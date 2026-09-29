Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi fikstürüne deplasmandaki dikkat çekici performanslarla başladı, ancak 16 Kasım Pazartesi günü Volos'ta, kendilerini tutkuyla destekleyen taraftarlarının önünde Sırbistan ile karşılaşırken lig etabını gösterişli bir şekilde tamamlamayı umuyor. Maç biletlerinizi bugün satın alabilirsiniz.

'Galanolefki' (Mavi ve Beyaz), 2022/23 UEFA Uluslar Ligi turnuvası sırasında 2022'den bu yana ilk kez Panthessaliko Stadı'na dönecek ve o dönem bu stat onlar için uğurlu olmuştu. Volos'ta dört yıl önce sırasıyla Kıbrıs ve Kosova'ya karşı 3-0 ve 2-0'lık galibiyetler aldılar, bu nedenle bu karşılaşmaya bu statta yüzde 100'lük bir dereceyle çıkıyorlar.

UEFA Uluslar Ligi serüveninin başında kendi sahasında Yunanistan'a karşı bir aksilik yaşamış olsa da, Sırbistan 2-1'lik yenilgiden moral çıkardı. Veljko Paunović'in öğrencileri maça çok hızlı başladı, Andrija Živković'in golüyle henüz 4. dakikada öne geçti ve maçı ancak 95. dakikada kaybetti.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Yunanistan - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi biletlerini şu anda nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Yunanistan - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Yunanistan - Sırbistan maçı, 16 Kasım Pazartesi günü Panthessaliko Stadı'nda (Volos) oynanacak ve karşılaşmanın planlanan başlama saati 21.45 (EET).

UEFA Nations League A - Hafta 6 16 Kas 2026 - 14:45 Panthessaliko Stadium

Yunanistan - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Yunanistan - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler, doğrudan Yunanistan Futbol Federasyonu'nun (HFF/EPO) Biletleme Portalı üzerinden satın alınabilir.

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki tekil maçlar genellikle planlanan maç gününden 3-4 hafta önce satışa çıkar.

Ön satış dönemleri : Öncelikli dönemler genellikle ilk olarak resmi milli takım taraftar kulübü üyeleri için açılır.

Genel satış : 16 Kasım'daki maç için EPO sitesindeki genel satışların ekim sonu ya da kasım başı gibi başlaması bekleniyor.

Son dakika koltukları güvence altına almak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: Ticombo, TixProtect adlı yerleşik güvenlik programı aracılığıyla tüm bilet transferlerini ve satın alımları korur. Bu program, biletlerinizi zamanında alacağınızı ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti eder; aksi halde yüzde 100 para iadesi alırsınız.

Yunanistan - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

16 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak Yunanistan - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçı için bilet fiyatları, resmi kanallar üzerinden genel satışta yaklaşık 20 €-75 € aralığından başlıyor.

Resmi biletler, Volos'taki Panthessaliko Stadı'nda sahaya yakınlık ve tribün konumuna göre kategorilere ayrılıyor:

Kategori 3 (Kale arkası / virajlar) : Yaklaşık 20 €-25 €. Bu koltuklar kalelerin arkasında yer alır (Kuzey ve Güney tribünleri). En düşük fiyatlı seçenekleri sunar ve yerel taraftar gruplarının ana bölümünü barındırır.

Kategori 2 (Köşe yan tribünler ve üst katlar) : Yaklaşık 30 €-45 €. Ana yan tribünlerde yer alır ancak köşelere daha yakın veya tribünlerin daha üst bölümünde konumlanır ve yandan daha yüksek bir görüş açısı sunar.

Kategori 1 (Merkezi yan tribün / alt katlar) : Yaklaşık 50 €-75 €. Bu premium standart koltuklar, orta sahaya yakın şekilde ana kenar çizgileri boyunca uzanır (Doğu ve Batı tribünleri) ve oyunu en net izleme imkanı sağlar.

VIP ve ağırlama kategorileri : Fiyatlar kurumsal dahil paketlere bağlı olarak 150 €-300 €+ arasında değişir. Merkezi Batı Tribünü'nde yer alan bu premium seçenekler, yastıklı koltuklar, ağırlama salonlarına erişim ve ikram sunar.

Ek bilgiler için tarihe yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için ise Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Panthessaliko Stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Panthessaliko Stadı, Yunanistan'ın sahil liman kenti Volos'ta bulunan büyük bir çok amaçlı spor kompleksidir. 22.700 seyirci kapasitesine sahiptir ve tüm Teselya bölgesi için önemli bir spor merkezi olarak hizmet verir. Günümüzde ağırlıklı olarak Super League Greece ekiplerinden Volos NFC'nin iç saha stadı olarak bilinir.

