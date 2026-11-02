Werder Bremen, 22 Kasım 2026 Pazar günü Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da Hamburger SV'yi ağırlayacak.

İki takım arasında oynanan son resmî maçta Werder Bremen, 18 Nisan 2026'da Wohninvest Weserstadion'daki Bundesliga karşılaşmasını 3-1 kazandı. Bu maçtan önce ise Hamburger SV, Aralık 2025'te Bremen'i konuk ettiği Bundesliga karşılaşmasından 3-2 galip ayrılmıştı.

Werder Bremen-Hamburger SV maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Werder Bremen-Hamburger SV Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Werder Bremen-Hamburger SV maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü Bremen'deki Wohninvest Weserstadion'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 10 22 Kas 2026 - 11:30 Wohninvest WESERSTADION

Werder Bremen-Hamburger SV Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Werder Bremen ile Hamburger SV arasında oynanacak Bundesliga maçına bilet almak için, biletlerin bulunabilirliğine ve tercihinize göre farklı seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: SV Werder Bremen'in resmî bilet satış sitesini doğrudan kontrol edebilirsiniz. Biletler genellikle önce kulüp üyelerine sunulur, kalan koltuklar ise genel satışa çıkarılır. Ancak Nordderby gibi yoğun ilgi gören maçların biletleri hızla tükenir.

2. İkinci el bilet platformları

İkinci el bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Werder Bremen-Hamburger SV Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Werder Bremen ile Hamburger SV arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları, biletleri doğrudan kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikinci el piyasasından mı aldığınıza göre önemli ölçüde değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Ayakta seyir alanı (Kategori 5 / güvenli ayakta seyir alanı): Resmî fiyatlar yaklaşık 18 ila 25 avrodan başlıyor. Ancak yoğun ilgi gören Nordderby maçlarının biletleri kulüp üyelerine sunulduktan sonra neredeyse anında tükeniyor.

Resmî fiyatlar yaklaşık başlıyor. Ancak yoğun ilgi gören Nordderby maçlarının biletleri kulüp üyelerine sunulduktan sonra neredeyse anında tükeniyor. Alt tribün ve standart oturma alanları (Kategori 3 ve 4): Standart oturma alanlarının resmî biletleri genellikle 35 ila 65 avro arasında.

Standart oturma alanlarının resmî biletleri genellikle arasında. Merkezî oturma alanları ve alt tribünün premium bölümleri (Kategori 1 ve 2): Sahanın uzun kenarında, doğrudan sahaya bakan iyi görüş açılı koltukların ilk satış fiyatları genellikle 75 ila 95 avro ve üzeri arasında değişiyor.

Sahanın uzun kenarında, doğrudan sahaya bakan iyi görüş açılı koltukların ilk satış fiyatları genellikle arasında değişiyor. Ağırlama ve VIP paketleri: Resmî VIP deneyim paketleri, dâhil olan özel salon erişimi ve yiyecek-içecek hizmetine göre genellikle 150 ila 450 avro ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkinci el bilet platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikinci el bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Ayakta seyir ve daha uygun fiyatlı bölümler: Taraftar tribünleri veya üst tribünün köşe bölümleri, rekabete gösterilen yoğun ilgi nedeniyle genellikle 130 ila 175 avrodan başlıyor.

Taraftar tribünleri veya üst tribünün köşe bölümleri, rekabete gösterilen yoğun ilgi nedeniyle genellikle başlıyor. Uzun kenardaki alt ve üst tribün koltukları: Standart yan görüşlü koltukların fiyatları 200 ila 400 avro arasında değişiyor.

Standart yan görüşlü koltukların fiyatları arasında değişiyor. Kategori 1 ve merkezî premium koltuklar: Sahanın kenarında en iyi görüş açısını sunan koltuklar sık sık 450 ila 600 avro ve üzeri fiyatlara satılıyor.

Werder Bremen-Hamburger SV Bundesliga maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Werder Bremen ve Hamburger SV'nin form durumu

Werder Bremen, son beş resmî maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Paderborn ile 2-2 berabere kalan ekip, bir önceki karşılaşmada da Borussia Dortmund ile 2-2'lik beraberlik yaşamıştı. Bu süreçteki daha güçlü sonuçları ise Augsburg karşısındaki 3-2'lik ve RB Leipzig karşısındaki 3-1'lik galibiyetlerdi. Bremen'in bu beş maçta attığı on gole karşılık dokuz gol yemesi, hem hücum üretkenliğini hem de savunmadaki istikrarsızlığını yansıtıyor.

Hamburger SV, bu maç öncesindeki son beş resmî karşılaşmasının dördünü kazandı. RB Leipzig'e 5-0 yenildikten sonra FC Köln'ü 2-1 mağlup etti, FC København ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı, Hoffenheim deplasmanından 2-3'lük galibiyetle ayrıldı ve son olarak VfB Stuttgart'ı 1-0 yendi. HSV, bu beş maçta sekiz gol atıp altı gol yerken son üç maçından da olumlu sonuçlarla ayrıldı.

Werder Bremen-Hamburger SV: Son karşılaşmalar

İki kulübün son karşılaşması 18 Nisan 2026'da oynandı. Werder Bremen, Wohninvest Weserstadion'daki Bundesliga maçında Hamburger SV'yi 3-1 yendi. Bundan önce HSV, Aralık 2025'te Bundesliga'da evinde oynadığı maçı 3-2 kazanmıştı. Bundesliga, 2. Bundesliga ve 2018'den bir maçı kapsayan, iki takım arasında kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Hamburger SV iki, Werder Bremen ise üç galibiyet aldı. Böylece son karşılaşmaların bilançosunda Bremen üstün durumda.