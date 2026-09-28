Yunanistan, 4 Ekim 2026'da Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda oynanacak heyecan verici UEFA Uluslar Ligi grup aşaması maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bu yüksek profilli karşılaşma, Avrupa futbolunun tutkulu iki ülkesini önemli ve rekabetçi bir mücadelede buluşturuyor.

GOAL, bu maç için yerinizi ayırtmanız adına ihtiyaç duyduğunuz tüm detayları sunuyor. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat detaylarını ve biletlerinizi bugün nasıl temin edebileceğinizi keşfedin.

Yunanistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Yunanistan - Almanya maçı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü Selanik'teki Toumba Stadyumu'nda başlayacak. Bu karşılaşmaya ilişkin resmi yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 4 4 Eki 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Yunanistan - Almanya biletleri nereden alınır?

Resmi maç biletleri, Yunanistan milli takımının iç saha maçlarının birincil dağıtımını yürüten Hellenic Football Federation (HFF) bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmi portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal değerden bilet almak için başlıca seçeneğinizdir.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse, StubHub gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

Yunanistan - Almanya biletleri ne kadar?

Resmi HFF bilet portalında standart bilet fiyatları, genellikle kale arkası genel kategori tribünleri için €25'ten başlıyor. Fiyatlar, Toumba Stadyumu içindeki tribün bölümü ve kategoriye göre artış gösteriyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda bilet fiyatları şu anda koltuk başına €48'den başlıyor. Nihai fiyatlar ise koltuk seçimi, konum ve anlık piyasa talebine göre değişiklik gösteriyor.

Yunanistan - Almanya UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Yunanistan - Almanya form durumu

Yunanistan son beş maçında galibiyet alamadı; bu süreçte üç beraberlik ve iki yenilgi yaşadı. Takımın son sonucu, 7 Haziran'da oynanan hazırlık maçında İtalya'ya karşı alınan 0-1'lik mağlubiyet oldu. Bundan önce de İsveç ile 2-2 berabere kaldı. Yunanistan, bu beş maçın üçünde gol atamadı, ancak toplamda sadece üç gol yedi. Macaristan ve Belarus karşısında alınan beraberlikler de bu beş maçlık seriyi tamamlıyor.

Almanya ise son beş maçında tüm kulvarlarda üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması, 29 Haziran'da Dünya Kupası'nda Paraguay ile 1-1 berabere bitti ve bu sonuç turnuvadan elenmesiyle sonuçlandı. Bunun öncesinde hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup etti, Curaçao'yu 7-1 yendi ve Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ni 2-1 geçti. Ardından ise Ekvador'a 2-1 kaybetti. Almanya bu beş maçta 13 gol atarken altı gol yedi.

Yunanistan - Almanya: Son maçların geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Haziran 2024'te oynandı ve Almanya hazırlık maçında Yunanistan'ı 2-1 mağlup etti. Kayıtlardaki dört karşılaşmanın üçünde Almanya galip gelirken Yunanistan hiç kazanamadı; Almanya'nın kazanamadığı tek maç ise 2001 Dünya Kupası elemesinde Atina'da oynanan ve Yunanistan'ın 2-4 yenildiği karşılaşmaydı. Almanya ayrıca Euro 2012'de Yunanistan'ı 4-2, Eylül 2000'deki Dünya Kupası elemesinde ise 2-0 mağlup etti.



