AC Milan, San Siro'daki köklü değişimin ardından 2026/27 sezonuna yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde giriyor.
Geçen sezonun son bölümündeki kötü gidiş, AC Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetmesine neden oldu. Bunun ardından Massimiliano Allegri, sportif direktör ve kulübün CEO'su görevlerinden ayrıldı. Milan, bu sezon Amorim yönetiminde yeniden yapılanmaya çalışırken Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
GOAL, bu sezon AC Milan bileti satın almak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.
Yaklaşan 2026/27 Serie A maçları ve biletleri
Tarih ve saat
Maç
Stadyum
Biletler
25 Ekim 2026
Udinese - Milan
Bluenergy Stadium (deplasman)
28 Ekim 2026 Çarşamba
Milan - Bologna
San Siro (iç saha)
1 Kasım 2026
Milan - Inter (Derby della Madonnina, ilk maç)
San Siro (iç saha)
8 Kasım 2026
Genoa - Milan
Stadio Luigi Ferraris (deplasman)
22 Kasım 2026
Milan - Frosinone
San Siro (iç saha)
29 Kasım 2026
Cagliari - Milan
Unipol Domus (deplasman)
6 Aralık 2026
Milan - Parma
San Siro (iç saha)
13 Aralık 2026
Napoli - Milan
Stadio Diego Armando Maradona (deplasman)
20 Aralık 2026
Milan - Como
San Siro (iç saha)
3 Ocak 2027
Monza - Milan
U-Power Stadium (deplasman)
6 Ocak 2027 Çarşamba
Milan - Fiorentina
San Siro (iç saha)
10 Ocak 2027
Roma - Milan
Stadio Olimpico (deplasman)
17 Ocak 2027
Milan - Torino
San Siro (iç saha)
24 Ocak 2027
Frosinone - Milan
Stadio Benito Stirpe (deplasman)
31 Ocak 2027
Milan - Juventus
San Siro (iç saha)
7 Şubat 2027
Bologna - Milan
Stadio Renato Dall'Ara (deplasman)
14 Şubat 2027
Inter - Milan (Derby della Madonnina, ikinci maç)
San Siro (deplasman, Inter'in iç saha maçı)
21 Şubat 2027
Milan - Genoa
San Siro (iç saha)
28 Şubat 2027
Como - Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (deplasman)
7 Mart 2027
Milan - Cagliari
San Siro (iç saha)
14 Mart 2027
Milan - Sassuolo
San Siro (iç saha)
21 Mart 2027
Atalanta - Milan
Gewiss Stadium (deplasman)
4 Nisan 2027
Milan - Monza
San Siro (iç saha)
11 Nisan 2027
Fiorentina - Milan
Stadio Artemio Franchi (deplasman)
18 Nisan 2027
Milan - Napoli
San Siro (iç saha)
25 Nisan 2027
Lecce - Milan
Stadio Via del Mare (deplasman)
2 Mayıs 2027
Milan - Lazio
San Siro (iç saha)
9 Mayıs 2027
Parma - Milan
Stadio Ennio Tardini (deplasman)
16 Mayıs 2027
Milan - Roma
San Siro (iç saha)
23 Mayıs 2027
Venezia - Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (deplasman)
30 Mayıs 2027
Milan - Udinese
San Siro (iç saha)
AC Milan bileti nasıl alınır?
- Biletleri kulübün resmî bilet satış portalından satın alın. Satış tarihlerini ve biletlerin durumunu düzenli olarak kontrol edin.
- En yoğun talep, Derby della Madonnina (Inter'e karşı) ile Juventus ve Napoli maçlarına oluyor. Bu maçların biletleri genellikle resmî kanallarda hızla tükeniyor.
- Resmî biletler tükendiyse veya belirli bir maça kısa süre kala bilet arıyorsanız alıcı koruması sunan ikincil bilet pazarları, yerinizi garantilemek için alternatif bir yol.
AC Milan biletleri ne kadar?
- Fiyatlar rakibe, koltuğun konumuna ve talebe göre değişiyor. Inter, Juventus ve Napoli'ye karşı oynanan önemli maçların biletleri en yüksek fiyatlara satılıyor.
- Genel giriş ve üst tribün biletleri, San Siro'da maç izlemenin en uygun fiyatlı yolunu sunuyor.
- Özel kategorideki ve saha kenarındaki koltukların fiyatları, özellikle derbi maçlarında belirgin ölçüde artıyor.
- İkincil bilet pazarındaki StubHub, son dakika biletleri veya biletleri tükenmiş maçlar için iyi bir seçenek. Fiyatlar talebe göre değişiyor.
Fiyatlar her yaz yeniden değerlendirildiği için güncel ve kesinleşmiş fiyatları kulübün resmî portalından kontrol edin.
2026/27 sezonunda AC Milan'dan neler bekleniyor?
Milan'ın 2025/26 sezonu büyük umutlarla başladı ancak çöküşle sona erdi. 11 yıllık aranın ardından 2025'te kulübe dönen Massimiliano Allegri yönetimindeki güçlü başlangıcın ardından takım, sezonun son bölümünde ciddi bir düşüş yaşadı. Son gün Cagliari'ye evinde yenilmesiyle beşinci sırayı alacağı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağı kesinleşti. Sezonun bitiminden sonraki birkaç gün içinde Allegri, CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve oyuncu izleme biriminin başındaki Geoffrey Moncada'nın görevlerinden ayrılmasıyla bu sonucun etkileri ağır oldu.
Kulübün sahibi RedBird Capital ve danışman Zlatan Ibrahimovic, Old Trafford'da yalnızca 63 maç görev yaptıktan sonra Manchester United'dan yeni ayrılan Ruben Amorim'e yöneldi. Amorim, Temmuz 2026'dan itibaren geçerli üç yıllık bir sözleşmeyle göreve getirildi. Christian Pulisic ve Rafael Leao etrafında kurulu bir kadroyu devralan Amorim'den, çalkantılı bir sezon arasının ardından takımı yeniden yapılandırması beklenecek. Milan bu sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele ederken son şampiyon Inter'le oynayacağı iki Derby della Madonnina maçı, sezonun öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor.
San Siro'nun tarihi
1926'da açılan San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), 80.018 kişilik koltuk kapasitesiyle İtalya'nın en büyük stadyumu olmayı sürdürüyor. Derby della Madonnina'da karşı karşıya gelen AC Milan ve Inter Milan'ın ortak evi olan stadyum; FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum, 2026 Kış Olimpiyatları'nın şubat ayındaki açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olarak konumunu pekiştirdi.