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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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AC Milan 2026/27 biletleri nasıl alınır? Serie A bilet fiyatları, yaklaşan maçlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Serie A
AC Milan

Allegri gitti, Amorim geldi. AC Milan'ın yeniden yapılanması şimdi başlıyor. 2026/27 Serie A sezonu için biletlerinizi alın.

AC Milan, San Siro'daki köklü değişimin ardından 2026/27 sezonuna yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde giriyor.

Geçen sezonun son bölümündeki kötü gidiş, AC Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetmesine neden oldu. Bunun ardından Massimiliano Allegri, sportif direktör ve kulübün CEO'su görevlerinden ayrıldı. Milan, bu sezon Amorim yönetiminde yeniden yapılanmaya çalışırken Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

GOAL, bu sezon AC Milan bileti satın almak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Yaklaşan 2026/27 Serie A maçları ve biletleri

Tarih ve saat

Maç

Stadyum

Biletler

25 Ekim 2026

Udinese - Milan

Bluenergy Stadium (deplasman)

Biletler

28 Ekim 2026 Çarşamba

Milan - Bologna

San Siro (iç saha)

Biletler

1 Kasım 2026

Milan - Inter (Derby della Madonnina, ilk maç)

San Siro (iç saha)

Biletler

8 Kasım 2026

Genoa - Milan

Stadio Luigi Ferraris (deplasman)

Biletler

22 Kasım 2026

Milan - Frosinone

San Siro (iç saha)

Biletler

29 Kasım 2026

Cagliari - Milan

Unipol Domus (deplasman)

Biletler

6 Aralık 2026

Milan - Parma

San Siro (iç saha)

Biletler

13 Aralık 2026

Napoli - Milan

Stadio Diego Armando Maradona (deplasman)

Biletler

20 Aralık 2026

Milan - Como

San Siro (iç saha)

Biletler

3 Ocak 2027

Monza - Milan

U-Power Stadium (deplasman)

Biletler

6 Ocak 2027 Çarşamba

Milan - Fiorentina

San Siro (iç saha)

Biletler

10 Ocak 2027

Roma - Milan

Stadio Olimpico (deplasman)

Biletler

17 Ocak 2027

Milan - Torino

San Siro (iç saha)

Biletler

24 Ocak 2027

Frosinone - Milan

Stadio Benito Stirpe (deplasman)

Biletler

31 Ocak 2027

Milan - Juventus

San Siro (iç saha)

Biletler

7 Şubat 2027

Bologna - Milan

Stadio Renato Dall'Ara (deplasman)

Biletler

14 Şubat 2027

Inter - Milan (Derby della Madonnina, ikinci maç)

San Siro (deplasman, Inter'in iç saha maçı)

Biletler

21 Şubat 2027

Milan - Genoa

San Siro (iç saha)

Biletler

28 Şubat 2027

Como - Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (deplasman)

Biletler

7 Mart 2027

Milan - Cagliari

San Siro (iç saha)

Biletler

14 Mart 2027

Milan - Sassuolo

San Siro (iç saha)

Biletler

21 Mart 2027

Atalanta - Milan

Gewiss Stadium (deplasman)

Biletler

4 Nisan 2027

Milan - Monza

San Siro (iç saha)

Biletler

11 Nisan 2027

Fiorentina - Milan

Stadio Artemio Franchi (deplasman)

Biletler

18 Nisan 2027

Milan - Napoli

San Siro (iç saha)

Biletler

25 Nisan 2027

Lecce - Milan

Stadio Via del Mare (deplasman)

Biletler

2 Mayıs 2027

Milan - Lazio

San Siro (iç saha)

Biletler

9 Mayıs 2027

Parma - Milan

Stadio Ennio Tardini (deplasman)

Biletler

16 Mayıs 2027

Milan - Roma

San Siro (iç saha)

Biletler

23 Mayıs 2027

Venezia - Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (deplasman)

Biletler

30 Mayıs 2027

Milan - Udinese

San Siro (iç saha)

Biletler

AC Milan bileti nasıl alınır?

  • Biletleri kulübün resmî bilet satış portalından satın alın. Satış tarihlerini ve biletlerin durumunu düzenli olarak kontrol edin.
  • En yoğun talep, Derby della Madonnina (Inter'e karşı) ile Juventus ve Napoli maçlarına oluyor. Bu maçların biletleri genellikle resmî kanallarda hızla tükeniyor.
  • Resmî biletler tükendiyse veya belirli bir maça kısa süre kala bilet arıyorsanız alıcı koruması sunan ikincil bilet pazarları, yerinizi garantilemek için alternatif bir yol.

AC Milan biletleri ne kadar?

  • Fiyatlar rakibe, koltuğun konumuna ve talebe göre değişiyor. Inter, Juventus ve Napoli'ye karşı oynanan önemli maçların biletleri en yüksek fiyatlara satılıyor.
  • Genel giriş ve üst tribün biletleri, San Siro'da maç izlemenin en uygun fiyatlı yolunu sunuyor.
  • Özel kategorideki ve saha kenarındaki koltukların fiyatları, özellikle derbi maçlarında belirgin ölçüde artıyor.
  • İkincil bilet pazarındaki StubHub, son dakika biletleri veya biletleri tükenmiş maçlar için iyi bir seçenek. Fiyatlar talebe göre değişiyor.

Fiyatlar her yaz yeniden değerlendirildiği için güncel ve kesinleşmiş fiyatları kulübün resmî portalından kontrol edin.

2026/27 sezonunda AC Milan'dan neler bekleniyor?

Milan'ın 2025/26 sezonu büyük umutlarla başladı ancak çöküşle sona erdi. 11 yıllık aranın ardından 2025'te kulübe dönen Massimiliano Allegri yönetimindeki güçlü başlangıcın ardından takım, sezonun son bölümünde ciddi bir düşüş yaşadı. Son gün Cagliari'ye evinde yenilmesiyle beşinci sırayı alacağı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağı kesinleşti. Sezonun bitiminden sonraki birkaç gün içinde Allegri, CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve oyuncu izleme biriminin başındaki Geoffrey Moncada'nın görevlerinden ayrılmasıyla bu sonucun etkileri ağır oldu.

Kulübün sahibi RedBird Capital ve danışman Zlatan Ibrahimovic, Old Trafford'da yalnızca 63 maç görev yaptıktan sonra Manchester United'dan yeni ayrılan Ruben Amorim'e yöneldi. Amorim, Temmuz 2026'dan itibaren geçerli üç yıllık bir sözleşmeyle göreve getirildi. Christian Pulisic ve Rafael Leao etrafında kurulu bir kadroyu devralan Amorim'den, çalkantılı bir sezon arasının ardından takımı yeniden yapılandırması beklenecek. Milan bu sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele ederken son şampiyon Inter'le oynayacağı iki Derby della Madonnina maçı, sezonun öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor.

San Siro'nun tarihi

1926'da açılan San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), 80.018 kişilik koltuk kapasitesiyle İtalya'nın en büyük stadyumu olmayı sürdürüyor. Derby della Madonnina'da karşı karşıya gelen AC Milan ve Inter Milan'ın ortak evi olan stadyum; FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum, 2026 Kış Olimpiyatları'nın şubat ayındaki açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olarak konumunu pekiştirdi.


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