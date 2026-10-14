Werder Bremen-Hoffenheim maçına bilet nasıl alınır? Bundesliga bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Werder Bremen, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Hoffenheim'ı Wohninvest Weserstadion'da ağırlayacak.

SV Werder Bremen ile TSG Hoffenheim arasında Bundesliga'da farklı sezonlarda oynanan maçlar genellikle çekişmeli geçti; iki takım yüksek skorlu, unutulmaz karşılaşmalara imza attı. Mayıs 2026'daki son lig maçlarında Hoffenheim, deplasmanda Bremen'i 1-0 mağlup etti.

Werder Bremen-Hoffenheim maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Werder Bremen-Hoffenheim Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen-Hoffenheim maçı, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Wohninvest Weserstadion'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 8 31 Eki 2026 - 10:30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen-Hoffenheim Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

SV Werder Bremen ile TSG Hoffenheim arasındaki yaklaşan Bundesliga maçının biletlerini almak isteyenler için resmî kanallar ve ikincil bilet pazarları dâhil çeşitli seçenekler bulunuyor:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri ilk satış fiyatından almanın en güvenilir yolu, maç Wohninvest Weserstadion'da oynanacağı için doğrudan SV Werder Bremen'in resmî internet sitesini kullanmak. Üyelere veya deplasman taraftarlarına ayrılan biletler için TSG Hoffenheim'ın resmî bilet satış portalı da kullanılabilir.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel seyirci biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa ayrılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Werder Bremen-Hoffenheim Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

SV Werder Bremen ile TSG Hoffenheim arasındaki yaklaşan Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil bilet pazarlarından mı alındıklarına göre değişiyor:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta izleme/taraftar biletleri: Doğrudan kulüpten alınan standart ayakta izleme biletleri (Stehplatz), üyeler ve indirimli bilet hakkı bulunanlar için genellikle 15 ila 20 € civarından başlıyor.

Standart oturma biletleri (üst/alt tribün): Kulüplerin resmî satış kanallarındaki standart kategori koltukların fiyatları, blok ve görüş açısına göre yaklaşık 30 ila 80 € arasında değişiyor.

VIP ve ağırlama paketleri: Kulübün sunduğu, özel salonlara erişimi de içeren üst düzey maç günü ağırlama paketlerinin fiyatları 112 €'dan başlayarak yükseliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

En ucuz yeniden satış koltukları: En düşük fiyatlı ilanlar ve kısıtlı görüş açısına sahip koltuklar genellikle 55 ila 68 € civarından başlıyor.

Standart yeniden satış koltukları: Saha kenarındaki uzun tribünlerde veya orta katlarda bulunan standart koltuklar, talebe ve sahaya yakınlığa göre 90 ila 250 € arasında değişiyor.

Üst düzey koltuklar ve VIP yeniden satışı: Özel konumdaki koltuklar veya son dakika VIP paketlerinin fiyatları 400 €'dan 1.600 €'nun üzerine çıkıyor.

Werder Bremen-Hoffenheim Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen ve Hoffenheim'ın form durumu

Werder Bremen, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Bundesliga'da Augsburg'u 3-2 mağlup eden Bremen, bu beş maçlık süreçte daha önce RB Leipzig'i de 3-1 yendi. Tek olumsuz sonuç, Freiburg karşısındaki 4-1'lik yenilgiydi. Bu beş maçta 11 gol atan Bremen, yedi de gol yedi. Bu tablo, takımın pozisyon üretebildiğini ancak savunmada açık verebildiğini gösteriyor.

Hoffenheim ise son beş maçında yalnızca bir galibiyet aldı ve dört kez yenildi. Tek galibiyetini Bundesliga'da VfB Stuttgart'ı 2-1 yenerek elde etti; ardından Paderborn, OFI Crete, Borussia Dortmund ve FC Köln'e kaybetti. Bu beş karşılaşmada altı gol atıp 11 gol yemesi, Ilzer'in gidermeye çalıştığı istikrarsızlığı yansıtıyor.

Werder Bremen-Hoffenheim: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Mayıs 2026'da karşılaştı ve Hoffenheim, evindeki Bundesliga maçını 1-0 kazandı. Hoffenheim, bundan önce Ocak 2026'da Wohninvest Weserstadion'da Bremen'i 2-0 mağlup etmişti. Verilerde yer alan son beş resmî ve hazırlık maçında Hoffenheim dört kez kazanırken Bremen henüz galibiyet alamadı. Bu karşılaşmalarda konuk ekip dokuz, Bremen ise iki gol attı.