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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Çeviri:

AC Milan 2026/27 biletleri nasıl alınır: Serie A fiyatları, fikstür ve daha fazlası

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Tickets
Serie A
AC Milan

Allegri gitti, Amorim geldi. AC Milan'ın yeniden yapılanması şimdi başlıyor. 2026/27 Serie A sezonu için biletlerinizi alın.

AC Milan, San Siro'daki kapsamlı değişimin ardından 2026/27 sezonuna yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde giriyor. Geçen sezonun son bölümündeki çöküş, Rossoneri'ye son dönemde Şampiyonlar Ligi biletine mal oldu ve bunun ardından Massimiliano Allegri, sportif direktör ve kulübün CEO'su görevlerinden ayrıldı. Milan, Amorim yönetiminde yeniden yapılanmaya çalışırken bu sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. GOAL, bu sezon AC Milan bileti satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi derledi.

AC Milan'ın 2026/27 Serie A fikstürünün tamamı

Tarih ve Saat

Karşılaşma

Stadyum

Organizasyon

Bilet

23 Ağu 2026

Torino - Milan

Stadio Olimpico Grande Torino (Deplasman)

Serie A

Bilet

28-30 Ağu 2026

Milan - Venezia

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

6 Eyl 2026

Juventus - Milan

Allianz Stadium (Deplasman)

Serie A

Bilet

12-13 Eyl 2026

Lazio - Milan

Stadio Olimpico (Deplasman)

Serie A

Bilet

20 Eyl 2026

Milan - Lecce

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

11 Eki 2026

Sassuolo - Milan

Mapei Stadium (Deplasman)

Serie A

Bilet

18 Eki 2026

Milan - Atalanta

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

25 Eki 2026

Udinese - Milan

Bluenergy Stadium (Deplasman)

Serie A

Bilet

Çar 28 Eki 2026

Milan - Bologna

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

1 Kas 2026

Milan - Inter (Derby della Madonnina, 1. maç)

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

8 Kas 2026

Genoa - Milan

Stadio Luigi Ferraris (Deplasman)

Serie A

Bilet

22 Kas 2026

Milan - Frosinone

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

29 Kas 2026

Cagliari - Milan

Unipol Domus (Deplasman)

Serie A

Bilet

6 Ara 2026

Milan - Parma

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

13 Ara 2026

Napoli - Milan

Stadio Diego Armando Maradona (Deplasman)

Serie A

Bilet

20 Ara 2026

Milan - Como

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

3 Oca 2027

Monza - Milan

U-Power Stadium (Deplasman)

Serie A

Bilet

Çar 6 Oca 2027

Milan - Fiorentina

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

10 Oca 2027

Roma - Milan

Stadio Olimpico (Deplasman)

Serie A

Bilet

17 Oca 2027

Milan - Torino

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

24 Oca 2027

Frosinone - Milan

Stadio Benito Stirpe (Deplasman)

Serie A

Bilet

31 Oca 2027

Milan - Juventus

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

7 Şub 2027

Bologna - Milan

Stadio Renato Dall'Ara (Deplasman)

Serie A

Bilet

14 Şub 2027

Inter - Milan (Derby della Madonnina, 2. maç)

San Siro (Deplasman, Inter'in iç saha maçı)

Serie A

Bilet

21 Şub 2027

Milan - Genoa

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

28 Şub 2027

Como - Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (Deplasman)

Serie A

Bilet

7 Mar 2027

Milan - Cagliari

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

14 Mar 2027

Milan - Sassuolo

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

21 Mar 2027

Atalanta - Milan

Gewiss Stadium (Deplasman)

Serie A

Bilet

4 Nis 2027

Milan - Monza

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

11 Nis 2027

Fiorentina - Milan

Stadio Artemio Franchi (Deplasman)

Serie A

Bilet

18 Nis 2027

Milan - Napoli

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

25 Nis 2027

Lecce - Milan

Stadio Via del Mare (Deplasman)

Serie A

Bilet

2 May 2027

Milan - Lazio

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

9 May 2027

Parma - Milan

Stadio Ennio Tardini (Deplasman)

Serie A

Bilet

16 May 2027

Milan - Roma

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

23 May 2027

Venezia - Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (Deplasman)

Serie A

Bilet

30 May 2027

Milan - Udinese

San Siro (İç saha)

Serie A

Bilet

AC Milan bileti nasıl alınır?

  • Satış tarihleri ve uygunluk durumunu düzenli olarak kontrol ederek kulübün resmi bilet portalı üzerinden satın alma yapın.
  • Talep en çok Derby della Madonnina'ya (Inter'e karşı) ve Juventus ile Napoli maçlarına oluyor; bu karşılaşmalar genellikle resmi kanallar üzerinden kısa sürede tükeniyor.
  • Resmi biletler tükenmişse veya kısa süre kala belirli bir maç için bilet arıyorsanız, StubHub gibi ikincil pazar yerleri, alıcı koruması da sunarak yerinizi garanti altına almanın güvenilir bir yoludur.

AC Milan biletleri ne kadar?

  • Fiyatlar rakibe, koltuğun konumuna ve talebe göre değişir; Inter, Juventus ve Napoli'ye karşı oynanan öne çıkan maçlar en yüksek fiyatlara sahiptir.
  • Genel giriş ve üst tribün koltukları, San Siro'ya girmenin en uygun fiyatlı yolunu sunar.
  • Premium ve saha kenarı konumlar, özellikle derbi maçlarında, kayda değer bir fiyat artışı taşır.
  • StubHub üzerinden ikincil pazar, son dakika veya tükenen maçlar için iyi bir seçenektir; fiyatlar talebe bağlı olarak dalgalanır.

Ücretler her yaz yeniden gözden geçirildiği için en güncel onaylı fiyatlandırma için kulübün resmi portalını kontrol edin.

2026/27'de AC Milan'dan ne beklenmeli?

Milan'ın 2025/26 sezonu çok şey vadetti ancak çöküşle sona erdi: 2025'te 11 yıllık aranın ardından kulübe dönen Massimiliano Allegri yönetimindeki güçlü başlangıç, son bölümde ciddi biçimde ivme kaybetti ve son haftada Cagliari karşısında alınan iç saha yenilgisi beşinciliği kesinleştirerek Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalınmasına neden oldu. Sonuçları ağır oldu; Allegri, CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve transferden sorumlu Geoffrey Moncada, sezonun bitiminden sonraki günler içinde görevlerinden ayrıldı.

Sahipler RedBird Capital ve danışman Zlatan Ibrahimovic, Old Trafford'da sadece 63 maç görev yaptıktan sonra Manchester United'dan ayrılan Ruben Amorim'e yöneldi ve Temmuz 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere onu üç yıllık sözleşmeyle göreve getirdi. Amorim, Christian Pulisic ve Rafael Leao etrafında kurulu bir kadro devralıyor ve çalkantılı geçen sezon arasının ardından yeniden yapılanma görevi üstlenecek. Milan, bu sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele edecek; sezonun öne çıkan maçları arasında da son şampiyon Inter'e karşı oynanacak iki Derby della Madonnina bulunuyor.

San Siro'nun tarihi

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) 1926'da açıldı ve 80.018 seyirci kapasitesiyle İtalya'nın en büyük stadyumu olmayı sürdürüyor. AC Milan ile Inter Milan'ın ortak evi olan statta, iki takım Derby della Madonnina'da karşı karşıya geliyor. Stadyum ayrıca FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum, şubat ayında 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olma statüsünü pekiştirdi.


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