Wolverhampton Wanderers, 12 Desember 2026 Cumartesi günü Wolverhampton’daki Molineux Stadyumu’nda Millwall’u ağırlayacak.

İki takım ligde son olarak 2017/18 EFL Championship sezonunda karşılaştı. Wolverhampton Wanderers, o sezonun sonunda Premier League’e yükseldi. 2017/18 sezonundaki bu maçlarda Wolverhampton Wanderers, Molineux’da 1-0’lık kıl payı bir galibiyet aldı; ardından The Den’de oynanan mücadele 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

Wolverhampton Wanderers-Millwall maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Wolverhampton Wanderers-Millwall Championship maçı ne zaman başlayacak?

Wolverhampton Wanderers-Millwall maçı, 12 Desember 2026 Cumartesi günü Wolverhampton’daki Molineux Stadyumu’nda başlayacak.

Championship - Hafta 21 12 Ara 2026 - 10:00 Molineux Stadium

Wolverhampton Wanderers-Millwall Championship biletleri nasıl alınır?

Wolverhampton Wanderers-Millwall Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Wolverhampton Wanderers’ın resmî bilet satış kanalları: Ev sahibi takımın taraftarları için en güvenilir seçenek, biletleri doğrudan Wolverhampton Wanderers’ın resmî internet sitesinden veya bilet hattından almak.

Ev sahibi takımın taraftarları için en güvenilir seçenek, biletleri doğrudan Wolverhampton Wanderers’ın resmî internet sitesinden veya bilet hattından almak. Millwall’un resmî bilet satış kanalları: Molineux Stadyumu’na gidecek deplasman taraftarları, biletlerini doğrudan Millwall’a ayrılan kontenjanın resmî satış kanallarından almalı.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Wolverhampton Wanderers-Millwall Championship biletleri ne kadar?

Wolverhampton Wanderers-Millwall Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Yetişkin genel giriş bileti: Genellikle yaklaşık 25 ila 45 sterlin arasında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satıştaki biletleri tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

Standart yetişkin bileti: Yaklaşık 80 ila 100 sterlinden başlıyor.

Yaklaşık başlıyor. Uzun kenar ve alt tribündeki premium koltuklar: Genellikle 100 ila 130 sterlin ve üzeri arasında değişiyor.

Wolverhampton Wanderers-Millwall Championship maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Wolverhampton Wanderers ve Millwall’un form durumu

Wolverhampton Wanderers, son beş Championship maçının dördünü kazanıp birinde berabere kaldı. Bu süreçte sekiz gol atarken yalnızca dört gol yedi. Son maçında 7 Kasım’da evinde Wrexham ile 1-1 berabere kaldı. Oyuna hâkim olmasına rağmen fırsatlarını gole çeviremedi. Bu serinin önceki maçlarında Cardiff City’yi 3-0, Bristol City’yi ise deplasmanda 1-2 yenerek hücumdaki üretkenliğini gösterdi.

Millwall, son beş Championship maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı; beş gol atıp sekiz gol yedi. Son maçında 7 Kasım’da West Bromwich Albion deplasmanında 3-0 kaybetti. Bundan dört gün önce de Birmingham City’ye 3-0 mağlup olmuştu. Bu dönemdeki tek galibiyetini 31 Ekim’de Derby County’yi 4-1 yenerek aldı.

Wolverhampton Wanderers-Millwall: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 26 Aralık 2017’de Championship’te karşılaştı; The Den’de oynanan maç 2-2 bitti. Tamamı Championship’te oynanan son beş karşılaşmada Wolverhampton Wanderers üç kez kazanırken Millwall galibiyet alamadı. İki maç berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda Wolverhampton Wanderers dokuz, Millwall ise yedi gol attı.