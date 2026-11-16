West Ham United-Middlesbrough biletleri nasıl alınır? Championship fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

West Ham United, 8 Aralık 2026 Salı günü Londra'daki London Stadium'da Middlesbrough'u ağırlayacak.

İki takımın son resmî karşılaşmaları, 2016–17 Premier League sezonunda oynandı. Bu maçlarda London Stadium'da 1-1 berabere kaldılar; West Ham United ise Riverside Stadium'da 3-1 kazandı. Premier League'deki bu dönemden önce takımlar, 2011–12 sezonunda EFL Championship'te de karşı karşıya gelmişti. West Ham deplasmanda 2-0 kazanmış, Londra'daki maç ise 1-1 bitmişti.

West Ham United-Middlesbrough maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

West Ham United-Middlesbrough Championship maçı ne zaman başlayacak?

West Ham United-Middlesbrough maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü Londra'daki London Stadium'da oynanacak.

Championship - Hafta 20 8 Ara 2026 - 15:00 London Stadium

West Ham United-Middlesbrough Championship biletleri nasıl alınır?

West Ham United-Middlesbrough Championship maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Ev sahibi takım taraftarları için en güvenli ve yetkili yöntem, biletleri doğrudan West Ham United'ın resmî bilet satış platformundan veya kulübün bilet gişesinden almaktır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

West Ham United-Middlesbrough Championship biletleri ne kadar?

West Ham United-Middlesbrough Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart yetişkin bileti: Fiyatlar genellikle yaklaşık 25 sterlinden başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlar. İndirimli ve özel oturma yerleri: Fiyatlar 10 ila 30 sterlin arasında değişir.

Fiyatlar arasında değişir. Premium koltuklar: Fiyatlar 40 ila 50 sterlin arasında değişir.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil platformlardaki bilet fiyatları piyasa talebine göre belirlenir:

Üst tribün veya standart koltuklar: Fiyatlar yaklaşık 20 ila 27 sterlinden başlar.

Fiyatlar yaklaşık başlar. Platformlardaki ortalama fiyatlar: Koltukların konumuna ve talebe bağlı olarak genellikle 88 sterlin civarındadır.

West Ham United-Middlesbrough Championship maçı: Bilmeniz gereken her şey

West Ham United ve Middlesbrough'un form durumu

West Ham, son beş Championship maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında 7 Kasım'da Blackburn Rovers deplasmanında 2-1 kaybetti. Parker'ın takımın başındaki ilk maçında ise Cardiff City deplasmanında 3-3 berabere kaldı. Bu beş maçta yedi gol atıp 11 gol yiyen West Ham'ın Cardiff beraberliği öncesindeki üst üste üç yenilgisi, Nuno'nun işine mal olan zorlu dönemi gözler önüne serdi.

Middlesbrough, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son olarak 7 Kasım'da Watford deplasmanında 0-0 berabere kaldı; 4 Kasım'da ise Wrexham deplasmanında 2-0 yenilmişti. Bu iki sonuçtan önce Charlton Athletic'i 3-0, Bolton Wanderers'ı da 5-1 yenen Middlesbrough, sezon boyunca kendisini ligin öne çıkan takımı hâline getiren hücum kalitesini sergilemişti.

West Ham United-Middlesbrough: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2017'de Premier League'de karşılaştı ve West Ham, Riverside Stadium'da 3-1 kazandı. Bundan önce iki takımın Doğu Londra'daki son maçı, Ekim 2016'da London Stadium'da oynanan ve 1-1 biten karşılaşmaydı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada West Ham iki kez kazanırken Middlesbrough galibiyet alamadı; iki maç berabere bitti, bir maç daha beraberlikle sonuçlandı. Kulüpler arasındaki son Championship maçı ise Mart 2012'de London Stadium'da oynandı ve 1-1 sona erdi.