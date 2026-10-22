AC Milan, San Siro'daki köklü değişimin ardından 2026/27 sezonuna yeni teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde giriyor.

Geçen sezonun son bölümündeki kötü gidiş, AC Milan'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetmesine neden oldu. Bunun ardından Massimiliano Allegri, sportif direktör ve kulübün CEO'su görevlerinden ayrıldı. Milan, bu sezon Amorim yönetiminde yeniden yapılanmaya çalışırken Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

GOAL, bu sezon AC Milan bileti satın almak için bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Yaklaşan 2026/27 Serie A maçları ve biletleri

Tarih ve saat Maç Stadyum Biletler 25 Ekim 2026 Udinese - Milan Bluenergy Stadium (deplasman) Biletler 28 Ekim 2026 Çarşamba Milan - Bologna San Siro (iç saha) Biletler 1 Kasım 2026 Milan - Inter (Derby della Madonnina, ilk maç) San Siro (iç saha) Biletler 8 Kasım 2026 Genoa - Milan Stadio Luigi Ferraris (deplasman) Biletler 22 Kasım 2026 Milan - Frosinone San Siro (iç saha) Biletler 29 Kasım 2026 Cagliari - Milan Unipol Domus (deplasman) Biletler 6 Aralık 2026 Milan - Parma San Siro (iç saha) Biletler 13 Aralık 2026 Napoli - Milan Stadio Diego Armando Maradona (deplasman) Biletler 20 Aralık 2026 Milan - Como San Siro (iç saha) Biletler 3 Ocak 2027 Monza - Milan U-Power Stadium (deplasman) Biletler 6 Ocak 2027 Çarşamba Milan - Fiorentina San Siro (iç saha) Biletler 10 Ocak 2027 Roma - Milan Stadio Olimpico (deplasman) Biletler 17 Ocak 2027 Milan - Torino San Siro (iç saha) Biletler 24 Ocak 2027 Frosinone - Milan Stadio Benito Stirpe (deplasman) Biletler 31 Ocak 2027 Milan - Juventus San Siro (iç saha) Biletler 7 Şubat 2027 Bologna - Milan Stadio Renato Dall'Ara (deplasman) Biletler 14 Şubat 2027 Inter - Milan (Derby della Madonnina, ikinci maç) San Siro (deplasman, Inter'in iç saha maçı) Biletler 21 Şubat 2027 Milan - Genoa San Siro (iç saha) Biletler 28 Şubat 2027 Como - Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (deplasman) Biletler 7 Mart 2027 Milan - Cagliari San Siro (iç saha) Biletler 14 Mart 2027 Milan - Sassuolo San Siro (iç saha) Biletler 21 Mart 2027 Atalanta - Milan Gewiss Stadium (deplasman) Biletler 4 Nisan 2027 Milan - Monza San Siro (iç saha) Biletler 11 Nisan 2027 Fiorentina - Milan Stadio Artemio Franchi (deplasman) Biletler 18 Nisan 2027 Milan - Napoli San Siro (iç saha) Biletler 25 Nisan 2027 Lecce - Milan Stadio Via del Mare (deplasman) Biletler 2 Mayıs 2027 Milan - Lazio San Siro (iç saha) Biletler 9 Mayıs 2027 Parma - Milan Stadio Ennio Tardini (deplasman) Biletler 16 Mayıs 2027 Milan - Roma San Siro (iç saha) Biletler 23 Mayıs 2027 Venezia - Milan Stadio Pier Luigi Penzo (deplasman) Biletler 30 Mayıs 2027 Milan - Udinese San Siro (iç saha) Biletler

Gelecek maçlar BOU Ligi Europa 15:00 MIL

AC Milan bileti nasıl alınır?

Biletleri kulübün resmî bilet satış portalından satın alın. Satış tarihlerini ve biletlerin durumunu düzenli olarak kontrol edin.

En yoğun talep, Derby della Madonnina (Inter'e karşı) ile Juventus ve Napoli maçlarına oluyor. Bu maçların biletleri genellikle resmî kanallarda hızla tükeniyor.

Resmî biletler tükendiyse veya belirli bir maça kısa süre kala bilet arıyorsanız alıcı koruması sunan ikincil bilet pazarları, yerinizi garantilemek için alternatif bir yol.

AC Milan biletleri ne kadar?

Fiyatlar rakibe, koltuğun konumuna ve talebe göre değişiyor. Inter, Juventus ve Napoli'ye karşı oynanan önemli maçların biletleri en yüksek fiyatlara satılıyor.

Genel giriş ve üst tribün biletleri, San Siro'da maç izlemenin en uygun fiyatlı yolunu sunuyor.

Özel kategorideki ve saha kenarındaki koltukların fiyatları, özellikle derbi maçlarında belirgin ölçüde artıyor.

İkincil bilet pazarındaki StubHub , son dakika biletleri veya biletleri tükenmiş maçlar için iyi bir seçenek. Fiyatlar talebe göre değişiyor.

Fiyatlar her yaz yeniden değerlendirildiği için güncel ve kesinleşmiş fiyatları kulübün resmî portalından kontrol edin.

2026/27 sezonunda AC Milan'dan neler bekleniyor?

Milan'ın 2025/26 sezonu büyük umutlarla başladı ancak çöküşle sona erdi. 11 yıllık aranın ardından 2025'te kulübe dönen Massimiliano Allegri yönetimindeki güçlü başlangıcın ardından takım, sezonun son bölümünde ciddi bir düşüş yaşadı. Son gün Cagliari'ye evinde yenilmesiyle beşinci sırayı alacağı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacağı kesinleşti. Sezonun bitiminden sonraki birkaç gün içinde Allegri, CEO Giorgio Furlani, sportif direktör Igli Tare ve oyuncu izleme biriminin başındaki Geoffrey Moncada'nın görevlerinden ayrılmasıyla bu sonucun etkileri ağır oldu.

Kulübün sahibi RedBird Capital ve danışman Zlatan Ibrahimovic, Old Trafford'da yalnızca 63 maç görev yaptıktan sonra Manchester United'dan yeni ayrılan Ruben Amorim'e yöneldi. Amorim, Temmuz 2026'dan itibaren geçerli üç yıllık bir sözleşmeyle göreve getirildi. Christian Pulisic ve Rafael Leao etrafında kurulu bir kadroyu devralan Amorim'den, çalkantılı bir sezon arasının ardından takımı yeniden yapılandırması beklenecek. Milan bu sezon Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Ligi'nde mücadele ederken son şampiyon Inter'le oynayacağı iki Derby della Madonnina maçı, sezonun öne çıkan karşılaşmaları arasında yer alıyor.

San Siro'nun tarihi

1926'da açılan San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), 80.018 kişilik koltuk kapasitesiyle İtalya'nın en büyük stadyumu olmayı sürdürüyor. Derby della Madonnina'da karşı karşıya gelen AC Milan ve Inter Milan'ın ortak evi olan stadyum; FIFA Dünya Kupası maçlarına (1934 ve 1990), 1980 Avrupa Şampiyonası'na ve dört Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1965, 1970, 2001 ve 2016) ev sahipliği yaptı. Stadyum, 2026 Kış Olimpiyatları'nın şubat ayındaki açılış törenine de ev sahipliği yaparak dünyanın en köklü spor mekânlarından biri olarak konumunu pekiştirdi.



