet 28-30 Ağu 2026 Milan - Venezia San Siro (İç saha) Serie A Bilet 6 Eyl 2026 Juventus - Milan Allianz Stadium (Deplasman) Serie A Bilet 12-13 Eyl 2026 Lazio - Milan Stadio Olimpico (Deplasman) Serie A Bilet 20 Eyl 2026 Milan - Lecce San Siro (İç saha) Serie A Bilet 11 Eki 2026 Sassuolo - Milan Mapei Stadium (Deplasman) Serie A Bilet 18 Eki 2026 Milan - Atalanta San Siro (İç saha) Serie A Bilet 25 Eki 2026 Udinese - Milan Bluenergy Stadium (Deplasman) Serie A Bilet Çar 28 Eki 2026 Milan - Bologna San Siro (İç saha) Serie A Bilet 1 Kas 2026 Milan - Inter (Derby della Madonnina, 1. maç) San Siro (İç saha) Serie A Bilet 8 Kas 2026 Genoa - Milan Stadio Luigi Ferraris (Deplasman) Serie A Bilet 22 Kas 2026 Milan - Frosinone San Siro (İç saha) Serie A Bilet 29 Kas 2026 Cagliari - Milan Unipol Domus (Deplasman) Serie A Bilet 6 Ara 2026 Milan - Parma San Siro (İç saha) Serie A Bilet 13 Ara 2026 Napoli - Milan Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman) Serie A Bilet 20 Ara 2026 Milan - Como San Siro (İç saha) Serie A Bilet 3 Oca 2027 Monza - Milan U-Power Stadium (Deplasman) Serie A Bilet Çar 6 Oca 2027 Milan - Fiorentina San Siro (İç saha) Serie A Bilet 10 Oca 2027 Roma - Milan Stadio Olimpico (Deplasman) Serie A Bilet 17 Oca 2027 Milan - Torino San Siro (İç saha) Serie A Bilet 24 Oca 2027 Frosinone - Milan Stadio Benito Stirpe (Deplasman) Serie A Bilet 31 Oca 2027 Milan - Juventus San Siro (İç saha) Serie A Bilet 7 Şub 2027 Bologna - Milan Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman) Serie A Bilet 14 Şub 2027 Inter - Milan (Derby della Madonnina, 2. maç) San Siro (Deplasman, Inter'in iç saha maçı) Serie A Bilet 21 Şub 2027 Milan - Genoa San Siro (İç saha) Serie A Bilet 28 Şub 2027 Como - Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman) Serie A Bilet 7 Mar 2027 Milan - Cagliari San Siro (İç saha) Serie A Bilet 14 Mar 2027 Milan - Sassuolo San Siro (İç saha) Serie A Bilet 21 Mar 2027 Atalanta - Milan Gewiss Stadium (Deplasman) Serie A Bilet 4 Nis 2027 Milan - Monza San Siro (İç saha) Serie A Bilet 11 Nis 2027 Fiorentina - Milan Stadio Artemio Franchi (Deplasman) Serie A Bilet 18 Nis 2027 Milan - Napoli San Siro (İç saha) Serie A Bilet 25 Nis 2027 Lecce - Milan Stadio Via del Mare (Deplasman) Serie A Bilet 2 May 2027 Milan - Lazio San Siro (İç saha) Serie A Bilet 9 May 2027 Parma - Milan Stadio Ennio Tardini (Deplasman) Serie A Bilet 16 May 2027 Milan - Roma San Siro (İç saha) Serie A Bilet 23 May 2027 Venezia - Milan Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman) Serie A Bilet 30 May 2027 Milan - Udinese San Siro (İç saha) Serie A Bilet

AC Milan bileti nasıl alınır?

Satış tarihleri ve uygunluk durumunu düzenli olarak kontrol ederek kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alma yapın.

Talep en çok Derby della Madonnina'ya (Inter'e karşı) ve Juventus ile Napoli maçlarına oluyor; bu karşılaşmalar genellikle resmi kanallar üzerinden kısa sürede tükeniyor.

Resmi biletler tükenmişse veya kısa süre kala belirli bir maç için bilet arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, alıcı koruması da sunarak yerinizi garanti altına almanın güvenilir bir yoludur.

AC Milan biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe, koltuğun konumuna ve talebe göre değişir; Inter, Juventus ve Napoli'ye karşı oynanan öne çıkan maçlar en yüksek fiyatlara sahiptir.

Genel giriş ve üst tribün koltukları, San Siro'ya girmenin en uygun fiyatlı yolunu sunar.

Premium ve saha kenarı konumlar, özellikle derbi maçlarında, kayda değer bir fiyat artışı taşır.

StubHub üzerinden ikincil pazar, son dakika veya tükenen maçlar için iyi bir seçenektir; fiyatlar talebe bağlı olarak dalgalanır.

Ücretler her yaz yeniden gözden geçirildiği için en güncel onaylı fiyatlandırma için kulübün resmi portalını kontrol edin.

2026/27'de AC Milan'dan ne beklenmeli?

Milan'ın 2025/26 sezonu çok şey vadetti ancak çöküşle sona erdi: 2025'te 11 yıllık aranın ardından kulübe dönen Massimiliano Allegri yönetimindeki güçlü başlangıç, son bölümde ciddi biçimde ivme kaybetti ve son haftada Cagliari karşısında alınan iç saha yenilgisi beşinciliği kesinleştirerek Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalınmasına neden oldu. Sonuçları ağır oldu; Allegri, CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve transferden sorumlu Geoffrey Moncada, sezonun bitiminden sonraki günler içinde görevlerinden ayrıldı.

Sahipler RedBird Capital ve danışman Zlatan Ibrahimovic, Old Trafford'da sadece 63 maç görev yaptıktan sonra Manchester United'dan ayrılan Ruben Amorim'e yöneldi ve Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere onu üç yıllık sözleşmeyle göreve getirdi. Amorim, Christian Pulisic ve Rafael Leao etrafında kurulu bir kadro devralıyor ve çalkantılı geçen sezon arasının ardından yeniden yapılanma görevi üstlenecek. Milan, bu sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek; sezonun öne çıkan maçları arasında da son şampiyon Inter'e karşı oynanacak iki Derby della Madonnina bulunuyor.

San Siro'nun tarihi

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) 1926'da açıldı ve 80.018 seyirci kapasitesiyle İtalya'nın en büyük stadyumu olmayı sürdürüyor. AC Milan ile Inter Milan'ın ortak evi olan statta, iki takım Derby della Madonnina'da karşı karşıya geliyor. Stadyum ayrıca FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum, şubat ayında 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olma statüsünü pekiştirdi.



