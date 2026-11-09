Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi fikstürüne deplasmandaki dikkat çekici performanslarla başladı. Şimdi ise 16 Kasım Pazartesi günü Sırbistan'ı ağırlayacağı maçta, Volos'taki taraftarlarının önünde lig mücadelesini güçlü bir şekilde tamamlamayı umuyor. Maç biletlerini bugün ayırtabilirsiniz.

GOAL, Yunanistan-Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçına bilet almak için bilmeniz gereken her şeyi, fiyatlar, bilet durumu ve en iyi satın alma seçenekleriyle birlikte derledi.

Yunanistan-Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Yunanistan-Sırbistan maçı, 16 Kasım Pazartesi günü Volos'taki Panthessaliko Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın Doğu Avrupa saatiyle 21.45'te başlaması planlanıyor.

UEFA Nations League A - Hafta 6 16 Kas 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Yunanistan-Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Yunanistan-Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçının resmî biletleri, Yunanistan Futbol Federasyonu'nun (HFF/EPO) bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki maçların biletleri genellikle maç gününden 3-4 hafta önce satışa çıkar.

Ön satış dönemleri : Öncelikli satış genellikle önce resmî millî takım taraftar kulübü üyelerine açılır.

: Öncelikli satış genellikle önce resmî millî takım taraftar kulübü üyelerine açılır. Genel satış: 16 Kasım'daki maçın biletlerinin EPO sitesinde ekim sonu veya kasım başı gibi genel satışa çıkması bekleniyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devirleri: StubHub, tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini TixProtect adlı güvenlik programıyla korur. Bu program, biletlerinizi zamanında teslim alacağınızı ve biletlerinizin etkinlikte geçerli olacağını, aksi takdirde ödediğiniz tutarın %100'ünün iade edileceğini garanti eder.

Yunanistan-Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri ne kadar?

16 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak Yunanistan-Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçının bilet fiyatları, resmî kanallardaki genel satışta yaklaşık 20-75 avrodan başlıyor.

Resmî biletler, Volos'taki Panthessaliko Stadyumu'nda sahaya yakınlıklarına ve tribünlerin konumuna göre kategorilere ayrılıyor:

Kategori 3 (kale arkaları / kavisli bölümler) : Yaklaşık 20-25 avro. Bu koltuklar kalelerin arkasındaki kuzey ve güney tribünlerinde yer alıyor. En düşük fiyatlı seçenekler burada bulunuyor; yerel taraftar gruplarının ana bölümü de bu tribünlerde yer alıyor.

: Yaklaşık 20-25 avro. Bu koltuklar kalelerin arkasındaki kuzey ve güney tribünlerinde yer alıyor. En düşük fiyatlı seçenekler burada bulunuyor; yerel taraftar gruplarının ana bölümü de bu tribünlerde yer alıyor. Kategori 2 (yan tribünlerin köşeleri ve üst katları) : Yaklaşık 30-45 avro. Ana yan tribünlerde, köşelere daha yakın veya tribünlerin üst kısımlarında yer alan bu koltuklar, sahayı yandan ve yüksekten görme imkânı sunuyor.

: Yaklaşık 30-45 avro. Ana yan tribünlerde, köşelere daha yakın veya tribünlerin üst kısımlarında yer alan bu koltuklar, sahayı yandan ve yüksekten görme imkânı sunuyor. Kategori 1 (yan tribünlerin orta bölümleri ve alt katları) : Yaklaşık 50-75 avro. Bu üst düzey standart koltuklar, ana yan tribünlerde (doğu ve batı tribünleri) orta saha çizgisine yakın konumda bulunuyor ve sahadaki mücadeleyi en net biçimde görme imkânı sağlıyor.

: Yaklaşık 50-75 avro. Bu üst düzey standart koltuklar, ana yan tribünlerde (doğu ve batı tribünleri) orta saha çizgisine yakın konumda bulunuyor ve sahadaki mücadeleyi en net biçimde görme imkânı sağlıyor. VIP ve ağırlama kategorileri: Fiyatlar, kurumsal paketlerin kapsamına göre 150 avrodan 300 avronun üzerine kadar değişiyor. Batı tribününün orta bölümünde yer alan bu üst düzey seçenekler, minderli koltuklar, ağırlama salonlarına erişim ve yiyecek-içecek hizmeti sunuyor.

Maç tarihi yaklaştıkça ek bilgiler için millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Panthessaliko Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Panthessaliko Stadyumu, Yunanistan'ın kıyıdaki liman kenti Volos'ta bulunan büyük bir çok amaçlı spor kompleksi. 22.700 seyirci kapasitesine sahip tesis, Teselya bölgesinin tamamı için önemli bir spor merkezi. Günümüzde en çok, Yunanistan Süper Ligi'nde mücadele eden Volos NFC'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.

