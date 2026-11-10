Türkçesi Kuzey Derbisi olan Nordderby, Alman futbolunun en köklü ve çekişmeli rekabetlerinden biri. SV Werder Bremen, 22 Kasım 2026'da kuzeydeki komşusu ve tarihî rakibi Hamburger SV'yi heyecan verici bir Bundesliga mücadelesinde Weserstadion'da ağırlayacak.

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Werder Bremen-Hamburger SV Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen-Hamburger SV maçı Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da oynanacak. Karşılaşmanın resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

Bundesliga - Hafta 10 22 Kas 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Nordderby biletleri nereden alınır?

Nordderby biletlerini almak için en iyi adres, doğrudan SV Werder Bremen'in resmî bilet satış sitesi. Biletleri kulüpten almanız, orijinal olduklarından ve ilk satış fiyatından satın alındıklarından emin olmanızı sağlar. Ancak bu büyük rekabet maçına yerel taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle resmî platformdaki biletler çok hızlı tükenecek.

StubHub, resmî sitedeki biletler tükenirse maç gününü kaçırmamanız için oldukça güvenilir bir alternatif sunuyor.

Nordderby biletleri ne kadar?

Werder Bremen'in resmî bilet satış platformunda genel satışa sunulan standart biletlerin ilk satış fiyatı genellikle yaklaşık 40 avrodan başlıyor. Fiyatlar, Weserstadion'daki koltuğun kategorisine ve konumuna göre değişiyor; premium koltuklar ise çok daha pahalı.

Resmî genel satış kontenjanı tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, son anda koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. Yoğun ilgi gören bu maçın bilet fiyatları bu platformlarda yaklaşık 155 avrodan başlıyor.

Werder Bremen-Hamburger SV Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen ve Hamburger SV'nin form durumu

Werder Bremen, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp beş gol yedi. Son maçında Bundesliga'da VfB Stuttgart deplasmanında 1-0 kaybetti. Böylece Hoffenheim deplasmanındaki 2-0'lık ve Mainz 05 deplasmanındaki 3-2'lik galibiyetleri de içeren serisi sona erdi. Bu dönemdeki tek beraberliğini Paderborn karşısında 2-2'lik sonuçla aldı.

Hamburg'un son beş maçındaki tablo daha dalgalı: İki galibiyet, sıfır beraberlik ve üç mağlubiyet; yedi gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Borussia Mönchengladbach'ı Bundesliga'da 3-1 mağlup etti. Bundan önce ligde Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi ve DFB-Pokal'da da aynı rakibe aynı skorla elendi.

Werder Bremen-Hamburger SV: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 18 Nisan 2026'da Bundesliga'da karşılaştı ve Werder Bremen evinde 3-1 kazandı. Bundan önce Hamburg, Aralık 2025'te kendi sahasında 3-2 galip geldi. Bundesliga ve 2. Bundesliga'da oynanan, kayıtlardaki son beş karşılaşmada iki taraf da ikişer galibiyet aldı; bir karşılaşma ise Bremen'in tek gollük üstünlüğüyle sonuçlandı.