İngiltere'nin dünya sahnesindeki istikrarlı performansları, Avrupa'nın ve dünyanın elit futbol güçlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nı, Fransa'ya karşı oynanan nefes kesen maçla tamamlanan bronz madalyayla bitirmesinin ardından İngiltere maç biletlerine olan talep hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesinde.

Thomas Tuchel'in öğrencileri, Dünya Kupası serüveninden 2026-27 UEFA Uluslar Ligi'ne geçerken, İngiltere'yi bu eylülde başlayacak A3 Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve Çekya'ya karşı dev bir fikstür bekliyor.

GOAL, bu sezon İngiltere'yi Wembley Stadyumu'nda ve Avrupa genelinde izlemek için koltukları nasıl alabileceğiniz konusunda size rehberlik ediyor.

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İngiltere Erkek Milli Takımı'nın yaklaşan maçları

Tarih ve başlama saati Maç Stat Organizasyon Biletler 26 Eylül Cumartesi, 19:45 İngiltere - İspanya Wembley Stadyumu, Londra UEFA Uluslar Ligi Biletler 29 Eylül Salı, 19:45 Çek Cumhuriyeti - İngiltere Fortuna Arena, Prag UEFA Uluslar Ligi Biletler 3 Ekim Cumartesi, 17:00 Hırvatistan - İngiltere Stadion Maksimir, Zagreb UEFA Uluslar Ligi Biletler 6 Ekim Salı, 19:45 İngiltere - Çek Cumhuriyeti Wembley Stadyumu, Londra UEFA Uluslar Ligi Biletler 12 Kasım Perşembe, 19:45 İngiltere - Hırvatistan Wembley Stadyumu, Londra UEFA Uluslar Ligi Biletler 15 Kasım Pazar, 19:45 İspanya - İngiltere Estadio Santiago Bernabéu, Madrid UEFA Uluslar Ligi Biletler

İngiltere maç biletleri nasıl alınır?

Resmî İngiltere bilet kanalları

İngiltere'nin iç saha ve deplasman maçlarına ait resmî biletler doğrudan englandfootball.com üzerinden bulunabilir ve satın alınabilir.

Wembley Stadyumu'ndaki iç saha maçları ya da Avrupa genelindeki resmî deplasman kontenjanları için bilet almak isteyen taraftarların şu kademeleri göz önünde bulundurması gerekiyor:

My England Football: Bu ücretsiz taraftar sadakat programına katılmak, taraftarlara biletler genel satışa çıkmadan önce iç saha bilet satışlarında ikinci öncelikli erişim sağlar.

Bu ücretsiz taraftar sadakat programına katılmak, taraftarlara biletler genel satışa çıkmadan önce iç saha bilet satışlarında ikinci öncelikli erişim sağlar. England Supporters Travel Club (ESTC): Sınırlı deplasman maç bileti kontenjanlarına ilgi bildirmek için ücretli üyelik gereklidir. ESTC üyeleri hem iç saha hem de deplasmandaki milli maçlarda en yüksek öncelikli erişimi alır.

Sınırlı deplasman maç bileti kontenjanlarına ilgi bildirmek için ücretli üyelik gereklidir. ESTC üyeleri hem iç saha hem de deplasmandaki milli maçlarda en yüksek öncelikli erişimi alır. Genel satış: Üyelik öncelik dönemlerinin ardından kalan tüm bilet kontenjanı, resmî portal üzerinden genel satışa sunulur.

İkincil pazar yerleri

Bilet satışları, resmî üye öncelik dönemlerinde tükenirse, StubHub gibi doğrulanmış ikincil pazar yerlerinde de Wembley'deki iç saha maçları için biletler ve deplasman maçları için tarafsız hospitality seçenekleri bulunacaktır.

Bilet aldığınız sağlayıcıların hüküm ve koşullarını kontrol ettiğinizden emin olun.

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