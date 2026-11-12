Wolverhampton Wanderers-Southampton maçına bilet nasıl alınır? Championship bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Wolverhampton Wanderers, 5 Desember 2026 Cumartesi günü Wolverhampton'daki Molineux Stadium'da Southampton'ı ağırlayacak.

İki kulüp son olarak 15 Mart 2025'te Premier League'de karşılaştı. Wolves, St. Mary's'deki deplasman maçını 2-1 kazandı. Bundan önce, 2024–25 sezonunda Molineux'da oynanan karşılaşmada da Wolves rahat bir galibiyet alarak sahadan 2-0 üstün ayrıldı.

Wolverhampton Wanderers-Southampton maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Wolverhampton Wanderers-Southampton Championship maçı ne zaman başlayacak?

Wolverhampton Wanderers-Southampton maçı, 5 Desember 2026 Cumartesi günü Wolverhampton'daki Molineux Stadium'da oynanacak.

Championship - Hafta 19 5 Ara 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Wolverhampton Wanderers-Southampton Championship maçının biletleri nasıl alınır?

Wolverhampton Wanderers-Southampton Championship maçının biletlerini satın almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan Wolverhampton Wanderers'ın resmî bilet satış portalından veya Southampton FC'nin bilet satış sitesinden satın alabilirsiniz. Sezonluk bilet sahipleri ve kulüp üyeleri öncelikli erişim hakkına sahiptir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış için ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Wolverhampton Wanderers-Southampton Championship maçının biletleri ne kadar?

Wolverhampton Wanderers-Southampton Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin bileti: 30 ila 55 sterlin.

30 ila 55 sterlin. İndirimli bilet (yaşlılar / genç yetişkinler): 20 ila 35 sterlin.

20 ila 35 sterlin. Çocuk bileti (17 yaş altı): 12 ila 20 sterlin.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Standart yeniden satış fiyatı: 45 ila 110 sterlin.

45 ila 110 sterlin. Premium / sahanın uzun kenarındaki koltuklar: 120 ila 250 sterlin ve üzeri.

Wolverhampton Wanderers-Southampton Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

Wolverhampton Wanderers ve Southampton'ın form durumu

Son beş Championship maçının dördünü kazanan ve birinde berabere kalan Wolves, son maçında 4 Kasım'da Bristol City deplasmanından 1-2'lik galibiyetle döndü. Bu süreçte Cardiff City'yi 3-0, Watford'ı da 1-0 yendi. Puan kaybettiği tek maç, Portsmouth ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Peixoto'nun ekibi bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Southampton, son beş Championship maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Son maçında 3 Kasım'da West Bromwich Albion deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Bundan önce Queens Park Rangers'ı 4-1 yendi, West Ham United deplasmanından da 2-3'lük galibiyetle ayrıldı. Bolton Wanderers ile daha önce aldığı beraberlik ve Norwich City deplasmanındaki galibiyet de bu beş maçlık dönemi tamamladı. Eckert'in ekibi bu dönemde dokuz gol atıp üç gol yedi.

Wolverhampton Wanderers-Southampton: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 15 Mart 2025'te Premier League'de karşılaştı. Wolverhampton Wanderers, St. Mary's'de Southampton'ı 1-2 yendi. Tamamı Premier League'de oynanan son beş karşılaşmada Wolves dört, Southampton ise bir galibiyet aldı. Bu maçlarda Wolves dokuz, Southampton dört gol attı.