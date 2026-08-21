Werder Bremen, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Weser Stadyumu'nda RB Leipzig'i ağırlayacak.

Sezonun ilk bölümündeki bu karşılaşma, Werder Bremen'e sahasında kritik puanlar alma fırsatı sunarken, RB Leipzig de kampanyanın başında ivme yakalamaya çalışacak. İki takımın Bundesliga'daki son karşılaşmasında, 4 Nisan 2026'da RB Leipzig, Weser Stadyumu'nda Werder Bremen'i 2-1 mağlup etmişti.

GOAL, Werder Bremen - RB Leipzig maçı için bilet alırken ihtiyaç duyacağınız her şeyi, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil, sizin için sunuyor.

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen - RB Leipzig maçı Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

Bundesliga - Hafta 2 5 Eyl 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga biletleri nasıl alınır?

SV Werder Bremen - RB Leipzig maçının Weserstadion'daki 5 Eylül 2026 Cumartesi günkü karşılaşmasına, ikincil platform veya fiyat referansları olmadan bilet satın almak için resmi süreçleri izleyin:

1. Resmi kulüp bilet portalı

Kulüp web sitesi: Resmi SV Werder Bremen bilet mağazasında bir hesap oluşturun.

Ön satış ve üye önceliği: Kulüp üyeleri ve kombine sahipleri, biletlerin ilk satış aşamasında öncelikli kontenjan alır.

Genel satış: Kalan biletler maç gününe daha yakın bir tarihte genel satışa çıkarılır.

2. İkincil pazar

Resmi koltuklar tükenirse, kalan biletleri farklı fiyat aralıkları ve tribün seçenekleriyle bulabileceğiniz yer StubHub 'dır.

Mobil biletler anında transfer edilir; bu da başlama saatine yakın son dakika alımları için kullanışlıdır.

3. Bilet teslimi ve giriş

Dijital biletler: Resmi satın alımlar, mobil bilet veya evde yazdırılabilir belge olarak dijital şekilde teslim edilir.

Maç günü girişi: Mobil geçişler, Weser Stadyumu turnikelerinde doğrudan okutulabilir.

Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga biletleri ne kadar?

SV Werder Bremen'in Weserstadion'daki iç saha maçları için resmi bilet fiyatları, oturma kategorisine ve seviyeye göre değişiklik gösterir:

Tahmini bilet fiyat aralıkları (liste fiyatı)

Ayakta izleme biletleri (Ostkurve / Fan Zone):

Normal: 17 € - 20 € İndirimli: 11 € - 15 €

Oturmalı biletler (Nord, Süd ve West Tribüne):

Kategori 1 (Merkez / Alt ana tribün): 60 € - 75 € Kategori 2-3 (Yan / Köşe üst tribün): 40 € - 55 € Kategori 4 (Kale arkası / Üst köşe): 30 € - 38 €

Deplasman bölümü (RB Leipzig tribünü - West Stand):

Ayakta: ~17 € - 19 €



Werder Bremen - RB Leipzig Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen - RB Leipzig form durumu

Werder Bremen'in son beş maçının tamamı hazırlık karşılaşmasıydı ve takım bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 15 Ağustos'ta Auxerre'e 1-0 kaybetti. Yaz döneminin daha önceki bölümünde Paderborn ile iki kez berabere kaldı ve iki maç da 2-2 sona erdi; ayrıca deplasmanda dört gol attığı Energie Cottbus ile Bochum'u 2-0 mağlup etti. Bremen bu beş maçta toplam sekiz gol attı ve kalesinde beş gol gördü.

RB Leipzig'in hazırlık dönemi formu karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Oynadığı beş hazırlık maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; bunların sonuncusu 15 Ağustos'ta Telekom Cup'ta Bayern Münih'e karşı 3-1'lik yenilgiydi. Ağustos ayının daha önceki bölümünde de Leeds United'a 2-0 kaybetti. Olumlu tarafta ise Leipzig, yazın en net sonucunu alarak SC Verl'i 4-0 yendi ve Ingolstadt ile VSG Altglienicke karşısında da dar farkla galip geldi. Leipzig bu beş maçta sekiz gol attı ve beş gol yedi.

Werder Bremen - RB Leipzig: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki son Bundesliga karşılaşması 4 Nisan 2026'da oynandı ve RB Leipzig, Wohninvest Weserstadion'da 2-1 kazandı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada daha iyi tablo Leipzig'de; Bremen hiç kazanamazken Leipzig üç galibiyet aldı ve iki maç berabere bitti. Leipzig bu beş maçta 11 gol atarken Bremen dört golde kaldı; bu da son kafa kafaya eşleşmelerdeki üstünlüğünü ortaya koyuyor.

Werder Bremen - RB Leipzig puan durumu

Mevcut Bundesliga puan durumunda Werder Bremen 18. sırada yer alırken, RB Leipzig 14. basamakta bulunuyor.