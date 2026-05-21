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Puskas Arena
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Çeviri:

2026 PSG Şampiyonlar Ligi Finali biletlerini nasıl alabilirsiniz: Puskas Arena bilgileri, Paris Saint-Germain biletlerini nereden alabilirsiniz, fiyatlar ve daha fazlası

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Tickets
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain

İşte PSG'nin bu Mayıs ayında Budapeşte'de Arsenal karşısında zafere uzanma yolunda nasıl bir performans sergileyeceğini görebilirsiniz

Paris Saint-Germain, 30 Mayıs 2026'da Budapeşte'de oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne resmen katılma hakkı kazandı.

Bu, 1996'daki tarihi Kupa Galipleri Kupası zaferinden 30 yıl sonra PSG'nin nihayet Avrupa'yı fethetmesini izleme şansı.

İster Virage Auteuil'in müdavimi olun, ister Paris'in dünya çapındaki diasporasının bir parçası olun, tarih yazılırken orada olma fırsatını kaçırmayın.

GOAL, resmi kulüp portalları ve fiyatlar da dahil olmak üzere Puskás Aréna'da yerinizi nasıl ayırtabileceğinize dair tüm ayrıntıları sunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman?

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Şampiyonlar Ligi - Final
Puskas Arena

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri nasıl satın alınır?

PSG'ye 16.824 bilet tahsis edildi. Taraftarlar, kırmızı ve mavi bir denize dönüşecek olan Puskás Aréna'nın güney tarafını dolduracak.

Biletler kesinlikle kişiye özeldir ve stadyum girişlerinde kimlik gösterilmesi gerekecektir.

Satış Dönemleri:

  • 1. Aşama (Öncelikli Aboneler): En yüksek sadakat puanına sahip sezonluk bilet sahipleri (Abonnement Petit Prince ve Integral) için ayrılmıştır. 11 Mayıs Pazartesi günü saat 13:00’e kadar devam edecektir.
  • 2. Aşama (MyParis Üyeleri ve Diğer Aboneler): MyParis programı üyeleri ve diğer sezonluk bilet sahipleri, 11 Mayıs Pazartesi gününe kadar resmi çekilişe katılmaya davetlidir.
  • 3. Aşama (Çekiliş Sonuçları): Çekilişi kazananlar, Pazartesi öğleden sonra, ilk gelen ilk alır esasına göre UEFA portalı üzerinden satın alma işlemi gerçekleştirebilecekleri benzersiz bir kod içeren bir e-posta bildirimi alacaklardır.
  • 4. Aşama (Genel Satış/Bekleme Listesi): Bilet kalması durumunda, 12 Mayıs Salı gününden itibaren bekleme listesindeki kişilere satışa sunulacaktır.

İkincil Piyasalar

Abonné veya MyParis üyesi değilseniz, resmi bilet tahsisinden yararlanmanız zor olacaktır.

Kura sonucu ne olursa olsun Budapeşte'ye gitmeye kararlı olanlar için, StubHub gibi ikincil platformlar son dakika bilet bulmanın bir yolu olabilir, ancak fiyatların maçın tarihi önemini yansıtacağını beklemelisiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali biletleri ne kadar?

Budapeşte'de düzenlenecek 2026 Şampiyonlar Ligi finali için biletlerin nominal değerleri 70 € ile 950 € arasında değişmektedir.

UEFA, maç için fiyat kademelerini şu şekilde açıkladı:

  • Kategori 1: 760 € - 950 € (ana tribün ve karşı tribünlerin ortasında yer alan koltuklar)
  • Kategori 2: 520 € - 650 € (ana tribünlerin köşelerinde veya üst sıralarında yer alan koltuklar)
  • Kategori 3: 140 € - 180 € (kalelerin arkasında veya sahadan daha uzak köşe bölümlerinde)
  • Fans First: 70 € (kalelerin hemen arkasında)
  • Kolay Erişim/Tekerlekli Sandalye: 70 €

Ek bilgi için PSG ve UEFA'nın resmi sitelerini, mevcut bilet durumunu öğrenmek için ise StubHub veya Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nerede oynanacak?

Budapeşte'deki Puskas Arena, 67.215 kişilik kapasitesiyle Macaristan'ın en büyük çok amaçlı stadyumudur.

2017 ile 2019 yılları arasında eski Ferenc Puskas Stadyumu'nun yerine inşa edilen bu stadyum, Macaristan milli futbol takımının resmi ev sahipliği yapmaktadır.

UEFA dört yıldızlı bir stadyum olan Puskas Arena, açılışından bu yana Euro 2020’de oynanan dört maç ve Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanan 2020 UEFA Süper Kupa maçı da dahil olmak üzere birçok önemli futbol etkinliğine ev sahipliği yaptı. Daha yakın zamanda ise Sevilla ile Roma arasında oynanan 2023 Avrupa Ligi finaline sahne oldu.

Adından da anlaşılacağı gibi, Puskas Arena, Budapeşte'nin tartışmasız en ünlü ve saygı duyulan futbolcusu Ferenc Puskas'ın adını almıştır. 1950'lerin "Sihirli Macarlar" takımının yıldız oyuncusu olan Puskas, Real Madrid'e katıldığında uluslararası bir fenomen haline geldi ve Los Blancos'un üç Avrupa Kupası kazanmasına yardımcı oldu.

PSG - Arsenal maçından ne beklemeli?

Kafa Kafaya

Paris Saint-GermainÇizimArsenal
2
2
1
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
6Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5
PSG

PSG - Form

FCL
B2-2
FCB
B1-1
B29
K1-0
RCL
K0-2
PAR
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5
ARS

ARS - Form

FUL
K3-0
ATM
K1-0
WHU
K0-1
BUR
K1-0
CRY
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/1
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5
Paris Saint-Germain

Sakatlıklar ve Cezalar

Arsenal

Kenarda oyuncu yok

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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