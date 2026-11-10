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Wohninvest WESERSTADION
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Werder Bremen-Hamburger SV maçının biletleri nasıl alınır? Nordderby bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Bundesliga
Werder Bremen
Hamburger SV

Werder Bremen, Bundesliga'da Hamburger SV ile karşılaşacak. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Türkçesi Kuzey Derbisi olan Nordderby, Alman futbolunun en köklü ve çekişmeli rekabetlerinden biri. SV Werder Bremen, 22 Kasım 2026'da kuzeydeki komşusu ve tarihî rakibi Hamburger SV'yi heyecan verici bir Bundesliga mücadelesinde Weserstadion'da ağırlayacak.

GOAL, kaçırılmaması gereken bu maçta en iyi koltukları ayırtmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri derledi. Biletlerinizi hemen nasıl alabileceğinizi öğrenmek için okumaya devam edin.

Werder Bremen-Hamburger SV Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen-Hamburger SV maçı Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da oynanacak. Karşılaşmanın resmî yayın bilgileri şu anda mevcut değil.

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Bundesliga - Hafta 10
Wohninvest WESERSTADION

Nordderby biletleri nereden alınır?

Nordderby biletlerini almak için en iyi adres, doğrudan SV Werder Bremen'in resmî bilet satış sitesi. Biletleri kulüpten almanız, orijinal olduklarından ve ilk satış fiyatından satın alındıklarından emin olmanızı sağlar. Ancak bu büyük rekabet maçına yerel taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle resmî platformdaki biletler çok hızlı tükenecek.

StubHub, resmî sitedeki biletler tükenirse maç gününü kaçırmamanız için oldukça güvenilir bir alternatif sunuyor.

Nordderby biletleri ne kadar?

Werder Bremen'in resmî bilet satış platformunda genel satışa sunulan standart biletlerin ilk satış fiyatı genellikle yaklaşık 40 avrodan başlıyor. Fiyatlar, Weserstadion'daki koltuğun kategorisine ve konumuna göre değişiyor; premium koltuklar ise çok daha pahalı.

Resmî genel satış kontenjanı tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, son anda koltuk bulmak için alternatif bir seçenek sunuyor. Yoğun ilgi gören bu maçın bilet fiyatları bu platformlarda yaklaşık 155 avrodan başlıyor.

Werder Bremen-Hamburger SV Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Werder Bremen ve Hamburger SV'nin form durumu

Werder Bremen, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı; sekiz gol atıp beş gol yedi. Son maçında Bundesliga'da VfB Stuttgart deplasmanında 1-0 kaybetti. Böylece Hoffenheim deplasmanındaki 2-0'lık ve Mainz 05 deplasmanındaki 3-2'lik galibiyetleri de içeren serisi sona erdi. Bu dönemdeki tek beraberliğini Paderborn karşısında 2-2'lik sonuçla aldı.

Hamburg'un son beş maçındaki tablo daha dalgalı: İki galibiyet, sıfır beraberlik ve üç mağlubiyet; yedi gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Borussia Mönchengladbach'ı Bundesliga'da 3-1 mağlup etti. Bundan önce ligde Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi ve DFB-Pokal'da da aynı rakibe aynı skorla elendi.

SVW

SVW - Form

SCP
B2-2
M05
K2-3
BVB
K3-2
TSG
K2-0
VFB
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
HSV

HSV - Form

VFB
K1-0
SCP
K1-0
SGE
K1-3
SGE
K3-1
BMG
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Werder Bremen-Hamburger SV: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 18 Nisan 2026'da Bundesliga'da karşılaştı ve Werder Bremen evinde 3-1 kazandı. Bundan önce Hamburg, Aralık 2025'te kendi sahasında 3-2 galip geldi. Bundesliga ve 2. Bundesliga'da oynanan, kayıtlardaki son beş karşılaşmada iki taraf da ikişer galibiyet aldı; bir karşılaşma ise Bremen'in tek gollük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kafa Kafaya

Werder BremenÇizimHamburger SV
3
0
2
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
MS
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
3
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
2
MS
Bundesliga II
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
3
MS
Bundesliga II
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
0
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
MS
Bundesliga
Werder Bremen badge
Werder Bremen
SVW
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
MS
9Attığı Gol8
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı3/5

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