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West Bromwich Albion - Cardiff City biletleri nasıl alınır? Championship fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve dahası

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West Bromwich Albion, Championship'te Cardiff City ile karşılaşacak. İşte bilet almanın yolları

West Bromwich Albion, 8 Aralık 2026 Salı günü Cardiff City'yi West Bromwich'teki The Hawthorns'ta ağırlayacak.

İki takım son olarak Nisan 2025'te Cardiff City Stadium'da karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele golsüz beraberlikle sona erdi. West Brom'un Cardiff City karşısında yakın dönemde aldığı en net sonuçlardan biri ise Şubat 2024'te sahasında kazandığı rahat 2-0'lık galibiyetti.

West Bromwich Albion - Cardiff City maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL olarak sizin için derledik.

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçı ne zaman başlayacak?

West Bromwich Albion - Cardiff City maçı, 8 Aralık 2026 Salı günü West Bromwich'teki The Hawthorns'ta oynanacak.

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Championship - Hafta 20
The Hawthorns

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçına nasıl bilet alınır?

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçına bilet almak için şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Resmî kulüp bilet satışları: Genel satışa sunulan biletler, üyelere öncelikli satış dönemleri ve ağırlama paketleri için West Bromwich Albion'ın resmî bilet satış sitesini, deplasman tribününe ayrılan biletlerin detayları için de Cardiff City'nin resmî bilet satış sayfasını kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse, genel giriş biletleri çoğu zaman Ticombo gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış için ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Championship maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçı biletleri ne kadar?

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Yetişkin maç biletleri: 32 sterlinden başlıyor.
  • İndirimli ve özel kategorideki biletler: Yaş kategorisine bağlı olarak 8 ila 27 sterlinden başlıyor.
  • Engelli biletleri: 22 sterlinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse, Ticombo gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

  • Genel giriş: Fiyatlar genellikle yaklaşık 73 ila 76 sterlinden başlar.
  • Yeniden satışta medyan fiyatlar: Genellikle 113 ila 135+ sterlin arasında değişir.

West Bromwich Albion - Cardiff City Championship maçı hakkında bilmeniz gerekenler

West Bromwich Albion ve Cardiff City'nin form durumu

West Brom, Championship'teki son beş maçında üç galibiyet ve iki beraberlik aldı; hiç yenilmedi. Bu süreçte 11 gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Millwall'u 3-0 yenen ekip, bir önceki karşılaşmada Southampton ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu beş maçlık serideki en etkileyici sonucu ise West Ham United deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetti.

Cardiff, Championship'teki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alırken 11 gol attı. Son maçında Burnley'yi 5-4 yenen ekip, bundan önce West Ham United ile 3-3 berabere kalmıştı. Cardiff'in bu serideki tek yenilgisi, Wolverhampton Wanderers karşısında aldığı 3-0'lık sonuçtu.

WBA

WBA - Form

BLB
K3-2
PNE
B1-1
WHU
K1-3
SOU
B1-1
MIL
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
CAC

CAC - Form

MID
B2-2
BIR
K1-0
WOL
K3-0
WHU
B3-3
BUR
K5-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

West Bromwich Albion - Cardiff City: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maç, Nisan 2025'te Cardiff City Stadium'da 0-0 berabere bitti. Son beş karşılaşmada West Brom iki, Cardiff bir galibiyet aldı; iki maç ise berabere sonuçlandı. West Bromwich Albion'ın bu maçlardaki en net galibiyeti, Şubat 2024'te sahasında aldığı 2-0'lık sonuçtu.

Kafa Kafaya

West BromwichÇizimCardiff City
2
3
0
Championship
Cardiff City badge
Cardiff City
CAC
0
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
0
MS
Championship
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
0
Cardiff City badge
Cardiff City
CAC
0
MS
Championship
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
2
Cardiff City badge
Cardiff City
CAC
0
MS
Championship
Cardiff City badge
Cardiff City
CAC
0
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
1
MS
Championship
Cardiff City badge
Cardiff City
CAC
1
West Bromwich badge
West Bromwich
WBA
1
MS
4Attığı Gol1
Maç 2.5 üstü golle bitti0/5
Her iki takım da gol attı1/5

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