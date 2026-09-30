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Werder Bremen - Paderborn maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Werder Bremen
Paderborn
Bundesliga

Werder Bremen, Bundesliga'da Paderborn ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Werder Bremen, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Wohninvest WESERSTADION'da Paderborn'u konuk edecek.

Tarihsel olarak iki kulüp arasındaki resmi karşılaşmalarda avantaj Werder Bremen'de. İki takım daha önce kupada karşı karşıya geldi ve Werder Bremen, 2024/25 DFB-Pokal ikinci turunda Paderborn deplasmanında 1-0 kazandı.

GOAL, Werder Bremen - Paderborn maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletlerin nereden satın alınacağı ve ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Werder Bremen - Paderborn Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen - Paderborn maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Wohninvest WESERSTADION'da başlayacak.

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Bundesliga - Hafta 6
Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen - Paderborn Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Weserstadion'daki SV Werder Bremen - SC Paderborn 07 maçı için bilet satın almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi SV Werder Bremen bilet mağazası

  • Birincil satış: Satın alımı doğrudan SV Werder Bremen'in resmi çevrim içi bilet portalı üzerinden yapın.
  • Üye önceliği: Kulübün resmi üyeleri, kalan biletler genel satışa açılmadan önce erken erişim hakkı alır.

2. Resmi ikincil yeniden satış pazarı (Zweitmarkt)

  • Karşılaşma standart kontenjan üzerinden tükenirse, Werder Bremen'in resmi ikincil bilet pazarını kontrol edin.
  • Maça gidemeyen kombine sahipleri veya tek maçlık bilet sahipleri, koltuklarını yasal olarak nominal değer üzerinden yeniden listeleyebilir.

3. VIP ve ağırlama biletleri

  • Yönetici locaları ve maç günü ağırlama salonları dahil premium oturma seçenekleri, doğrudan kulübün kurumsal hizmet departmanı veya yetkili ağırlama ortakları üzerinden rezerve edilebilir.

Werder Bremen - Paderborn Bundesliga biletleri ne kadar?

Weserstadion'da oynanacak Werder Bremen - SC Paderborn Bundesliga maçı için bilet fiyatları, onları resmi kulüp kanalları veya ikincil yeniden satış platformları üzerinden satın almanıza göre değişiyor:

1. Resmi bilet fiyatları (Weserstadion)

  • Ayakta seyir (Kategori 5):17 €
  • Oturmalı biletler (Kategori 1-4): Kişi başı 30 € ile 75 € arası (kategoriye ve merkezi konuma göre)
  • Görüşü kısıtlı koltuklar: Kategori fiyatı üzerinden 10 € ila 20 € indirimli
  • İndirimli biletler ve gençler (14 yaş altı): Standart oturma kategorilerinde %50'ye varan indirim (Kategori 1 hariç)
  • Resmi ikincil pazar (Zweitmarkt): Nominal bilet fiyatlarına ek olarak %10 resmi hizmet bedeli

2. İkincil pazar ve yeniden satış fiyatları

Biletlerin resmi kulüp kanalları üzerinden tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre dalgalanır:

  • Standart yeniden satış aralığı: Biletler genellikle standart giriş koltukları için 40 € ila 56 € civarından başlar.
  • Ağırlama ve VIP paketleri: Premium lounge seçenekleri, seçilen özel ağırlama paketine bağlı olarak 120 € ile 450 €+ arasında değişir.

Werder Bremen - Paderborn Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen - Paderborn form durumu

Werder Bremen, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması Bundesliga'da Cologne ile 1-1 sona erdi; bu sonuç, RB Leipzig karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından geldi. Bremen, söz konusu beş maçta yedi gol atarken yedi gol yedi. Bu seride ligdeki tek yenilgi, Freiburg karşısında 4-1'lik skorla geldi.

Paderborn ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi elde etti. Takımın son sonucu, Bundesliga'da Borussia Dortmund'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet oldu; ondan önce de Freiburg'a 1-0 kaybetti. Deplasman ekibi bu beş maçta beş gol atıp sekiz gol yedi. Tek galibiyetini ise DFB-Pokal'da 1. FC Phönix Lübeck deplasmanında 4-2 kazanarak aldı.

SVW

SVW - Form

LSK
K0-3
SCF
K4-1
RBL
K3-1
KOE
B1-1
FCA
K3-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
SCP

SCP - Form

PHL
K2-4
M05
B0-0
SCF
K0-1
BVB
K3-0
TSG
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Werder Bremen - Paderborn: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ağustos 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında alınan 2-2'lik beraberlikti. Son beş kayıtlı buluşmaya bakıldığında sonuçlar, iki adet 2-2'lik beraberlik, Ekim 2024'te DFB-Pokal'da Paderborn'un sahasında Werder'e 1-0 kaybettiği maç, Ekim 2022'de DFB-Pokal'daki 2-2'lik beraberlik ve Ocak 2022'de 2. Bundesliga'da Werder'in deplasmanda 4-3 kazandığı maçtan oluşuyor. Werder, bu örneklemde resmi maçlarda üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Kafa Kafaya

Werder BremenÇizimPaderborn
2
2
1
Club Friendlies
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
MS
Club Friendlies
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
MS
DFB Kupası
Paderborn badge
Paderborn
SCP
0
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
MS
DFB Kupası
Paderborn badge
Paderborn
SCP
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
MS
Bundesliga II
Paderborn badge
Paderborn
SCP
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
4
MS
9Attığı Gol7
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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