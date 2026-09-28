Yunanistan, 1 Ekim 2026'da Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda yüksek önem taşıyan bir UEFA Uluslar Ligi maçında Hollanda'yı konuk ediyor. Her iki ülke de bu karşılaşmaya Avrupa futbolundaki köklü geleneklerini getiriyor ve bu da maç gününde yoğun bir atmosferi garanti ediyor.

GOAL, yerinizi nasıl alacağınıza dair ihtiyacınız olan tüm bilgilere sahip. Biletleri nereden alabileceğinizi, fiyat detaylarını öğrenin ve takımınızı canlı desteklemeye hazırlanın.

Yunanistan - Hollanda UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Yunanistan - Hollanda maçı Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda oynanacak, resmi başlama saati ise henüz doğrulanmadı; kesin program için bölgenizdeki yayıncıyı kontrol edin.

UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Yunanistan - Hollanda Erkekler Uluslar Ligi biletleri nereden alınır?

Resmi biletler, Yunanistan milli takımının iç saha maçları için birincil satışları yürüten Hellenic Football Federation bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi site, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerden bilet arayan taraftarlar için ilk adrestir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, Ticombo gibi ikincil platformlar sizin için doğru tercih olacaktır.

Yunanistan - Hollanda Erkekler Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Resmi HFF portalındaki standart bilet fiyatları, genel giriş koltukları için genellikle €25'ten başlar ve fiyatlar Toumba Stadyumu'ndaki koltuk konumu ile kategoriye göre artar.

Ticombo gibi ikincil pazarlarda ise bilet fiyatları, koltuk bulunabilirliği ve gerçek zamanlı piyasa talebine bağlı olarak şu anda €65 seviyesinden başlamaktadır.

Yunanistan - Hollanda UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Yunanistan - Hollanda form durumu

Yunanistan son beş maçında galibiyet alamadı; bu süreçte üç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında 7 Haziran'da oynanan bir hazırlık karşılaşmasında İtalya'ya 0-1 kaybetti, ondan önce ise İsveç ile 2-2 berabere kaldı. Yunanistan bu beş maçın üçünde gol atamadı, ancak bu süreçte toplam sadece üç gol yedi.

Hollanda son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son sonucu, 30 Haziran'da Dünya Kupası'nda Fas ile oynadığı ve turnuvaya veda ettiği 1-1'lik beraberlik oldu. Bundan önce aynı turnuvada İsveç'i 5-1, Tunus'u 3-1 mağlup etti ve Japonya ile 2-2 berabere kaldı. Hollanda bu beş maçta 12 gol attı.

Yunanistan - Hollanda: Son maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Ekim 2023'te oynandı ve Yunanistan, Atina'daki Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında Hollanda'ya 0-1 kaybetti. Bir ay önce ise Hollanda, aynı eleme kampanyasının rövanş niteliğindeki maçında sahasında 3-0 kazanmıştı. Hollanda ayrıca 2004'teki bir hazırlık maçını da 4-0 kazandı, ancak Yunanistan 2016'da Amsterdam'daki bir hazırlık maçında 2-1 galip geldi. Kayıtlara geçen dört karşılaşmada ikili rekabette üstün taraf, Yunanistan'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle Hollanda.