İnşaatına, 2004 Atina Yaz Olimpiyatları'na hizmet etmesi amacıyla 2002'nin ortalarında başlandı. Tesis, Olimpiyat futbol turnuvasına yetişerek Temmuz 2004'te resmen açıldı.

Olimpiyatların ardından mülkiyeti Yunanistan Olimpiyat Komitesi'ne devredildi. Daha sonra Volos'un yerel takımlarını ağırlayan stadyum, Niki Volos ile Olympiakos Volou arasındaki çekişmeli yerel Volos derbisine de sahne oldu.

Panthessaliko Stadyumu'ndaki unutulmaz anlar

Yunanistan-Meksika (Olimpiyat Futbol Turnuvası, 2004) : Erkekler Olimpiyat grup aşamasındaki bu maç için 21.597 bilet satıldı. Bu sayı, stadyumun tüm zamanlardaki seyirci rekoru olurken Olimpiyatlar için belirlenen resmî koltuk kapasitesini de kısa süreliğine aştı.

: Erkekler Olimpiyat grup aşamasındaki bu maç için 21.597 bilet satıldı. Bu sayı, stadyumun tüm zamanlardaki seyirci rekoru olurken Olimpiyatlar için belirlenen resmî koltuk kapasitesini de kısa süreliğine aştı. Yunanistan Kupası finalleri (2007-2026) : Atina ile Selanik arasındaki konumu sayesinde Panthessaliko, 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 ve 2026 yıllarındaki karşılaşmalar da dâhil olmak üzere Yunanistan Kupası finallerine sık sık ev sahipliği yaptı.

: Atina ile Selanik arasındaki konumu sayesinde Panthessaliko, 2007, 2017, 2020, 2023, 2024 ve 2026 yıllarındaki karşılaşmalar da dâhil olmak üzere Yunanistan Kupası finallerine sık sık ev sahipliği yaptı. Yunanistan millî takımının maçları: Stadyum, 2022'de Yunanistan A millî futbol takımının iki UEFA Uluslar Ligi maçına ev sahipliği yaptı. Yunanistan iki maçı da kendi sahasında kazandı.

Çok yönlü bir kompleks: Stadyum, doğal çim sahanın ötesinde büyük bir atletizm kompleksi olarak hizmet veriyor. Tesiste 400 metrelik 8 kulvarlı koşu pisti, ayrı bir açık hava ısınma pisti, kapalı antrenman alanları, spor salonu ile basketbol, tenis ve voleybol sahaları bulunuyor.

Yunanistan-Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Yunanistan-Sırbistan: Son form durumu

FIFA sıralaması: Yunanistan (41.) ve Sırbistan (43.)

Yunanistan, 2026'nın başlarında oynadığı dört hazırlık maçında galibiyet alamadıktan sonra UEFA Uluslar Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yaptı. Sırbistan'ı deplasmanda 2-1, Almanya'yı ise yine deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Sırbistan, Yunanistan ve Hollanda karşısındaki UEFA Uluslar Ligi yenilgileri de dâhil olmak üzere son dört millî maçını kazanamadı ve yeniden galibiyet elde etmek istiyor. Sırbistan, 12 millî maçtır kalesini gole kapatamadı.

Yunanistan-Sırbistan: Son karşılaşmalar

Yunanistan ile Sırbistan, 2010'dan bu yana 3 kez karşılaştı. Yunanistan'ın 2 galibiyetine karşılık Sırbistan'ın 1 galibiyeti bulunuyor. Önceki karşılaşmalarda iki taraf da üçer gol attı.

İki takımın son karşılaşmasında, 24 Eylül'deki UEFA Uluslar Ligi açılış maçında, Yunanistan Belgrad'da 2-1'lik çarpıcı bir geri dönüşe imza attı ve uzatma dakikalarının sonlarında galibiyete ulaştı.

Sırbistan, kadroya yeniden çağrılan Dusan Tadić'in asistinde Andrija Živković'in attığı golle henüz dördüncü dakikada öne geçti. Ancak geriye düşmesine rağmen Yunanistan topa sahip olma konusunda üstünlük kurdu ve Sırbistan savunmasına aralıksız baskı yaptı. Yunanistan bir şutunda direğe takılırken rakip kaleciyi de birçok kez kurtarış yapmaya zorladı. İkinci yarıda Arsenal'dan Christos Tzolis ve Como'dan Tasos Douvikas'ın golleri, Yunanistan'a 3 puanı getirdi.