Werder Bremen - Paderborn maçının biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Werder Bremen, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Wohninvest WESERSTADION'da Paderborn'u konuk edecek.

Tarihsel olarak iki kulüp arasındaki resmi karşılaşmalarda avantaj Werder Bremen'de. İki takım daha önce kupada karşı karşıya geldi ve Werder Bremen, 2024/25 DFB-Pokal ikinci turunda Paderborn deplasmanında 1-0 kazandı.

GOAL, Werder Bremen - Paderborn maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletlerin nereden satın alınacağı ve ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Werder Bremen - Paderborn Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen - Paderborn maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Bremen'deki Wohninvest WESERSTADION'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 6 17 Eki 2026 - 09:30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen - Paderborn Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Weserstadion'daki SV Werder Bremen - SC Paderborn 07 maçı için bilet satın almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi SV Werder Bremen bilet mağazası

Birincil satış: Satın alımı doğrudan SV Werder Bremen'in resmi çevrim içi bilet portalı üzerinden yapın.

Üye önceliği: Kulübün resmi üyeleri, kalan biletler genel satışa açılmadan önce erken erişim hakkı alır.

2. Resmi ikincil yeniden satış pazarı (Zweitmarkt)

Karşılaşma standart kontenjan üzerinden tükenirse, Werder Bremen'in resmi ikincil bilet pazarını kontrol edin.

Maça gidemeyen kombine sahipleri veya tek maçlık bilet sahipleri, koltuklarını yasal olarak nominal değer üzerinden yeniden listeleyebilir.

3. VIP ve ağırlama biletleri

Yönetici locaları ve maç günü ağırlama salonları dahil premium oturma seçenekleri, doğrudan kulübün kurumsal hizmet departmanı veya yetkili ağırlama ortakları üzerinden rezerve edilebilir.

Werder Bremen - Paderborn Bundesliga biletleri ne kadar?

Weserstadion'da oynanacak Werder Bremen - SC Paderborn Bundesliga maçı için bilet fiyatları, onları resmi kulüp kanalları veya ikincil yeniden satış platformları üzerinden satın almanıza göre değişiyor:

1. Resmi bilet fiyatları (Weserstadion)

Ayakta seyir (Kategori 5): 17 €

Oturmalı biletler (Kategori 1-4): Kişi başı 30 € ile 75 € arası (kategoriye ve merkezi konuma göre)

Görüşü kısıtlı koltuklar: Kategori fiyatı üzerinden 10 € ila 20 € indirimli

İndirimli biletler ve gençler (14 yaş altı): Standart oturma kategorilerinde %50'ye varan indirim (Kategori 1 hariç)

Resmi ikincil pazar (Zweitmarkt): Nominal bilet fiyatlarına ek olarak %10 resmi hizmet bedeli

2. İkincil pazar ve yeniden satış fiyatları

Biletlerin resmi kulüp kanalları üzerinden tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre dalgalanır:

Standart yeniden satış aralığı: Biletler genellikle standart giriş koltukları için 40 € ila 56 € civarından başlar.

Ağırlama ve VIP paketleri: Premium lounge seçenekleri, seçilen özel ağırlama paketine bağlı olarak 120 € ile 450 €+ arasında değişir.

Werder Bremen - Paderborn Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen - Paderborn form durumu

Werder Bremen, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son karşılaşması Bundesliga'da Cologne ile 1-1 sona erdi; bu sonuç, RB Leipzig karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından geldi. Bremen, söz konusu beş maçta yedi gol atarken yedi gol yedi. Bu seride ligdeki tek yenilgi, Freiburg karşısında 4-1'lik skorla geldi.

Paderborn ise son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi elde etti. Takımın son sonucu, Bundesliga'da Borussia Dortmund'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyet oldu; ondan önce de Freiburg'a 1-0 kaybetti. Deplasman ekibi bu beş maçta beş gol atıp sekiz gol yedi. Tek galibiyetini ise DFB-Pokal'da 1. FC Phönix Lübeck deplasmanında 4-2 kazanarak aldı.

Werder Bremen - Paderborn: Son kafa kafaya maçlar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma, Ağustos 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında alınan 2-2'lik beraberlikti. Son beş kayıtlı buluşmaya bakıldığında sonuçlar, iki adet 2-2'lik beraberlik, Ekim 2024'te DFB-Pokal'da Paderborn'un sahasında Werder'e 1-0 kaybettiği maç, Ekim 2022'de DFB-Pokal'daki 2-2'lik beraberlik ve Ocak 2022'de 2. Bundesliga'da Werder'in deplasmanda 4-3 kazandığı maçtan oluşuyor. Werder, bu örneklemde resmi maçlarda üstünlüğü elinde bulunduruyor.