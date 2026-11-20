West Ham United, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Bristol City’yi Londra’daki Londra Stadyumu’nda ağırlayacak.

İki takım son olarak 2023-24 FA Cup üçüncü turunda karşılaştı. Bristol City, Londra Stadyumu’nda sürpriz bir sonuçla 1-1 berabere kaldıktan sonra Ashton Gate’te oynanan tekrar maçını 1-0 kazanarak West Ham’ı eledi. Bu kupa eşleşmesi, Bristol City’ye ayrılan geniş deplasman tribünü nedeniyle binlerce West Ham kombine sahibinin her zamanki yerlerinden taşınmak zorunda kalmasının ardından kulüpler arasında saha dışında kalıcı bir gerilime de yol açtı.

Şimdi GOAL size West Ham United-Bristol City maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi anlatsın.

West Ham United-Bristol City Championship maçı ne zaman başlayacak?

West Ham United-Bristol City maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Londra’daki Londra Stadyumu’nda başlayacak.

Championship - Hafta 21 12 Ara 2026 - 10:00 London Stadium

West Ham United-Bristol City Championship maçı biletleri nasıl alınır?

West Ham United-Bristol City Championship maçı için bilet almak üzere şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî kulüp üyesi biletleri (West Ham iç saha tribünleri): İç saha biletleri, West Ham United’ın resmî çevrim içi bilet platformundan satın alınabilir. Claret üyeleri, genel satışa sunulan koltukları kalan biletler diğer alıcılara açılmadan önce almak için genellikle öncelikli satış döneminden yararlanır.

İç saha biletleri, West Ham United’ın resmî çevrim içi bilet platformundan satın alınabilir. Claret üyeleri, genel satışa sunulan koltukları kalan biletler diğer alıcılara açılmadan önce almak için genellikle öncelikli satış döneminden yararlanır. Bristol City deplasman kontenjanı: Bu biletler, sadakat puanları, kombine sahipliği ve kulüp üyeliği gibi öncelik kategorilerine göre Bristol City’nin resmî bilet sitesi üzerinden satışa çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

West Ham United-Bristol City Championship maçı biletleri ne kadar?

West Ham United-Bristol City Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart yetişkin genel giriş bileti: Fiyatlar 25 £ ile 45 £ arasında değişiyor.

Fiyatlar arasında değişiyor. İndirimli biletler (66 yaş üstü / 21 yaş altı genç yetişkinler / 18 yaş altı): İndirimli biletlerin fiyatı 10 £ ile 45 £ arasında değişiyor. Alt kategorideki koltuklarda gençler ve 66 yaş üstü taraftarlar için fiyatlar 10 £ ile 12 £ seviyesine kadar düşüyor.

İndirimli biletlerin fiyatı arasında değişiyor. Alt kategorideki koltuklarda gençler ve 66 yaş üstü taraftarlar için fiyatlar seviyesine kadar düşüyor. Claret & Blue üye indirimi: Resmî yetişkin üyeliği (sezonluk 35 £) veya 18 yaş altı üyeliği (sezonluk 15 £) bulunan taraftarlar 5 £ indirim

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Standart giriş için başlangıç fiyatı: Yaklaşık 21 £’dan başlıyor.

Yaklaşık Ortalama piyasa fiyatı: Yaklaşık 111 £.

West Ham United-Bristol City Championship maçı hakkında bilmeniz gerekenler

West Ham United ve Bristol City’nin form durumu

West Ham, Championship’teki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında evinde Blackburn Rovers’a 2-1 yenildi; bir önceki karşılaşmasında ise Cardiff City ile 3-3 berabere kaldı. Bu serinin daha önceki bölümünde Swansea City’yi deplasmanda 0-1 mağlup etti. West Ham, söz konusu beş maçta dokuz gol atıp on bir gol yedi.

Bristol City de Championship’teki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Norwich City deplasmanında 0-5 kaybetti; bundan önce ise evinde Wolverhampton Wanderers’a 1-2 yenildi. Bristol City’nin bu dönemdeki tek galibiyeti, Bolton Wanderers deplasmanında aldığı 2-3’lük sonuçtu. Takım, bu beş maçta üç gol atıp dokuz gol yedi.

West Ham United-Bristol City: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Ocak 2024’te karşılaştı ve Bristol City, FA Cup’ta West Ham United’ı evinde 1-0 yendi. Aynı ayın başlarında ise iki takım aynı turnuvada Londra Stadyumu’nda 1-1 berabere kalmıştı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada iki galibiyete sahip Bristol City, bir galibiyeti bulunan West Ham’ın az farkla önünde; diğer iki maç berabere bitti. Bu karşılaşmalar hem FA Cup hem de Championship maçlarını kapsıyor.