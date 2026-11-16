West Bromwich Albion - Cardiff City biletleri nasıl alınır? Championship fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve dahası

West Bromwich Albion, 8 Aralık 2026 Salı günü Cardiff City'yi West Bromwich'teki The Hawthorns'ta ağırlayacak.

İki takım son olarak Nisan 2025'te Cardiff City Stadium'da karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. West Brom'un Cardiff City karşısında yakın dönemde aldığı en net sonuçlardan biri ise Şubat 2024'te sahasında kazandığı rahat 2-0'lık galibiyetti.

West Bromwich Albion - Cardiff City maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL olarak sizin için derledik.

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçı ne zaman başlayacak?

West Bromwich Albion - Cardiff City maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü West Bromwich'teki The Hawthorns'ta oynanacak.

Championship - Hafta 20 8 Ara 2026 - 14:45 The Hawthorns

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçına nasıl bilet alınır?

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçına bilet almak için şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışları: Genel satışa sunulan biletler, üyelere öncelikli satış dönemleri ve ağırlama paketleri için West Bromwich Albion'ın resmî bilet satış sitesini, deplasman tribününe ayrılan biletlerin detayları için de Cardiff City'nin resmî bilet satış sayfasını kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış için ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçı biletleri ne kadar?

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Yetişkin maç biletleri: 32 sterlinden başlıyor.

başlıyor. İndirimli ve özel kategorideki biletler: Yaş kategorisine bağlı olarak 8 ila 27 sterlinden başlıyor.

Yaş kategorisine bağlı olarak başlıyor. Engelli biletleri: 22 sterlinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 73 ila 76 sterlinden başlar.

Fiyatlar genellikle yaklaşık başlar. Yeniden satışta medyan fiyatlar: Genellikle 113 ila 135+ sterlin arasında değişir.

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçı hakkında bilmeniz gerekenler

West Bromwich Albion ve Cardiff City'nin form durumu

West Brom, Championship'teki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Bu süreçte 11 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Millwall'u 3-0 yenen ekip, bir önceki karşılaşmada Southampton ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu beş maçlık serideki en etkileyici sonucu ise West Ham United deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetti.

Cardiff, Championship'teki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alırken 11 gol attı. Son maçında Burnley'yi 5-4 yenen ekip, bundan önce West Ham United ile 3-3 berabere kalmıştı. Cardiff'in bu serideki tek yenilgisi, Wolverhampton Wanderers karşısında aldığı 3-0'lık sonuçtu.

West Bromwich Albion - Cardiff City: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maç, Nisan 2025'te Cardiff City Stadium'da 0-0 berabere bitti. Son beş karşılaşmada West Brom iki, Cardiff bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere sonuçlandı. West Bromwich Albion'ın bu maçlardaki en net galibiyeti, Şubat 2024'te sahasında aldığı 2-0'lık sonuçtu.