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Werder Bremen - RB Leipzig maç bileti nasıl alınır: Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Werder Bremen
RB Leipzig
Bundesliga

Werder Bremen, Bundesliga'da RB Leipzig ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Werder Bremen, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Weser Stadyumu'nda RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk bölümündeki bu karşılaşma, Werder Bremen'e sahasında kritik puanlar alma fırsatı sunarken, RB Leipzig ise kampanyanın başında ivme yakalamayı hedefliyor. İki takımın Bundesliga'daki son karşılaşmasında, 4 Nisan 2026'da RB Leipzig, Weser Stadyumu'nda Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmişti.

GOAL, Werder Bremen - RB Leipzig maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, sizler için derledi.

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen - RB Leipzig maçı, Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da başlayacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

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Bundesliga - Hafta 2
Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga bileti nasıl alınır?

SV Werder Bremen - RB Leipzig maçına, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Weserstadion'da, ikincil platform veya fiyat referansları olmadan bilet satın almak için resmi süreçleri takip edin:

1. Resmi kulüp bilet portalı

  • Kulüp internet sitesi: Resmi SV Werder Bremen bilet mağazasında bir hesap oluşturun.
  • Ön satış ve üye önceliği: Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, ilk bilet satış aşamasında öncelikli kontenjan hakkı elde eder.
  • Genel satış: Kalan biletler, maç gününe daha yakın bir tarihte genel satışa sunulur.

2. İkincil pazar

  • Resmi tribün kontenjanı tükenirse, kalan biletleri farklı fiyat aralıkları ve tribün bölümlerindeki ilanlarla bulabileceğiniz yer StubHub'dır.
  • Mobil biletler anında devredilir; bu da başlama saatine yakın yapılan son dakika alımları için kullanışlıdır.

3. Bilet teslimatı ve giriş

  • Dijital biletler: Resmi satın alımlar, mobil bilet veya evde yazdırılabilir belge olarak dijital şekilde teslim edilir.
  • Maç günü girişi: Mobil geçişler, Weser Stadyumu turnikelerinde doğrudan okutulabilir.

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga biletleri ne kadar?

SV Werder Bremen'in Weserstadion'daki iç saha maçları için resmi bilet fiyatları, oturma kategorisine ve kademeye göre değişiklik gösterir:

Tahmini bilet fiyat aralıkları (yüz değerinden)

  • Ayakta izleme biletleri (Ostkurve / Taraftar Bölgesi):
    • Normal: 17 € - 20 €
    • İndirimli: 11 € - 15 €
  • Oturmalı biletler (Nord, Süd ve West Tribüne):
    • Kategori 1 (Merkez / Alt ana kat): 60 € - 75 €
    • Kategori 2-3 (Yan / Köşe üst kat): 40 € - 55 €
    • Kategori 4 (Kale arkası / Üst köşe): 30 € - 38 €
  • Deplasman bölümü (RB Leipzig Bloğu - West Stand):
    • Ayakta: ~17 € - 19 €

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen - RB Leipzig form durumu

Werder Bremen'in son beş maçının tamamı sezon öncesi hazırlık karşılaşmalarıydı ve bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Auxerre'e 1-0 kaybetti. Yazın daha önce Paderborn ile oynadığı iki maç da 2-2 sona ererken, Energie Cottbus deplasmanında dört gol atarak kazandı ve Bochum'u da 2-0 mağlup etti. Bremen, bu beş maçta toplam sekiz gol atıp beş gol yedi.

RB Leipzig'in sezon öncesi form grafiği karmaşık bir tablo çiziyor. Oynadığı beş hazırlık maçında üç galibiyet ve iki yenilgi aldı; bunların en sonuncusu 15 Ağustos'ta Telekom Cup'ta Bayern Münih'e karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetti. Ağustos ayının başlarında Leeds United'a da 2-0 kaybetti. Olumlu tarafta ise Leipzig, yazın en net sonucunu alarak SC Verl'i 4-0 yendi ve Ingolstadt ile VSG Altglienicke karşısında da dar farkla galip geldi. Leipzig, bu beş maçta sekiz gol attı ve beş gol yedi.

SVW

SVW - Form

SCP
B2-2
SCP
B2-2
AJA
K0-1
LSK
K0-3
SCF
K4-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RBL

RBL - Form

VEL
K4-0
LEE
K2-0
FCB
K3-1
ETR
K0-6
BMG
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Werder Bremen - RB Leipzig: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son Bundesliga karşılaşması 4 Nisan 2026'da oynandı ve RB Leipzig, Wohninvest Weserstadion'da 2-1 kazandı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmaya bakıldığında üstün olan taraf Leipzig. Bremen hiç galibiyet alamazken Leipzig üç kez kazandı ve iki maç berabere bitti. Leipzig bu beş maçta 11 gol atarken Bremen dört golde kaldı; bu da son dönemdeki ikili rekabetteki üstünlüğünü ortaya koyuyor.

Kafa Kafaya

Werder BremenÇizimRB Leipzig
0
2
3
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
0
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
4
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
MS
Bundesliga
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
MS
4Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Werder Bremen - RB Leipzig puan durumu

Güncel Bundesliga tablosunda Werder Bremen 18. sırada yer alırken, RB Leipzig 14. basamakta bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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