İnşaat, 2004 Atina Yaz Olimpiyatları'nı desteklemek amacıyla açık şekilde 2002'nin ortasında başladı ve tesis, Olimpik futbol turnuvasına tam zamanında yetişecek şekilde Temmuz 2004'te resmen kapılarını açtı.

Olimpiyatların ardından mülkiyet Yunanistan Olimpiyat Komitesi'ne geçti. Daha sonra Volos'un yerel takımlarına ev sahipliği yaptı ve Niki Volos ile Olympiakos Volou arasındaki sert yerel 'Volos Derbisi' için tarihsel bir mücadele alanı işlevi gördü.

Panthessaliko Stadı'ndaki unutulmaz anlar

Yunanistan - Meksika (Olimpik Futbol Turnuvası, 2004) : Bu erkekler Olimpiyat grup aşaması maçı, satılan 21.597 biletle stadın tüm zamanlardaki seyirci rekorunu elinde tutuyor ve kısa süreliğine resmi olarak belirlenen Olimpik oturma kapasitesini aştı.

Yunanistan Kupası finalleri (2007-2026) : Panthessaliko, Atina ile Selanik arasında coğrafi olarak orta noktada bulunması nedeniyle Yunanistan Kupası finallerine sık sık ev sahipliği yaptı (2007, 2017, 2020, 2023, 2024 ve 2026 dahil).

Yunanistan milli takım maçları : Stat, 2022'de A Milli Yunanistan Futbol Takımı'nın iki UEFA Uluslar Ligi maçına ev sahipliği yaptı ve bu maçların ikisi de ev sahibi galibiyetiyle sonuçlandı.

Hepsi bir arada kompleks: Doğal çim sahasının ötesinde, stat devasa bir atletizm kompleksi olarak işlev görür. İçerisinde 400 metrelik 8 kulvarlı koşu pisti, ayrı bir açık hava ısınma pisti, kapalı antrenman tesisleri, bir spor salonu ve basketbol, tenis ile voleybol sahaları bulunur.

Yunanistan - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Yunanistan - Sırbistan: Güncel form durumu

FIFA sıralaması: Yunanistan (#41) - Sırbistan (#43)

Yunanistan, 2026'nın başlarında oynadığı dört hazırlık maçında galibiyet alamamasının ardından UEFA Uluslar Ligi'nin başlangıcında yeniden çıkış yakaladı ve Sırbistan (2-1) ile Almanya'ya (1-0) karşı deplasmanda iki etkileyici galibiyet aldı.

Sırbistan, son dört milli maçında galibiyete ulaşamamasının ardından yeniden kazanma alışkanlığını bulmak için çaresiz durumda; bu seride Yunanistan ve Hollanda'ya karşı UEFA Uluslar Ligi yenilgileri de yer alıyor. 'Orlovi' (Kartallar), 12 milli maçtır kalesini gole kapatamadı.

Yunanistan - Sırbistan: Son karşılaşmalar

Yunanistan ile Sırbistan 2010'dan bu yana 3 kez karşı karşıya geldi ve Yunanistan'ın, Sırbistan'ın 1 galibiyetine karşı 2 galibiyetle hafif bir üstünlüğü bulunuyor. Bu önceki karşılaşmalarda iki takım da üçer gol attı.

Yunanistan ile Sırbistan yakın zamanda (24 Eylül), UEFA Uluslar Ligi'nin açılış maç gününde karşılaştığında Yunanistan Belgrad'da muhteşem bir 2-1'lik geri dönüşe imza attı ve uzatma dakikalarının derinlerinde galibiyeti aldı.

Sırbistan, geri çağrılan Dusan Tadić'in asistinde Andrija Živković'in fileleri havalandırmasıyla maçın henüz dördüncü dakikasında öne geçti. Ancak geri düşmesine rağmen Yunanistan topa sahip olmada üstünlük kurdu ve Sırbistan savunmasına aralıksız baskı yaptı; direğe takıldı ve rakip kaleciye birden fazla kurtarış yaptırdı. Arsenal'in Christos Tzolis'i ile Como'nun Tasos Douvikas'ından gelen ikinci yarı golleri, Yunanistan'a 3 puanı getirdi.

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Yunanistan GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 K K 2 Hollanda NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 K B 3 Almanya GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 K B 4 Sırbistan SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme











