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Wrexham-Charlton Athletic maçına bilet nasıl alınır? Championship fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Wrexham
Charlton Athletic
Championship

Wrexham, Championship'te Charlton Athletic ile karşılaşacak. İşte maça bilet alma yolları

Wrexham, 8 Aralık 2026 Salı günü Charlton Athletic'i Wrexham'daki SToK Cae Ras'ta ağırlayacak.

İki takımın yakın dönemdeki karşılaşmaları arasında, 2024–25 sezonunda EFL League One'da oynanan maçlar da var. Önce 2-2 berabere kalan ekiplerin Nisan 2025'teki mücadelesini Wrexham 3-0 kazandı. Rekabetleri EFL Championship'te de sürdü ve Wrexham, Kasım 2025'te The Valley'de Charlton'ı deplasmanda zorlu bir maçın ardından 1-0 mağlup etti.

Wrexham-Charlton Athletic maçının biletlerini nereden ve kaça alabileceğiniz dahil bilmeniz gereken her şeyi GOAL aktarıyor.

Wrexham-Charlton Athletic Championship maçı ne zaman başlayacak?

Wrexham-Charlton Athletic maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Wrexham'daki SToK Cae Ras'ta oynanacak.

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Championship - Hafta 20
SToK Cae Ras

Wrexham-Charlton Athletic Championship maçına bilet nasıl alınır?

Wrexham-Charlton Athletic Championship maçı için bilet almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

  • Kulübün resmi bilet satışı: Genel satış, üyelere öncelik tanınan satış dönemleri ve kombine sahiplerinin misafirleri için sunulan seçenekler hakkında doğrudan Wrexham AFC'nin resmi bilet portalını veya gişesini kontrol edebilirsiniz. Bu maçta ev sahibi Wrexham olduğundan, resmi satış fiyatıyla bilet almak için kulübün internet sitesi en doğrudan ve güvenilir adres.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmi kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Wrexham-Charlton Athletic Championship maçının biletleri ne kadar?

Wrexham-Charlton Athletic Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmi satış kanalları

  • Standart yetişkin bileti: Fiyatlar genellikle 28 ila 35 sterlin civarından başlıyor.
  • İndirimli biletler: Yaş kategorisine göre 7 ila 21 sterlin arasında başlayan fiyatlarla satılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmi satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları talebe göre belirleniyor:

  • Standart koltuklar: Fiyatlar 65 sterlinden başlıyor.
  • Orta ve üst kategori koltuklar: Fiyatlar 150 sterlin ile 335 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Wrexham-Charlton Athletic Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Wrexham ve Charlton Athletic'in form durumu

Wrexham, Championship'teki son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp dört gol yedi. Son maçında Wolverhampton Wanderers ile 1-1 berabere kaldı. Bir önceki maçında ise Middlesbrough'u 2-0 yendi. Wrexham'ın bu süreçteki diğer galibiyeti, daha önce Preston North End karşısında aldığı 4-1'lik sonuçtu. Arada Sheffield United'a (1-0) ve Blackburn Rovers'a (2-0) yenildi.

Charlton, Championship'teki son beş maçında bir galibiyet ve dört mağlubiyet aldı; dört gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Sheffield United'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyet öncesinde Watford'a (2-0), Norwich City'ye (3-1) ve Middlesbrough'a (3-0) üst üste yenilmişti. Charlton, bu süreçte Bolton Wanderers'a da 1-0 kaybetti.

WRE

WRE - Form

PNE
K4-1
BLB
K2-0
SHU
K1-0
MID
K2-0
WOL
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CHA

CHA - Form

WAT
K2-0
NOR
K1-3
MID
K3-0
BOL
K0-1
SHU
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Wrexham-Charlton Athletic: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Şubat 2026'da Championship'te karşılaştı. Charlton'ın ev sahipliği yaptığı maçı Wrexham 1-0 kazandı. Bundan önce Wrexham, Kasım 2025'te SToK Cae Ras'ta oynanan diğer maçı da 1-0 kazanmıştı. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Wrexham üç galibiyet ve bir beraberlik aldı; Charlton ise bu süreçte henüz galibiyet elde edemedi. Takımlar League One'da da iki kez karşılaştı. Wrexham, Nisan 2025'teki maçı 3-0 kazandı; Ekim 2024'teki önceki karşılaşma ise 2-2 bitti.

Kafa Kafaya

WrexhamÇizimCharlton Athletic
3
1
0
Championship
Charlton Athletic badge
Charlton Athletic
CHA
0
Wrexham badge
Wrexham
WRE
1
MS
Championship
Wrexham badge
Wrexham
WRE
1
Charlton Athletic badge
Charlton Athletic
CHA
0
MS
League One
Wrexham badge
Wrexham
WRE
3
Charlton Athletic badge
Charlton Athletic
CHA
0
MS
League One
Charlton Athletic badge
Charlton Athletic
CHA
2
Wrexham badge
Wrexham
WRE
2
MS
7Attığı Gol2
Maç 2.5 üstü golle bitti2/4
Her iki takım da gol attı1/4

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