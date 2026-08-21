Werder Bremen, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Weser Stadyumu'nda RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk bölümündeki bu karşılaşma, Werder Bremen'e sahasında kritik puanlar alma fırsatı sunarken, RB Leipzig ise kampanyanın başında ivme yakalamayı hedefliyor. İki takımın Bundesliga'daki son karşılaşmasında, 4 Nisan 2026'da RB Leipzig, Weser Stadyumu'nda Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmişti.

GOAL, Werder Bremen - RB Leipzig maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen - RB Leipzig maçı, Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da başlayacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

Bundesliga - Hafta 2 5 Eyl 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga bileti nasıl alınır?

SV Werder Bremen - RB Leipzig maçına, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Weserstadion'da, ikincil platform veya fiyat referansları olmadan bilet satın almak için resmi süreçleri takip edin:

1. Resmi kulüp bilet portalı

Kulüp internet sitesi: Resmi SV Werder Bremen bilet mağazasında bir hesap oluşturun.

Ön satış ve üye önceliği: Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, ilk bilet satış aşamasında öncelikli kontenjan hakkı elde eder.

Genel satış: Kalan biletler, maç gününe daha yakın bir tarihte genel satışa sunulur.

2. İkincil pazar

Resmi tribün kontenjanı tükenirse, kalan biletleri farklı fiyat aralıkları ve tribün bölümlerindeki ilanlarla bulabileceğiniz yer StubHub 'dır.

Mobil biletler anında devredilir; bu da başlama saatine yakın yapılan son dakika alımları için kullanışlıdır.

3. Bilet teslimatı ve giriş

Dijital biletler: Resmi satın alımlar, mobil bilet veya evde yazdırılabilir belge olarak dijital şekilde teslim edilir.

Maç günü girişi: Mobil geçişler, Weser Stadyumu turnikelerinde doğrudan okutulabilir.

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga biletleri ne kadar?

SV Werder Bremen'in Weserstadion'daki iç saha maçları için resmi bilet fiyatları, oturma kategorisine ve kademeye göre değişiklik gösterir:

Tahmini bilet fiyat aralıkları (yüz değerinden)

Ayakta izleme biletleri (Ostkurve / Taraftar Bölgesi):

Normal: 17 € - 20 € İndirimli: 11 € - 15 €

Oturmalı biletler (Nord, Süd ve West Tribüne):

Kategori 1 (Merkez / Alt ana kat): 60 € - 75 € Kategori 2-3 (Yan / Köşe üst kat): 40 € - 55 € Kategori 4 (Kale arkası / Üst köşe): 30 € - 38 €

Deplasman bölümü (RB Leipzig Bloğu - West Stand):

Ayakta: ~17 € - 19 €



Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen - RB Leipzig form durumu

Werder Bremen'in son beş maçının tamamı sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarıydı ve bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Auxerre'e 1-0 kaybetti. Yazın daha önce Paderborn ile oynadığı iki maç da 2-2 sona ererken, Energie Cottbus deplasmanında dört gol atarak kazandı ve Bochum'u da 2-0 mağlup etti. Bremen, bu beş maçta toplam sekiz gol atıp beş gol yedi.

RB Leipzig'in sezon öncesi form grafiği karmaşık bir tablo çiziyor. Oynadığı beş hazırlık maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı; bunların en sonuncusu 15 Ağustos'ta Telekom Cup'ta Bayern Münih'e karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetti. Ağustos ayının başlarında Leeds United'a da 2-0 kaybetti. Olumlu tarafta ise Leipzig, yazın en net sonucunu alarak SC Verl'i 4-0 yendi ve Ingolstadt ile VSG Altglienicke karşısında da dar farkla galip geldi. Leipzig, bu beş maçta sekiz gol attı ve beş gol yedi.

Werder Bremen - RB Leipzig: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son Bundesliga karşılaşması 4 Nisan 2026'da oynandı ve RB Leipzig, Wohninvest Weserstadion'da 2-1 kazandı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmaya bakıldığında üstün olan taraf Leipzig. Bremen hiç galibiyet alamazken Leipzig üç kez kazandı ve iki maç berabere bitti. Leipzig bu beş maçta 11 gol atarken Bremen dört golde kaldı; bu da son dönemdeki ikili rekabetteki üstünlüğünü ortaya koyuyor.

Werder Bremen - RB Leipzig puan durumu

Güncel Bundesliga tablosunda Werder Bremen 18. sırada yer alırken, RB Leipzig 14. basamakta bulunuyor.